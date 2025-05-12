"Бусификация" является нарушением прав человека и вредит имиджу государства, - Завитневич
Главной целью Закона о мобилизации было решение проблемы нехватки личного состава. Благодаря его принятию удалось улучшить показатели мобилизации, обновить воинский учет и ввести цифровые сервисы, в частности "Резерв+".
Об этом сообщил председатель Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, практика принудительного задержания граждан на улицах - так называемая "бусификация" - является нарушением прав человека и вредит имиджу государства. Нужна прозрачность и баланс между потребностями армии и правами граждан - с обеспечением открытости процессов мобилизации.
"Важно предоставить возможность гражданам самостоятельно выбирать подразделения для службы - это повышает мотивацию и эффективность армии", - подчеркнул Завитневич.
Но когда такие заявления БЕЗНАКАЗАННО делает высокопоставленный чиновник, голова Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки и ему за такое заявление ничего небудет, то возникает логический вопрос - А ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ В ЗСУ С 2022 ГОДА ???
З КАКИМ ХРЕ...ОМ МЫ ЗАЩИЩАЕМ ЭТУ ДЕРЖАВУ ЕСЛИ ЕЁ ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫЕ ЧИНОВНИКИ ВМЕСТО ЗАЩИТЫ ПРАВ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ЗСУ, ВМЕСТО ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕОБЩЕЙ МОБИЛИЗАЦИИ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ И ВСЕОБЩЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕРЕЖИВАЮТ ЗА ПРАВА ТЕХ КТО ТАК И НЕПОШЁЛ И НИКОГДА НЕПОЙДЁТ ЗАЩИЩАТЬ УКРАИНУ ????????????
Схоже що для українських правозахисників, та інших чиновників ми військовослужбовці ЗСУ, ТРО, НАЦГВАРДІЇ, ДПРС - МИНУЛОРІЧНИЙ СНІГ. Котрий немає ніяких прав.
УСІ ПРАВА У УХИЛЯНТІВ.
Якшо ти незнаєшь то поцікався - за шість волн мобілізації з 2014 по 2016 рік було відкрито до впровадження більше шести з половиною тисяч справ про ухилення від мобілізації. А тоді обсяги мобілізації були напорядки нижче ніж зараз.
Якшо ти не пам"ятаєшь, то поцікався - у 2014 році і в центрі України - хмельниччина, і на заході України - рівненьщина, львівщина, закарпаття блокували і дороги і військомати перешкоджаючи мобілізації.
Уви БАГАТО вкраїнчіків НЕХОЧУТЬ БУДУВАТИ СВОЮ ДЕРЖАВУ І ВИМАГАТИ ВІД СВОЄЇ ВЛАДИ.
Багатьох історія так нічому і ненавчіла.
Правда і те, шо на відміну від тєї більшості бубочка таки робить висновки з помилок і навчається на помилках.
Єще раз у 2014 році при на порядки меньшому рівні мобілізації рівень ухилянтів у процентному співвідношенні був навіть вищий ніж зараз. Більше того війскомати і дороги тоді блокував не бубочка а вкраїнчики.
Більше того ЯКБИ ЗАРАЗ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ БУВ БИ САМ ІСУС ТО УХИЛЯНТІВ МЕНШЕ НЕСТАЛО БИ.
Через п"ять років ти це побачишь.
І презідентом України буде вже не Зеленський.
Чи цей закон забороняє їм відновлювати свої двнні ???
І ті броні були записані і до нового закону.
Чим тобі неподобається закон про мобілізацію прийнятий депутатами ВР ???
А про контрактну армію то якщо ти був в АТО то мусіш знати шо з контрактної армії почали массово звільнятись ще наприкінці 2017 року.
І нагадаю тобі шо до Зеленського Залужний був ніхто.
І так би ніхтом і залишився якби не Зеленський котрий поставив Залужного головкомом.
Задовго до бубочки.
Певно тут була якась інша причина
Там теж був термін один - на період військового стану.
А ,,хвилі" були тому шо військового стану небуло.
ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ НЕБУЛО, А МОБІЛІЗАЦІЯ БУЛА.
І по твоєму то було законно ???
Аде мені подобається шо БУБОЧКА У ВАС ВЖЕ ОТРИМАВ СТАТУС ОБАМИ. У ВСЬОМУ У ВАС ВИНЕН БУБОЧКА ТІЛКО НЕ ВИ І НЕ ВАШ МЄНТАЛІТЕТ.
ОТ ТІЛЬКИ БУБОЧКА ПОКИ ШО ВАМ У ПІД"ЇЗДАХ НЕСЦИТЬ.
Але це неточно і времєнно.
ПИЛЬНУЙ ПО ПІД"ЇЗДАХ ТА ПОПІД ЗАБОРАМИ, бо вже певно десь бубочка свою дирижорську палічку пристраює.
Ты предлагаешь не защищать страну и сдаться врагу? Молодец, за вами уже выехали..
А також ввести різноманітні льготи і щомісячну доплату в тисяч п"ять гривень тим хто вже успішно отпітляв три роки і добавляти по три тисячі щомісячної доблати за кожен наступний успішно отпетляний рік.
кремлівські карлики будуть завдоволені оцім завітневічем.
Але ТОДІ ВЖЕ ЧЕРГ ДО ВІЙСЬКОМАТІВ В УКРАЇНІ НЕБУДЕ.
Бо ті хто ухиляється зараз НЕПІДУТЬ І ТОДІ НАВІТЬ ЯКШО ВИБЕРУТЬ НАЙСИВОЧОЛІШОГО, БО ЗАХИЩАТИ СИВОЧОЛОГО ЇМ ДО ДУПИ КОЛИ СВОЯ ДУПА БЛИЖЧЕ І ДОРОЖЧЕ.
А ми, хто у 2022 ПРИЙШЛИ ДО ТЦК І СТОЯЛИ В ЧЕРГАХ ШО БИ НАС МОБІЛІЗУВАЛИ НА ЗАХИСТ УКРАЇНИ... МИ ТЕЖ ВЖЕ НЕПІДЕМО БО МИ БАЧИМО СПРАВЖНЄ ВІДНОШЕННЯ І БІЛЬШОСТІ ГРОМАДЯН І ВЛАДИ ДО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ.
І головне ми побачили на собі - ЗАХИСНИК УКРАЇНИ НЕМАЄ НІЯКИХ ПРАВ БО УСІ ПРАВА ЛЮДИНИ У УХИЛЯНТІВ.
ЄЩЕ НІ ЖОДНА КРАЇНА НЕВИГРАЛА ЖОДНОЇ ПОВНОМАШТАБНОЇ ВІЙНИ КОНТРАКТНОЮ АРМІЄЮ.
Якшо ти знаєшь хоча би один приклад наведи ???
Одразу скажу тобі для кацапів з їхнім маштабом і розмірами ця війна неповномаштабна, та й вони її невиграють.
Ну і друге - якшо у тебе є гроші на контрактну армію в Україні, то чому ти неконтрактуєшь вояків ???
Якшо ти знаєшь де Україні взяти гроші на контрактну армію військового часу, то немовчи, скажи де вони лежать.
І третє, головне - ти і сам знаєшь шо ті ухілянти котрі залишились і за три роки навіть неоновили свої військово облікові данні вони НЕПІДУТЬ ВОЮВАТИ І ЗАХИЩАТИ УКРАЇНУ НІ ЗА ЯКІ ГРОШІ.
Але я тобі єще раз кажу це не тому шо Зеленський... Зеленський нікому незабороняє іти захищати Україну.
А це тому шо вкраїнчики В БІЛЬШОСТІ СВОЇЙ НЕХОЧУТЬ ЗАХИЩАТИ СВОЮ НЕЗАЛЕЖНУ КРАЇНУ.
І скільки би ти їм неплатив вони непідуть навіть якшо президентом станеш ти і десь виколупаєшь і будешь платити захмарні гроші.
БО НАС ХВАТАЛО І СИ ХОТІЛИ ЦЮ УКРАЇНУ ЗАХИСТИТИ.
А цим нинішнім шо нехочуть нас міняти Україна до дупи, бо канєшно винен бубочка бо це бубочка жене їх в тисі топитися.
ТИ ТАМ ПРОВІР ПОПІД ТВОЇМ ЗАБОРОМ ЄЩЕ БУБОЧКА НЕ СЦИТЬ ???
Бо тоді питання а шо робили генерали в ЗСУ ???
ШО В ЗСУ робив Залужний ???
Чому до війни мовчав той же твій говорун красильников ??? І шо він робив в ЗСУ до війни ??? За шо він отримував грошове забеспечення ???
Вас послухати так бубочка робив усе і за усіх. Тобі самому з цього несмішно коли з твоїх же слів усі генерали, полковники ЗСУ ніц неробили а за них усе робиа бубочка.
І ВСТИГАВ ЖЕ ???
Інфа 100%.
- 1. Зараз в Україні найбільша в світі окрім США плата за участь в бойових діях, ТО ЧОМУ НЕМА ЧЕРГ В ТЦК НЕ ТО ШО НА КОНТРАКТ, А ХОЧА БИ ПРОСТО НА МОБІЛІЗАЦІЮ В ЗСУ ??? ЧОМУ БІЛЬШЕ НІХТО НАВІТЬ ЗА ГРОШІ НЕХОЧЕ ІДТИ ЗАХИЩАТИ УКРАЇНУ ???
- і 2. ЧОМУ МОБІЛІЗОВАНІ НЕХОЧУТЬ ПЕРЕВОДИТИСЬ НА КОНТРАКТ, НАВІТЬ НА КОНТРАКТ З ТЕРМІНОМ ,,ДО ЗАКІНЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ". І ЦЕ НАВІТЬ ПРИ ТОМУ ЩО ДУЖЕ ЧАСТО В ЗСУ УМОВЛЯЮТЬ, ПРИМУШУЮТЬ ПЕРЕЙТИ НА КОНТРАКТ, АЛЕ ЛЮДИ ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ.
ЧОМУ ??? ЧИ ТИ САМ ДУМАТИ НЕВМІЄШЬ ???
Про тих дітей 30 -35 рочків а то і менше котрі і совка то небачили і статуту то не чітали, бо прийшли на цю війну навіть без срочки і навіть не завжди з військовою кафедрою а тілько з вишем за плечима, а зараз вже стали командирами батарей, батальйонів, і дівізіонів.
Бо ті справжні військові комбати з котрими ми починали цю війну вже пфшли далі по лєстннічкє.
І ЯКРАЗ ТІ КОМАНДИРИ З КОТРИМИ МИ ЦЮ ВІЙНУ ПОЧИНАЛИ І ЯКРАЗ КОТРІ ХОЧ ТРОШКИ АЛЕ ТОГО СОВКА БАЧИЛИ ТІ ЯКРАЗ НАС І БЕРЕГЛИ.
Тож про яких ,,совкових" командирів ти кажешь наслухавшись всякої хе ... ні і навіть незадумуючись шо твому ,,совковому" непосрєдствєнному комбату зараз має бути неменше 54 роки, шоб він побачив совок і при совку закончів військове училище.
В ЗСУ ЗАРАЗ КЕРУЮТЬ ТАКІ УКРАЇНЦІ ЯКІ Є. І ІНШИХ НЕБУДЕ.
ЦЕ І Є МЄНТАЛІТЕТ НАЦІЇ.
ПЕРЕОСМИСЛЮЙ ЦЕ. І ЗВИКАЙ.
І ЧОМУ НАВІТЬ ВЖЕ МОБІЛІЗОВАНІ НЕХОЧУТЬ ПЕРЕХОДИТИ НА КОНТРАКТ НАВІТЬ НА КОНТРАКТ З ТЕРМІНОМ - ,,ДО КІНЦЯ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ" ???
А без ціх відповідей твої розказки шо вам бубочка недає створити контрактну армію то є пусті балачки.
Усе шо робить бубочка, це обсцикає вам забори.
В частності Франція за участь у бойових діях платить усього три з половиною тисячи євро.