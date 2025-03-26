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У чиновника миграционной службы из Одесщины конфисковали элитную машину: АП ВАКС подтвердила законность изъятия необоснованного актива. ФОТО

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений решение суда первой инстанции о конфискации в доход государства автомобиля марки Mercedes, которым пользовался руководитель управления миграционного контроля ГУ ГМС Украины в Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Установлено, что автомобиль Mercedes-Benz G400 D, ценой 5,65 млн грн, чиновник приобрел и оформил на мать в 2023 году. При этом ни его доходы, ни доходы матери не позволяли это сделать.

конфискованное авто чиновника ГМС

11 декабря 2024 года коллегия судей ВАКС удовлетворила иск прокурора САП о признании необоснованным владение автомобилем стоимостью 5,6 млн грн. Также суд постановил взыскать автомобиль в доход государства.

ГБР напоминает, что 6 июня 2024 года в Одесской области были разоблачены должностные лица миграционной службы, которые "зарабатывали" на иностранцах. За 20 тыс. долларов США чиновники брались помочь уроженцу Республики Молдова, который сейчас находится в Украине.

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Тогда по месту работы и жительства должностных лиц проведены обыски и обнаружены деньги в том числе криптовалюта, драгоценности и имущество на сумму не менее 140 млн грн, стоимость которого значительно превышает их законный заработок. Только драгоценности жены руководителя по предварительным оценкам стоят почти 3 млн грн.

Среди прочего, у начальника обнаружили записанные на его мать элитный дом в 200 кв метров и элитный автомобиль. У матери чиновника в собственности также находится много земельных участков, другие дома и магазины.

Согласно ежегодной декларации, за 2023 год чиновник получил заработную плату на общую сумму 345 тыс. грн.

Государственное бюро расследований передало в САП соответствующие материалы, с которыми Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в ВАКС с иском о признании активов, приобретенных указанным чиновником, необоснованными.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что двое должностных лиц ГМС в Одесской области требовали у гражданина Молдовы 20 000 долларов США за помощь во избежание депортации.

Автор: 

конфискация (599) Одесская область (3547) Антикоррупционный суд (1202) ГМС (49) ГБР (2971)


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Топ комментарии
+7
І машину повернуть, і справи ніякої не буде.
Так само як з інвалідами-прокурорами.
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26.03.2025 10:27
+4
"Державне бюро розслідувань передало до САП відповідні матеріали, з якими Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулась до ВАКС з позовом про визнання активів набутих вказаним чиновником необґрунтованими." щось я тут не бачу про арешт, кримінальну справу. Виходить, просто віддав машину, і далі собі спокійно живеш?
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26.03.2025 10:21
+4
Чим більше крадеш, тим більше зникають страхи і внутрішні гальма, а тому нахабність і віра в безкарність (до речі небезпідставно) збільшується в геометричній прогресії
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26.03.2025 10:29
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"Державне бюро розслідувань передало до САП відповідні матеріали, з якими Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулась до ВАКС з позовом про визнання активів набутих вказаним чиновником необґрунтованими." щось я тут не бачу про арешт, кримінальну справу. Виходить, просто віддав машину, і далі собі спокійно живеш?
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26.03.2025 10:21 Ответить
І машину повернуть, і справи ніякої не буде.
Так само як з інвалідами-прокурорами.
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26.03.2025 10:27 Ответить
наявне кримінальне провадження та підозра, от шо каже за це дбр:

"Начальнику управління міграційного контролю ГУ ДМС України в Одеській області та співробітнику цього ж управління ДМС повідомлено про підозру у прийнятті пропозиції неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України).
За місцем роботи та проживання посадовців проведено обшуки та виявлено гроші у тому числі криптовалюта, коштовності та майно на суму щонайменше 140 млн грн, вартість якого значно перевищує їхній законний заробіток. Лише коштовності дружини керівника за попередніми оцінками вартують майже 3 млн грн.
Серед іншого, у начальника виявили записані на його матір елітний будинок у 200 кв. метрів та придбаний торік у салоні автомобіль за 7 млн гривень. У матері посадовця у власності також перебуває багато земельних землянок, інші будинки та магазини.
Правоохоронці встановили, що автомобіль Mercedes-Benz G400 D, ціною 5,65 млн грн, чиновник придбав та оформив на матір. При цьому ні його доходи, ні доходи матері не дозволяли це зробити."
https://dbr.gov.ua/news/za-materialami-dbr-sud-rozglyane-oberuntovanist-aktiviv-nabutih-posadovcem-migracijnoi-sluzhbi-v-odeskij-oblasti

а до САП передали матеріали для позову по мерсу, боза законом тіко САП має право звертатися до ВАКС із позовом про визнання активів (цього авта) необгрунтованими та їхню конфіскацію в дохід держави.
от САП і звернувся із позовом, а ВАКС конфіскував авто
за результати кримінального провадження дбр ніц ще не казало, шо там суд чи щось інакше
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26.03.2025 10:39 Ответить
Підозра - це розмова ні про що. Кількість підозр для топ корупціонерів, які дійшли до реальних і не фіктивних судових рішень і корупціонера реально посадили - майже нульова.
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26.03.2025 10:41 Ответить
ну хз, тіко після підозри запобіжний захід, який йому йому обрано судо як підозрюваному (без підозри хрін його посадиш), тіко після підозри можливо арештувати вилучене майна, а воно в нього вилучено та арештовано на суму понад 150 млн. грн, тому "ні про шо" це якось все ж таки не так, а підстава для арешту та вилучення
а от шо буде по результату - треба буде вже дивитися за дбр
оно навіть згаданим вище прокурорам і то підозри не повідомляли, бо це вже про конкретика, а от без неї ніц нема
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26.03.2025 10:45 Ответить
Тут без питань, підозра то є логічний і правильний крок згідно законів. Я просто про те, що далі підозри зазвичай діло не йде, тому писати про підозру немає сенсу, сам по собі статус не означає нічогісінько
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26.03.2025 10:47 Ответить
підозра змушує вже слідчого/прокурора прийняти рішення - направити злодія до суду чи закрити справу та відпустити (зрозуміти та вибачити)
без підозри зі слідчого/прокурора вже не спитаєш, бо нема клієнта
також підозра надала можливість вилучити, арештувати та конфіскувати отой мерс, без неї майно просто так не забереш, потрібні зконні підстави, а підозра - саме така підстава
а от результат розслідування - подивимося що далі зробить дбр та суд
ви ж запитували за кримінальну справу? от вам і написав за кримінальне провадження та арешт
питали за те, чи "живе спокійно"? от написав за підозру та запобіжні заходи (він був затриманий, вийшов під заставу, зараз на заставі), троха не спокійно для нього, та й з робти усунутий (відсторонений), бо є підозра, без підозри від посади не відсторониш
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26.03.2025 10:53 Ответить
Якісь недолугі чиновники. Ну ясно же як божий день, що крута автівка - це перше на що можна звернути увагу і задатися питанням, а звідки гроші?
Невже не можна жити якось скромніше, принаймні не випиратись із загального оточення, щоб не привертати увагу?
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26.03.2025 10:27 Ответить
Чим більше крадеш, тим більше зникають страхи і внутрішні гальма, а тому нахабність і віра в безкарність (до речі небезпідставно) збільшується в геометричній прогресії
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26.03.2025 10:29 Ответить
Невдовзі всі побачимо, які автівки і будинки будуть у тцк-шників.
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26.03.2025 10:30 Ответить
Плра уже давно как в севернойКорее Расстрел всех ублюдков!темболее военное время!
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26.03.2025 10:32 Ответить
И отправка мяса в Курскую Народную Республику во имя Чучхе!
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26.03.2025 10:34 Ответить
Він зо всіх синків посадовців (теж до речі теж хабарників) що їхали до Румунії та Молдови збирав по 8 тис.дол. з лютого 2022 року. Вони навіть в черзі не стояли на кордоні.
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26.03.2025 10:28 Ответить
нормально "назбирав" - тіко в активі в Україні у нього пнад 150 млн. грн., а ще й за кордоном купа усього
добрячий "коридор" організував
цікаво, скіко з того пішло "нагору" та кому саме?
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26.03.2025 10:41 Ответить
Ачєрєдная мама каторає любіт скорасть...
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26.03.2025 10:34 Ответить
чиновницька братія вже зовсім нюх втратила, стирати треба...
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26.03.2025 10:44 Ответить
Показуха для зебилов
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26.03.2025 11:09 Ответить
 
 