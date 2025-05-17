Мужчину избили на пункте сбора в Винницком ТЦК: военкомат говорит, что он находился "в розыске"
В Виннице на пункте предварительного сбора мобилизованных для дальнейшей отправки в учебный центр произошел инцидент с участием военнослужащего ТЦК и мужчины, которого доставили из-за "нарушения правил воинского учета".
Об этом сообщил Винницкий областной ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.
"Во время мероприятий оповещения, осуществляемых Винницким ОМТЦК и СП, 15 мая 2025 года представители Национальной полиции доставили жителя города Винницы для прохождения военно-врачебной комиссии с целью определения степени его пригодности к военной службе. Гражданин был нарушителем правил воинского учета и находился в розыске по 210 ст. КУоАП", - говорится в сообщении ТЦК.
После этого, по данным пресс-центра, мужчина был доставлен в пункт предварительного сбора для дальнейшей отправки в учебный центр, где произошел инцидент с участием военнослужащего Винницкого ОМТЦК и СП. Конфликт был зафиксирован на видео и распространен в соцсетях.
В ТЦК сообщили, что по данному факту назначено служебное расследование относительно превышения служебных полномочий с применением физической силы.
"Винницкий областной ТЦК и СП полностью способствует правоохранительным органам в расследовании инцидента, в учреждении будут приняты все необходимые кадровые решения в соответствии с действующим законодательством", - отметили там.
Кроме того, отмечается, что военнообязанного осмотрели медицинские работники, травм и повреждений обнаружено не было.
В военкомате добавили, что военнослужащий ОМТЦК и СП, причастный к инциденту, до текущего места службы участвовал в боевых действиях, получил ранения и контузии.
Руководство Винницкого областного ТЦК и СП осудило любые проявления насилия и превышение служебных полномочий.
- як можно когось доставити під час оповіщення ?!
У військкоматі додали, що військовослужбовець ОМТЦК та СП, причетний до інциденту, до поточного місця служби брав участь у бойових діях, зазнав поранень і контузій. Джерело: https://censor.net/ua/n3552824
- яке це має відношення до факту побиття ?!
А чому в тцк для роботи з людьми не можна набрати нормальних людей? А таких направляти в який-небудь тиловий підрозділ забезпечення або в рембат?
то тцк «погане»..
одні і ті самі кремлеботи пишуть..
На полігоні нема часу коментарі роздавати.
