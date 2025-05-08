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Новини Справи про незаконне збагачення
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У родини екскерівника Харківського обласного ТЦК знайшли необґрунтовані активи на 4,8 млн грн: САП вимагає конфіскації

Справа родини Харківського обласного ТЦК: знайшли елітні авто

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК) викрили факти необґрунтованого збагачення колишнього керівника Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це інформує пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про цивільну конфіскацію активів на суму 4 млн 850 тис. грн, які перебували в користуванні родини посадовця.

Йдеться про автомобілі BMW X6 (2023 року випуску) та Toyota Camry Hybrid (2022 року випуску), які у 2023–2024 роках набули у приватну власність близькі особи посадовця. У період набуття цих авто чоловік обіймав посади начальника районного ТЦК та СП та виконувача обов’язків начальника обласного ТЦК та СП.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": САП просить конфіскувати 5,5 млн грн необґрунтованих активів екскерівника Запорізького обласного ТЦК

Працівники Бюро проаналізували офіційні доходи військовослужбовця та його родини й встановили, що придбання цих транспортних засобів коштом легальних джерел є економічно необґрунтованим.

З метою недопущення відчуження підозрілих активів, суд наклав арешт на рухоме і нерухоме майно відповідачів у межах забезпечення позову. Розгляд справи триває.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАЗК планує посилити функцію моніторингу способу життя посадовців

Автор: 

САП (2225) НАЗК (1686) ДБР (3511) незаконне збагачення (192) ТЦК та СП (594)


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Топ коментарі
+5
Не вірте! Це кацапи намагаються дискредитувати діяльність мужнього військовослужбовця ТЦК та СП!
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08.05.2025 16:03
+3
По факту знайшли тільки дві автівки, які були куплені після 2022 року. А скільки там ще сховано, закопано, переписано і виведено...
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08.05.2025 15:52
+3
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08.05.2025 15:55
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САП що дрібницями став займатися, шукайте краще, це мабуть він дітям на сніданок залишив
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08.05.2025 15:51 Відповісти
По факту знайшли тільки дві автівки, які були куплені після 2022 року. А скільки там ще сховано, закопано, переписано і виведено...
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08.05.2025 15:52 Відповісти
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08.05.2025 15:55 Відповісти
Не вірте! Це кацапи намагаються дискредитувати діяльність мужнього військовослужбовця ТЦК та СП!
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08.05.2025 16:03 Відповісти
Вранье,они малиной торговали на базарах,лично видел,могу дать показания,за икс шесть.
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08.05.2025 16:09 Відповісти
зараз його син напише в САП і скаже що розіб'є їбало
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08.05.2025 16:22 Відповісти
Це він на передку заробив по 100 тисяч в місяць, чого ви. Якраз 1,2 ляма за рік, за 3 роки виходить 3,6 млн, ну й ше трошки надбавка за знищену ворожу техніку. Людина з фронту не вилазила, чудом вижила, а ви ото на машини заглядаєте. Їбало давно не били чи шо?
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08.05.2025 16:49 Відповісти
Угу - а BMW X6 (2023 року випуску) та Toyota Camry Hybrid (2022 року випуску) - це і є та знищена і затрофеєна ворожа техніка ...))
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08.05.2025 17:03 Відповісти
Жадность фраера ТЦК-ашника згубила, видать не поделился с кем надо, или перешел дорогу кому не надо, вот и пустили на закланье как козла отпущения для демонстрации борьбы с коррупцией. Но понятно, что там если не каждый первый то второй такой.
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08.05.2025 17:03 Відповісти
інваліди-прокурори вміють тільки вимагати
не благають ще?
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08.05.2025 17:15 Відповісти
Чергова піздьож
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08.05.2025 17:28 Відповісти
"наши мальчики" , они патриоты , это ж тоже военные ,не забывайте. Все кто так не считают - вы ипсо
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08.05.2025 17:44 Відповісти
... все парєшають, аферисти і рішали
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08.05.2025 17:48 Відповісти
Невже так важко законодавчо звести роль ТЦК щодо мобілізації до суто технічної, щоб не було змоги когось відмазувати за гроші. Зараз є вже цифрові технології, навіть ШІ, щоб звести роль людини до мінімуму ( лише до спілкування з мобілізованим, його відправлення до пункту збору тощо, без можливості втрутитися в процес)?
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08.05.2025 18:20 Відповісти
 
 