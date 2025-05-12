"Бусификация" является нарушением прав человека и вредит имиджу государства, - Завитневич

Главной целью Закона о мобилизации было решение проблемы нехватки личного состава. Благодаря его принятию удалось улучшить показатели мобилизации, обновить воинский учет и ввести цифровые сервисы, в частности "Резерв+".

Об этом сообщил председатель Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, практика принудительного задержания граждан на улицах - так называемая "бусификация" - является нарушением прав человека и вредит имиджу государства. Нужна прозрачность и баланс между потребностями армии и правами граждан - с обеспечением открытости процессов мобилизации.

"Важно предоставить возможность гражданам самостоятельно выбирать подразделения для службы - это повышает мотивацию и эффективность армии", - подчеркнул Завитневич.