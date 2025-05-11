Сотрудник ТЦК ударил мужчину в Харькове во время проверки документов: начато расследование

В воскресенье, 11 мая, в сети распространялось видео из Харькова, на котором военнослужащий ТЦК применил силу к мужчине, пока другой осуществлял проверку его документов. Харьковский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки прокомментировал инцидент.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Харьковского ОТЦК и СП в соцсети фейсбук.

"Предварительно установлено, что конфликт возник в результате провокационных действий со стороны гражданина. В то же время руководство и личный состав Харьковского областного ТЦК и СП осуждают поведение военнослужащего, который допустил участие в споре, переросшем в физическое противостояние. Подчеркиваем: любые проявления физического или психологического давления недопустимы и запрещены", - говорится в заявлении.

Отмечается, что по данному факту назначено служебное расследование. По его результатам будут приняты соответствующие меры, а виновные лица будут привлечены к ответственности, добавили в ТЦК.

