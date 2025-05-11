Військовослужбовець ТЦК вдарив чоловіка у Харкові під час перевірки документів: почато розслідування

У неділю, 11 травня, в мережі ширилося відео з Харкова, на якому військовослужбовець ТЦК застосував силу до чоловіка, поки інший здійснював перевірку його документів. Харківський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки прокоментував інцидент.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на допис Харківського ОТЦК та СП у соцмережі фейсбук.

"Попередньо встановлено, що конфлікт виник унаслідок провокаційних дій з боку громадянина. Водночас керівництво та особовий склад Харківського обласного ТЦК та СП засуджують поведінку військовослужбовця, який допустив участь у суперечці, що переросла у фізичне протистояння. Наголошуємо: будь-які прояви фізичного чи психологічного тиску є неприпустимими та забороненими", - сказано в заяві.

Зазначається, що за цим фактом призначено службове розслідування. За його результатами будуть вжиті відповідні заходи, а винних осіб буде притягнуто до відповідальності, додали в ТЦК.

