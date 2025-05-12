РУС
19 267 140

Четверо военнослужащих ТЦК наблюдают, как их коллега проводит "меры оповещения" в Харькове и избивает мужчину в штатском. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой воннослужащий ТЦК в Харькове дважды бьет мужчину в штатском во время проведения мер оповещения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что четверо других представителей наблюдают за действиями своего коллеги.

"Представитель ТЦК ударил мужчину в живот на Примеровской. Возле гостиницы Виктория у парня проверяли документы. Во время разговора его ударили кулаком, а через некоторое время посадили в бус и увезли", - отмечает в комментарии автор публикации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родственники экс-руководителя Харьковского ТЦК накупили автомобилей во время войны на 5 миллионов: САП требует их конфисковать

В Харьковском областном ТЦК отреагировали на конфликт и объяснили его провокационными действиями гражданина.

"Распространяется видео, на котором зафиксирован конфликт между гражданином и военнослужащими ТЦК во время проведения мер по оповещению. Предварительно установлено, что конфликт возник в результате провокационных действий со стороны гражданина", - говорится в заявлении, опубликованном в соцсетях.

скрин тцк харьков

Читайте: У семьи экс-руководителя Харьковского областного ТЦК нашли необоснованные активы на 4,8 млн грн: САП требует конфискации

Автор: 

драка (2032) Харьков (7718) ТЦК (723) Харьковская область (1455) Харьковский район (505)
Топ комментарии
+50
12.05.2025 09:22 Ответить
+49
У "боксера" явні признаки інвалідності та тяжкого поранення.
12.05.2025 09:16 Ответить
+41
Никогда, никогда они не признают что виноват ТЦКашник. Во всем виноват гражданский - он провокатор, а провоцирует тем что ходит по улицам, живет своей жизнью.
12.05.2025 09:16 Ответить
без можливо. пис*ити не по уставу
12.05.2025 10:15 Ответить
Не думаю, що це самодіяльність тцк, яле весь гнів суспільства виливається саме на людей в військовій формі.
12.05.2025 10:03 Ответить
Не на людей в військовій формі, а саме на бандюків з ТЦК. Тому й звучало неодноразово прохання від людей - перевдягнути цих бариг на крові, щоб вони своїм виглядом та діями не ганьбили ЗСУ.
12.05.2025 10:35 Ответить
Мабуть це ще один поодинокий випадок про який раніше згадував Потужний гарант.
12.05.2025 10:17 Ответить
Зелена діктатура в дії
Скільки ще будете візнавити цю банду легетимною?
12.05.2025 10:18 Ответить
Ванька, іді домой. Здєсь водкі нєт.
12.05.2025 13:30 Ответить
А що цей ******* має людину бити?
12.05.2025 10:38 Ответить
Цей ******* має весіти.
13.05.2025 07:10 Ответить
Ну когда один провоцирует целую толпу ,в это верится с большим трудом а попытка отмазать своего выглядит жалкой.
12.05.2025 10:41 Ответить
Та ну, це ж славнозвісна техніка кунг-фу, смертельні удари животом по кулаку суперника.
Тому ТЦКшнику треба героя дати, що пережив такий удар. І звичайно інвалідність з пожиттєвим утриманням.
12.05.2025 10:56 Ответить
Ухилянт кацапствовал и быковал - получил порцию воспитания.
12.05.2025 11:14 Ответить
Тим більше, що ТЦКашніков є і хлопці, які були на фронті і отримали поранення.
12.05.2025 12:36 Ответить
це ваш герой - ватна мразота

Істота з ТЦК, яка вдарила хлопця в живіт - пишуть, що в жертви виявились документи на відстрочку, і це розізлило зеленого бурята, бо він хотів заробити 20 тисяч за голову

Звуть Воловик Сергій, працював охоронником на хлібзаводі, 1,5 роки в Слобідському ТЦК.
Воловик брав участь в харківському антимайдані, їздив тітушкою в Київ і Дніпро. Має коханку на Білгородщині, їздив до неї і жив там, коли був у шлюбі. Чоловік коханки здох в СВО в 24р. Тобто справжній зелений бурят. (Детальніше - https://x.com/RudijLis/status/1921581642453229704)
https://pbs.twimg.com/media/GqrZwp4WYAA4HYm?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/GqrZwp4WYAA4HYm?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/GqrZwp4WYAA4HYm?format=jpg&name=small
12.05.2025 13:32 Ответить
У в то му то і жах, що ватна мразота у воєнкоматі працює!!!
Я з Маріуполя виніс ідею, що воєнкомат - це дом чоловіків (вибачте, я служив у 2015-16).
А це що?!?!?!?!?!?!
13.05.2025 07:13 Ответить
Да, всі про них чули, но ніхто не бачів. Невідимки прямо.
12.05.2025 20:52 Ответить
Прийде час будуть і їх будуть відловлювати
12.05.2025 11:38 Ответить
прикольна риторика у гнид ТЦК - "конфлікт" ..прям як у болотних істот

тобто коли тебе б'ють тцкуни - це не напад . а конфлікт )
12.05.2025 12:42 Ответить
було б цікаво побачити як гниди ТЦКуни б'ють молодиків біля елітних клубів )
12.05.2025 13:02 Ответить
Угу - сцикотно... та й їх туди і на кілометр не підпустять
12.05.2025 14:32 Ответить
Задовбали! Скільки мене ТЦК зупиняло, то проблем не було! Інше діло, коли хтось дані не оновив, в ТЦК не явився, то що ви очікуєте?
12.05.2025 14:56 Ответить
Яка падла тре коментарі?
12.05.2025 16:04 Ответить
Не потрібно бути хитровимаханими! Чому одні мають являтись в ТЦК, працюючи офіційно на підприємстві, а інші будуть срати , бо працюють не офіційно і на ЗСУ 0 грн платять!
12.05.2025 15:51 Ответить
Це ЖОДНИМ ЧИНОМ не виправдовує невиправдане насилля над цивільним.
13.05.2025 06:46 Ответить
Виправдовувати насилля не можна. А можна виправдовувати громадян, які не хочуть захищати Батьківщину, власні домівки, родини? Чому їтось має їх захищати, а вони ні? Чому синки мажорів не захищають?
13.05.2025 08:38 Ответить
"ти прафацируешь бєндєра, бльть менья"
12.05.2025 20:36 Ответить
І скільки москалику тебе били?
13.05.2025 08:43 Ответить
Не зрозумів Вашу відповідь. Ви, щось не те вигадали:
https://www.youtube.com/watch?v=QJRhJhlWEbM
14.05.2025 20:53 Ответить
І ніхто з захисників ухилянтів незвернув увагу шо відєо БЕЗПАЛИВНО ЗНІМАЮТЬ КАЦАПИ.
12.05.2025 21:40 Ответить
ЯВНА ПРЕДСТАВНИЦЯ АДІННАРОТ,КАКАЯЗАДНІЦА,ПРЕКРАТІТЬСТРЄЛЯТЬ
12.05.2025 23:05 Ответить
А ти паспорт перевірив, хто там знімав відео чи аби що ляпнути? Ще й капслоком набрав, щоб твоя брехня краще була помітна.
13.05.2025 06:48 Ответить
Тцкашних ухилянтів на фронт!!!
13.05.2025 02:08 Ответить
А ти сраний ухилянт у німеччині добре заховався? Добре там на пайку платять?
13.05.2025 09:33 Ответить
холений ******* в новенькій формі ЗСУ, явно кацапського інтелекту, і 5 спільників. це питання не до президенту, а для поважного народу, який його вибрав
13.05.2025 18:25 Ответить
