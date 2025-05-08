У родини екскерівника Харківського обласного ТЦК знайшли необґрунтовані активи на 4,8 млн грн: САП вимагає конфіскації

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК) викрили факти необґрунтованого збагачення колишнього керівника Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це інформує пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про цивільну конфіскацію активів на суму 4 млн 850 тис. грн, які перебували в користуванні родини посадовця.

Йдеться про автомобілі BMW X6 (2023 року випуску) та Toyota Camry Hybrid (2022 року випуску), які у 2023–2024 роках набули у приватну власність близькі особи посадовця. У період набуття цих авто чоловік обіймав посади начальника районного ТЦК та СП та виконувача обов’язків начальника обласного ТЦК та СП.

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Працівники Бюро проаналізували офіційні доходи військовослужбовця та його родини й встановили, що придбання цих транспортних засобів коштом легальних джерел є економічно необґрунтованим.

З метою недопущення відчуження підозрілих активів, суд наклав арешт на рухоме і нерухоме майно відповідачів у межах забезпечення позову. Розгляд справи триває.

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