Поліція розслідує побиття чоловіка в приміщенні ТЦК у Харкові
Правоохоронці розслідують заяву про побиття чоловіка в приміщенні ТЦК у Харкові. За фактом інциденту між співробітниками ТЦК та чоловіком в Індустріальному районі слідчі відкрили кримінальне провадження.
Про це повідомляє поліція Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що в п'ятницю, 9 травня, до поліції надійшло повідомлення про те, що в приміщенні ТЦК незаконно утримують 49-річного чоловіка. Також заявник повідомив, що його братові нанесли тілесні ушкодження під час словесного конфлікту.
"Постраждалого доставили до медичного закладу. Після чого він написав заяву в поліцію щодо завдання йому тілесних ушкоджень чоловіками у військовій формі",- сказано в повідомленні.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про умисні тілесні ушкодження середньої тяжкості. Наразі триває досудове розслідування.
А послє тюрми, єслі послє нєє по здоровью можно, снова повєстка, літєрний ешелон...
Ну і пєрспєктіва получіть Гєроя КНР (посмертно) за участіє в попиткє освобождєнія Тайваня.
І це радянської тюрми.
Без всяких омбудсмєнов і емістіінтерешнл.
А під час війни у кращому випадку штрафбат.
А так, по пріговору воєнно-полєвого туда - суда з ТТ в лоба за ізбой.
Чи за сараєм.
----------------------
Побої в приміщенні ТЦК скоїли цілком сторонні ******** у військовій формі
Чи ти за кацапів?
Ану тест:
путін - *****
Крим це Україна.
Так?
2. ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
3. Естественно Крым это Украина, я сам родом из Крыма
Не тринді.Все по разному.У меня друг воює,кілька років тому до ТЦК спочатку нормально відносився.Тепер на дух не переварює.Інші знайомі війскові теж не схвалюють беспредел ТЦК-шників.
Подозреваю,что это и был такой план.