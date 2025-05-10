Полиция расследует избиение мужчины в помещении ТЦК в Харькове

Правоохранители расследуют заявление об избиении мужчины в помещении ТЦК в Харькове. По факту инцидента между сотрудниками ТЦК и мужчиной в Индустриальном районе следователи открыли уголовное производство.

Об этом сообщает полиция Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в пятницу, 9 мая, в полицию поступило сообщение о том, что в помещении ТЦК незаконно удерживают 49-летнего мужчину. Также заявитель сообщил, что его брату нанесли телесные повреждения во время словесного конфликта.

"Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. После чего он написал заявление в полицию относительно нанесения ему телесных повреждений мужчинами в военной форме", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство по статье об умышленных телесных повреждениях средней тяжести. Сейчас продолжается досудебное расследование.

