Военнослужащий ТЦК ударил учителя с отсрочкой от мобилизации в Харькове: идет служебное расследование, - Терехов. ФОТО

В Харькове произошел инцидент с участием военнослужащего территориального центра комплектования, который дважды ударил на улице мужчину - учителя, имевшего официальную отсрочку от мобилизации.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

"Несколько дней назад соцсети облетело позорное видео. На нем военнослужащий одного из терцентров комплектования Харькова избивает мужчину возле автомата с водой", - напомнил Терехов.

По его словам, пострадавший является учителем истории, прав человека и предмета "Защита Отечества", а также классным руководителем 8 класса. Во время проверки документов он предоставил подтверждение права на отсрочку.

На кадрах видно, что мужчина не оказывал сопротивления и вел себя спокойно, однако это не остановило военнослужащего от применения физической силы.

Терехов отметил, что подобные действия подрывают доверие к государству, дискредитируют институты и вредят единству общества в условиях войны.

"Я официально обращаюсь к руководству всех правоохранительных органов с просьбой провести полное расследование и наказать виновного. Это уже не просто очередной инцидент - это принципиальный вопрос справедливости, который особенно важен в условиях войны, когда каждый, кто носит униформу, должен быть примером чести, а не наоборот", - подытожил Терехов.

Напомним, в сети опубликована видеозапись, на которой военнослужащий ТЦК в Харькове дважды бьет мужчину в штатском во время проведения мероприятий оповещения.

