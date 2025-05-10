Полиция расследует избиение мужчины в помещении ТЦК в Харькове

РУС
Правоохранители расследуют заявление об избиении мужчины в помещении ТЦК в Харькове. По факту инцидента между сотрудниками ТЦК и мужчиной в Индустриальном районе следователи открыли уголовное производство.

Об этом сообщает полиция Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в пятницу, 9 мая, в полицию поступило сообщение о том, что в помещении ТЦК незаконно удерживают 49-летнего мужчину. Также заявитель сообщил, что его брату нанесли телесные повреждения во время словесного конфликта.

"Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. После чего он написал заявление в полицию относительно нанесения ему телесных повреждений мужчинами в военной форме", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство по статье об умышленных телесных повреждениях средней тяжести. Сейчас продолжается досудебное расследование.

+20
Тілесні ушкодження, незаконне затримання і утримування людини, перевищення влади або службових повноважень - тут за сукупністю років на 7 колонії потягне.
показать весь комментарий
10.05.2025 22:52
+19
А тут важко розібратм - люди у формі не показують документи на вимогу, як це прописано у законі, не дозволяють фіксацію на мобільні телефони, не дотримуються законів України. Я думаю, деякі ТЦК окуповані кацапами. Власне тому і дії їхні щодо українсьаих громадян є настільки ворожими і жорстокими.
показать весь комментарий
10.05.2025 23:19
+19
Не простій чоловік мабуть брат потерпівшого...якби звичайна людина принесла заяву на ТЦКшників, то менти б тільки посміялися.
показать весь комментарий
10.05.2025 23:21
Тілесні ушкодження, незаконне затримання і утримування людини, перевищення влади або службових повноважень - тут за сукупністю років на 7 колонії потягне.
показать весь комментарий
10.05.2025 22:52
Ти де про бурятів не сказав.
показать весь комментарий
10.05.2025 23:15
Будєт воєнкомат, повестка, явка с кружкой і ложкой, а за нєявку два года тюрьми.
А послє тюрми, єслі послє нєє по здоровью можно, снова повєстка, літєрний ешелон...
Ну і пєрспєктіва получіть Гєроя КНР (посмертно) за участіє в попиткє освобождєнія Тайваня.
показать весь комментарий
10.05.2025 23:16
Зараз, за не явку, три роки дають. Якщо умовно - то знову повістка. І твоє здоров'я, особливо нікого не хвилює
показать весь комментарий
10.05.2025 23:21
В СРСР 2 роки тюрми, це з неявку в мирний час.
І це радянської тюрми.
Без всяких омбудсмєнов і емістіінтерешнл.
А під час війни у кращому випадку штрафбат.
А так, по пріговору воєнно-полєвого туда - суда з ТТ в лоба за ізбой.
Чи за сараєм.
показать весь комментарий
10.05.2025 23:50
Ти звідки взялося? У нас такі великі поклади придурків, жаль американцям не потрібні.
показать весь комментарий
11.05.2025 04:52
Це треба розповідати на сходняку сбушників з кримінальними авторитетами.
показать весь комментарий
10.05.2025 23:40
Хватит бред сочинять. В Мариуполе никого не мобилизируют 4й год. К меня там куча знакомых остались
показать весь комментарий
11.05.2025 01:13
Буде ОМОн. В якому будуть служити такі тцкашники ,які б'ють людей. Так само ,як били людей беркута - а потім стали московським омоном
показать весь комментарий
10.05.2025 23:17
Вот она правда!!1 Надо не идти в армию ибо ТЦК=Россия. Так и есть! Ті откріл мне глаза за мир животніх.
показать весь комментарий
10.05.2025 23:42
Что ты там кудахчешь, Максимка?
показать весь комментарий
11.05.2025 00:19
у х у й ла такого нет на свежеокупированных территориях
показать весь комментарий
10.05.2025 23:25
Після чого він написав заяву в поліцію щодо завдання йому тілесних ушкоджень чоловіками у військовій формі
----------------------

Побої в приміщенні ТЦК скоїли цілком сторонні ******** у військовій формі
показать весь комментарий
10.05.2025 23:09
А тут важко розібратм - люди у формі не показують документи на вимогу, як це прописано у законі, не дозволяють фіксацію на мобільні телефони, не дотримуються законів України. Я думаю, деякі ТЦК окуповані кацапами. Власне тому і дії їхні щодо українсьаих громадян є настільки ворожими і жорстокими.
показать весь комментарий
10.05.2025 23:19
Не простій чоловік мабуть брат потерпівшого...якби звичайна людина принесла заяву на ТЦКшників, то менти б тільки посміялися.
показать весь комментарий
10.05.2025 23:21
Винним виявиться побитий.
показать весь комментарий
10.05.2025 23:27
Йшов, упав, чьйорт побері, закритий перелом.
показать весь комментарий
10.05.2025 23:43
Щось таке, при нападі на групу невинних тцкашників.
показать весь комментарий
11.05.2025 23:17
Тцкашники будь що робитимуть з увязненим аби тільки самим не опинитися на "нулі".
показать весь комментарий
10.05.2025 23:37
Тцкшники конечно смелые ребята. Им же 3,14здец будет. Такое не прощают. А вернутся многие, и с оружием, и наученные им пользоваться
показать весь комментарий
10.05.2025 23:47
Ти їх боїшся більше ніж кацапів
Чи ти за кацапів?
Ану тест:
путін - *****
Крим це Україна.
Так?
показать весь комментарий
10.05.2025 23:55
Чим кати з тецеке відрізняються від кацапів, ну чим? Хіба що мовою!
показать весь комментарий
11.05.2025 00:37
Тцк и кацапы имеют одинаковый менталитет. И те и те считают,что если у них оружие,им можно творить беспредел
показать весь комментарий
11.05.2025 01:57
1. Не боюсь, каждый год хожу в тцк
2. ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
3. Естественно Крым это Украина, я сам родом из Крыма
показать весь комментарий
11.05.2025 12:09
Нічого їм не буде. З нуля повертаються тільки у труні або без рук-ніг.
показать весь комментарий
11.05.2025 01:02
Саме так. "Захисники", чомусь, люто ненавидять тих, кого, начебто, захищають. Нарід-парадокс. А кому саме буде ппц, ще подивимось. "Ухилянтів" набагато більше...
показать весь комментарий
11.05.2025 02:09
Все кто реально воюют, те нормально к ТЦК относятся.
Не тринді.Все по разному.У меня друг воює,кілька років тому до ТЦК спочатку нормально відносився.Тепер на дух не переварює.Інші знайомі війскові теж не схвалюють беспредел ТЦК-шників.
показать весь комментарий
11.05.2025 11:04
Нічого не буде тцкунам. Почитай коментарі. Ті коментатори, що на фронті (якщо вони дійсно там), обіцяють прийти і розібратись з цивільними "ухилянтами". Тцкунів вони цілком підтримують.
показать весь комментарий
11.05.2025 02:06
Та не будут нормальные военные никого трогать когда вернутся. Это не быдло тцкашное
показать весь комментарий
11.05.2025 02:29
Да їх тут пару штук. Їх дурка чекає після війни. Або кримінальне впровадження (якщо не пролікують "флягу"). Вони самі мріють з'їб@тися з армії. Он, в Сумах ваяк спробував з кимось там "розібратися" - взяв в заручники водія. Зараз перед слідчим, мабуть, він не такий вже і грізний
показать весь комментарий
11.05.2025 07:45
З окопу пишеш ?
показать весь комментарий
11.05.2025 01:09
Причем тут Сша и полиция,рагуль ты? Тцк не имеют права людей задерживать. Почитай закон, дятел
показать весь комментарий
11.05.2025 01:16
Ты тупой вояка. Почитай закон,на что имеет право полиция и тцк и не пиши чушь. Ты читать вообще умеешь хоть? Бусификация это стать 146 УК - похищение человека. А полиция имеет право задержать человека и доставить в тцк только на 3 часа , исключительно для составления штрафа. Но никак не на 3 дня с отправлением потом в военную часть. Это фактически плен в стенах тцк
показать весь комментарий
11.05.2025 01:25
Слушай, троль военный,мне жаль времени с тобой спорить.Ты в своей тупой жизни не прочитал ни 1 закона,о чем с тобой разговаривать? Постанова 560 почииай на что имеют право тцкуны. Такие как ты ничем не лучше русских,такие же беспредельщики и воевать рядом с вами нет никакого желания
показать весь комментарий
11.05.2025 02:02
Полиция не выносит штраф по мобилизации, это делает тцк...блин каааакой ты недалекий, это капец. Сиди в армии лучше, больше ни на что ты не способен
показать весь комментарий
11.05.2025 02:05
А за кого ти себе вважаєш? Ти ж теж не в окопі. Піди повісся. Ти таке ж саме, як і ті, кого ти ненавидиш.
показать весь комментарий
11.05.2025 02:12
Там до речі, не ухилянта затримали, а колишнього військового.....
показать весь комментарий
11.05.2025 10:51 Ответить
А ще в США за "перевищення повноважень" відсуджують десятки і сотні тисяч. Чи порушення закону зі сторони влади це не на часі?
показать весь комментарий
11.05.2025 10:51 Ответить
Тцк сделали все,чтобы народ ненавидел мобилизацию и армию. Надеюсь эти потомки нквд будут отлавливаться ,как они ловят сейчас 5 на 1 человек.
показать весь комментарий
11.05.2025 01:20 Ответить
Порядний чоловік, тим більше той що був в окопі на передовій, ніколи не піде працювать в ТЦК. Бо ТЦКашнік це равнозначно як що мужику запропонували бути геєм він погодився , і при цьому переконує оточуючих що він нормальний....
показать весь комментарий
11.05.2025 08:12 Ответить
Тцк сделали все,чтобы народ ненавидел мобилизацию и армию.
Подозреваю,что это и был такой план.
показать весь комментарий
11.05.2025 11:09 Ответить
Дуже жаль, що ані виродки з тцк, ані представники так званої "народної" поліції НЕ МАЮТЬ ВЖЕ ДОВІРИ У УКРАЇНЦІВ!!!
показать весь комментарий
11.05.2025 07:47 Ответить
Не пригадую , коли це в українців була довіра до мусорів?
показать весь комментарий
11.05.2025 08:15 Ответить
 
 