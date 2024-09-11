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Податківці отримали дані про доходи українців на OnlyFans, з них треба сплатити податки, – Гетманцев

onlyfans

Державна податкова служба отримала дані про доходи українців на платформі OnlyFans, яку часто використовують для створення еротичного контенту. З таких іноземних доходів потрібно сплатити податки, порушникам загрожує штраф.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу" повідомив у Telegram.

"Податковою одержано інформацію щодо громадян України - творців платного контенту на "OnlyFans". Сфера створення платного контенту на інтернет-платформі "OnlyFans" громадянами України стрімко зростає. Кількість аккаунтів збільшується в середньому втричі щороку", – написав Гетманцев.

За його словами, отримана податківцями інформація свідчить, що деякі користувачі платформи отримують за створений контент значні кошти.

"Наприклад, громадянкою "С" одержано за створення платного контенту на інтернет-платформі "OnlyFans" за декілька років понад $4 млн. Також, громадянкою "К" від зазначеної діяльності одержано понад $3 млн, а громадянкою "Б" – близько $1,8 млн. Як вам суми?", – зауважив Гетманцев.

Він нагадав, що такі іноземні доходи потрібно задекларувати в Україні у передбачений законодавством строк, сплативши з них податки.

"Позитивно ставлячись до будь-якого заробітку грошей, не повʼязаного з насильством, наполегливо рекомендую таким громадянам все ж таки виконати податковий обовʼязок – задекларувати доходи та сплатити податки", – зазначив Гетманцев.

В іншому випадку Державна податкова служба може самостійно донарахувати податки та оштрафувати платника.

"Неподання в установлений законом строк податкової декларації є підставою для донарахування податку від суми одержаного доходу за ставкою 18% та військового збору за ставкою 1,5%., а також 25 відс. штрафних санкцій. Не кажучи вже про неприємність спілкування з БЕБ", – додав депутат.

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Як повідомлялося, раніше Гетманцев визнавав, що чинне законодавство передбачає кримінальне покарання за поширення контенту, який правоохоронні органи можуть трактувати як порнографічний. Проте, це не звільняє PornHub, Only Fans та інші подібні ресурси від сплати податків в Україні, наполягав депутат.

Нагадаємо, народний депутат Ярослав Железняк ("Голос") ще у серпні 2023 року зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №9623 про декриміналізацію еротичного контенту.

Згідно із пояснювальною запискою до нього, оскільки за статтею 301 ККУ наразі криміналізовані фактично будь-які діяння, пов’язані з порнографією, то під обвинувачення можуть підпадати і відправки приватних "хтивок", і розміщення власних роликів подружніми парами на Pornhub, і пересилка нюдсів волонтерками і волонтерами ТерОнліфанс за донат на ЗСУ, зберігання або створення картин з еротичними сюжетами і гіпотетично навіть позичання друзям книг по сексуальному здоров’ю.

Водночас правоохоронні органи реєструють сотні проваджень за цією статтею, для чого неефективно витрачається час і ресурси правоохоронів, а на слідкування за акаунтами чи діяльністю підозрюваних та здійснення контрольних закупівель використовуються бюджетні кошти.

Автор: 

податки (2421) еротика (2) Державна податкова служба (357) Гетманцев Данило (479) OnlyFans (15)


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Топ коментарі
+33
А зелені казнокради офшорники зі своїх хабарів податки сплатили???
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11.09.2024 15:43
+29
Так, на оцю *****, що зліва, та й справа ***** ще та

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11.09.2024 15:54
+22
Выходит Гетманцев сутенер. Ведь сутенеры тоже берут деньги со своих девок
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11.09.2024 15:54
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Одним б дядям не дає покою що інші б дяді десь заробляють бабло.... треба їх поскубати
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11.09.2024 15:42 Відповісти
Це фактично порносайт, але дядьків там напевно теж вистачає.
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11.09.2024 15:46 Відповісти
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11.09.2024 15:52 Відповісти
наче громадянка Б то геть не дядя.
хоча онлифанс сповнений сюрпризів на будь-який смак.
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11.09.2024 15:49 Відповісти
майже за кожною пісульсою стоять дяді
там ціла мережа розпусти, контори, офіси і тд
бізнес давно поставлений професіоналами
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11.09.2024 18:55 Відповісти
нехай. спрос должен быть удовлетворен!
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11.09.2024 19:48 Відповісти
50 на 50. Є професійні студії, які цим займаються, а є і прості люди. Головне, щоб було ЩО показати (може бути абсолютно що завгодно) і вміння, ЯК це показати. А також певна працьовитість.
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12.09.2024 11:32 Відповісти
А зелені казнокради офшорники зі своїх хабарів податки сплатили???
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11.09.2024 15:43 Відповісти
слушне зауваження.
шапіто створює контент для активного обговорення секс індустрії , і наріду це дуже цікаво. мільярдна корупція і зрадництво відходять на другий план
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11.09.2024 16:02 Відповісти
Ближчим часом буде податок хто лисий бо він трапиться на шампунь і воду
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11.09.2024 16:45 Відповісти
який катала кмітливий - діяльність заборонена, то давай підовзру та суди а не податки збирай
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11.09.2024 15:45 Відповісти
Выходит Гетманцев сутенер. Ведь сутенеры тоже берут деньги со своих девок
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11.09.2024 15:54 Відповісти
так дєвки як раз і не його. він рекетир і кидала з 90-х бо захисту не пропонує - закону нема
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11.09.2024 16:48 Відповісти
в Україні, як і комуно-нацистькому кацапо-совку, імперії зла та тюрмі народів (срср) - сексу немає і ніколи не було, зате на цій індустрії (порно, проституція) заробляють усі кому не ліньки - менти, прокурори ...
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11.09.2024 16:47 Відповісти
А Гетьманцев не подумав, що за цими громадянками стоять певні люди, які можуть йому підсрачникыв надавати?
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11.09.2024 15:46 Відповісти
налог на писечку ?
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11.09.2024 15:46 Відповісти
Так, на оцю *****, що зліва, та й справа ***** ще та

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11.09.2024 15:54 Відповісти
До біса приємне відчуття общипувати гусей, які не мають права навіть пискнути - подумав Гетьманцев.
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11.09.2024 15:46 Відповісти
Эти зеленые проффессионалы довели страну, что молодым девушкам нужно унижаться и показывать ***** всяким извращенцам со всей планеты, а с них еще хотят денег сбить. БРАВО
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11.09.2024 15:48 Відповісти
Ой *****, бідненькі проститутки.
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11.09.2024 16:51 Відповісти
совсем не согласен, они там ей совсем добровольно торгуют, зарабатывают десятки тысяч у.е.
посмотрите на YouTube их интервью, они вполне себе рады жизни и этой работе
другой вопрос, что давно пора это легализовать эту фигню - открывать ФОП, ставить кассовый и брать с них налог, иначе в каком веке живем?
хочет торговать изображением своего тела? Пускай торгует - тело ее, грузчик тоже торгует своим телом, и ничего, не криминал
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11.09.2024 17:34 Відповісти
Можна підти далі і ввести акцизний збір на секс послуги. Подружнім парам знижки.
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11.09.2024 18:08 Відповісти
Дуже цікава ситуція. Тобто легалізувати цій бізнес вони не бажають, а податки отримувати - так. Як зе звется в цивільних країнах? Так, це рекет.
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11.09.2024 15:49 Відповісти
Це податок на манцев. Так проголосували, значить можемо дозволити цього ******. Це помста зе! усім нам.
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11.09.2024 15:50 Відповісти
українські пуссі то тверда валюта як завжди казав владімір лєксандрович зєлєнскай
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11.09.2024 15:53 Відповісти
Коли податок на кисень вже буде?
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11.09.2024 15:50 Відповісти
коли кисню буде дуже мало
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11.09.2024 15:53 Відповісти
Легалізуите вже проституцію і похідне з нею і ібіть мурчика
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11.09.2024 15:55 Відповісти
і не ібіть мурчика
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11.09.2024 19:34 Відповісти
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12.09.2024 11:09 Відповісти
Привикайте до європи, тут з вас останню шкіру зідруть,якщо попробуєш підзаробити ліві гроші дітям на цукерки, я не про цих повій з онліфанс
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11.09.2024 15:57 Відповісти
До чого тут Європа? Де європейські зарплати, де європейське правосуддя, де європейський рівень життя? Не треба тут Європою тикати, вже натикали...
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11.09.2024 16:02 Відповісти
Ти також на Онлі Фанс виставлєшся, що так збудився ? Дуже хочеш поперед Європейські права, а про свої обов'язки ти пізніше подумаєш?
Пацан, так не буває, плати податки із світлин своєго барбоса
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11.09.2024 18:36 Відповісти
А якщо і виставляюсь, то й що? Це не повинно їбати ні тебе, ні державу. Це особисто моя справа і мої кошти. Якщо держава думає, що може ******* як не в себе і при цьому залазити в кожну кишеню - хай іде ***** із гетьманцевим, гавнокомандуючим і тобою на пару
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11.09.2024 18:59 Відповісти
Це тобі так хочецця, " модель" ти мужєского полу.
Так всі можуть заявити, " скіки заробляю- нікопійки податків не плачу.
Хоч ти і " порнозвєзда", податки платити повинен, а барс-барсовича свого хоч в поліетілєн завертай.
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11.09.2024 19:05 Відповісти
Ну платив і плачу я податки, і що? Ну, мужик, і що? Дай відповіть, не переводячи стрілки.

ЗСУ забезпечено авто, і нам вже не треба донатити? Ні, чомусь нові пікапи появились у поліцаїв.

Може проведено ротацію ТЦК і поліції? Ні, так і сидять в тилу, по 10 мужиків (напевно таких же веселкових як і ти) нападають на поодиноких чоловіків.

Може покращився рівень життя? Ні, навпаки, скоро прогнозують долар по 50...

Може у нас оптимізують чиновницький і силовий апарат? Ні, навпаки, поліції стане ще більше.

Ну так в такій грі і я можу сказати - а їбіться ви самі на пару з поліцаями і тцк, я в тінь, пока-пока. Тому не треба тут задвигати ура патріотичних "повинен". Цій державі я вже ***** не повинен! А от скільки моїх податків пройобано, я б порахував би і глянув акт звірки.
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11.09.2024 20:52 Відповісти
Ти тугодум із народження?
До тебе сотні поколінь жило і ніхто не хтів платити податки, але світ так влаштований, що платити вимушнені. Так що ти, порноактор не перший такий Кулібін, що буями всіх обкладаєш в надії зістрибнути.
Я також нехочу платити податки і Іван Іванович не хоче, і ти нарешті в черзі з'явився, і щ
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11.09.2024 21:06 Відповісти
А ти правий..в Європі рідко яка плядь заробляє млн. $ ...
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12.09.2024 09:29 Відповісти
От цікаво, а ото, що гетьманцев, в психіатрів не лікується? Ні? Бо ж там всі ознаки когнітивного дисонансу. Вимагати сплати податків з кримінальних доходів? А то як?! Тут, гетьманцев, або труси одягни, або хрестик зніми. Зі злодіїв-домушніків податок стягати ще пробував? Ні? А в чому ж тут різниця?
Якщо бізнес кримінальний (згідно законодавства) то, відповідно, кримінальне впровадження, слідство, суд і КОНФІСКАЦІЯ незаконно отриманого! Ну, так би мало бути.
А якщо податок, то як то в`яжеться КК. Гетьманцев, та в тебе ж, придурка, шиза! Тобі ж лікуватись треба!
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11.09.2024 16:02 Відповісти
Їм пофіг. Головна мета "прібарахліца". Як казав там один обзеленений, тут і ан...л не табу.
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11.09.2024 18:08 Відповісти
Ти ще з наркоторговців податок спитай, чучело. Ідіократи зелені.
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11.09.2024 16:06 Відповісти
Так **** тоді менти порушують кримінальні справи за фото на ОлніФанс? То хай би просто податки з цього брали - і всі були б довольні...
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11.09.2024 16:06 Відповісти
А спробуй у мєнтів таку воровайку прибрати?
Це ж універсальна воровайка. Як підрозділи по боротьбі із кіберзлочинністю ( а саме колцентрів і електронних казино) будуть звітувати про кількість карних справ?
Нє, ну не мафіозі із казіно, що несуть мєнтам гроші " щимити"?
А для звітності і " розкриваємості" саме то!
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11.09.2024 18:41 Відповісти
Цей підрозділ взагалі варто було розформувати і на фронт відправити...
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11.09.2024 19:11 Відповісти
Там всіх, крім патрульних поліцейських і дільничих потрібно відправити, всі УБОПИ, ОБЕПИ, Поліціїю Охорони, Оборот Наркотиків, Кіберзлочинність...
Залишити констеблєй, патрулювати вулиці.
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11.09.2024 19:19 Відповісти
Дільничих якраз треба розформувати, бо вони дублюють функції патрульних. От усі дільничі, яких знаю, ніфіга не роблять, а гроші отримують...
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11.09.2024 19:45 Відповісти
Можливо, хоча як збирачі локальної інформації..
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11.09.2024 20:46 Відповісти
Як у п'єсі Митця, "клімакс катує ******"
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11.09.2024 16:09 Відповісти
"Правоохоронні органи неефективно витрачають час і ресурси на слідкування за акаунтами, на здійснення контрольних закупівель використовуються бюджетні кошти."
Все просто, геть манцев, всіх неефективних - на фронт. Одразу з'явиться ефективність!
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11.09.2024 16:32 Відповісти
А що там офшорники, там ще нікому не треба сплатити податки??
Може теж потрібно отримати дані?
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11.09.2024 16:44 Відповісти
Навіть ніколи б не подумав, що сосати віртуальний йух онлайн приносить деякім жіночкам лімони американських папірців.
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11.09.2024 16:58 Відповісти
хочеш подивитися порно? заплати гетьманцю...
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11.09.2024 17:00 Відповісти
Цікаво, як вони цей податок в податковому кодексі кваліфікують
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11.09.2024 18:10 Відповісти
В СРСР був налог на яйця, а тепер у нас буде налог на п*зду😀🤗
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11.09.2024 17:30 Відповісти
****, це один з головних агентів які знищують Україну з середини і справа геть не в цьому дебільному податку. За цим пдаром більш жахливі для країни діяння.
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11.09.2024 18:03 Відповісти
Нічого нового під сонцем...
Колись син римського імператора Веспасіана Тітус виказав батьку своє "ФЕ" з приводу оподаткування відхожих місць у Римі. Натомість отримав жменю монет під самий ніс і питання "...ну що, пахнуть"?
Це також податок на своєрідні відхожі місця, і ці гроші повинні без чистоплюйських питань надійти у скарбницю.
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11.09.2024 18:12 Відповісти
А у нас легалізований такий контент ? Може держава внесла такий вид діяльності як офіційну роботу і за це пенсію потім будуть платити ? Ні, то з якого дива хтось щось має платити ?)
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11.09.2024 18:22 Відповісти
Якщо за одне й те ж саме діяння у державі одночасно існує і покарання, і сплата податків, то це державна шизофренія. А шизофреніків тримають у психушці. Ну, якщо тільки вони не керують державою...
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11.09.2024 18:43 Відповісти
"у скарбницю" - щоб "Г" і "З" з "Є" було шо розкрадати?
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11.09.2024 18:37 Відповісти
Ну то легалізуйте наркопритони до купи, продаж наркотиків в школах - гроші жинк пахнуть, так? Тільки потім не дивуйтеся, що слідом за моральною деградацію, отримали й фізичне виродження нації та її остаточне вимирання.
Головне - об'явіть пороки суспільства "нормою".
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12.09.2024 18:08 Відповісти
За скікі мільйонів $ цей громадянин "Г" купив квартиру у Франції? І скікі з цого сплатив податків? (підказка: НУЛЬ)
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11.09.2024 18:35 Відповісти
А депутани коли сплатять податки на незадекларовані доходи? Та інше кодло мусорів ухилянтів
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11.09.2024 18:53 Відповісти
готовий буди спостерігачем на зарплаті
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11.09.2024 20:06 Відповісти
Самому OnlyFans байдуже на громадянство. Для підтвердження особистості приймаються наступне
Міжнародний паспорт.
ID картка.
Водійські права.

Для тих хто працює - виїжджаєте звідси ****, отримуєте права, реєструєтесь, платите податки в нормальній країні резидентства. І не боїтесь ніяких кримінальних проваджень. Якщо доходи великі, є країни де податки нульові, за умови що доходи отримані поза межами цієї країни. Все, profit.
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11.09.2024 20:31 Відповісти
це ж скільки потрібно ****** працювати щоб ахметов вкрав тільки по схемі роттердам 1 млрд. долл???
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11.09.2024 20:40 Відповісти
Нічого доброго не жди,
З бюджетом, видно, кепські справи,
Якщо податок вже й з *****
Платити мусиш для держави.

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11.09.2024 21:53 Відповісти
Тільки Зелена мафія не плотить податки. Вона їх краде
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12.09.2024 02:14 Відповісти
Интересно, с БЕБ можно будет натурой расплатиться??
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12.09.2024 11:15 Відповісти
А давайте тоді аналогічні фрази введемо:
- Продаж наркотиків - це кримінальне правопорушення, але це не звільняє від сплати податків з таких прибутків.
- Корупція - це кримінальне правопорушення, але це не звільняє від сплати податків з таких прибутків.
- Торгівля людьми - це кримінальне правопорушення, але це не звільняє від сплати податків з таких прибутків.
- Пограбування та крадіжки - це кримінальне правопорушення, але це не звільняє від сплати податків з таких прибутків.
- Вбивство на замовлення - це кримінальне правопорушення, але це не звільняє від сплати податків з таких прибутків.

Треба або хрестик зняти, або труси вдягнути. Тобто або дати можливість людям спокійно і легально заробляти, не боячись свавілля поліції, або перестати просити з них податки.
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12.09.2024 22:29 Відповісти

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