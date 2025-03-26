У чиновника миграционной службы из Одесщины конфисковали элитную машину: АП ВАКС подтвердила законность изъятия необоснованного актива. ФОТО
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений решение суда первой инстанции о конфискации в доход государства автомобиля марки Mercedes, которым пользовался руководитель управления миграционного контроля ГУ ГМС Украины в Одесской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Установлено, что автомобиль Mercedes-Benz G400 D, ценой 5,65 млн грн, чиновник приобрел и оформил на мать в 2023 году. При этом ни его доходы, ни доходы матери не позволяли это сделать.
11 декабря 2024 года коллегия судей ВАКС удовлетворила иск прокурора САП о признании необоснованным владение автомобилем стоимостью 5,6 млн грн. Также суд постановил взыскать автомобиль в доход государства.
ГБР напоминает, что 6 июня 2024 года в Одесской области были разоблачены должностные лица миграционной службы, которые "зарабатывали" на иностранцах. За 20 тыс. долларов США чиновники брались помочь уроженцу Республики Молдова, который сейчас находится в Украине.
Тогда по месту работы и жительства должностных лиц проведены обыски и обнаружены деньги в том числе криптовалюта, драгоценности и имущество на сумму не менее 140 млн грн, стоимость которого значительно превышает их законный заработок. Только драгоценности жены руководителя по предварительным оценкам стоят почти 3 млн грн.
Среди прочего, у начальника обнаружили записанные на его мать элитный дом в 200 кв метров и элитный автомобиль. У матери чиновника в собственности также находится много земельных участков, другие дома и магазины.
Согласно ежегодной декларации, за 2023 год чиновник получил заработную плату на общую сумму 345 тыс. грн.
Государственное бюро расследований передало в САП соответствующие материалы, с которыми Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в ВАКС с иском о признании активов, приобретенных указанным чиновником, необоснованными.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что двое должностных лиц ГМС в Одесской области требовали у гражданина Молдовы 20 000 долларов США за помощь во избежание депортации.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так само як з інвалідами-прокурорами.
"Начальнику управління міграційного контролю ГУ ДМС України в Одеській області та співробітнику цього ж управління ДМС повідомлено про підозру у прийнятті пропозиції неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України).
За місцем роботи та проживання посадовців проведено обшуки та виявлено гроші у тому числі криптовалюта, коштовності та майно на суму щонайменше 140 млн грн, вартість якого значно перевищує їхній законний заробіток. Лише коштовності дружини керівника за попередніми оцінками вартують майже 3 млн грн.
Серед іншого, у начальника виявили записані на його матір елітний будинок у 200 кв. метрів та придбаний торік у салоні автомобіль за 7 млн гривень. У матері посадовця у власності також перебуває багато земельних землянок, інші будинки та магазини.
Правоохоронці встановили, що автомобіль Mercedes-Benz G400 D, ціною 5,65 млн грн, чиновник придбав та оформив на матір. При цьому ні його доходи, ні доходи матері не дозволяли це зробити."
https://dbr.gov.ua/news/za-materialami-dbr-sud-rozglyane-oberuntovanist-aktiviv-nabutih-posadovcem-migracijnoi-sluzhbi-v-odeskij-oblasti
а до САП передали матеріали для позову по мерсу, боза законом тіко САП має право звертатися до ВАКС із позовом про визнання активів (цього авта) необгрунтованими та їхню конфіскацію в дохід держави.
от САП і звернувся із позовом, а ВАКС конфіскував авто
за результати кримінального провадження дбр ніц ще не казало, шо там суд чи щось інакше
а от шо буде по результату - треба буде вже дивитися за дбр
оно навіть згаданим вище прокурорам і то підозри не повідомляли, бо це вже про конкретика, а от без неї ніц нема
без підозри зі слідчого/прокурора вже не спитаєш, бо нема клієнта
також підозра надала можливість вилучити, арештувати та конфіскувати отой мерс, без неї майно просто так не забереш, потрібні зконні підстави, а підозра - саме така підстава
а от результат розслідування - подивимося що далі зробить дбр та суд
ви ж запитували за кримінальну справу? от вам і написав за кримінальне провадження та арешт
питали за те, чи "живе спокійно"? от написав за підозру та запобіжні заходи (він був затриманий, вийшов під заставу, зараз на заставі), троха не спокійно для нього, та й з робти усунутий (відсторонений), бо є підозра, без підозри від посади не відсторониш
Невже не можна жити якось скромніше, принаймні не випиратись із загального оточення, щоб не привертати увагу?
добрячий "коридор" організував
цікаво, скіко з того пішло "нагору" та кому саме?