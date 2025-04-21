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Податкова назвала лідерів зі сплати податків за перший квартал. Які галузі принесли в бюджет найбільше?

Податкова назвала галузі-лідери зі сплати податків за перший квартал

Лідерами сплати податків в Україні за перший квартал цього року стали підприємства торгівлі й переробної промисловості.

Про це повідомив голова голова Державної податкової служби Руслан Кравченко.  

За його словами, за січень-березень 2025 року до зведеного бюджету України підприємства цих галузей сплатили податків, зборів та платежів:

  • оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів i мотоциклів – 17,2%,
  • переробної промисловості – 17%;

Серед лідерів сплати також суб'єкти господарювання:

  • фінансової та страхової діяльності – 11,7%;
  • державного управління й оборони; обов'язкового соціального страхування – 11,2%.

Окремо Кравченко звернув увагу на темпи зростання. За перший квартал 2025 року порівняно з аналогічним періодом 2024 року воно спостерігалося в таких галузях:

  • переробна промисловість – +47% (+27,3 млрд грн),
  • оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів – +29,7% (+19,8 млрд грн),
  • державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування – +31% (+13,3 млрд грн),
  • професійна, наукова та технічна діяльність – +54,2% (+8 млрд грн).

Раніше повідомлялося, що в першому кварталі 2025 року з українських платників податків зібрали 34,1 млрд грн військового збору.

Також стало відомо, що резиденти спеціального податкового простору для IT-галузі "Дія.City" за перший квартал 2025 року сплатили податків на понад 8 млрд грн.

Автор: 

бюджет (1809) податки (2425) Державна податкова служба (357)


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