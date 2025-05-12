Четверо військовослужбовців ТЦК спостерігають, як їх колега проводить "заходи оповіщення" у Харкові і лупцює чоловіка у цивільному. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому військовослужбовець ТЦК у Харкові двічі б'є чоловіка у цивільному під час проведення заходів оповіщення.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що четверо інших представників спостерігають за діями свого колеги.
"Представник ТЦК вдарив чоловіка в живіт на Примерівській. Біля готелю Вікторія у хлопця перевіряли документи. Під час розмови його вдарили кулаком, а через деякий час посадили в бус та відвезли", - зазначає у коментарі автор публікації.
У Харківському обласному ТЦК відреагували на конфлікт і пояснили його провокативними діями громадянина.
"Поширюється відео, на якому зафіксовано конфлікт між громадянином і військовослужбовцями ТЦК під час проведення заходів з оповіщення. Попередньо встановлено, що конфлікт виник унаслідок провокаційних дій із боку громадянина", - йдеться у заяві опублікованій у соцмережах.
Скільки ще будете візнавити цю банду легетимною?
Тому ТЦКшнику треба героя дати, що пережив такий удар. І звичайно інвалідність з пожиттєвим утриманням.
Істота з ТЦК, яка вдарила хлопця в живіт - пишуть, що в жертви виявились документи на відстрочку, і це розізлило зеленого бурята, бо він хотів заробити 20 тисяч за голову
Звуть Воловик Сергій, працював охоронником на хлібзаводі, 1,5 роки в Слобідському ТЦК.
Воловик брав участь в харківському антимайдані, їздив тітушкою в Київ і Дніпро. Має коханку на Білгородщині, їздив до неї і жив там, коли був у шлюбі. Чоловік коханки здох в СВО в 24р. Тобто справжній зелений бурят. (Детальніше - https://x.com/RudijLis/status/1921581642453229704)
https://pbs.twimg.com/media/GqrZwp4WYAA4HYm?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/GqrZwp4WYAA4HYm?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/GqrZwp4WYAA4HYm?format=jpg&name=small
Я з Маріуполя виніс ідею, що воєнкомат - це дом чоловіків (вибачте, я служив у 2015-16).
А це що?!?!?!?!?!?!
тобто коли тебе б'ють тцкуни - це не напад . а конфлікт )
https://www.youtube.com/watch?v=QJRhJhlWEbM