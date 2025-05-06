САП просит конфисковать 5,5 млн грн необоснованных активов экс-руководителя Запорожского областного ТЦК
САП требует признать необоснованными активы семьи бывшего руководителя одного из областных ТЦК и СП стоимостью более 5,5 млн грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр САП.
Прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры по материалам Государственного бюро расследований и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции предъявлен иск о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства (гражданская конфискация), которыми пользуется семья бывшего руководителя одного из областных ТЦК и СП.
Какие активы обнаружили?
- дом с земельным участком и два автомобиля, зарегистрированные на жену чиновника;
- квартиру, зарегистрированную на его дочь;
- 20 тыс. долларов США, которые он приобрел вместе с женой.
Анализом доходов и расходов чиновника и его семьи установлена невозможность приобретения указанного имущества за счет законных доходов. Кроме того, выяснено, что указанное имущество приобретено за наличные, тогда как законные доходы тратились семьей преимущественно безналично.
Несмотря на это, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры обратился в Высший антикоррупционный суд с иском о признании необоснованными этих активов и их взыскании в доход государства.
На объекты недвижимости наложен арест
По заявлению прокурора судом в порядке обеспечения иска наложен арест на объекты недвижимости, которые являются предметом иска и продолжают находиться в собственности жены и дочери декларанта.
По данным издания "Слово и Дело", речь идет о бывшем начальнике Запорожского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Геннадии Яременко.
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130 тисяч баксів, за умови що відмазатись зараз коштує десь від 5, до 20 тисяч. Або 30, це якщо сюди включено поцілунок в дупу від воєнкома. Обласний ТЦК..... Це його гроші за день, може за два дні "роботи".