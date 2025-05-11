Сотрудник ТЦК ударил мужчину в Харькове во время проверки документов: начато расследование
В воскресенье, 11 мая, в сети распространялось видео из Харькова, на котором военнослужащий ТЦК применил силу к мужчине, пока другой осуществлял проверку его документов. Харьковский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки прокомментировал инцидент.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Харьковского ОТЦК и СП в соцсети фейсбук.
"Предварительно установлено, что конфликт возник в результате провокационных действий со стороны гражданина. В то же время руководство и личный состав Харьковского областного ТЦК и СП осуждают поведение военнослужащего, который допустил участие в споре, переросшем в физическое противостояние. Подчеркиваем: любые проявления физического или психологического давления недопустимы и запрещены", - говорится в заявлении.
Отмечается, что по данному факту назначено служебное расследование. По его результатам будут приняты соответствующие меры, а виновные лица будут привлечены к ответственности, добавили в ТЦК.
Користуйтеся ст.36 ККУ, не чекайте коли вас завалять банд формування.
а може якісь підари на чолі з головним підаром створили незаконня збройні формування???
і тому зараз саме так.
якщо це військовий=інвалід, то правильно зробив...
і ще раз повторусь.
все це зроблено зеленими гандонами, навмисно.
і бронь "угодним"
і "беспрєдел" з призовом.
щоб самим та своїм, не воювати.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c99xdyp9108o&ved=2ahUKEwjt1q2f_ZuNAxXdBxAIHWj7GbMQFnoECEEQAQ&usg=AOvVaw0_EbaIyemqAEEXUxDBxg9z
У Сумах чоловік помер після побиття в ТЦК. Яке слабке місце офіційної ...
Ч и в нас як на параші - контуженому герою дозволено все?
чи ти видав, усе шо знаєш як папужка?
""Воловик Сергій, працював охоронником на хлібзаводі, 1,5 роки в Слобідському ТЦК.
Воловик брав участь в харківському антимайдані, їздив тітушкою в Київ і Дніпро. Має коханку на Білгородщині, їздив до неї і жив там, коли був у шлюбі. Чоловік коханки здох в СВО в 24р.""
Мы живем в Украине, где работает верховенство права, и заклики виконувати закони у нас прописаны в КУпАП и в ККУ, равно как и уполномоченные закликати.
Громадянин на видео порушил максимум КУпАП, за что в самом худшем мерзком случае, ему 17000 штрафа.
Мурло в пикселе нарушило КРИМИНАЛЬНЫЙ КОДЕКС, где кстати нет механизма так робити заклики.
И да, любой державний орган и его представитель действуют исключительно на основе законов , в границах полномочий, и только способом прописанным в законах. В отличие от гражданина. (с) Конституция Украины.
Можешь ради поржать, скинуть ссылку на закон, где человека разрешается бить в живот. Ну и желательно есть ли ТЦК в списке уполномоченных этим законом. Ждем-с.
И для соблюдения этих обов'язкiв, придумали два кодекса и стопку санкций от усного попередження до тюремного срока. Тебя за переход на красный сигнал светофора мент теперь должен избивать что ли? Ты вообще не в адеквате?
Но судя по "сыну" - похоже да. Тебе даже победа Украины не нужна, тебе важнее чтобы остальные хлебнули того же лайнеца, что и твой сын. Это так низко.
один
два
три
І ще багато випадків...
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Pki7KNzNJcgJABqAkLQ3WNkpksC3TVk82ga7zjYkQnoPtYGPF3BmeUHxG4PP6zjKl&id=61553851644019&__cft__[0]=AZUWeOj7RyVg1IFCpGNyX-rW4kTUc2CL__QIVSTKVoBuZY5vqM8XC-VmY8nim7lWNeX9ea1Kcoo5zLxtRcHUQB9BZeu_TXGWU59kQK_Pzlhc5VWiGbaTilR5L6Q58XIakA9Oww30izKlv2MSnu8wWqnAp21KvYaTsuIdyVPrH28V4scPEzajqcxb6zDDWN_OA9IaJxRXZjpACWf9NJn0vcAHqqWad3lNOcfNVxuS8WZmwBZFUzrSxYy73LR7IQe8yxE&__tn__=%2CO%2CP-y-R 4 дн. ·
У вчорашньому обміні було повернуто зрадника Данила Черняєва, який на момент повномасштабного вторгнення проходив службу КПВВ Чонгар.
Родом з Генічеська.
В полоні написав заяву на відмову від українського громадянства, жив у спеціальному бараці для обраних, власноруч пошив прапор РФ і ходив з ним, малював малюнки російським вертухаям, носив кепку з окупаційним знаком «Z», свідчив проти своїх побратимів, а в 23 році добровільно погодився вступити в російський добробат, але як і більшість зрадників росіянам був непотрібен, тому замість обміну гідного бійця був повернутий в Україну.
На дану особу готові свідчити більше 10 бійців.
Контакти та ПІБ сьогодні будуть передані відповідним органам.
Хто ще готовий свідчити, пишіть - @stas_osman.