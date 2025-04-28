Українські моделі на OnlyFans за три роки заробили понад $111 мільйонів, – голова ДПС

Українські моделі сервісу з контентом для дорослих OnlyFans упродовж 2020-2022 років заробили $111 млн.

Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко в інтерв'ю Економічній правді.

За даними ДПС, у 2020-2022 роках 5435 українців отримували доходи від розміщення контенту на OnlyFans. Сумарно у них було 7036 зареєстрованих акаунтів, адже платформа дозволяє реєструвати декілька акаунтів на одну людину.

У вересні 2024 року ДПС отримала дані про цих українців у межах обміну податковою інформацією з Великою Британією, де зареєстрована компанія Fenix International Ltd, якій і належить OnlyFans.

Отримавши ці дані, українські податківці почали направляти особам, які отримували доходи від цієї платформи, запити з проханням надати декларацію або з вимогою заплатити податок. За словами Кравченка, сумарно було надіслано 5126 таких запитів. Деякі з моделей OnlyFans вирішили добровільно подати декларацію та сплатити податки.

"748 осіб подали податкові декларації. Сума задекларованого ними доходу – 356 млн грн", – зазначив головний податківець.

За словами Кравченка, наразі триває 606 податкових перевірок щодо доходів, ще 346 перевірок заплановано.

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Як повідомлялося, на початку вересня минулого року голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев повідомив, що Державна податкова служба отримала дані про доходи українців на платформі OnlyFans. Тоді він не розкрив загальну суму доходів українців на цій платформі, але наголосив, що вони мають сплатити податки, а порушникам загрожує штраф.

За отриманими податківцями даними, доходи від розміщення платного контенту на платформі OnlyFans отримували близько 5000 громадян України, у 2022 році вони заробили $80 мільйонів.

Раніше Гетманцев визнавав, що чинне законодавство передбачає кримінальне покарання за поширення контенту, який правоохоронні органи можуть трактувати як порнографічний. Проте, це не звільняє PornHub, Only Fans та інші подібні ресурси від сплати податків в Україні, наполягав депутат.

Детальніше про це читайте у нашрму матеріалі "Показова історія. Чому БЕБ взялося за моделей OnlyFans?"