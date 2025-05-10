Полиция расследует избиение мужчины в помещении ТЦК в Харькове
Правоохранители расследуют заявление об избиении мужчины в помещении ТЦК в Харькове. По факту инцидента между сотрудниками ТЦК и мужчиной в Индустриальном районе следователи открыли уголовное производство.
Об этом сообщает полиция Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в пятницу, 9 мая, в полицию поступило сообщение о том, что в помещении ТЦК незаконно удерживают 49-летнего мужчину. Также заявитель сообщил, что его брату нанесли телесные повреждения во время словесного конфликта.
"Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. После чего он написал заявление в полицию относительно нанесения ему телесных повреждений мужчинами в военной форме", - сказано в сообщении.
Следователи открыли уголовное производство по статье об умышленных телесных повреждениях средней тяжести. Сейчас продолжается досудебное расследование.
А послє тюрми, єслі послє нєє по здоровью можно, снова повєстка, літєрний ешелон...
Ну і пєрспєктіва получіть Гєроя КНР (посмертно) за участіє в попиткє освобождєнія Тайваня.
І це радянської тюрми.
Без всяких омбудсмєнов і емістіінтерешнл.
А під час війни у кращому випадку штрафбат.
А так, по пріговору воєнно-полєвого туда - суда з ТТ в лоба за ізбой.
Чи за сараєм.
----------------------
Побої в приміщенні ТЦК скоїли цілком сторонні ******** у військовій формі
Чи ти за кацапів?
Ану тест:
путін - *****
Крим це Україна.
Так?
2. ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
3. Естественно Крым это Украина, я сам родом из Крыма
Не тринді.Все по разному.У меня друг воює,кілька років тому до ТЦК спочатку нормально відносився.Тепер на дух не переварює.Інші знайомі війскові теж не схвалюють беспредел ТЦК-шників.
Подозреваю,что это и был такой план.