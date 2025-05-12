УКР
Четверо військовослужбовців ТЦК спостерігають, як їх колега проводить "заходи оповіщення" у Харкові і лупцює чоловіка у цивільному. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому військовослужбовець ТЦК у Харкові двічі б'є чоловіка у цивільному під час проведення заходів оповіщення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що четверо інших представників спостерігають за діями свого колеги.

"Представник ТЦК вдарив чоловіка в живіт на Примерівській. Біля готелю Вікторія у хлопця перевіряли документи. Під час розмови його вдарили кулаком, а через деякий час посадили в бус та відвезли", - зазначає у коментарі автор публікації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родичі екскерівника Харківського ТЦК накупили автівок під час війни на 5 мільйонів: САП вимагає їх конфіскувати

У Харківському обласному ТЦК відреагували на конфлікт і пояснили його провокативними діями громадянина.

"Поширюється відео, на якому зафіксовано конфлікт між громадянином і військовослужбовцями ТЦК під час проведення заходів з оповіщення. Попередньо встановлено, що конфлікт виник унаслідок провокаційних дій із боку громадянина", - йдеться у заяві опублікованій у соцмережах.

скрін тцк харків

Читайте: У родини екскерівника Харківського обласного ТЦК знайшли необґрунтовані активи на 4,8 млн грн: САП вимагає конфіскації

Автор: 

бійка (751) Харків (5843) ТЦК та СП (774) Харківська область (1473) Харківський район (512)
Топ коментарі
+50
показати весь коментар
12.05.2025 09:22 Відповісти
+49
У "боксера" явні признаки інвалідності та тяжкого поранення.
показати весь коментар
12.05.2025 09:16 Відповісти
+41
Никогда, никогда они не признают что виноват ТЦКашник. Во всем виноват гражданский - он провокатор, а провоцирует тем что ходит по улицам, живет своей жизнью.
показати весь коментар
12.05.2025 09:16 Відповісти
без можливо. пис*ити не по уставу
показати весь коментар
12.05.2025 10:15 Відповісти
Не думаю, що це самодіяльність тцк, яле весь гнів суспільства виливається саме на людей в військовій формі.
показати весь коментар
12.05.2025 10:03 Відповісти
Не на людей в військовій формі, а саме на бандюків з ТЦК. Тому й звучало неодноразово прохання від людей - перевдягнути цих бариг на крові, щоб вони своїм виглядом та діями не ганьбили ЗСУ.
показати весь коментар
12.05.2025 10:35 Відповісти
Мабуть це ще один поодинокий випадок про який раніше згадував Потужний гарант.
показати весь коментар
12.05.2025 10:17 Відповісти
Зелена діктатура в дії
Скільки ще будете візнавити цю банду легетимною?
показати весь коментар
12.05.2025 10:18 Відповісти
Ванька, іді домой. Здєсь водкі нєт.
показати весь коментар
12.05.2025 13:30 Відповісти
А що цей ******* має людину бити?
показати весь коментар
12.05.2025 10:38 Відповісти
Цей ******* має весіти.
показати весь коментар
13.05.2025 07:10 Відповісти
Ну когда один провоцирует целую толпу ,в это верится с большим трудом а попытка отмазать своего выглядит жалкой.
показати весь коментар
12.05.2025 10:41 Відповісти
Та ну, це ж славнозвісна техніка кунг-фу, смертельні удари животом по кулаку суперника.
Тому ТЦКшнику треба героя дати, що пережив такий удар. І звичайно інвалідність з пожиттєвим утриманням.
показати весь коментар
12.05.2025 10:56 Відповісти
Ухилянт кацапствовал и быковал - получил порцию воспитания.
показати весь коментар
12.05.2025 11:14 Відповісти
Тим більше, що ТЦКашніков є і хлопці, які були на фронті і отримали поранення.
показати весь коментар
12.05.2025 12:36 Відповісти
це ваш герой - ватна мразота

Істота з ТЦК, яка вдарила хлопця в живіт - пишуть, що в жертви виявились документи на відстрочку, і це розізлило зеленого бурята, бо він хотів заробити 20 тисяч за голову

Звуть Воловик Сергій, працював охоронником на хлібзаводі, 1,5 роки в Слобідському ТЦК.
Воловик брав участь в харківському антимайдані, їздив тітушкою в Київ і Дніпро. Має коханку на Білгородщині, їздив до неї і жив там, коли був у шлюбі. Чоловік коханки здох в СВО в 24р. Тобто справжній зелений бурят. (Детальніше - https://x.com/RudijLis/status/1921581642453229704)
https://pbs.twimg.com/media/GqrZwp4WYAA4HYm?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/GqrZwp4WYAA4HYm?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/GqrZwp4WYAA4HYm?format=jpg&name=small
показати весь коментар
12.05.2025 13:32 Відповісти
У в то му то і жах, що ватна мразота у воєнкоматі працює!!!
Я з Маріуполя виніс ідею, що воєнкомат - це дом чоловіків (вибачте, я служив у 2015-16).
А це що?!?!?!?!?!?!
показати весь коментар
13.05.2025 07:13 Відповісти
Да, всі про них чули, но ніхто не бачів. Невідимки прямо.
показати весь коментар
12.05.2025 20:52 Відповісти
Прийде час будуть і їх будуть відловлювати
показати весь коментар
12.05.2025 11:38 Відповісти
прикольна риторика у гнид ТЦК - "конфлікт" ..прям як у болотних істот

тобто коли тебе б'ють тцкуни - це не напад . а конфлікт )
показати весь коментар
12.05.2025 12:42 Відповісти
було б цікаво побачити як гниди ТЦКуни б'ють молодиків біля елітних клубів )
показати весь коментар
12.05.2025 13:02 Відповісти
Угу - сцикотно... та й їх туди і на кілометр не підпустять
показати весь коментар
12.05.2025 14:32 Відповісти
Задовбали! Скільки мене ТЦК зупиняло, то проблем не було! Інше діло, коли хтось дані не оновив, в ТЦК не явився, то що ви очікуєте?
показати весь коментар
12.05.2025 14:56 Відповісти
Яка падла тре коментарі?
показати весь коментар
12.05.2025 16:04 Відповісти
Не потрібно бути хитровимаханими! Чому одні мають являтись в ТЦК, працюючи офіційно на підприємстві, а інші будуть срати , бо працюють не офіційно і на ЗСУ 0 грн платять!
показати весь коментар
12.05.2025 15:51 Відповісти
Це ЖОДНИМ ЧИНОМ не виправдовує невиправдане насилля над цивільним.
показати весь коментар
13.05.2025 06:46 Відповісти
Виправдовувати насилля не можна. А можна виправдовувати громадян, які не хочуть захищати Батьківщину, власні домівки, родини? Чому їтось має їх захищати, а вони ні? Чому синки мажорів не захищають?
показати весь коментар
13.05.2025 08:38 Відповісти
"ти прафацируешь бєндєра, бльть менья"
показати весь коментар
12.05.2025 20:36 Відповісти
І скільки москалику тебе били?
показати весь коментар
13.05.2025 08:43 Відповісти
Не зрозумів Вашу відповідь. Ви, щось не те вигадали:
https://www.youtube.com/watch?v=QJRhJhlWEbM
показати весь коментар
14.05.2025 20:53 Відповісти
І ніхто з захисників ухилянтів незвернув увагу шо відєо БЕЗПАЛИВНО ЗНІМАЮТЬ КАЦАПИ.
показати весь коментар
12.05.2025 21:40 Відповісти
ЯВНА ПРЕДСТАВНИЦЯ АДІННАРОТ,КАКАЯЗАДНІЦА,ПРЕКРАТІТЬСТРЄЛЯТЬ
показати весь коментар
12.05.2025 23:05 Відповісти
А ти паспорт перевірив, хто там знімав відео чи аби що ляпнути? Ще й капслоком набрав, щоб твоя брехня краще була помітна.
показати весь коментар
13.05.2025 06:48 Відповісти
Тцкашних ухилянтів на фронт!!!
показати весь коментар
13.05.2025 02:08 Відповісти
А ти сраний ухилянт у німеччині добре заховався? Добре там на пайку платять?
показати весь коментар
13.05.2025 09:33 Відповісти
холений ******* в новенькій формі ЗСУ, явно кацапського інтелекту, і 5 спільників. це питання не до президенту, а для поважного народу, який його вибрав
показати весь коментар
13.05.2025 18:25 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 