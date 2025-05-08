НАЗК планує посилити функцію моніторингу способу життя посадовців

Національне агентство з питань запобігання корупції планує посилити інструменти для пошуку незаконних доходів в межах функції моніторингу способу життя посадовців.

Про це повідомив очільник НАЗК Віктор Павлущик, передає Укрінформ.

"Ми бачимо перспективу розвитку інструменту моніторингу способу життя, який вже має позитивні результати, зокрема, у рішеннях ВАКС по цивільній конфіскації. Нагадаю, що за чотири перші місяці цього року НАЗК спрямувало 22 матеріали до САП по необґрунтованих активах, зі свого боку САП за цей час вже направила до ВАКС 11 позовів про цивільну конфіскацію", – сказав Павлущик у коментарі виданню.

За його словами, моніторинг способу життя має доповнитися ще однією формою аналітичної діяльності, що дозволить безпосередньо агенції виявляти незаконні доходи.

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Голова НАЗК зауважив, що зараз важливу роль у процесі викривання відіграють звернення громадян, журналістські розслідування й інструмент декларування.

Як повідомлялося, українці задекларували 326 млрд грн доходів за 2024 рік, що на 107 млрд грн більше, ніж роком раніше. Загалом було подано понад 170 тисяч декларацій.