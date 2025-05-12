Четверо военнослужащих ТЦК наблюдают, как их коллега проводит "меры оповещения" в Харькове и избивает мужчину в штатском. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой воннослужащий ТЦК в Харькове дважды бьет мужчину в штатском во время проведения мер оповещения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что четверо других представителей наблюдают за действиями своего коллеги.

"Представитель ТЦК ударил мужчину в живот на Примеровской. Возле гостиницы Виктория у парня проверяли документы. Во время разговора его ударили кулаком, а через некоторое время посадили в бус и увезли", - отмечает в комментарии автор публикации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родственники экс-руководителя Харьковского ТЦК накупили автомобилей во время войны на 5 миллионов: САП требует их конфисковать

В Харьковском областном ТЦК отреагировали на конфликт и объяснили его провокационными действиями гражданина.

"Распространяется видео, на котором зафиксирован конфликт между гражданином и военнослужащими ТЦК во время проведения мер по оповещению. Предварительно установлено, что конфликт возник в результате провокационных действий со стороны гражданина", - говорится в заявлении, опубликованном в соцсетях.

Читайте: У семьи экс-руководителя Харьковского областного ТЦК нашли необоснованные активы на 4,8 млн грн: САП требует конфискации