Мужчину избили на пункте сбора в Винницком ТЦК: военкомат говорит, что он находился "в розыске"

В Виннице на пункте предварительного сбора мобилизованных для дальнейшей отправки в учебный центр произошел инцидент с участием военнослужащего ТЦК и мужчины, которого доставили из-за "нарушения правил воинского учета".

Об этом сообщил Винницкий областной ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.

"Во время мероприятий оповещения, осуществляемых Винницким ОМТЦК и СП, 15 мая 2025 года представители Национальной полиции доставили жителя города Винницы для прохождения военно-врачебной комиссии с целью определения степени его пригодности к военной службе. Гражданин был нарушителем правил воинского учета и находился в розыске по 210 ст. КУоАП", - говорится в сообщении ТЦК.

После этого, по данным пресс-центра, мужчина был доставлен в пункт предварительного сбора для дальнейшей отправки в учебный центр, где произошел инцидент с участием военнослужащего Винницкого ОМТЦК и СП. Конфликт был зафиксирован на видео и распространен в соцсетях.

В ТЦК сообщили, что по данному факту назначено служебное расследование относительно превышения служебных полномочий с применением физической силы.

"Винницкий областной ТЦК и СП полностью способствует правоохранительным органам в расследовании инцидента, в учреждении будут приняты все необходимые кадровые решения в соответствии с действующим законодательством", - отметили там.

Кроме того, отмечается, что военнообязанного осмотрели медицинские работники, травм и повреждений обнаружено не было.

В военкомате добавили, что военнослужащий ОМТЦК и СП, причастный к инциденту, до текущего места службы участвовал в боевых действиях, получил ранения и контузии.

Руководство Винницкого областного ТЦК и СП осудило любые проявления насилия и превышение служебных полномочий.