Викрито посадовців одеської ДМС, які вимагали 20 тис. дол. за сприяння в уникненні депортації. ФОТОрепортаж

Двоє посадовців ДМС на Одещині вимагали в громадянина Молдови 20 000 доларів США за допомогу в уникненні депортації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно керівника одного з Управлінь ГУ ДМС в Одеській області та його підлеглого за фактом зловживання впливом (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Як діяли злочинці?

Слідством встановлено, що обвинувачені вимагали у громадянина Республіки Молдова 20 000 доларів США за допомогу в уникненні депортації.

Вони обіцяли іноземцю вплинути на працівників ДМС та суддів щодо прийняття позитивного рішення на його користь у справі про примусове повернення до країни походження та про заборону в’їзду в Україну.

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Заходи, які провели правоохоронці

У межах кримінального провадження проведено обшуки за місцями мешкання та роботи фігурантів. Виявлено велику суму готівки, об’єкти нерухомості та автомобілі. Загальна сума виявленого майна сягає понад 82 млн грн.

Наразі обвинувачені перебувають під вартою. Їх відсторонено від займаних посад, на виявлене майно накладено арешт.

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