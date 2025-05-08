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Новости Дела о незаконном обогащении
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У семьи экс-руководителя Харьковского областного ТЦК нашли необоснованные активы на 4,8 млн грн: САП требует конфискации

Дело семьи Харьковского областного ТЦК: нашли элитные авто

Работники Государственного бюро расследований во взаимодействии с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) разоблачили факты необоснованного обогащения бывшего руководителя Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом информирует пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры обратился в Высший антикоррупционный суд с иском о гражданской конфискации активов на сумму 4 млн 850 тыс. грн, которые находились в пользовании семьи чиновника.

Речь идет об автомобилях BMW X6 (2023 года выпуска) и Toyota Camry Hybrid (2022 года выпуска), которые в 2023-2024 годах приобрели в частную собственность близкие лица чиновника. В период приобретения этих авто мужчина занимал должности начальника районного ТЦК и СП и исполняющего обязанности начальника областного ТЦК и СП.

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Работники Бюро проанализировали официальные доходы военнослужащего и его семьи и установили, что приобретение этих транспортных средств за счет легальных источников является экономически необоснованным.

С целью недопущения отчуждения подозрительных активов, суд наложил арест на движимое и недвижимое имущество ответчиков в рамках обеспечения иска. Рассмотрение дела продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАПК планирует усилить функцию мониторинга образа жизни чиновников

Автор: 

САП (2070) НАПК (1221) ГБР (3005) незаконное обогащение (149) ТЦК (548)


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Топ комментарии
+5
Не вірте! Це кацапи намагаються дискредитувати діяльність мужнього військовослужбовця ТЦК та СП!
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08.05.2025 16:03
+3
По факту знайшли тільки дві автівки, які були куплені після 2022 року. А скільки там ще сховано, закопано, переписано і виведено...
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08.05.2025 15:52
+3
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08.05.2025 15:55
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САП що дрібницями став займатися, шукайте краще, це мабуть він дітям на сніданок залишив
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08.05.2025 15:51 Ответить
По факту знайшли тільки дві автівки, які були куплені після 2022 року. А скільки там ще сховано, закопано, переписано і виведено...
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08.05.2025 15:52 Ответить
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08.05.2025 15:55 Ответить
Не вірте! Це кацапи намагаються дискредитувати діяльність мужнього військовослужбовця ТЦК та СП!
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08.05.2025 16:03 Ответить
Вранье,они малиной торговали на базарах,лично видел,могу дать показания,за икс шесть.
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08.05.2025 16:09 Ответить
зараз його син напише в САП і скаже що розіб'є їбало
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08.05.2025 16:22 Ответить
Це він на передку заробив по 100 тисяч в місяць, чого ви. Якраз 1,2 ляма за рік, за 3 роки виходить 3,6 млн, ну й ше трошки надбавка за знищену ворожу техніку. Людина з фронту не вилазила, чудом вижила, а ви ото на машини заглядаєте. Їбало давно не били чи шо?
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08.05.2025 16:49 Ответить
Угу - а BMW X6 (2023 року випуску) та Toyota Camry Hybrid (2022 року випуску) - це і є та знищена і затрофеєна ворожа техніка ...))
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08.05.2025 17:03 Ответить
Жадность фраера ТЦК-ашника згубила, видать не поделился с кем надо, или перешел дорогу кому не надо, вот и пустили на закланье как козла отпущения для демонстрации борьбы с коррупцией. Но понятно, что там если не каждый первый то второй такой.
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08.05.2025 17:03 Ответить
інваліди-прокурори вміють тільки вимагати
не благають ще?
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08.05.2025 17:15 Ответить
Чергова піздьож
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08.05.2025 17:28 Ответить
"наши мальчики" , они патриоты , это ж тоже военные ,не забывайте. Все кто так не считают - вы ипсо
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08.05.2025 17:44 Ответить
... все парєшають, аферисти і рішали
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08.05.2025 17:48 Ответить
Невже так важко законодавчо звести роль ТЦК щодо мобілізації до суто технічної, щоб не було змоги когось відмазувати за гроші. Зараз є вже цифрові технології, навіть ШІ, щоб звести роль людини до мінімуму ( лише до спілкування з мобілізованим, його відправлення до пункту збору тощо, без можливості втрутитися в процес)?
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08.05.2025 18:20 Ответить
Нікада такова нє била -і вот апять...
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08.05.2025 18:35 Ответить
Погано шукали.
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08.05.2025 18:53 Ответить
 
 