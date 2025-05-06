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Новини Конфіскація необґрунтованих активів
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САП просить конфіскувати 5,5 млн грн необґрунтованих активів екскерівника Запорізького обласного ТЦК

сап

САП вимагає визнати необґрунтованими активи родини колишнього керівника одного з обласних ТЦК та СП вартістю понад 5,5 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр САП.

Прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за матеріалами Державного бюро розслідувань та Національного агентства з питань запобігання корупції пред’явлено позов про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави (цивільна конфіскація), якими користується родина колишнього керівника одного з обласних ТЦК та СП.

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Які активи виявили?

- будинок із земельною ділянкою та два автомобілі, зареєстровані на дружину посадовця;
- квартиру, зареєстровану на його дочку;
- 20 тис. доларів США, які він набув разом із дружиною.

Аналізом доходів і видатків посадовця та його сім’ї встановлено неможливість набуття вказаного майна за рахунок законних доходів. Крім того, з’ясовано, що зазначене майно придбано за готівку, тоді як законні доходи витрачались родиною переважно безготівково.

Зважаючи на це, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими цих активів та їх стягнення в дохід держави.

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На об’єкти нерухомості накладено арешт

За заявою прокурора судом у порядку забезпечення позову накладено арешт на об’єкти нерухомості, що є предметом позову та продовжують перебувати у власності дружини й дочки декларанта.

За даними видання "Слово і Діло", йдеться про колишнього начальника Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Геннадія Яременка.

Автор: 

САП (2221) актив (238) ТЦК та СП (590)


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Всьо шо нажита нєпасільним трудом...
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06.05.2025 17:52 Відповісти
Натаріус абґрунтує(
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06.05.2025 17:53 Відповісти
Запорізький ОБЛАСНИЙ ТЦК? 5,5 мільйонів знайшли? Ахахаха! Отак і втратив чоловік, всі свої гроші на каву.
130 тисяч баксів, за умови що відмазатись зараз коштує десь від 5, до 20 тисяч. Або 30, це якщо сюди включено поцілунок в дупу від воєнкома. Обласний ТЦК..... Це його гроші за день, може за два дні "роботи".
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06.05.2025 17:59 Відповісти
а ви думаєте хто нерухомість за кордоном в т.ч. в Польщі купує - ВПО?
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06.05.2025 18:10 Відповісти
Там ще, і статки «НЕЗРОЗУМІЛІ», екс-голови Запорізької ОДА Бриля, треба залучити до Фонду Перемоги, з будівництва інженерних споруд з 2014 року!! Віце-прем'єр Зубко Г Г, добре про це знає!!
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06.05.2025 18:12 Відповісти
 
 