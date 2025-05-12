Четверо військовослужбовців ТЦК спостерігають, як їх колега проводить "заходи оповіщення" у Харкові і лупцює чоловіка у цивільному. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому військовослужбовець ТЦК у Харкові двічі б'є чоловіка у цивільному під час проведення заходів оповіщення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що четверо інших представників спостерігають за діями свого колеги.

"Представник ТЦК вдарив чоловіка в живіт на Примерівській. Біля готелю Вікторія у хлопця перевіряли документи. Під час розмови його вдарили кулаком, а через деякий час посадили в бус та відвезли", - зазначає у коментарі автор публікації.

У Харківському обласному ТЦК відреагували на конфлікт і пояснили його провокативними діями громадянина.

"Поширюється відео, на якому зафіксовано конфлікт між громадянином і військовослужбовцями ТЦК під час проведення заходів з оповіщення. Попередньо встановлено, що конфлікт виник унаслідок провокаційних дій із боку громадянина", - йдеться у заяві опублікованій у соцмережах.

