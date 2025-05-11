РУС
Новости
16 244 176

Сотрудник ТЦК ударил мужчину в Харькове во время проверки документов: начато расследование

працівник ТЦК вдарив цивільного

В воскресенье, 11 мая, в сети распространялось видео из Харькова, на котором военнослужащий ТЦК применил силу к мужчине, пока другой осуществлял проверку его документов. Харьковский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки прокомментировал инцидент.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Харьковского ОТЦК и СП в соцсети фейсбук.

"Предварительно установлено, что конфликт возник в результате провокационных действий со стороны гражданина. В то же время руководство и личный состав Харьковского областного ТЦК и СП осуждают поведение военнослужащего, который допустил участие в споре, переросшем в физическое противостояние. Подчеркиваем: любые проявления физического или психологического давления недопустимы и запрещены", - говорится в заявлении.

Отмечается, что по данному факту назначено служебное расследование. По его результатам будут приняты соответствующие меры, а виновные лица будут привлечены к ответственности, добавили в ТЦК.

Читайте также: Полиция расследует избиение мужчины в помещении ТЦК в Харькове

Автор: 

Харьков ТЦК Харьковская область
Топ комментарии
+38
коли тцкашнік буде тебе бити, я теж не буду засуджувати тцкашніка. а цей момент скоро настане.
11.05.2025 20:27 Ответить
+37
Істота з ТЦК, яка вдарила хлопця в живіт - пишуть, що в жертви виявились документи на відстрочку, і це розізлило зеленого бурята, бо він хотів заробити 20 тисяч за голову

Звуть Воловик Сергій, працював охоронником на хлібзаводі, 1,5 роки в Слобідському ТЦК.
Воловик брав участь в харківському антимайдані, їздив тітушкою в Київ і Дніпро. Має коханку на Білгородщині, їздив до неї і жив там, коли був у шлюбі. Чоловік коханки здох в СВО в 24р. Тобто справжній зелений бурят. (Детальніше - https://x.com/RudijLis/status/1921581642453229704)
11.05.2025 20:42 Ответить
+28
На відео виглядає так,як гоп-стоп(бандюки пресують лоха)
11.05.2025 20:31 Ответить
вони б його вбили там.
11.05.2025 20:48 Ответить
Якщо цей п'дор , що вдарив - війсковослужбовець , то це воєнний злочин .Якщо цей п'дор, що вдарив якийсь співробітник приватної установи під назвою "тцк", то це -розбійний напад групою злочинців , або спроба пограбування, або спроба викрадання людини .
Користуйтеся ст.36 ККУ, не чекайте коли вас завалять банд формування.
11.05.2025 20:48 Ответить
а може якийсь підар узаконив """бусифікацію""
а може якісь підари на чолі з головним підаром створили незаконня збройні формування???
і тому зараз саме так.
якщо це військовий=інвалід, то правильно зробив...
і ще раз повторусь.
все це зроблено зеленими гандонами, навмисно.
і бронь "угодним"
і "беспрєдел" з призовом.
щоб самим та своїм, не воювати.
12.05.2025 06:01 Ответить
В країні правового бєспєдєла по іншому і не може бути ... нехай терпіда подякує , що взагалі не убили

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c99xdyp9108o&ved=2ahUKEwjt1q2f_ZuNAxXdBxAIHWj7GbMQFnoECEEQAQ&usg=AOvVaw0_EbaIyemqAEEXUxDBxg9z

У Сумах чоловік помер після побиття в ТЦК. Яке слабке місце офіційної ...

11.05.2025 20:51 Ответить
два місяці пройшло і нуль результату,забили насмерть тварини....
11.05.2025 21:26 Ответить
Позавчора було судове засідання ... перенесли на 16 травня
11.05.2025 21:29 Ответить
Має бути відкрита кримінальна справа проти "військовослужбовця ТЦК" (вочевидь - нелюдя) за замах на життя та здоров'я громадянина України.
11.05.2025 20:55 Ответить
Ну , сказали ж - його спровокували ... і фсьо ! Вине терпіла , якого вдарили . А чому винен - бо винен апріорі ... судова система України одразу на боці ТЦКшників
11.05.2025 21:01 Ответить
От що буває, коли тупому примітивному бидлу раптово падає влада в руки. І не проста влада, а влада над людськими життями і долями. Бажаю тому персонажу і його сімʼї
11.05.2025 21:00 Ответить
…також ж відношення, щоб на свої собачі шкурі відчув.
11.05.2025 21:01 Ответить
Так не раптово ж. Не знаю, чи постраждалий голосував за зелень, але імовірність така для Харкова височенька…
11.05.2025 21:13 Ответить
Надіюсь, тому тцкашнику дадуть 5 років тюрми з конфіскацією за дискредитацию ЗСУ.
Ч и в нас як на параші - контуженому герою дозволено все?
11.05.2025 21:04 Ответить
Дадуть підвищення за ефективність. А хлоп, якби заслужено вмазав тому виродку, то отримав би справжній строк.
11.05.2025 21:12 Ответить
він був у складі групи,раз не зупинили вони всі винні,і строк більший
11.05.2025 21:28 Ответить
Ухилянту 5 років тюрми мало. І тобі теж, ******* кремлівська, четиреждиухилена!
11.05.2025 22:50 Ответить
Еталонний ТЦКашний підарок. Сам на сам хрін поліз би. А коли поруч ще пів дюжини таких самих утирків, і всі проти одного, то воно герой...
11.05.2025 21:07 Ответить
Аналогія не має сенсу. У часи Хемінгуея були люди честі, на відміну від ТЦКашного гівна.
11.05.2025 21:11 Ответить
Харьківська міліція як і Харківське тецека, так само як і Одеські - все москалі, українців там немає і ніколи не було.
11.05.2025 21:13 Ответить
А типу , в інших містах якось по іншому ?
11.05.2025 21:18 Ответить
Ну в Тернополі, наприклад, нікого не б'ють, лише беруть хабарі.
11.05.2025 21:42 Ответить
місцева спіцифіка ...
11.05.2025 21:44 Ответить
Янголи
11.05.2025 23:30 Ответить
ти КОЛИ ходив до військкомату?
11.05.2025 21:20 Ответить
А ти хто, свинособачий вилупок? Пішов ***** у свою рашку!
11.05.2025 23:12 Ответить
четвертий рік "винні" ЗАВЖДИ не "громадяни", що нахабно порушують закони країни під час війни, а військовослужбовці ЗСУ, які цих громадян закликають ВИКОНАТИ ЗАКОН!
11.05.2025 21:19 Ответить
Який саме закон порушив цей громадянин?
11.05.2025 21:25 Ответить
розкажи мені, ЧОМУ взагалі військовослужбовці "мають" бігати за ухилянтами по країні?? ЧОМУ 6.000.000 "громадян" на четвертому році війни(!) досі не з'явилися до військкомату?
11.05.2025 21:41 Ответить
На питання моє відповідь надай, клоун ти дешевий. Який саме закон порушив цей громадянин?
11.05.2025 21:43 Ответить
В даний ТЦК бігає за громадянами тому що керівництво ТЦК хоче жити гарно, і, бажано, не в Україні. За час війни це вже стало багатомільярдним викокоприбутковим ринком, що неодноразово доводили обшуки у представників ТЦК. А на друге ваше питання вам вже відповів Яценюк https://youtu.be/MrDW6w85_vU
12.05.2025 07:48 Ответить
відео з камери де??як би було все ,,чисто,, виклали б,а те що по сторонам дивиться знач чує провину..
11.05.2025 21:30 Ответить
ти ведеш якусь розмову, яка не тут почалася?
чи ти видав, усе шо знаєш як папужка?
11.05.2025 21:30 Ответить
Пишуть, що в громадянина, що на відео, є цілком законне право на відсрочку. Яку ще відмазку вигадаєш, щоб виправдати своїх бурятів - тцкунів?
11.05.2025 21:33 Ответить
він харківський ватан - тому його треба ******* "превентивно" )) він посіпака Гепи та Допи )) а також Зеленої Шмарклі!
11.05.2025 21:58 Ответить
Хто ватан? Тцкун? Так, харків"яни в телеграмі про це і пишуть. Тому так, згоден, тцкунів треба киздить превентивно.
11.05.2025 22:12 Ответить
треба киздить усіх харківських ватанів ))
11.05.2025 22:29 Ответить
Чуєш , а ну гризлом хлопни , гребінь. Заібав курва
11.05.2025 22:50 Ответить
харківська зелена ватанша, не пались ти так ))
12.05.2025 20:37 Ответить
пельку стули, гидота зелена
12.05.2025 20:40 Ответить
але ж є одне але, у цивільного дані оновлені і є відстрочка. який закон порушив цивільний?
11.05.2025 21:38 Ответить
якщо тебе, фронтовика який воював, нахабно почне ображати якесь чмо, хотів би я подивитися на твою реакцію?!
11.05.2025 21:44 Ответить
ти чмо, ти тітушку фронтовиком назвав

""Воловик Сергій, працював охоронником на хлібзаводі, 1,5 роки в Слобідському ТЦК.
Воловик брав участь в харківському антимайдані, їздив тітушкою в Київ і Дніпро. Має коханку на Білгородщині, їздив до неї і жив там, коли був у шлюбі. Чоловік коханки здох в СВО в 24р.""
11.05.2025 21:47 Ответить
Ти що дебільне ? Тобі ***** три рази вже написали , що ***** у пікселі антимацданівець!
11.05.2025 22:57 Ответить
Цей ТЦКшник - не фронтовик, ніколи не воював, учасник антимайдану, пішов одразу до ТЦК якимось чином - скорійше за все у тому районному ТЦК просто антимайданівська свора сидить.
11.05.2025 23:03 Ответить
Ты хрен с пальцем не путай, русский.

Мы живем в Украине, где работает верховенство права, и заклики виконувати закони у нас прописаны в КУпАП и в ККУ, равно как и уполномоченные закликати.

Громадянин на видео порушил максимум КУпАП, за что в самом худшем мерзком случае, ему 17000 штрафа.

Мурло в пикселе нарушило КРИМИНАЛЬНЫЙ КОДЕКС, где кстати нет механизма так робити заклики.

И да, любой державний орган и его представитель действуют исключительно на основе законов , в границах полномочий, и только способом прописанным в законах. В отличие от гражданина. (с) Конституция Украины.

Можешь ради поржать, скинуть ссылку на закон, где человека разрешается бить в живот. Ну и желательно есть ли ТЦК в списке уполномоченных этим законом. Ждем-с.
11.05.2025 21:42 Ответить
Ваня! У нас в Україні, крім "прав" існують ще ОБОВ'ЯЗКИ! Чому мій син "зобов'язаний" третій рік воювати, поки ти вранці вигуюеиш цуцика?
11.05.2025 21:49 Ответить
Цуцика в ТЦК!
11.05.2025 22:06 Ответить
Кожному своє. Сантехнік же зобов"язаний ремонтувати каналізацію, яку ти засираєш. Ти ж йому не допомагаєш ремонтувати.
11.05.2025 22:17 Ответить
Именно.
И для соблюдения этих обов'язкiв, придумали два кодекса и стопку санкций от усного попередження до тюремного срока. Тебя за переход на красный сигнал светофора мент теперь должен избивать что ли? Ты вообще не в адеквате?

Но судя по "сыну" - похоже да. Тебе даже победа Украины не нужна, тебе важнее чтобы остальные хлебнули того же лайнеца, что и твой сын. Это так низко.
11.05.2025 22:20 Ответить
державною мовою спробуй!
11.05.2025 22:02 Ответить
Не хочу.
11.05.2025 22:21 Ответить
Так. Тим більше, що громадянин на відео взагалі нічого не порушував. В нього оновлені дані і законна відсрочка.
11.05.2025 22:14 Ответить
Ти синок не дуже вийожуйся. Треба завжди 24 на7 пам*ятати, що всі ми під Богом ходимо.
12.05.2025 06:11 Ответить
ти про що хочеш мені, шістдесятидворічному діду, "нагадати"????
12.05.2025 07:22 Ответить
Та так воно і є! Гоп-стоп бандюки! Відловлюють хлопців,як скотину,силою запхають у машину! Яке вони мають право застосовувати силу до мирного населення? Я розумію,захищати Батьківщину комусь треба,мої почти всі на службі! Але не такими засобами! Неуки у владі,не можуть ні керувати толком,ні заохотити до дій народ!
11.05.2025 21:46 Ответить
а ЯКИМ "способом " змусити сикуна виконати Закон?????
11.05.2025 21:56 Ответить
Не нам над цим думати! У влади єсть 5-6 менеджерів,нехай вони самі думають,як краще це зробити!
11.05.2025 22:04 Ответить
а не треба нікому "думати" - просто виконуйте Закон!
11.05.2025 22:08 Ответить
сикуну, який розпускає на відео руки до слабшого чоловіка, дати ляща карасем або ж окунем. По пиці.
11.05.2025 22:09 Ответить
Тебе ж не змогли змусити. Ніяким способом.
11.05.2025 22:18 Ответить
службове розслідування буде проводити цей же злочинець чи інший посадовець ТЦК?
11.05.2025 21:53 Ответить
Так вже потроху починають:
один
два
три
І ще багато випадків...
11.05.2025 22:52 Ответить
як завжди підорасня згадуе за свої права , а чому ви не згадали що ТЦК це військовий підрозділ якій виконуе свої завдання і якесь чмо яке ховаеться від служби починае скакати і провокувати військового, щоб не ТЦК у нас вже не було армії.
11.05.2025 23:21 Ответить
Подивись відео ЙОЛОП!
11.05.2025 23:51 Ответить
читай йолоп - тцкашник не був на фронті,має ***** в росії,фанат путіна і антимайданівець.вас стрілять вже давно нада.
12.05.2025 08:01 Ответить
Чому співробітники тцк відсиджуються в тилу, коли їх АГРЕСІЇ та НЕНАВИСТІ Є ВИХІД НА ФРОНТІ ДО МОСКАЛІВ-ОКУПАНТІВ, а не громадян України??????????????????????????????????
12.05.2025 08:13 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=61553851644019&__cft__[0]=AZUWeOj7RyVg1IFCpGNyX-rW4kTUc2CL__QIVSTKVoBuZY5vqM8XC-VmY8nim7lWNeX9ea1Kcoo5zLxtRcHUQB9BZeu_TXGWU59kQK_Pzlhc5VWiGbaTilR5L6Q58XIakA9Oww30izKlv2MSnu8wWqnAp21KvYaTsuIdyVPrH28V4scPEzajqcxb6zDDWN_OA9IaJxRXZjpACWf9NJn0vcAHqqWad3lNOcfNVxuS8WZmwBZFUzrSxYy73LR7IQe8yxE&__tn__=-UC%2CP-y-R Лілія Кай

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Pki7KNzNJcgJABqAkLQ3WNkpksC3TVk82ga7zjYkQnoPtYGPF3BmeUHxG4PP6zjKl&id=61553851644019&__cft__[0]=AZUWeOj7RyVg1IFCpGNyX-rW4kTUc2CL__QIVSTKVoBuZY5vqM8XC-VmY8nim7lWNeX9ea1Kcoo5zLxtRcHUQB9BZeu_TXGWU59kQK_Pzlhc5VWiGbaTilR5L6Q58XIakA9Oww30izKlv2MSnu8wWqnAp21KvYaTsuIdyVPrH28V4scPEzajqcxb6zDDWN_OA9IaJxRXZjpACWf9NJn0vcAHqqWad3lNOcfNVxuS8WZmwBZFUzrSxYy73LR7IQe8yxE&__tn__=%2CO%2CP-y-R 4 дн. ·

У вчорашньому обміні було повернуто зрадника Данила Черняєва, який на момент повномасштабного вторгнення проходив службу КПВВ Чонгар.

Родом з Генічеська.

В полоні написав заяву на відмову від українського громадянства, жив у спеціальному бараці для обраних, власноруч пошив прапор РФ і ходив з ним, малював малюнки російським вертухаям, носив кепку з окупаційним знаком «Z», свідчив проти своїх побратимів, а в 23 році добровільно погодився вступити в російський добробат, але як і більшість зрадників росіянам був непотрібен, тому замість обміну гідного бійця був повернутий в Україну.

На дану особу готові свідчити більше 10 бійців.

Контакти та ПІБ сьогодні будуть передані відповідним органам.

Хто ще готовий свідчити, пишіть - @stas_osman.

12.05.2025 08:17 Ответить
Ви довбойоби? Навіщо таке впливове видання, Як Цензор Нет поширює фейки про ТЦК? Ви більшовицькі терористи? Для чого ви дискредитуєте ЗСУ?
13.05.2025 07:07 Ответить
«якщо кому цікаво, його адреса Харків Салтівське шосе, 242а, 2 підїзд, 4 поверх, тел 063 948 29 29» інформація зі сторінки інстаграм liubotyn.ua
18.05.2025 14:49 Ответить
