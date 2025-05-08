У семьи экс-руководителя Харьковского областного ТЦК нашли необоснованные активы на 4,8 млн грн: САП требует конфискации

Работники Государственного бюро расследований во взаимодействии с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) разоблачили факты необоснованного обогащения бывшего руководителя Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом информирует пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры обратился в Высший антикоррупционный суд с иском о гражданской конфискации активов на сумму 4 млн 850 тыс. грн, которые находились в пользовании семьи чиновника.

Речь идет об автомобилях BMW X6 (2023 года выпуска) и Toyota Camry Hybrid (2022 года выпуска), которые в 2023-2024 годах приобрели в частную собственность близкие лица чиновника. В период приобретения этих авто мужчина занимал должности начальника районного ТЦК и СП и исполняющего обязанности начальника областного ТЦК и СП.

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Работники Бюро проанализировали официальные доходы военнослужащего и его семьи и установили, что приобретение этих транспортных средств за счет легальных источников является экономически необоснованным.

С целью недопущения отчуждения подозрительных активов, суд наложил арест на движимое и недвижимое имущество ответчиков в рамках обеспечения иска. Рассмотрение дела продолжается.

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