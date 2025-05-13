Военнослужащий ТЦК ударил учителя с отсрочкой от мобилизации в Харькове: идет служебное расследование, - Терехов. ФОТО
В Харькове произошел инцидент с участием военнослужащего территориального центра комплектования, который дважды ударил на улице мужчину - учителя, имевшего официальную отсрочку от мобилизации.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.
"Несколько дней назад соцсети облетело позорное видео. На нем военнослужащий одного из терцентров комплектования Харькова избивает мужчину возле автомата с водой", - напомнил Терехов.
По его словам, пострадавший является учителем истории, прав человека и предмета "Защита Отечества", а также классным руководителем 8 класса. Во время проверки документов он предоставил подтверждение права на отсрочку.
На кадрах видно, что мужчина не оказывал сопротивления и вел себя спокойно, однако это не остановило военнослужащего от применения физической силы.
Терехов отметил, что подобные действия подрывают доверие к государству, дискредитируют институты и вредят единству общества в условиях войны.
"Я официально обращаюсь к руководству всех правоохранительных органов с просьбой провести полное расследование и наказать виновного. Это уже не просто очередной инцидент - это принципиальный вопрос справедливости, который особенно важен в условиях войны, когда каждый, кто носит униформу, должен быть примером чести, а не наоборот", - подытожил Терехов.
Напомним, в сети опубликована видеозапись, на которой военнослужащий ТЦК в Харькове дважды бьет мужчину в штатском во время проведения мероприятий оповещения.
не то шо, гранати м'яв у кишенях, а все інше вірно!
треба, душити душити, всіх вчителів!
То вирішив що на ньому можно заробити. А вдарив його через те, що дізнався реальну його зарплату.
Мабуть почав права качати
Щодо того "військового". Гнида здоровенна, добре кормлена. Вдарило - і тихо роззиралося, чи хто бачив.
Тупе огидне чмо - так озиратися варто тобі було б на фронті.
Це бобики сирського і тєрєхова. Їхня приватна армія. Їм катувати і мучити людей - задоволення.
Як в халепу слуга вліз,
Йде тихесенько у ліс.
Заховатись від народу,
Щоб робити далі шкоду.
"Кілєр" соснами петляв,
Що в Шефіра тут стріляв.
В лісі сосни всі казкові,
Корабельні й зовсім нові.
Десь мільярд їх насадили,
Сосни гарненькі вродили.
Поміж сосен вчителі,
Зранку риються в землі.
То ті долари ховають,
Що чотири штуки мають.
Продавчині теж гасають,
Скумбрію свою шукають.
Лєнка продає по вісім,
Літнім по смарфону звісно.
Тут всі виборці вухасті,
В лісі цім шукають щастя.
Сосни вухам заважають,
Всі "халяви" тут бажають...
"Хазу" цю Труха спалив,
Як із "ДТП" валив!
04.02.2022
Анатолій Березенський
Ухилятися від зуботичин - теж ухилянтство!
Н-на!!!
В окопах мають мерзнути та гинути хто - програмісти, інженери, роботяги ???
Ну дійсно, якщо цей вчитель не розкаже школярам урок історії, то Україна пропаде, а там на фронті як небудь самі роберуться?
Тоді не дивуйтесь, якщо в недалекому майбутньому доведеться вивчати "історію", яку напише особисто ху'ло кремлівське.
Особливо тоді, коли свої правила встановлюють такі "поважні" люди
Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.
Яскравий приклад поваги від представника держави до вчителя з предметів істрорії, Прав людини, захисту відчизни. Права людини по Українські у всій красі.
Якщо це прочитають харків'яни - дарую ідею !
Де затримання банди в камуфляжі яка напала на людину та завдала тілесних ушкоджень?
Де по 5 років тюрми?
ОДНИХ ЛМЦЕМІРІВ ТА УХИЛЯНТІВ.
На четвертому році війни воїн ЗСУ, ТРО, НАЦГВВРДІЇ, ДПСУ за фактом немає права навіть на відпустку бо НІКОМУ ЗАМІНИТИ.
Зато ЗА ПРАВА УХИЛЯНТІВ ВЖЕ ЗАГОВОРИЛИ НА ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ.
Відвоюй сввої два - три роки, ЗАХИСТИ УКРАЇНУ ТА ЙДИ СОБІ СПОКІЙНО, БЕЗ ЛИЦЕМІРСТВА ВИКЛАДАТИ ПРЕДМЕТМ - ,,захист батьківщіни" та права ухилянтів.