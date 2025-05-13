РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11117 посетителей онлайн
Новости Фото Нарушения во время мобилизации Незаконные действия ТЦК
19 619 96

Военнослужащий ТЦК ударил учителя с отсрочкой от мобилизации в Харькове: идет служебное расследование, - Терехов. ФОТО

В Харькове произошел инцидент с участием военнослужащего территориального центра комплектования, который дважды ударил на улице мужчину - учителя, имевшего официальную отсрочку от мобилизации.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

ТЦК избили учителя в Харькове

"Несколько дней назад соцсети облетело позорное видео. На нем военнослужащий одного из терцентров комплектования Харькова избивает мужчину возле автомата с водой", - напомнил Терехов.

По его словам, пострадавший является учителем истории, прав человека и предмета "Защита Отечества", а также классным руководителем 8 класса. Во время проверки документов он предоставил подтверждение права на отсрочку.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Бусификация" является нарушением прав человека и вредит имиджу государства, - Завитневич

На кадрах видно, что мужчина не оказывал сопротивления и вел себя спокойно, однако это не остановило военнослужащего от применения физической силы.

Терехов отметил, что подобные действия подрывают доверие к государству, дискредитируют институты и вредят единству общества в условиях войны.

"Я официально обращаюсь к руководству всех правоохранительных органов с просьбой провести полное расследование и наказать виновного. Это уже не просто очередной инцидент - это принципиальный вопрос справедливости, который особенно важен в условиях войны, когда каждый, кто носит униформу, должен быть примером чести, а не наоборот", - подытожил Терехов.

Напомним, в сети опубликована видеозапись, на которой военнослужащий ТЦК в Харькове дважды бьет мужчину в штатском во время проведения мероприятий оповещения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сообщали о расположении ТЦК: на Львовщине подозревают трех администраторов каналов, - прокуратура

Автор: 

драка (2032) Харьков (7728) Терехов Игорь (258) ТЦК (724) Харьковская область (1459) Харьковский район (508)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+53
Так харківський тцк вже ж відписався,що вчитель матюкався,ображав тцкунів, махав кулаками та мав в кишенях п'ять гранат. Справу закриту. Бусифікуємо далі.
показать весь комментарий
13.05.2025 15:50 Ответить
+47
Разозлился что рассчитывал на 5 штук зелени, а вышел облом. А вообще-то пи@ару не нужен повод чтобы быть пи@аром. Это его натура.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:21 Ответить
+32
А по совісті той ТЦКшник, який його вдарив жодного дня не воював ніколи. Більш того - він - антимайдановець. Як він взагалі попав до ТЦК - питання...велика підозра, що саме через з'язки з антимайданом, там СБУ мала б перевірити все відділення ТЦК.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мабуть все робив по інструкції.
показать весь комментарий
13.05.2025 15:47 Ответить
Разозлился что рассчитывал на 5 штук зелени, а вышел облом. А вообще-то пи@ару не нужен повод чтобы быть пи@аром. Это его натура.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:21 Ответить
ні, вчитель поводився агресивно і спровокува тицикашника, ну у них зараз така версія, тобто ті кого вони б'ють самі на це провокують тецекунів, велосипедиста збили - хотів підтримати і тому подібне.
показать весь комментарий
14.05.2025 13:16 Ответить
Так харківський тцк вже ж відписався,що вчитель матюкався,ображав тцкунів, махав кулаками та мав в кишенях п'ять гранат. Справу закриту. Бусифікуємо далі.
показать весь комментарий
13.05.2025 15:50 Ответить
нуууу...
не то шо, гранати м'яв у кишенях, а все інше вірно!
показать весь комментарий
13.05.2025 15:53 Ответить
Посилання на цю його заяву можна?
показать весь комментарий
13.05.2025 15:54 Ответить
Можу дати посилання на термін "сарказм" чи "іронія".
показать весь комментарий
13.05.2025 16:05 Ответить
Краще звернутися до Трампа.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:30 Ответить
А вчитель бажав зарплату в 4 штуки баксів, чи один серед всіх своїхз колег відмовлявся? Ось такі вчителі і привели до влади слугориг, але це не дає право ТЦК порушувати залишли хоч якоїсь людянності, бо закони і Конституція в Україні розтоптані і забруднені в зелене лайно.
показать весь комментарий
13.05.2025 15:50 Ответить
все вірно!
треба, душити душити, всіх вчителів!
показать весь комментарий
13.05.2025 15:51 Ответить
Здається я такого не писав, але можу підтвердити, що 99,9% вчителів вибрали не тільки свою смерть, а смерть дітей, яких навчали, їх батьків і України, то чого вони можуть навчити???
показать весь комментарий
13.05.2025 15:57 Ответить
то, я ж і кажу: всіх вчителів у мішок та в річку!
показать весь комментарий
13.05.2025 15:59 Ответить
Навіщо в річку, направити до ТЦК і вручити повістки щоб йшли зщахищати свій вибір та своїм прикладом покликали своїх колишніх випускників і нам не буде проблем і Боневтіку. Біля ТЦК створяться довжелезні черги, навіть почнуться бійки між фізкультурниками і вчителями мови за першіть отримати повістку.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:04 Ответить
Між фізкультурниками та трудовиками.
показать весь комментарий
13.05.2025 17:05 Ответить
Вчителя з задоволенням пішли-б на фронт,але в ТЦК черга з мусорів - вони теж хочут воювати і поперед себе нікого не пускають.
показать весь комментарий
13.05.2025 17:30 Ответить
А того ухилянта тцсикуна ще нагородити. Не дарма герой вже 1,5 року людей ловить.
показать весь комментарий
13.05.2025 17:42 Ответить
в школе\университете дают образование (хотя и его конечно испоганили с нормальной немецкой\австрийской модели), а мораль\воспитание - это уже больше к родителям (может еще +религия). а когда родители дают взятки\продают яйца по 17\придумывают "законы" исключительно под корытные физиономии, ставя (конечно, по демократическим заветам) выше всего личность, но почему-то исключительно свою личность, то результат тоже будет ожидаемый.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:24 Ответить
результат видно по тобі , за 35 років не вивчив мову !
показать весь комментарий
14.05.2025 09:10 Ответить
Якщо і бажав 4 тисячі чи хоч і 40 тисяч - то й що? Не можна бажати високу зарплату ? Чи можна забивати тих, хто хоче більше грошей заробляти?
показать весь комментарий
13.05.2025 16:04 Ответить
Кому ти пояснюєш, в нього задача доказувати, що рошеновські цукерки- найкращі в світі.
показать весь комментарий
13.05.2025 21:17 Ответить
дятел, смокчи конті.
показать весь комментарий
14.05.2025 00:58 Ответить
До чого тут рошен?чи тобі порошенко також в штани насрав?
показать весь комментарий
15.05.2025 14:02 Ответить
ТЦК просто побачило, що то вчитель, а вчителя отримають у нас як ми знаємо 4₴
То вирішив що на ньому можно заробити. А вдарив його через те, що дізнався реальну його зарплату.
показать весь комментарий
13.05.2025 17:07 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2025 15:50 Ответить
вчитель-провокатор
показать весь комментарий
13.05.2025 15:51 Ответить
Якщо б він нічого не казав, ТЦК собі пішов далі.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:07 Ответить
ви стєбетеся чи дійсно так думаєте??
показать весь комментарий
13.05.2025 19:54 Ответить
постраждалий є вчителем історії, прав людини та предмета "Захист Вітчизни"

Мабуть почав права качати
показать весь комментарий
13.05.2025 16:07 Ответить
Почав повчати захисту вітчізни.
показать весь комментарий
13.05.2025 21:07 Ответить
та все просто, то вчитель просто провокував - не може бути що робітник ТЦК винний
показать весь комментарий
13.05.2025 15:51 Ответить
Ж абсолютно спокійним виразом обличчя можна послати і нахамити, на відео ж не чути ,що він каже.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:03 Ответить
Так він щось і сказав таке, що по телемарафону ще не говорили !
показать весь комментарий
13.05.2025 16:09 Ответить
Посміхався і крутив дулю в кишені. На відео цього не видно, але тцкашники зразу зрозуміли - що то дуля і це є нечуваним приниженням робітників чорного воронка.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:37 Ответить
Ніколи такого не було і ось знову.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:25 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2025 15:52 Ответить
Права людини викладає? Цікаво - що тепер скаже про права людини окрім колишнього лицемірного лепету.
Щодо того "військового". Гнида здоровенна, добре кормлена. Вдарило - і тихо роззиралося, чи хто бачив.
Тупе огидне чмо - так озиратися варто тобі було б на фронті.
Це бобики сирського і тєрєхова. Їхня приватна армія. Їм катувати і мучити людей - задоволення.
показать весь комментарий
13.05.2025 15:54 Ответить
Той тцкун не військовий - він антимайданівець, працював охоронцем, тобто - був чмом по життю. Жодного дня не воював.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:03 Ответить
А комо можуть прийняти до ТЦК , тільки антимайданівця, ще треба найти, бо за кордон виїхали ще до початку навали.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:11 Ответить
ПРО СЛУГ ТА ЇХ ВІВЦІВ
Як в халепу слуга вліз,
Йде тихесенько у ліс.
Заховатись від народу,
Щоб робити далі шкоду.

"Кілєр" соснами петляв,
Що в Шефіра тут стріляв.
В лісі сосни всі казкові,
Корабельні й зовсім нові.

Десь мільярд їх насадили,
Сосни гарненькі вродили.
Поміж сосен вчителі,
Зранку риються в землі.

То ті долари ховають,
Що чотири штуки мають.
Продавчині теж гасають,
Скумбрію свою шукають.

Лєнка продає по вісім,
Літнім по смарфону звісно.
Тут всі виборці вухасті,
В лісі цім шукають щастя.

Сосни вухам заважають,
Всі "халяви" тут бажають...
"Хазу" цю Труха спалив,
Як із "ДТП" валив!
04.02.2022
Анатолій Березенський
показать весь комментарий
13.05.2025 15:55 Ответить
чоловік не чинив опору та поводився спокійно, проте це не зупинило військовослужбовця від застосування фізичної сили

Ухилятися від зуботичин - теж ухилянтство!
Н-на!!!
показать весь комментарий
13.05.2025 15:58 Ответить
Тому назвали ухилянтами. Їх по пиці б'ють, а вони ухиляються ! а
показать весь комментарий
13.05.2025 16:13 Ответить
хуженебудетхотьпаржемглавноенеПорох
показать весь комментарий
13.05.2025 15:58 Ответить
ипсо
показать весь комментарий
13.05.2025 15:59 Ответить
Це бурятська перевдягнена ДРГ зайшла до міста. Її вже знешкодили. Не потрібно обс...ирати тцк як кури драбину.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:00 Ответить
ДРГ захопило владу у 2019 - тоді "вибрали Голобородька", а з травня 2024 "Голобородько" владу узурпував з наругою Конституції України.
показать весь комментарий
13.05.2025 19:53 Ответить
Якщо по закону, то вчитель правий, а по совісті - ... ?
В окопах мають мерзнути та гинути хто - програмісти, інженери, роботяги ???
Ну дійсно, якщо цей вчитель не розкаже школярам урок історії, то Україна пропаде, а там на фронті як небудь самі роберуться?
Тоді не дивуйтесь, якщо в недалекому майбутньому доведеться вивчати "історію", яку напише особисто ху'ло кремлівське.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:00 Ответить
А по совісті той ТЦКшник, який його вдарив жодного дня не воював ніколи. Більш того - він - антимайдановець. Як він взагалі попав до ТЦК - питання...велика підозра, що саме через з'язки з антимайданом, там СБУ мала б перевірити все відділення ТЦК.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:07 Ответить
А Терехов сам хто?Такийже антимайданівець як й його папа Гепа...
показать весь комментарий
15.05.2025 22:14 Ответить
Ця війна і є результатом незнання й ігнорування історії!
показать весь комментарий
13.05.2025 16:08 Ответить
Дітей навчають уклоністи. Яка потреба у вчителях чоловіках? Для Держави - нульова. Жінки вже заміняють майже всі чоловічі професії, але тільки не вчителя у школі і тільки не на час війни. Їх по школах було аж нуль або один. Зараз десятками. Хотілось би почути історію саме цього класного керівника 8 класу. Його шліх в освіту.
показать весь комментарий
14.05.2025 11:59 Ответить
Все точно.Закони не повинні працювати. Анархія - мати порядку.
Особливо тоді, коли свої правила встановлюють такі "поважні" люди
показать весь комментарий
13.05.2025 16:08 Ответить
Я жодним чином не виправдовую ТЦК-шника, але все інше теж справедливо. Хто має воювати - пенсіонери, жінки, діти?
показать весь комментарий
13.05.2025 16:14 Ответить
Ну напевно ви. А там і інші підтягнуться. Чи ні?
показать весь комментарий
13.05.2025 16:27 Ответить
Я не проти, особливо якщо разом з вами. Разом створимо бригаду пенсіонерів? Чи хоча б полк?
показать весь комментарий
13.05.2025 16:37 Ответить
Пенсіонер. Розумію. Буває таке. Радій життю, рости онуків.... Що складного? Ні, "хто має воюювати, створимо полк....." Пердуняра старий, ти ж козел старий і маєш воювати, як триндиш.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:49 Ответить
А ти з якої помийки виліз, чмо ФСБ-шне? Своїм кураторам вже жопу добре вилизав?
показать весь комментарий
13.05.2025 16:53 Ответить
о-о-о... зразу ж нутро вилізло "пенсіонер"... ти можеш дрова в буржуйку кидати чи картоплю чистити, якщо такий активний і інших відправляєш на фронт... спочатку сам йди, повзи чи лізь, або варнякало закрий. Я своє відвоював, але не буду всіх гнати в окопи, бо в кожного є своя робота, яка потрібна і для фронту... особливо вчителів, бо дітей треба вчити, щоб були хоча б трішки кращими і розумнішими, чим такі "пенсіонери", як ти.
показать весь комментарий
15.05.2025 17:09 Ответить
Ну звісно. Пенсіонер, інвалід....Очікувано. Кому ж іще героїчно розпоряджатися чужими життями в інтернеті?
показать весь комментарий
13.05.2025 16:54 Ответить
Ні для кого не секрет, що тут в коментах куча ФСБ-шних дебілів, головна мета яких срач і провокації. А для мене такі, як ви взагалі не люди - так відходи суспільства.
показать весь комментарий
13.05.2025 17:02 Ответить
Старий пердун, все дуже просто. Або сам приймай участь, або стули пельку. Більшого ніхто не просить.
показать весь комментарий
13.05.2025 17:10 Ответить
А чим полк так відрізняється від бригади, що аж "хоча б"?
показать весь комментарий
13.05.2025 20:31 Ответить
Хай тим часом цей вчитель до уроків готується - це ж важка і відповідальна робота.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:42 Ответить
За перевищення швидкості поліцейський виписує штраф, а по совісті повинен був поламати ногу водію, щоб не порушував швидкісний режим, так?
показать весь комментарий
13.05.2025 16:41 Ответить
В першу чергу мусора!!!
показать весь комментарий
13.05.2025 18:41 Ответить
В країні повинен працювати закон(особливо під час війни), і всі дії, які чинять силові структури повинні відбуватись відповідно до законодавства. Дії даного ТЦКашника явно суперечать законодавству. Якщо в межах даного законодавства не получається проводити мобілізацію, то у Зе є більшість у ВР і він може закони адаптовувати і змінювати для захисту країни.
показать весь комментарий
14.05.2025 10:55 Ответить
А по совісті потрібно було тому, що розпускав свої клешні, ляснути долонею по пиці. Для початку.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:18 Ответить
Немає принципової різниці у викладанні історії в нас та на болотах. І там і там взяли радянські сфальшовані підручники та розвели деяким національним колоритом. Той вчитель швидко призвичаїться.
показать весь комментарий
13.05.2025 20:29 Ответить
Тобто тцкашник бачив, що у чувака є відстрочка, є офіційні документи, але всеодно вирішив вдарити...можна уявити тільки, скільки в нього було ненависті та зла...а тепер уявіть, що він зробить з тими, у кого відстрочки не виявиться.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:01 Ответить
Зважаючи на те, що той тцкшник антимайдановець - він, мабуть, ще й на українську роз'ярився і на те, що вчитель історії.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:06 Ответить
Так вчитель ще й українською говорив ?
показать весь комментарий
13.05.2025 16:15 Ответить
Матиме вчитель що розповісти на уроках "Захист вітчизни" і "Права людини"!
показать весь комментарий
13.05.2025 16:05 Ответить
Якщо на фронт не заберуть !
показать весь комментарий
13.05.2025 16:14 Ответить
Та ні ...тепер тільки "Історія", "Історія мого побиття" ...
показать весь комментарий
13.05.2025 16:26 Ответить
Ще Терехова можна ********* і бусіфікувати. В нього взагалі відсрочки немає. Стовідсотковий варіант, хоч поржем
показать весь комментарий
13.05.2025 16:12 Ответить
Конституція України Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.

Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.

Яскравий приклад поваги від представника держави до вчителя з предметів істрорії, Прав людини, захисту відчизни. Права людини по Українські у всій красі.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:17 Ответить
Військовослужбовець тицика - вже звучить як насмішка з військовослужбовців.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:19 Ответить
Один ТЦКашник бил, остальнsе - молча наблюдали за правонарушением. Значит они соучастники и тоже должны понести ответственность. Если ТЦКашники повально раненные и контуженные, то с честью могут служить в частях обеспечения ВСУ. Но не в Харькове , а возле "нуля".
показать весь комментарий
13.05.2025 16:19 Ответить
А не погано було б , як би всі вчителі тієї школи (можна і разом з учнями ...) прийшли до ТЦК , аби просто під камери поговорити з тим "військовим" , а заразом і з його начальниками !
Якщо це прочитають харків'яни - дарую ідею !
показать весь комментарий
13.05.2025 16:22 Ответить
так, разом і перевірити чи справжня відстрочка у вчителів...та чи встали на війсковий облік учні кому вже 16 років...Чудова ідея підтримую
показать весь комментарий
14.05.2025 08:34 Ответить
Терехов вирішив допомогти погасити палаючу сраку тцкунів. - "Буде розслідування...якась честь..."
Де затримання банди в камуфляжі яка напала на людину та завдала тілесних ушкоджень?
Де по 5 років тюрми?
показать весь комментарий
13.05.2025 16:27 Ответить
"То все кацапське ІПСО ,а вчителя б"є перевдягнена в нашу форму кацапська ДРГ "- скажуть пропагандисти з гівномарафону. .
показать весь комментарий
13.05.2025 16:51 Ответить
Кого ми боронимо в ЗСУ ???
ОДНИХ ЛМЦЕМІРІВ ТА УХИЛЯНТІВ.

На четвертому році війни воїн ЗСУ, ТРО, НАЦГВВРДІЇ, ДПСУ за фактом немає права навіть на відпустку бо НІКОМУ ЗАМІНИТИ.
Зато ЗА ПРАВА УХИЛЯНТІВ ВЖЕ ЗАГОВОРИЛИ НА ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ.

Відвоюй сввої два - три роки, ЗАХИСТИ УКРАЇНУ ТА ЙДИ СОБІ СПОКІЙНО, БЕЗ ЛИЦЕМІРСТВА ВИКЛАДАТИ ПРЕДМЕТМ - ,,захист батьківщіни" та права ухилянтів.
показать весь комментарий
13.05.2025 21:03 Ответить
Зі мною служив вчитель фізики зі Львова, правда казав, що діти його задовбали.
показать весь комментарий
13.05.2025 21:21 Ответить
Кого ти борониш в коментарях?
показать весь комментарий
13.05.2025 23:02 Ответить
Це добре, що Терехов підняв це питання. Дивно, що президент, Сирський, Драпатий, цього не помічають.
показать весь комментарий
14.05.2025 07:23 Ответить
а як ще з ухилянтами працювати....відстрочка мабудь липова...
показать весь комментарий
14.05.2025 08:31 Ответить
... то його колишній учень, а вдарив за те що колись поставив двійку...
показать весь комментарий
14.05.2025 08:37 Ответить
Тецекашник винен, і в нього проблеми з психікою, бо просто так бити адекватна людина не буде. А якщо він справді антимайданівець, то це все пояснює. Однозначно таке не потрібне ні на фронті, ні в тилу.
показать весь комментарий
14.05.2025 08:46 Ответить
Але і сцикуни-ухилянти і ''заробітчани'' на них повинні відповідати згідно КК України.
показать весь комментарий
14.05.2025 08:48 Ответить
Це не військослужбовець, це гопник, бандит і негідник, який повинен сісти і сісти надовго. Але зелена шантрапа десь збирає таких покидьків і заселяє їх в ТЦКуний гадючник, щоб кошмарили українців. Ганьба зеленському.
показать весь комментарий
14.05.2025 09:40 Ответить
чому в росії мобілізація йде грошовим і соціальним стимулом,а в Україні заганяють палками ? хто так вирішив,чия методичка ? звісно - кремля.так хто це виконує в Україні ? на вбитиго є 15 мільйонів,а на живого 1 мільйону нема.вороги.
показать весь комментарий
14.05.2025 10:10 Ответить
Бо в росії диктатура, а в нас демократія
показать весь комментарий
17.05.2025 13:13 Ответить
видайте ТЦКкам іншу форму, щоб військових не позорили, якись рожевій камуфляж
показать весь комментарий
14.05.2025 11:16 Ответить
Нужен отдельный раздел на "Миротворце", куда будут фиксироваться имена ТЦК-шников. Чтобы после завершения войны не они, а на них охоту устроили, чтобы судьям было легче и народным мстителям, и чтобы бизнес знал, кого даже говночерпием на работу не брать ни при каких обстоятельствах.
показать весь комментарий
14.05.2025 16:53 Ответить
 
 