4 407 51

Поліція розслідує побиття чоловіка в приміщенні ТЦК у Харкові

Поліція Харкова розслідує інцидент між чоловіками та працівниками ТЦК

Правоохоронці розслідують заяву про побиття чоловіка в приміщенні ТЦК у Харкові. За фактом інциденту між співробітниками ТЦК та чоловіком в Індустріальному районі слідчі відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє поліція Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в п'ятницю, 9 травня, до поліції надійшло повідомлення про те, що в приміщенні ТЦК незаконно утримують 49-річного чоловіка. Також заявник повідомив, що його братові нанесли тілесні ушкодження під час словесного конфлікту.

"Постраждалого доставили до медичного закладу. Після чого він написав заяву в поліцію щодо завдання йому тілесних ушкоджень чоловіками у військовій формі",- сказано в повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про умисні тілесні ушкодження середньої тяжкості. Наразі триває досудове розслідування.

Автор: 

побиття (991) Нацполіція (15423) Харків (5842) ТЦК та СП (773) Харківська область (1466) Харківський район (510)
Топ коментарі
+20
показати весь коментар
10.05.2025 22:52 Відповісти
+19
показати весь коментар
10.05.2025 23:19 Відповісти
+19
показати весь коментар
10.05.2025 23:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тілесні ушкодження, незаконне затримання і утримування людини, перевищення влади або службових повноважень - тут за сукупністю років на 7 колонії потягне.
показати весь коментар
10.05.2025 22:52 Відповісти
Ти де про бурятів не сказав.
показати весь коментар
10.05.2025 23:15 Відповісти
Будєт воєнкомат, повестка, явка с кружкой і ложкой, а за нєявку два года тюрьми.
А послє тюрми, єслі послє нєє по здоровью можно, снова повєстка, літєрний ешелон...
Ну і пєрспєктіва получіть Гєроя КНР (посмертно) за участіє в попиткє освобождєнія Тайваня.
показати весь коментар
10.05.2025 23:16 Відповісти
Зараз, за не явку, три роки дають. Якщо умовно - то знову повістка. І твоє здоров'я, особливо нікого не хвилює
показати весь коментар
10.05.2025 23:21 Відповісти
В СРСР 2 роки тюрми, це з неявку в мирний час.
І це радянської тюрми.
Без всяких омбудсмєнов і емістіінтерешнл.
А під час війни у кращому випадку штрафбат.
А так, по пріговору воєнно-полєвого туда - суда з ТТ в лоба за ізбой.
Чи за сараєм.
показати весь коментар
10.05.2025 23:50 Відповісти
Ти звідки взялося? У нас такі великі поклади придурків, жаль американцям не потрібні.
показати весь коментар
11.05.2025 04:52 Відповісти
Це треба розповідати на сходняку сбушників з кримінальними авторитетами.
показати весь коментар
10.05.2025 23:40 Відповісти
Хватит бред сочинять. В Мариуполе никого не мобилизируют 4й год. К меня там куча знакомых остались
показати весь коментар
11.05.2025 01:13 Відповісти
Буде ОМОн. В якому будуть служити такі тцкашники ,які б'ють людей. Так само ,як били людей беркута - а потім стали московським омоном
показати весь коментар
10.05.2025 23:17 Відповісти
Вот она правда!!1 Надо не идти в армию ибо ТЦК=Россия. Так и есть! Ті откріл мне глаза за мир животніх.
показати весь коментар
10.05.2025 23:42 Відповісти
Что ты там кудахчешь, Максимка?
показати весь коментар
11.05.2025 00:19 Відповісти
у х у й ла такого нет на свежеокупированных территориях
показати весь коментар
10.05.2025 23:25 Відповісти
Після чого він написав заяву в поліцію щодо завдання йому тілесних ушкоджень чоловіками у військовій формі
----------------------

Побої в приміщенні ТЦК скоїли цілком сторонні ******** у військовій формі
показати весь коментар
10.05.2025 23:09 Відповісти
А тут важко розібратм - люди у формі не показують документи на вимогу, як це прописано у законі, не дозволяють фіксацію на мобільні телефони, не дотримуються законів України. Я думаю, деякі ТЦК окуповані кацапами. Власне тому і дії їхні щодо українсьаих громадян є настільки ворожими і жорстокими.
показати весь коментар
10.05.2025 23:19 Відповісти
Не простий чоловік мабуть брат потерпівшого...якби звичайна людина принесла заяву на ТЦКшників, то менти б тільки посміялися.
показати весь коментар
10.05.2025 23:21 Відповісти
Винним виявиться побитий.
показати весь коментар
10.05.2025 23:27 Відповісти
Йшов, упав, чьйорт побері, закритий перелом.
показати весь коментар
10.05.2025 23:43 Відповісти
Щось таке, при нападі на групу невинних тцкашників.
показати весь коментар
11.05.2025 23:17 Відповісти
Тцкашники будь що робитимуть з увязненим аби тільки самим не опинитися на "нулі".
показати весь коментар
10.05.2025 23:37 Відповісти
Тцкшники конечно смелые ребята. Им же 3,14здец будет. Такое не прощают. А вернутся многие, и с оружием, и наученные им пользоваться
показати весь коментар
10.05.2025 23:47 Відповісти
Ти їх боїшся більше ніж кацапів
Чи ти за кацапів?
Ану тест:
путін - *****
Крим це Україна.
Так?
показати весь коментар
10.05.2025 23:55 Відповісти
Чим кати з тецеке відрізняються від кацапів, ну чим? Хіба що мовою!
показати весь коментар
11.05.2025 00:37 Відповісти
Тцк и кацапы имеют одинаковый менталитет. И те и те считают,что если у них оружие,им можно творить беспредел
показати весь коментар
11.05.2025 01:57 Відповісти
1. Не боюсь, каждый год хожу в тцк
2. ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
3. Естественно Крым это Украина, я сам родом из Крыма
показати весь коментар
11.05.2025 12:09 Відповісти
Нічого їм не буде. З нуля повертаються тільки у труні або без рук-ніг.
показати весь коментар
11.05.2025 01:02 Відповісти
Саме так. "Захисники", чомусь, люто ненавидять тих, кого, начебто, захищають. Нарід-парадокс. А кому саме буде ппц, ще подивимось. "Ухилянтів" набагато більше...
показати весь коментар
11.05.2025 02:09 Відповісти
Все кто реально воюют, те нормально к ТЦК относятся.
Не тринді.Все по разному.У меня друг воює,кілька років тому до ТЦК спочатку нормально відносився.Тепер на дух не переварює.Інші знайомі війскові теж не схвалюють беспредел ТЦК-шників.
показати весь коментар
11.05.2025 11:04 Відповісти
Нічого не буде тцкунам. Почитай коментарі. Ті коментатори, що на фронті (якщо вони дійсно там), обіцяють прийти і розібратись з цивільними "ухилянтами". Тцкунів вони цілком підтримують.
показати весь коментар
11.05.2025 02:06 Відповісти
Та не будут нормальные военные никого трогать когда вернутся. Это не быдло тцкашное
показати весь коментар
11.05.2025 02:29 Відповісти
Да їх тут пару штук. Їх дурка чекає після війни. Або кримінальне впровадження (якщо не пролікують "флягу"). Вони самі мріють з'їб@тися з армії. Он, в Сумах ваяк спробував з кимось там "розібратися" - взяв в заручники водія. Зараз перед слідчим, мабуть, він не такий вже і грізний
показати весь коментар
11.05.2025 07:45 Відповісти
З окопу пишеш ?
показати весь коментар
11.05.2025 01:09 Відповісти
Причем тут Сша и полиция,рагуль ты? Тцк не имеют права людей задерживать. Почитай закон, дятел
показати весь коментар
11.05.2025 01:16 Відповісти
Ты тупой вояка. Почитай закон,на что имеет право полиция и тцк и не пиши чушь. Ты читать вообще умеешь хоть? Бусификация это стать 146 УК - похищение человека. А полиция имеет право задержать человека и доставить в тцк только на 3 часа , исключительно для составления штрафа. Но никак не на 3 дня с отправлением потом в военную часть. Это фактически плен в стенах тцк
показати весь коментар
11.05.2025 01:25 Відповісти
Слушай, троль военный,мне жаль времени с тобой спорить.Ты в своей тупой жизни не прочитал ни 1 закона,о чем с тобой разговаривать? Постанова 560 почииай на что имеют право тцкуны. Такие как ты ничем не лучше русских,такие же беспредельщики и воевать рядом с вами нет никакого желания
показати весь коментар
11.05.2025 02:02 Відповісти
Полиция не выносит штраф по мобилизации, это делает тцк...блин каааакой ты недалекий, это капец. Сиди в армии лучше, больше ни на что ты не способен
показати весь коментар
11.05.2025 02:05 Відповісти
А за кого ти себе вважаєш? Ти ж теж не в окопі. Піди повісся. Ти таке ж саме, як і ті, кого ти ненавидиш.
показати весь коментар
11.05.2025 02:12 Відповісти
Там до речі, не ухилянта затримали, а колишнього військового.....
показати весь коментар
11.05.2025 10:51 Відповісти
А ще в США за "перевищення повноважень" відсуджують десятки і сотні тисяч. Чи порушення закону зі сторони влади це не на часі?
показати весь коментар
11.05.2025 10:51 Відповісти
Тцк сделали все,чтобы народ ненавидел мобилизацию и армию. Надеюсь эти потомки нквд будут отлавливаться ,как они ловят сейчас 5 на 1 человек.
показати весь коментар
11.05.2025 01:20 Відповісти
Порядний чоловік, тим більше той що був в окопі на передовій, ніколи не піде працювать в ТЦК. Бо ТЦКашнік це равнозначно як що мужику запропонували бути геєм він погодився , і при цьому переконує оточуючих що він нормальний....
показати весь коментар
11.05.2025 08:12 Відповісти
Тцк сделали все,чтобы народ ненавидел мобилизацию и армию.
Подозреваю,что это и был такой план.
показати весь коментар
11.05.2025 11:09 Відповісти
Дуже жаль, що ані виродки з тцк, ані представники так званої "народної" поліції НЕ МАЮТЬ ВЖЕ ДОВІРИ У УКРАЇНЦІВ!!!
показати весь коментар
11.05.2025 07:47 Відповісти
Не пригадую , коли це в українців була довіра до мусорів?
показати весь коментар
11.05.2025 08:15 Відповісти
 
 