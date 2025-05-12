Четверо военнослужащих ТЦК наблюдают, как их коллега проводит "меры оповещения" в Харькове и избивает мужчину в штатском. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой воннослужащий ТЦК в Харькове дважды бьет мужчину в штатском во время проведения мер оповещения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что четверо других представителей наблюдают за действиями своего коллеги.
"Представитель ТЦК ударил мужчину в живот на Примеровской. Возле гостиницы Виктория у парня проверяли документы. Во время разговора его ударили кулаком, а через некоторое время посадили в бус и увезли", - отмечает в комментарии автор публикации.
В Харьковском областном ТЦК отреагировали на конфликт и объяснили его провокационными действиями гражданина.
"Распространяется видео, на котором зафиксирован конфликт между гражданином и военнослужащими ТЦК во время проведения мер по оповещению. Предварительно установлено, что конфликт возник в результате провокационных действий со стороны гражданина", - говорится в заявлении, опубликованном в соцсетях.
Скільки ще будете візнавити цю банду легетимною?
Тому ТЦКшнику треба героя дати, що пережив такий удар. І звичайно інвалідність з пожиттєвим утриманням.
Істота з ТЦК, яка вдарила хлопця в живіт - пишуть, що в жертви виявились документи на відстрочку, і це розізлило зеленого бурята, бо він хотів заробити 20 тисяч за голову
Звуть Воловик Сергій, працював охоронником на хлібзаводі, 1,5 роки в Слобідському ТЦК.
Воловик брав участь в харківському антимайдані, їздив тітушкою в Київ і Дніпро. Має коханку на Білгородщині, їздив до неї і жив там, коли був у шлюбі. Чоловік коханки здох в СВО в 24р. Тобто справжній зелений бурят. (Детальніше - https://x.com/RudijLis/status/1921581642453229704)
https://pbs.twimg.com/media/GqrZwp4WYAA4HYm?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/GqrZwp4WYAA4HYm?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/GqrZwp4WYAA4HYm?format=jpg&name=small
Я з Маріуполя виніс ідею, що воєнкомат - це дом чоловіків (вибачте, я служив у 2015-16).
А це що?!?!?!?!?!?!
тобто коли тебе б'ють тцкуни - це не напад . а конфлікт )
https://www.youtube.com/watch?v=QJRhJhlWEbM