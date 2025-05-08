У семьи экс-руководителя Харьковского областного ТЦК нашли необоснованные активы на 4,8 млн грн: САП требует конфискации
Работники Государственного бюро расследований во взаимодействии с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) разоблачили факты необоснованного обогащения бывшего руководителя Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Об этом информирует пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.
Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры обратился в Высший антикоррупционный суд с иском о гражданской конфискации активов на сумму 4 млн 850 тыс. грн, которые находились в пользовании семьи чиновника.
Речь идет об автомобилях BMW X6 (2023 года выпуска) и Toyota Camry Hybrid (2022 года выпуска), которые в 2023-2024 годах приобрели в частную собственность близкие лица чиновника. В период приобретения этих авто мужчина занимал должности начальника районного ТЦК и СП и исполняющего обязанности начальника областного ТЦК и СП.
Работники Бюро проанализировали официальные доходы военнослужащего и его семьи и установили, что приобретение этих транспортных средств за счет легальных источников является экономически необоснованным.
С целью недопущения отчуждения подозрительных активов, суд наложил арест на движимое и недвижимое имущество ответчиков в рамках обеспечения иска. Рассмотрение дела продолжается.
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фраераТЦК-ашника згубила, видать не поделился с кем надо, или перешел дорогу кому не надо, вот и пустили на закланье как козла отпущения для демонстрации борьбы с коррупцией. Но понятно, что там если не каждый первый то второй такой.
не благають ще?