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Разоблачены должностные лица одесской ГМС, требовавшие 20 тыс. дол. за содействие в избежании депортации. ФОТОрепортаж

Двое должностных лиц ГМС в Одесской области требовали у гражданина Молдовы 20 000 долларов США за помощь в избежании депортации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении руководителя одного из Управлений ГУ ГМС в Одесской области и его подчиненного по факту злоупотребления влиянием (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Как действовали преступники?

Следствием установлено, что обвиняемые требовали у гражданина Республики Молдова 20 000 долларов США за помощь в избежании депортации.

Они обещали иностранцу повлиять на работников ГМС и судей по принятию положительного решения в его пользу по делу о принудительном возвращении в страну происхождения и о запрете въезда в Украину.

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Посадовці ДМС вимагали гроші
Посадовці ДМС вимагали гроші

Мероприятия, которые провели правоохранители

В рамках уголовного производства проведены обыски по местам проживания и работы фигурантов. Обнаружена крупная сумма наличных, объекты недвижимости и автомобили. Общая сумма обнаруженного имущества достигает более 82 млн грн.

Сейчас обвиняемые находятся под стражей. Они отстранены от занимаемых должностей, на обнаруженное имущество наложен арест.

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Посадовці ДМС вимагали гроші
Посадовці ДМС вимагали гроші
Посадовці ДМС вимагали гроші

Автор: 

депортация (684) Одесская область (3595) ГМС (49)


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Геніально.За перетин незаконний в молдову 10кусків,за уникнення депортаці0 в молдову 20к.Щось не так.От прям відчуваю що щось не так. ..
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23.09.2024 16:27 Ответить
так він же не громадянин, служити не буде, а тут вже налагодив собі якісь мутняки, може і по переправлянню за кордон, бо інакше чому б так хотілось залишитися в Україні і гроші вимагалаи, бо знали, що є. щось взагалі понаїхало не українців останнім часом багато, а працювати не поспішають.
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23.09.2024 18:14 Ответить
тоді молдаванину вручити паспорт український разом з повісткою а посадовцю -медаль і грамоту.P.S.І баблішко нехай собі залишить
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23.09.2024 18:17 Ответить
норм бізнесплан я намалював на коліні?
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23.09.2024 18:24 Ответить
Можливо молдаванин є бізнесменом тому й така такса. Ну а хитро зроблених паспортистів дружно на фронт спокутувати провину ну і конфіскація майна, щоб інші не спокушались.
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23.09.2024 16:30 Ответить
А фронт віправляють порушивших закон у покарання?Плять...за що ж мене покарали?Курва....тре подумати...грішки згадати.
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23.09.2024 16:35 Ответить
бізнесменом, тільки нелегальним, бо ті хто ведуть бізнес по білому, то дотримуються всіх норм, а якщо по цьому справа в суд пішла, то щось там не так.
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23.09.2024 18:15 Ответить
нехило так..за недепортацию 20ка, за депортацию (ухилянство) 10 ка...жить можно!)))
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23.09.2024 16:52 Ответить
 
 