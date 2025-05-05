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Новини
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В Україні за рік з’явилося понад 6 тисяч нових мільйонерів

гривня,гроші

Українці задекларували 326 млрд грн доходів за 2024 рік, що на 107 млрд грн більше, ніж роком раніше. Загалом було подано понад 170 тисяч декларацій.

Про це повідомив очільник Державної податкової служби Руслан Кравченко.

За результатами декларування українці самостійно визначили до сплати податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 8,1 млрд грн та військового збору – понад 1,5 млрд грн.

Найбільші суми задекларували мешканці Києва – 156 млрд грн, Дніпропетровщини – майже 30 млрд грн, Львівщини – 18,2 млрд грн та Київщини – 17,5 млрд грн.

Найбільші суми доходів, які декларували громадяни:

  • іноземні доходи – 34,2 млрд грн
  • спадщину та дарування – 13,6 млрд грн,
  • доходи від продажу об’єктів рухомого та нерухомого майна – 6,8 млрд грн
  • інвестиційні доходи – 4,9 млрд грн
  • інші оподатковувані доходи – 4 млрд грн
  • доходи від здавання майна в оренду – 3,4 млрд грн.

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За словами голови ДПС, у 2024 році кількість мільйонерів збільшилася на 6,6 тис. у порівнянні з попереднім періодом.

Загалом понад 17 тис. осіб задекларували доходи понад мільйон гривень. Мільйонерами задекларовано дохід у сумі 253,6 млрд грн, до сплати визначено 8,7 млрд грн податкових зобов’язань.

При цьому, один із мешканців Києва визначив рекордну суму своїх податкових зобов’язань з ПДФО та військового збору до сплати в бюджет – понад 4,6 млрд грн.

Також понад 53 тисячі громадян скористалися правом на податкову знижку – і отримають 330 млн грн з бюджету. Порівняно з відповідним періодом минулого року це більше на 36 млн грн.

Як повідомлялося, лідерами сплати податків в Україні за перший квартал цього року стали підприємства торгівлі й переробної промисловості.

Раніше повідомлялося, що в першому кварталі 2025 року з українських платників податків зібрали 34,1 млрд грн військового збору.

Автор: 

податки (2438) Державна податкова служба (368) мільйонери (93) Кравченко Руслан (13)


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Топ коментарі
+4
Для мільйонерів нових і старих війни немає. Є прибутки та надприбутки.
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05.05.2025 14:33
+3
ЗСУ постійно бракує всього найнеобхіднішого , і всі мільоенери наближені до -Зенелоха , 🦠🤢гниди -мародери на крові ЗСУ , а поранені , скалічені військові , отримують смішні копійки від потужних Шмигаля -гетьманцева ОПг і їх монобільшості в ВР ……
,
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05.05.2025 14:26
+2
Велком в країну мрії зеленського,в країну мородерів,брехунів,заробітчан на крові,зрадників.
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05.05.2025 14:53
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ЗСУ постійно бракує всього найнеобхіднішого , і всі мільоенери наближені до -Зенелоха , 🦠🤢гниди -мародери на крові ЗСУ , а поранені , скалічені військові , отримують смішні копійки від потужних Шмигаля -гетьманцева ОПг і їх монобільшості в ВР ……
,
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05.05.2025 14:26 Відповісти
Для мільйонерів нових і старих війни немає. Є прибутки та надприбутки.
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05.05.2025 14:33 Відповісти
Велком в країну мрії зеленського,в країну мородерів,брехунів,заробітчан на крові,зрадників.
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05.05.2025 14:53 Відповісти
"При цьому, один із мешканців Києва визначив рекордну суму своїх податкових зобов'язань з ПДФО та військового збору до сплати в бюджет - понад 4,6 млрд грн"- мабуть мова йде про Сергія Стерненко.
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05.05.2025 15:01 Відповісти
все може бути,хоча ні то торгаш з олх,на рваних шкарпетках піднявся
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05.05.2025 15:24 Відповісти
Мабуть ті стали мільйонерами хто на службі в державі,чиновники
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05.05.2025 15:12 Відповісти
а шо є ще варіанти??опоблогери,мордобарбершопери,будівельники не існуючих укріплень,сховищ,підпріємці сцииТКШники,пластмасові таксисти під люстрами,....
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05.05.2025 15:28 Відповісти
Були купоновими мільйонерами,тепер будем гривневими , з тим же успіхом
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05.05.2025 15:18 Відповісти
там скоріш валютні,гривневі то взагалі ніщеброди
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05.05.2025 15:29 Відповісти
Ще пару трійку років при гетьманцеві та ******** , і всі будемо мільйонерами.
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05.05.2025 15:31 Відповісти

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