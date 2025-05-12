РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8649 посетителей онлайн
Новости Нарушения во время мобилизации Принудительная мобилизация
6 151 151

"Бусификация" является нарушением прав человека и вредит имиджу государства, - Завитневич

ТЦК бусифицирует львовянина

Главной целью Закона о мобилизации было решение проблемы нехватки личного состава. Благодаря его принятию удалось улучшить показатели мобилизации, обновить воинский учет и ввести цифровые сервисы, в частности "Резерв+".

Об этом сообщил председатель Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, практика принудительного задержания граждан на улицах - так называемая "бусификация" - является нарушением прав человека и вредит имиджу государства. Нужна прозрачность и баланс между потребностями армии и правами граждан - с обеспечением открытости процессов мобилизации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Четверо сотрудников ТЦК наблюдают, как их коллега проводит "мероприятия оповещения" в Харькове и избивает мужчину в штатском. ВИДЕО

"Важно предоставить возможность гражданам самостоятельно выбирать подразделения для службы - это повышает мотивацию и эффективность армии", - подчеркнул Завитневич.

Автор: 

мобилизация (2880) Завитневич Александр (55)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
От що що а імідж точно. Взагалі бусифікація як ніщо підірвало економіку і моральних дух. Я НЕ ЗНАЮ ЯК але мобілізацію треба було робити НЕ ТАК.
показать весь комментарий
12.05.2025 16:27 Ответить
+20
Іміджу??? Ті дебил? Это пздц нарушение прав человека и УК (похищение человека) тяжкая статья по УК.
показать весь комментарий
12.05.2025 16:31 Ответить
+18
Треба було робити так, як робили в 2014-2016, коли ніяких скандалів і порушень фактично не було! Є ж досвід мобілізації, потрібно було діяти так само, як і тод!
показать весь комментарий
12.05.2025 16:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Если человек не быкует и показывает документы - то с ним абсолютно ничего не случается, а если быкует, агрессирует, не показывает документы и хвалит путина - то исход вот такой, что тут для вас непонятного?
показать весь комментарий
13.05.2025 15:15 Ответить
Права громадян обмежени під час війського стану. Тому треба ще більше поширювати заходи оповіщення. Щоб аж гай шумів. Об'являємо ухилянтам всебічну війну.
показать весь комментарий
12.05.2025 18:19 Ответить
Заховавшись в Німеччині?
показать весь комментарий
12.05.2025 18:39 Ответить
Все вірно сидять по хатах виповзають як таргани в ночі і хваляться як надурив чи втік від поліції тцк їх жінки і мамаші ще і верещать як свині що їхні висери не повинні захищать депутатів чи алігархів ухилянт це зрадник кацапсяча підстилка
показать весь комментарий
14.05.2025 00:34 Ответить
Ещё можно понять такие слова от сцикунов ухилянтов всех мастей...
Но когда такие заявления БЕЗНАКАЗАННО делает высокопоставленный чиновник, голова Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки и ему за такое заявление ничего небудет, то возникает логический вопрос - А ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ В ЗСУ С 2022 ГОДА ???

З КАКИМ ХРЕ...ОМ МЫ ЗАЩИЩАЕМ ЭТУ ДЕРЖАВУ ЕСЛИ ЕЁ ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫЕ ЧИНОВНИКИ ВМЕСТО ЗАЩИТЫ ПРАВ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ЗСУ, ВМЕСТО ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕОБЩЕЙ МОБИЛИЗАЦИИ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ И ВСЕОБЩЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕРЕЖИВАЮТ ЗА ПРАВА ТЕХ КТО ТАК И НЕПОШЁЛ И НИКОГДА НЕПОЙДЁТ ЗАЩИЩАТЬ УКРАИНУ ????????????
показать весь комментарий
12.05.2025 18:38 Ответить
БІЛЬШЕ КАПСЛОКУ, щоб і незрячі побачили.
показать весь комментарий
12.05.2025 19:37 Ответить
Дуже вдалі слова про захист прав минулорічного снігу і про права страусів януковича з Межигір'я. Ха ха ха.
показать весь комментарий
12.05.2025 20:02 Ответить
Схоже братику ти тут правий.
Схоже що для українських правозахисників, та інших чиновників ми військовослужбовці ЗСУ, ТРО, НАЦГВАРДІЇ, ДПРС - МИНУЛОРІЧНИЙ СНІГ. Котрий немає ніяких прав.
УСІ ПРАВА У УХИЛЯНТІВ.
показать весь комментарий
12.05.2025 20:11 Ответить
Так найголовніший ухилянт це бубочка. Це ж він особисто розпочав ухилянтський рух. Потім вдосконалив це до цілої ухилянтської індустрії. А зараз іде театральна гра. Найбільший ухилянт тіпа щимить менших ухилянтів. А інші ухилянти тіпа захищають також ухилянтів. В них якісь певно проблеми. Ха ха ха.
показать весь комментарий
12.05.2025 20:17 Ответить
До чого тут бубочка ???
Якшо ти незнаєшь то поцікався - за шість волн мобілізації з 2014 по 2016 рік було відкрито до впровадження більше шести з половиною тисяч справ про ухилення від мобілізації. А тоді обсяги мобілізації були напорядки нижче ніж зараз.
Якшо ти не пам"ятаєшь, то поцікався - у 2014 році і в центрі України - хмельниччина, і на заході України - рівненьщина, львівщина, закарпаття блокували і дороги і військомати перешкоджаючи мобілізації.
Уви БАГАТО вкраїнчіків НЕХОЧУТЬ БУДУВАТИ СВОЮ ДЕРЖАВУ І ВИМАГАТИ ВІД СВОЄЇ ВЛАДИ.
Багатьох історія так нічому і ненавчіла.
показать весь комментарий
12.05.2025 20:29 Ответить
А бубочка це приклад типічного середнього вкраїнчіка, яких в Україні подавляюча більшість.
Правда і те, шо на відміну від тєї більшості бубочка таки робить висновки з помилок і навчається на помилках.
показать весь комментарий
12.05.2025 20:31 Ответить
Бубочка публічна людина як не як. З 14 року він ухилявся. І це ніяк не вплинуло на його кар'єру і популярність. Тобто він був в перших рядах ухилянтів. В подальшому став прикладом для таких самих як він. Що незрозумілого. Потім всі разом прийняли зміни до вже існуючого законодавства про мобілізацію. Ці зміни виявилися ще гіршими ніж було до цього. Тобто зробив більшу помилку, а тепер ніби намагається вчитися. Ха ха ха.
показать весь комментарий
12.05.2025 21:43 Ответить
І ще раз - бубочка не марсіянин а типовий українець.
Єще раз у 2014 році при на порядки меньшому рівні мобілізації рівень ухилянтів у процентному співвідношенні був навіть вищий ніж зараз. Більше того війскомати і дороги тоді блокував не бубочка а вкраїнчики.
Більше того ЯКБИ ЗАРАЗ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ БУВ БИ САМ ІСУС ТО УХИЛЯНТІВ МЕНШЕ НЕСТАЛО БИ.
Через п"ять років ти це побачишь.
І презідентом України буде вже не Зеленський.
показать весь комментарий
12.05.2025 22:17 Ответить
Саме бубочка повністю змінив закон про мобілізацію. Тричі свідомо. І хто рахував тоді які проценти? І хто зараз їх рахує? І як їх можливо порахувати взагалі? Саме бубочка і його прихильники закликали всіх інших зійтися з кацапами десь посередині. Я так думаю по ріці Дніпро. А тут бац і добровольці врятували бойові бригади, які на момент 22 року були укомплектовані на 50 відсотків. Саме він свідомо не підтримував на належному рівні контрактну армію. Весь генштаб і всі громадяни були з цим згідні. Ок. Тепер маємо свідомо найгірший закон про мобілізацію. Цілу індустрію по фіктивних ухилянтський схемах. Цілі купи незрозумілих броней навіть для працівників цирків і тому подібне. Все це узгоджено саме з бубочкою. І особисто для мене не треба більше або менше ухилянтів. Я за професійний підхід для вирішення тієї чи іншої проблеми. В першу чергу права і свободи мали би бути саме для солдата, а не генерала і тим більше любого цивільного. І потім виходячи з цього формувати нові моделі як ЗСУ, так і всієї архітектури держави. Спочатку має бути оборона, а вже потім безпека, що є внутрішніми справами, судова система, економіка і т.д. У бубочки оборона не в пріоритеті. Сойтісь пасєрєдінє. Що і буде робитися. Читайте його передвиборчі програми. Про оборону нуль. Що він і робить і буде робити. Принаймні в 14 році в тисі ніхто не топився і на шляху у Молдові в тьолочек ніхто не наряжався. Ха ха ха.
показать весь комментарий
12.05.2025 23:59 Ответить
Почекай, а хіба закон про мобілізацію забороняє ухилянтам іти в ЗСУ і зіхищати Україну ???
Чи цей закон забороняє їм відновлювати свої двнні ???
І ті броні були записані і до нового закону.
Чим тобі неподобається закон про мобілізацію прийнятий депутатами ВР ???
А про контрактну армію то якщо ти був в АТО то мусіш знати шо з контрактної армії почали массово звільнятись ще наприкінці 2017 року.
І нагадаю тобі шо до Зеленського Залужний був ніхто.
І так би ніхтом і залишився якби не Зеленський котрий поставив Залужного головкомом.
Задовго до бубочки.
Певно тут була якась інша причина
показать весь комментарий
13.05.2025 00:36 Ответить
Мені закон про мобілізацію не подобається по багатьом пунктам. Найперше що немає терміну мобілізації. Тобто немає хвиль. І тепер верховна рада не вирішує цих питань. Все скинули на хотєлки верховного головнокомандувача. Хоча республіка парламентсько- президентська. Мені не подобаються броні. І багато іншого. Мені не подобається конституція. Яка зовсім не відповідає умовам війни. Не подобається відфонаря набуття прав і свобод невідомо кого. Конкретно не прописано обов'язки людей, які займають вищі посади. Тобто за невиконання того чи іншого обов'язку немає жодної відповідальності. Бо відповідальність це має обмежувати права. Є багато причин по якій почали масово звільнятися не тільки в 17, а і в 18,19,20,21 роках. Це треба окремо розбирати. Яка різниця хто такий був, є і буде до прикладу будь який генерал. ЗСУ має бути такою машиною, яка працює незалежно від прізвищ. Не ЗСУ має прогинатися під командувача, а командувач лише організовувати і підтримувати механізм. Якщо щось недосконало продумане, то вдосконалювати як обов'язок і відповідальність. Відповідальність у випадку провалу має бути крахом для всієї подальшої кар'єри і погіршенням якості життя до прикладу. А тут кожен командир воліє впроваджувати свій особистий стиль роботи і при цьому нічим не ризикувати. Тобто корупція сама собою напрошується. Ха ха ха.
показать весь комментарий
13.05.2025 01:43 Ответить
А шо в старому законі були якісь терміни ???
Там теж був термін один - на період військового стану.
А ,,хвилі" були тому шо військового стану небуло.
ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ НЕБУЛО, А МОБІЛІЗАЦІЯ БУЛА.
І по твоєму то було законно ???

Аде мені подобається шо БУБОЧКА У ВАС ВЖЕ ОТРИМАВ СТАТУС ОБАМИ. У ВСЬОМУ У ВАС ВИНЕН БУБОЧКА ТІЛКО НЕ ВИ І НЕ ВАШ МЄНТАЛІТЕТ.
ОТ ТІЛЬКИ БУБОЧКА ПОКИ ШО ВАМ У ПІД"ЇЗДАХ НЕСЦИТЬ.
Але це неточно і времєнно.
ПИЛЬНУЙ ПО ПІД"ЇЗДАХ ТА ПОПІД ЗАБОРАМИ, бо вже певно десь бубочка свою дирижорську палічку пристраює.
показать весь комментарий
13.05.2025 09:09 Ответить
"З КАКИМ ХРЕ...ОМ МЫ ЗАЩИЩАЕМ ЭТУ ДЕРЖАВУ ЕСЛИ ЕЁ ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫЕ ЧИНОВНИКИ ВМЕСТО ЗАЩИТЫ ПРАВ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ЗСУ,.."
Ты предлагаешь не защищать страну и сдаться врагу? Молодец, за вами уже выехали..
показать весь комментарий
13.05.2025 15:18 Ответить
Предлагаю в Україні учредити нову нагороду - ПОЧЕСНИЙ УХИЛЯНТ.
А також ввести різноманітні льготи і щомісячну доплату в тисяч п"ять гривень тим хто вже успішно отпітляв три роки і добавляти по три тисячі щомісячної доблати за кожен наступний успішно отпетляний рік.

кремлівські карлики будуть завдоволені оцім завітневічем.
показать весь комментарий
12.05.2025 18:43 Ответить
Кремлівські карлики задоволені тцкунами. Бо саме завдяки їм в ЗСУ зростає кількість СЗЧ, в українців пропадає будь-яка мотивація йти на фронт і збільшується напруга та ненависть один до одного в українському суспільстві.
показать весь комментарий
12.05.2025 18:55 Ответить
Кремлівські карлики вимагають скасування мобілізації взагалі і говорять один в один з оцим пройдохою з комітета. Тобто мобілізація для них це бусифікація. А напруга і ненависть це щось ефемерне і непостійне. Ще в 22 році всі без винятку ухилянти були у захваті від ЗСУ. А тепер жахаються кожного пікселя. Так що назад всі всіх будуть знову навидіти. Ха ха ха.
показать весь комментарий
12.05.2025 19:19 Ответить
А ще кремлівські карлики кажуть, що Земля кругла, сонце гаряче, а 2+2 буде 4. Тому пропоную не поширювати кремлівські наративи і законодавчо визнати землю плоскою, а сонце холодний . А от таблицю множення заборонити і оголосити публічно, що 2+2=5. Гиги.
показать весь комментарий
12.05.2025 19:40 Ответить
Авжеж. Тцкуни, мабуть, найлютіші вороги кремля. І саме тому в жодне тцк за 3 роки не прилетів жоден бодай який-небудь плюгавенький шахед.
показать весь комментарий
12.05.2025 19:51 Ответить
Уявіть собі. Тцк також вороги для кацапів як і багато інших. Дуже багато є шахедів які збили. Тому не можна сказати куди летів збитий шахед. Давайте говорити по скількох ухилянтах вдарили шахеди. Ха ха ха.
показать весь комментарий
12.05.2025 19:57 Ответить
По ухилянтах прилітає кожен день. Чи ти на якій планеті живеш?
показать весь комментарий
12.05.2025 20:04 Ответить
Прилітає по цивільних. В яких бронь. А по ухилянтах я не чув. Ха ха ха.
показать весь комментарий
12.05.2025 20:18 Ответить
Перші два роки ніхто нікого не ловив. Загальна бусифікація почалася десь рік том. У мене був час владнати всі питання у військоматі. А потім я отримав бронь. Вже рік вона мене гріє
показать весь комментарий
12.05.2025 19:10 Ответить
Тобто броні є і діють. Це чудово. Чому інші без броней жаліються на те що вони невдахи, я теж не розумію. Ха ха ха.
показать весь комментарий
12.05.2025 19:23 Ответить
Ще рік війни і перестане гріти.
показать весь комментарий
12.05.2025 19:42 Ответить
Як ви знаєте скільки буде ще іти війна? І як ви можете знати що буде гріти, а що ні. Таваріщ майор підказує? Ха ха ха.
показать весь комментарий
12.05.2025 19:59 Ответить
Ту нагороду усій рідні на груди із закруткою на спині
показать весь комментарий
14.05.2025 00:42 Ответить
Років через зо три - п"ять після того як підпишуть перемир"я, не мир, бо миру з кацапами небуде, коли закінчиться військовий стан, і звільнять усіх мобілізованих, КАЦАПИ ЯК ЗАВЖДИ ПОРУШАТЬ ТЕ ПІДПИСАНЕ ,,мирний договір" і знову підуть в Україну війною.
Але ТОДІ ВЖЕ ЧЕРГ ДО ВІЙСЬКОМАТІВ В УКРАЇНІ НЕБУДЕ.
Бо ті хто ухиляється зараз НЕПІДУТЬ І ТОДІ НАВІТЬ ЯКШО ВИБЕРУТЬ НАЙСИВОЧОЛІШОГО, БО ЗАХИЩАТИ СИВОЧОЛОГО ЇМ ДО ДУПИ КОЛИ СВОЯ ДУПА БЛИЖЧЕ І ДОРОЖЧЕ.
А ми, хто у 2022 ПРИЙШЛИ ДО ТЦК І СТОЯЛИ В ЧЕРГАХ ШО БИ НАС МОБІЛІЗУВАЛИ НА ЗАХИСТ УКРАЇНИ... МИ ТЕЖ ВЖЕ НЕПІДЕМО БО МИ БАЧИМО СПРАВЖНЄ ВІДНОШЕННЯ І БІЛЬШОСТІ ГРОМАДЯН І ВЛАДИ ДО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ.
І головне ми побачили на собі - ЗАХИСНИК УКРАЇНИ НЕМАЄ НІЯКИХ ПРАВ БО УСІ ПРАВА ЛЮДИНИ У УХИЛЯНТІВ.
показать весь комментарий
12.05.2025 20:49 Ответить
Тоді що робити? Може займатися розбудовою контрактної армії? Деякі права можна компенсувати у грошовому еквіваленті. Чи що ви пропонуєте. Нинішня ситуація з моєї точки зору показує що є ті, хто ухиляється, схвалює і просто нікуди не піде, а є ті, хто приймає бій з роками і воює. Може бути більший або менший відсоток одних і інших. Хочете бути схожими на ухилянтів? Ок. Є багато способів зробити ті чи інші папери і не бути причетним ні до чого. Ха ха ха.
показать весь комментарий
12.05.2025 21:53 Ответить
Контрактована армія це завжди армія мирного часу.
ЄЩЕ НІ ЖОДНА КРАЇНА НЕВИГРАЛА ЖОДНОЇ ПОВНОМАШТАБНОЇ ВІЙНИ КОНТРАКТНОЮ АРМІЄЮ.
Якшо ти знаєшь хоча би один приклад наведи ???
Одразу скажу тобі для кацапів з їхнім маштабом і розмірами ця війна неповномаштабна, та й вони її невиграють.
Ну і друге - якшо у тебе є гроші на контрактну армію в Україні, то чому ти неконтрактуєшь вояків ???
Якшо ти знаєшь де Україні взяти гроші на контрактну армію військового часу, то немовчи, скажи де вони лежать.
І третє, головне - ти і сам знаєшь шо ті ухілянти котрі залишились і за три роки навіть неоновили свої військово облікові данні вони НЕПІДУТЬ ВОЮВАТИ І ЗАХИЩАТИ УКРАЇНУ НІ ЗА ЯКІ ГРОШІ.
показать весь комментарий
12.05.2025 22:26 Ответить
Я з 15 року контрактник. Ми зупиняли кацапів в 22 році в Луганській області бригадою в 50 відсотків від необхідних совкових норм. Тобто якби комплектація була сто відсотків, то просування кацапів було б мінімальним. Оце мій особистий приклад. І про інші війни розказувати мені не треба. Я є зараз тут у ******** умовах, а не десь там колись. ЗСУ, Херсонську область зливали свідомо. Наша бригада мала би бути на прикритті Криму. Це і була наша специфіка. І у нас для цього були всі умови при сто відсотків комплектації засобами і особовим складом. Воювати було реально. А ми чомусь опинилися у Луганській області. Чому? Подивись відео з бригадним генералом Красильниковим де він розказує де штаб очікував наступ кацапів. Багато бригад в тому числі і наша по планах кацапів мала би бути оточена зі сторони Ізюму мали виходити на Слов'янськ а зі сторони Маріуполя в сторону Краматорська. Але це в кацапів не вийшло. Чому? Тому що добровольці просто напросто доукомплектували ті бригади , які по фіктивних паперах бубочки були ніби укомплектовані. Тобто при повній комплектації бригад на момент 22 року і при правильній організації оборони зараз би бої точилися на районі кримського перешийку і в районах так званих днр і лнр. На рахунок грошей. В одному з районів області на заході країни лише у одного замісника директора обласного філіалу ліси України конфіскували налом 200 млн. грн. І це лише ті які незадекларовані. Він пішов на згоду із слідством і просто віддав кеш. При цьому всі пилорами , будівельні фірми і ділянки залишили у його власності. Тобто через рік в нього знову буде легко тих самих 200 млн. нелегальним налом. Я вже не кажу про всякі крупи, яких в кожній області просто пачками. Ха ха ха.
показать весь комментарий
13.05.2025 00:23 Ответить
І зараз недивлячись на мобілізацію багато частин ЗСУ МАЮТЬ 50% СКЛАДУ.
Але я тобі єще раз кажу це не тому шо Зеленський... Зеленський нікому незабороняє іти захищати Україну.

А це тому шо вкраїнчики В БІЛЬШОСТІ СВОЇЙ НЕХОЧУТЬ ЗАХИЩАТИ СВОЮ НЕЗАЛЕЖНУ КРАЇНУ.

І скільки би ти їм неплатив вони непідуть навіть якшо президентом станеш ти і десь виколупаєшь і будешь платити захмарні гроші.
показать весь комментарий
13.05.2025 00:42 Ответить
Я так думаю що ви не враховуєте того моменту, що на 22 рік в нас було невигідне становище в обороні по всіх пунктах. За це персонально несе відповідальність верховний головнокомандувач. Ви будете звичайно казати що винні і генштаб. Так . Також винні. Тобто винні усі разом. Для нашої бригади повномасштабне вторгнення почалося не 24 , а 17 лютого. Так як і попереджали америкоси. Особисто я сам з сп доповідав усім нашим штабам про артпідготовку. Після якої по всім підручникам відбувається наступ. І так доповідали всі сп в Луганській і Донецькій областях. На морі спостережники доповідали про десантні кораблі. Цікаво що це мало би бути. Вся інфа була у бубочки і всіх без винятку генералів. Цивільні не були евакуйовані не звідки. Я так думаю бригади ЗСУ мали стовідсотково опинитися в оточенні по планах кацапів согласованих персонально з бубочкою. Чому адміністрації і були якось дивно евакуйовані. І ряд посадовців взагалі опинилися закордоном ще до 24 числа. Ха ха ха.
показать весь комментарий
13.05.2025 02:11 Ответить
Ти невраховуєшь шо якраз у 2022 році ми і відкинули кацапів і від Києва, і від Чернігова, і від Сум, і від Харкова з Ізюмом, і від Херсона.
БО НАС ХВАТАЛО І СИ ХОТІЛИ ЦЮ УКРАЇНУ ЗАХИСТИТИ.
А цим нинішнім шо нехочуть нас міняти Україна до дупи, бо канєшно винен бубочка бо це бубочка жене їх в тисі топитися.
ТИ ТАМ ПРОВІР ПОПІД ТВОЇМ ЗАБОРОМ ЄЩЕ БУБОЧКА НЕ СЦИТЬ ???
показать весь комментарий
13.05.2025 09:14 Ответить
І нетре розповідати шо бубочка особисто керував військами.
Бо тоді питання а шо робили генерали в ЗСУ ???
ШО В ЗСУ робив Залужний ???
Чому до війни мовчав той же твій говорун красильников ??? І шо він робив в ЗСУ до війни ??? За шо він отримував грошове забеспечення ???
Вас послухати так бубочка робив усе і за усіх. Тобі самому з цього несмішно коли з твоїх же слів усі генерали, полковники ЗСУ ніц неробили а за них усе робиа бубочка.
І ВСТИГАВ ЖЕ ???
показать весь комментарий
13.05.2025 00:49 Ответить
Бубочка робив особисто сам і з всіма генералами разом. Разом з верховною радою і іншими силовиками. В чому проблема? Ха ха ха.
показать весь комментарий
13.05.2025 02:14 Ответить
А єще бубочка особисто вже під"їзди обсцикає.
Інфа 100%.
показать весь комментарий
13.05.2025 09:16 Ответить
І ще до тебе два таких цікавих питання про контрактну армію за яку ти так ратуєшь
- 1. Зараз в Україні найбільша в світі окрім США плата за участь в бойових діях, ТО ЧОМУ НЕМА ЧЕРГ В ТЦК НЕ ТО ШО НА КОНТРАКТ, А ХОЧА БИ ПРОСТО НА МОБІЛІЗАЦІЮ В ЗСУ ??? ЧОМУ БІЛЬШЕ НІХТО НАВІТЬ ЗА ГРОШІ НЕХОЧЕ ІДТИ ЗАХИЩАТИ УКРАЇНУ ???
- і 2. ЧОМУ МОБІЛІЗОВАНІ НЕХОЧУТЬ ПЕРЕВОДИТИСЬ НА КОНТРАКТ, НАВІТЬ НА КОНТРАКТ З ТЕРМІНОМ ,,ДО ЗАКІНЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ". І ЦЕ НАВІТЬ ПРИ ТОМУ ЩО ДУЖЕ ЧАСТО В ЗСУ УМОВЛЯЮТЬ, ПРИМУШУЮТЬ ПЕРЕЙТИ НА КОНТРАКТ, АЛЕ ЛЮДИ ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ.
ЧОМУ ??? ЧИ ТИ САМ ДУМАТИ НЕВМІЄШЬ ???
показать весь комментарий
13.05.2025 01:05 Ответить
Зараз наприклад мені платять 20 к зарплати, а премія нараховується по балам, тобто за ураження цілей. Виходить ще 60 к. Тобто немає навіть 2к. баксів. Так нам нараховують наші командири. Є комбати які нараховують і по 170 к. Бпла також свої розцінки. Друга лінія не більше 50к. В 22 році всім було по 100к. Напевно тому що друга лінія могла стати першою. Хлопці мало ідуть тому що мало змін в покращені технологій ведення бою. Бій має бути дистанційний, а не люблю ціною за якусь лісополосу. Тобто змінювати совкових командирів і їх совкові команди. Кожному прописати протоколи на ту чи іншу дію. Переписати статути і ще багато чого. І звичайно збільшувати і збільшувати грошове забезпечення. Ха ха ха.
показать весь комментарий
13.05.2025 01:56 Ответить
Про яких совкових командирів ти кажешь ???
Про тих дітей 30 -35 рочків а то і менше котрі і совка то небачили і статуту то не чітали, бо прийшли на цю війну навіть без срочки і навіть не завжди з військовою кафедрою а тілько з вишем за плечима, а зараз вже стали командирами батарей, батальйонів, і дівізіонів.
Бо ті справжні військові комбати з котрими ми починали цю війну вже пфшли далі по лєстннічкє.
І ЯКРАЗ ТІ КОМАНДИРИ З КОТРИМИ МИ ЦЮ ВІЙНУ ПОЧИНАЛИ І ЯКРАЗ КОТРІ ХОЧ ТРОШКИ АЛЕ ТОГО СОВКА БАЧИЛИ ТІ ЯКРАЗ НАС І БЕРЕГЛИ.
Тож про яких ,,совкових" командирів ти кажешь наслухавшись всякої хе ... ні і навіть незадумуючись шо твому ,,совковому" непосрєдствєнному комбату зараз має бути неменше 54 роки, шоб він побачив совок і при совку закончів військове училище.
В ЗСУ ЗАРАЗ КЕРУЮТЬ ТАКІ УКРАЇНЦІ ЯКІ Є. І ІНШИХ НЕБУДЕ.
ЦЕ І Є МЄНТАЛІТЕТ НАЦІЇ.
ПЕРЕОСМИСЛЮЙ ЦЕ. І ЗВИКАЙ.
показать весь комментарий
13.05.2025 09:01 Ответить
ТИ невідповів на основні питання - ЧОМУ НЕМА ЧЕРГ В ТЦК ЗАХИЩАТИ УКРАЇНУ НАВІТЬ ЗА ГРОШІ ???
І ЧОМУ НАВІТЬ ВЖЕ МОБІЛІЗОВАНІ НЕХОЧУТЬ ПЕРЕХОДИТИ НА КОНТРАКТ НАВІТЬ НА КОНТРАКТ З ТЕРМІНОМ - ,,ДО КІНЦЯ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ" ???

А без ціх відповідей твої розказки шо вам бубочка недає створити контрактну армію то є пусті балачки.
Усе шо робить бубочка, це обсцикає вам забори.
показать весь комментарий
13.05.2025 09:20 Ответить
І маленький сєкрєт полішинеля - ЗА УЧАСТЬ В БОЙОВИХ ДІЯХ ІЗ УСІХ АРМІЙ СВІТУ БІЛЬШЕ НІЖ В УКРАЇНІ (по курсу) ПЛАТЯТЬ ТІЛЬКИ В США.
В частності Франція за участь у бойових діях платить усього три з половиною тисячи євро.
показать весь комментарий
12.05.2025 22:30 Ответить
Ну і єще раз якшо незрозуміло - відкритим текстом - ми потрохи програємо цю війну не тільки тому шо вкраїнчики в більшості своїй нехочуть захищати свою незалежну країну, а ще й тому що ВЛАДА ПЕРЕЖИВАЄ І ПЕРЕЙМАЄТЬСЯ ПРАВАМИ УХИЛЯНТІВ, А НЕ ПРАВАМИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ.
показать весь комментарий
12.05.2025 22:49 Ответить
Що таке програти війну? У кожного все це своє розуміння. Фінляндія колись програла. Ок. Німеччина колись програла. США пішла з В'єтнаму. Але чи програла вона? Якщо я особисто залишуся живим це вже означає, що я програв? З якого дива? Хочете програвати програвайте. Це не для мене. Ха ха ха.
показать весь комментарий
13.05.2025 00:27 Ответить
А таке відношення громадян було з 14 року. Для мене немає нічого дивного. Я взагалі думав, що буде ще гірше. Ха ха ха.
показать весь комментарий
12.05.2025 21:56 Ответить
Будувати та воювати вкраїнчики можуть і захочуть ,но дєньгі впєрьод
показать весь комментарий
12.05.2025 21:45 Ответить
Страница 2 из 2
 
 