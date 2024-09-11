Податківці отримали дані про доходи українців на OnlyFans, з них треба сплатити податки, – Гетманцев

Державна податкова служба отримала дані про доходи українців на платформі OnlyFans, яку часто використовують для створення еротичного контенту. З таких іноземних доходів потрібно сплатити податки, порушникам загрожує штраф.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу" повідомив у Telegram.

"Податковою одержано інформацію щодо громадян України - творців платного контенту на "OnlyFans". Сфера створення платного контенту на інтернет-платформі "OnlyFans" громадянами України стрімко зростає. Кількість аккаунтів збільшується в середньому втричі щороку", – написав Гетманцев.

За його словами, отримана податківцями інформація свідчить, що деякі користувачі платформи отримують за створений контент значні кошти.

"Наприклад, громадянкою "С" одержано за створення платного контенту на інтернет-платформі "OnlyFans" за декілька років понад $4 млн. Також, громадянкою "К" від зазначеної діяльності одержано понад $3 млн, а громадянкою "Б" – близько $1,8 млн. Як вам суми?", – зауважив Гетманцев.

Він нагадав, що такі іноземні доходи потрібно задекларувати в Україні у передбачений законодавством строк, сплативши з них податки.

"Позитивно ставлячись до будь-якого заробітку грошей, не повʼязаного з насильством, наполегливо рекомендую таким громадянам все ж таки виконати податковий обовʼязок – задекларувати доходи та сплатити податки", – зазначив Гетманцев.

В іншому випадку Державна податкова служба може самостійно донарахувати податки та оштрафувати платника.

"Неподання в установлений законом строк податкової декларації є підставою для донарахування податку від суми одержаного доходу за ставкою 18% та військового збору за ставкою 1,5%., а також 25 відс. штрафних санкцій. Не кажучи вже про неприємність спілкування з БЕБ", – додав депутат.

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Як повідомлялося, раніше Гетманцев визнавав, що чинне законодавство передбачає кримінальне покарання за поширення контенту, який правоохоронні органи можуть трактувати як порнографічний. Проте, це не звільняє PornHub, Only Fans та інші подібні ресурси від сплати податків в Україні, наполягав депутат.

Нагадаємо, народний депутат Ярослав Железняк ("Голос") ще у серпні 2023 року зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №9623 про декриміналізацію еротичного контенту.

Згідно із пояснювальною запискою до нього, оскільки за статтею 301 ККУ наразі криміналізовані фактично будь-які діяння, пов’язані з порнографією, то під обвинувачення можуть підпадати і відправки приватних "хтивок", і розміщення власних роликів подружніми парами на Pornhub, і пересилка нюдсів волонтерками і волонтерами ТерОнліфанс за донат на ЗСУ, зберігання або створення картин з еротичними сюжетами і гіпотетично навіть позичання друзям книг по сексуальному здоров’ю.

Водночас правоохоронні органи реєструють сотні проваджень за цією статтею, для чого неефективно витрачається час і ресурси правоохоронів, а на слідкування за акаунтами чи діяльністю підозрюваних та здійснення контрольних закупівель використовуються бюджетні кошти.