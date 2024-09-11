Податківці отримали дані про доходи українців на OnlyFans, з них треба сплатити податки, – Гетманцев
Державна податкова служба отримала дані про доходи українців на платформі OnlyFans, яку часто використовують для створення еротичного контенту. З таких іноземних доходів потрібно сплатити податки, порушникам загрожує штраф.
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу" повідомив у Telegram.
"Податковою одержано інформацію щодо громадян України - творців платного контенту на "OnlyFans". Сфера створення платного контенту на інтернет-платформі "OnlyFans" громадянами України стрімко зростає. Кількість аккаунтів збільшується в середньому втричі щороку", – написав Гетманцев.
За його словами, отримана податківцями інформація свідчить, що деякі користувачі платформи отримують за створений контент значні кошти.
"Наприклад, громадянкою "С" одержано за створення платного контенту на інтернет-платформі "OnlyFans" за декілька років понад $4 млн. Також, громадянкою "К" від зазначеної діяльності одержано понад $3 млн, а громадянкою "Б" – близько $1,8 млн. Як вам суми?", – зауважив Гетманцев.
Він нагадав, що такі іноземні доходи потрібно задекларувати в Україні у передбачений законодавством строк, сплативши з них податки.
"Позитивно ставлячись до будь-якого заробітку грошей, не повʼязаного з насильством, наполегливо рекомендую таким громадянам все ж таки виконати податковий обовʼязок – задекларувати доходи та сплатити податки", – зазначив Гетманцев.
В іншому випадку Державна податкова служба може самостійно донарахувати податки та оштрафувати платника.
"Неподання в установлений законом строк податкової декларації є підставою для донарахування податку від суми одержаного доходу за ставкою 18% та військового збору за ставкою 1,5%., а також 25 відс. штрафних санкцій. Не кажучи вже про неприємність спілкування з БЕБ", – додав депутат.
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Як повідомлялося, раніше Гетманцев визнавав, що чинне законодавство передбачає кримінальне покарання за поширення контенту, який правоохоронні органи можуть трактувати як порнографічний. Проте, це не звільняє PornHub, Only Fans та інші подібні ресурси від сплати податків в Україні, наполягав депутат.
Нагадаємо, народний депутат Ярослав Железняк ("Голос") ще у серпні 2023 року зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №9623 про декриміналізацію еротичного контенту.
Згідно із пояснювальною запискою до нього, оскільки за статтею 301 ККУ наразі криміналізовані фактично будь-які діяння, пов’язані з порнографією, то під обвинувачення можуть підпадати і відправки приватних "хтивок", і розміщення власних роликів подружніми парами на Pornhub, і пересилка нюдсів волонтерками і волонтерами ТерОнліфанс за донат на ЗСУ, зберігання або створення картин з еротичними сюжетами і гіпотетично навіть позичання друзям книг по сексуальному здоров’ю.
Водночас правоохоронні органи реєструють сотні проваджень за цією статтею, для чого неефективно витрачається час і ресурси правоохоронів, а на слідкування за акаунтами чи діяльністю підозрюваних та здійснення контрольних закупівель використовуються бюджетні кошти.
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хоча онлифанс сповнений сюрпризів на будь-який смак.
там ціла мережа розпусти, контори, офіси і тд
бізнес давно поставлений професіоналами
шапіто створює контент для активного обговорення секс індустрії , і наріду це дуже цікаво. мільярдна корупція і зрадництво відходять на другий план
посмотрите на YouTube их интервью, они вполне себе рады жизни и этой работе
другой вопрос, что давно пора это легализовать эту фигню - открывать ФОП, ставить кассовый и брать с них налог, иначе в каком веке живем?
хочет торговать изображением своего тела? Пускай торгует - тело ее, грузчик тоже торгует своим телом, и ничего, не криминал
Пацан, так не буває, плати податки із світлин своєго барбоса
Так всі можуть заявити, " скіки заробляю- нікопійки податків не плачу.
Хоч ти і " порнозвєзда", податки платити повинен, а барс-барсовича свого хоч в поліетілєн завертай.
ЗСУ забезпечено авто, і нам вже не треба донатити? Ні, чомусь нові пікапи появились у поліцаїв.
Може проведено ротацію ТЦК і поліції? Ні, так і сидять в тилу, по 10 мужиків (напевно таких же веселкових як і ти) нападають на поодиноких чоловіків.
Може покращився рівень життя? Ні, навпаки, скоро прогнозують долар по 50...
Може у нас оптимізують чиновницький і силовий апарат? Ні, навпаки, поліції стане ще більше.
Ну так в такій грі і я можу сказати - а їбіться ви самі на пару з поліцаями і тцк, я в тінь, пока-пока. Тому не треба тут задвигати ура патріотичних "повинен". Цій державі я вже ***** не повинен! А от скільки моїх податків пройобано, я б порахував би і глянув акт звірки.
До тебе сотні поколінь жило і ніхто не хтів платити податки, але світ так влаштований, що платити вимушнені. Так що ти, порноактор не перший такий Кулібін, що буями всіх обкладаєш в надії зістрибнути.
Я також нехочу платити податки і Іван Іванович не хоче, і ти нарешті в черзі з'явився, і щ
Якщо бізнес кримінальний (згідно законодавства) то, відповідно, кримінальне впровадження, слідство, суд і КОНФІСКАЦІЯ незаконно отриманого! Ну, так би мало бути.
А якщо податок, то як то в`яжеться КК. Гетьманцев, та в тебе ж, придурка, шиза! Тобі ж лікуватись треба!
Це ж універсальна воровайка. Як підрозділи по боротьбі із кіберзлочинністю ( а саме колцентрів і електронних казино) будуть звітувати про кількість карних справ?
Нє, ну не мафіозі із казіно, що несуть мєнтам гроші " щимити"?
А для звітності і " розкриваємості" саме то!
Залишити констеблєй, патрулювати вулиці.
Все просто, геть манцев, всіх неефективних - на фронт. Одразу з'явиться ефективність!
Може теж потрібно отримати дані?
Колись син римського імператора Веспасіана Тітус виказав батьку своє "ФЕ" з приводу оподаткування відхожих місць у Римі. Натомість отримав жменю монет під самий ніс і питання "...ну що, пахнуть"?
Це також податок на своєрідні відхожі місця, і ці гроші повинні без чистоплюйських питань надійти у скарбницю.
Головне - об'явіть пороки суспільства "нормою".
Міжнародний паспорт.
ID картка.
Водійські права.
Для тих хто працює - виїжджаєте звідси ****, отримуєте права, реєструєтесь, платите податки в нормальній країні резидентства. І не боїтесь ніяких кримінальних проваджень. Якщо доходи великі, є країни де податки нульові, за умови що доходи отримані поза межами цієї країни. Все, profit.
З бюджетом, видно, кепські справи,
Якщо податок вже й з *****
Платити мусиш для держави.
- Продаж наркотиків - це кримінальне правопорушення, але це не звільняє від сплати податків з таких прибутків.
- Корупція - це кримінальне правопорушення, але це не звільняє від сплати податків з таких прибутків.
- Торгівля людьми - це кримінальне правопорушення, але це не звільняє від сплати податків з таких прибутків.
- Пограбування та крадіжки - це кримінальне правопорушення, але це не звільняє від сплати податків з таких прибутків.
- Вбивство на замовлення - це кримінальне правопорушення, але це не звільняє від сплати податків з таких прибутків.
Треба або хрестик зняти, або труси вдягнути. Тобто або дати можливість людям спокійно і легально заробляти, не боячись свавілля поліції, або перестати просити з них податки.