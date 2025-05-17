РУС
8 399 128

Мужчину избили на пункте сбора в Винницком ТЦК: военкомат говорит, что он находился "в розыске"

В ТЦК Винницы военный избил мужчину

В Виннице на пункте предварительного сбора мобилизованных для дальнейшей отправки в учебный центр произошел инцидент с участием военнослужащего ТЦК и мужчины, которого доставили из-за "нарушения правил воинского учета".

Об этом сообщил Винницкий областной ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.

"Во время мероприятий оповещения, осуществляемых Винницким ОМТЦК и СП, 15 мая 2025 года представители Национальной полиции доставили жителя города Винницы для прохождения военно-врачебной комиссии с целью определения степени его пригодности к военной службе. Гражданин был нарушителем правил воинского учета и находился в розыске по 210 ст. КУоАП", - говорится в сообщении ТЦК.

После этого, по данным пресс-центра, мужчина был доставлен в пункт предварительного сбора для дальнейшей отправки в учебный центр, где произошел инцидент с участием военнослужащего Винницкого ОМТЦК и СП. Конфликт был зафиксирован на видео и распространен в соцсетях.

В ТЦК сообщили, что по данному факту назначено служебное расследование относительно превышения служебных полномочий с применением физической силы.

"Винницкий областной ТЦК и СП полностью способствует правоохранительным органам в расследовании инцидента, в учреждении будут приняты все необходимые кадровые решения в соответствии с действующим законодательством", - отметили там.

Кроме того, отмечается, что военнообязанного осмотрели медицинские работники, травм и повреждений обнаружено не было.

В военкомате добавили, что военнослужащий ОМТЦК и СП, причастный к инциденту, до текущего места службы участвовал в боевых действиях, получил ранения и контузии.

Руководство Винницкого областного ТЦК и СП осудило любые проявления насилия и превышение служебных полномочий.

В ТЦК Винницы военный избил мужчину: детали конфликта

Винница драка избиение конфликт ТЦК
+35
Навіть якщо він був у розшуку, який закон дозволяє працівникам ТЦК бити людей? Чи не пора за хабарі бити працівників ТЦК, щоб ніколи не могли більше брати хабарі?
17.05.2025 16:29 Ответить
+33
- Тецекашник побив цивільного?
- Просто особу доставили на ВЛК під час оповіщення...
- Так побив чи ні?
- Він перебував у розшуку, а військовослужбовець мав контузію...
- То що трапилось?
- Ми засуджуємо прояви насильства і сприяємо розслідуванню...
17.05.2025 16:33 Ответить
+23
Якщо ветеран має проблеми з психікою то йому місце не на службі а у кабінеті відповідного лікаря. Бо так можна будь який злочин виправдовувати тим що зловмисник УБД
17.05.2025 16:39 Ответить
Бугага!! У нікчемної чепухи Юри пукан запалав.
18.05.2025 00:01 Ответить
Схоже,хоч одному ухилянтському пацюку я таки відкрив очі на те,якою купою лайна він є...
18.05.2025 12:55 Ответить
Ти відкрило очі тільки на одне - Бот "Юра Малко"-просто кончена цинічна мерзота.
18.05.2025 14:14 Ответить
Лайка від боягузливої і зрадливої ухилянтської наволочі....для мене як найвища похвала,це означає,що я достойна людина.
18.05.2025 15:38 Ответить
Під час заходів оповіщення, здійснюваних Вінницьким ОМТЦК та СП ...представники поліції доставили жителя міста Вінниці для проходження військово-лікарської комісії Джерело: https://censor.net/ua/n3552824
- як можно когось доставити під час оповіщення ?!
У військкоматі додали, що військовослужбовець ОМТЦК та СП, причетний до інциденту, до поточного місця служби брав участь у бойових діях, зазнав поранень і контузій. Джерело: https://censor.net/ua/n3552824
- яке це має відношення до факту побиття ?!
17.05.2025 17:05 Ответить
А таке, що нарвешся на такого і за звичкою заявиш що українці мають просити вибачення в матерів ;пагібших апалчєнцев Данбасса;, як ти тут уже на форумі заявляв. А він витягне гранату і засуне тобі її до ануса.
17.05.2025 17:23 Ответить
один тупарь задасть стільки питань,що й 100 мудреців не зможуть відповісти...
17.05.2025 20:01 Ответить
Ще одне цікаво,чому тцкашники та поліцаї "працюють" під прикриттям банди сторожів під назвою "Комсервіс"? Що це за контора і хто їх "кришує"? Дбр-Ауууу!
17.05.2025 17:13 Ответить
"У військкоматі додали, що військовослужбовець ОМТЦК та СП, причетний до інциденту, до поточного місця служби брав участь у бойових діях, зазнав поранень і контузій."

А чому в тцк для роботи з людьми не можна набрати нормальних людей? А таких направляти в який-небудь тиловий підрозділ забезпечення або в рембат?
17.05.2025 18:01 Ответить
то трумп був для них «добрий»,
то тцк «погане»..
одні і ті самі кремлеботи пишуть..
17.05.2025 18:15 Ответить
Де відео? Де коментар потерпілого?
17.05.2025 18:21 Ответить
"Де коментар потерпілого?"

На полігоні нема часу коментарі роздавати.
17.05.2025 18:28 Ответить
Військовому ЗСУ помилково нарахували 2.4 млн. грн. зарплати, замість 25 тисяч. Він скористався моментом і пішов у СЗЧ, - https://reyestr.court.gov.ua/Review/127145837 суд

Згодом його зловили. Солдат розкаявся, що не повірив своєму щастю і вирішив втекти. Він повернув 1.5 млн. грн. державі, адже близько 900 тисяч вже витратив на власні потреби.
17.05.2025 18:26 Ответить
25 тисяч за місяць. Зарплатня військового, який знаходиться на роботі 24 години на добу, менше 35 гривень за годину. Встановлена законодавчо мінімалка 48 гривень за годину. Тобто, війскові, які не знаходяться безпосередньо на передовій, навіть, мінімалки не отримують. Про що тут далі можна говорити?
17.05.2025 18:40 Ответить
пусть увольняются
17.05.2025 19:46 Ответить
Тобто питань не виникаэ щодо фраз - ''доставлений для проходження влк'' та на ''пункт збору''? В нас примус легалізували під час оос? В мирний час? Вони там всі угашені?
17.05.2025 18:38 Ответить
Вилізло все ****** ухилянтське суки та вас не бить а вішать треба випри нагоді до кацапів перебіжите ухилянт зрадник кара смерть
17.05.2025 19:18 Ответить
в ТЦК на 90 відсотків мають працювати жінки, дайте нормальні оклади, оснастіть компьютерною технікою, навчіть. Всіх інших "ветеранів" і "інвалідів" що там тусуються - на фронт!
17.05.2025 19:41 Ответить
Кроме того, отмечается, что военнообязанного осмотрели медицинские работники, травм и повреждений обнаружено не было.))))) так правдой и прет)))) гребаная власть
17.05.2025 19:45 Ответить
Оглянули ті ж самі, що й на ВЛК визначили його придатним до польотів на F-16
17.05.2025 20:15 Ответить
Контужених влаштовувати швейцарами на Банкову, в Офіс Президента!
17.05.2025 20:13 Ответить
Травм і ушкоджень виявлено не було, лежав без свідомості бо впав цукор, а блював кров'ю бо має гастрит.
17.05.2025 20:18 Ответить
146% годен.
17.05.2025 20:43 Ответить
******
17.05.2025 20:31 Ответить
Страница 2 из 2
 
 