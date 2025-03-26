У чиновника миграционной службы из Одесщины конфисковали элитную машину: АП ВАКС подтвердила законность изъятия необоснованного актива. ФОТО

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений решение суда первой инстанции о конфискации в доход государства автомобиля марки Mercedes, которым пользовался руководитель управления миграционного контроля ГУ ГМС Украины в Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Установлено, что автомобиль Mercedes-Benz G400 D, ценой 5,65 млн грн, чиновник приобрел и оформил на мать в 2023 году. При этом ни его доходы, ни доходы матери не позволяли это сделать.

11 декабря 2024 года коллегия судей ВАКС удовлетворила иск прокурора САП о признании необоснованным владение автомобилем стоимостью 5,6 млн грн. Также суд постановил взыскать автомобиль в доход государства.

ГБР напоминает, что 6 июня 2024 года в Одесской области были разоблачены должностные лица миграционной службы, которые "зарабатывали" на иностранцах. За 20 тыс. долларов США чиновники брались помочь уроженцу Республики Молдова, который сейчас находится в Украине.

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Тогда по месту работы и жительства должностных лиц проведены обыски и обнаружены деньги в том числе криптовалюта, драгоценности и имущество на сумму не менее 140 млн грн, стоимость которого значительно превышает их законный заработок. Только драгоценности жены руководителя по предварительным оценкам стоят почти 3 млн грн.

Среди прочего, у начальника обнаружили записанные на его мать элитный дом в 200 кв метров и элитный автомобиль. У матери чиновника в собственности также находится много земельных участков, другие дома и магазины.

Согласно ежегодной декларации, за 2023 год чиновник получил заработную плату на общую сумму 345 тыс. грн.

Государственное бюро расследований передало в САП соответствующие материалы, с которыми Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в ВАКС с иском о признании активов, приобретенных указанным чиновником, необоснованными.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что двое должностных лиц ГМС в Одесской области требовали у гражданина Молдовы 20 000 долларов США за помощь во избежание депортации.