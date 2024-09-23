Разоблачены должностные лица одесской ГМС, требовавшие 20 тыс. дол. за содействие в избежании депортации. ФОТОрепортаж

Двое должностных лиц ГМС в Одесской области требовали у гражданина Молдовы 20 000 долларов США за помощь в избежании депортации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении руководителя одного из Управлений ГУ ГМС в Одесской области и его подчиненного по факту злоупотребления влиянием (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Как действовали преступники?

Следствием установлено, что обвиняемые требовали у гражданина Республики Молдова 20 000 долларов США за помощь в избежании депортации.

Они обещали иностранцу повлиять на работников ГМС и судей по принятию положительного решения в его пользу по делу о принудительном возвращении в страну происхождения и о запрете въезда в Украину.

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Мероприятия, которые провели правоохранители

В рамках уголовного производства проведены обыски по местам проживания и работы фигурантов. Обнаружена крупная сумма наличных, объекты недвижимости и автомобили. Общая сумма обнаруженного имущества достигает более 82 млн грн.

Сейчас обвиняемые находятся под стражей. Они отстранены от занимаемых должностей, на обнаруженное имущество наложен арест.

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