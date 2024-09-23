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Викрито посадовців одеської ДМС, які вимагали 20 тис. дол. за сприяння в уникненні депортації. ФОТОрепортаж

Двоє посадовців ДМС на Одещині вимагали в громадянина Молдови 20 000 доларів США за допомогу в уникненні депортації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно керівника одного з Управлінь ГУ ДМС в Одеській області та його підлеглого за фактом зловживання впливом (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Як діяли злочинці?

Слідством встановлено, що обвинувачені вимагали у громадянина Республіки Молдова 20 000 доларів США за допомогу в уникненні депортації.

Вони обіцяли іноземцю вплинути на працівників ДМС та суддів щодо прийняття позитивного рішення на його користь у справі про примусове повернення до країни походження та про заборону в’їзду в Україну.

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Посадовці ДМС вимагали гроші
Посадовці ДМС вимагали гроші

Заходи, які провели правоохоронці

У межах кримінального провадження проведено обшуки за місцями мешкання та роботи фігурантів. Виявлено велику суму готівки, об’єкти нерухомості та автомобілі. Загальна сума виявленого майна сягає понад 82 млн грн.

Наразі обвинувачені перебувають під вартою. Їх відсторонено від займаних посад, на виявлене майно накладено арешт.

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Посадовці ДМС вимагали гроші
Посадовці ДМС вимагали гроші
Посадовці ДМС вимагали гроші

Автор: 

депортація (726) Одеська область (3243) ДМС (63)


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Геніально.За перетин незаконний в молдову 10кусків,за уникнення депортаці0 в молдову 20к.Щось не так.От прям відчуваю що щось не так. ..
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23.09.2024 16:27 Відповісти
так він же не громадянин, служити не буде, а тут вже налагодив собі якісь мутняки, може і по переправлянню за кордон, бо інакше чому б так хотілось залишитися в Україні і гроші вимагалаи, бо знали, що є. щось взагалі понаїхало не українців останнім часом багато, а працювати не поспішають.
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23.09.2024 18:14 Відповісти
тоді молдаванину вручити паспорт український разом з повісткою а посадовцю -медаль і грамоту.P.S.І баблішко нехай собі залишить
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23.09.2024 18:17 Відповісти
норм бізнесплан я намалював на коліні?
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23.09.2024 18:24 Відповісти
Можливо молдаванин є бізнесменом тому й така такса. Ну а хитро зроблених паспортистів дружно на фронт спокутувати провину ну і конфіскація майна, щоб інші не спокушались.
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23.09.2024 16:30 Відповісти
А фронт віправляють порушивших закон у покарання?Плять...за що ж мене покарали?Курва....тре подумати...грішки згадати.
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23.09.2024 16:35 Відповісти
бізнесменом, тільки нелегальним, бо ті хто ведуть бізнес по білому, то дотримуються всіх норм, а якщо по цьому справа в суд пішла, то щось там не так.
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23.09.2024 18:15 Відповісти
нехило так..за недепортацию 20ка, за депортацию (ухилянство) 10 ка...жить можно!)))
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23.09.2024 16:52 Відповісти
 
 