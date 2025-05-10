Поліція розслідує побиття чоловіка в приміщенні ТЦК у Харкові

Правоохоронці розслідують заяву про побиття чоловіка в приміщенні ТЦК у Харкові. За фактом інциденту між співробітниками ТЦК та чоловіком в Індустріальному районі слідчі відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє поліція Харківської області

Зазначається, що в п'ятницю, 9 травня, до поліції надійшло повідомлення про те, що в приміщенні ТЦК незаконно утримують 49-річного чоловіка. Також заявник повідомив, що його братові нанесли тілесні ушкодження під час словесного конфлікту.

"Постраждалого доставили до медичного закладу. Після чого він написав заяву в поліцію щодо завдання йому тілесних ушкоджень чоловіками у військовій формі",- сказано в повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про умисні тілесні ушкодження середньої тяжкості. Наразі триває досудове розслідування.

