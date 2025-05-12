"Бусифікація" є порушенням прав людини і шкодить іміджу держави, - Завітневич

Головною метою Закону про мобілізацію було вирішення проблеми нестачі особового складу. Завдяки його ухваленню вдалося покращити показники мобілізації, оновити військовий облік та запровадити цифрові сервіси, зокрема "Резерв+".

Про це повідомив голова Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, практика примусового затримання громадян на вулицях - так звана "бусифікація" - є порушенням прав людини і шкодить іміджу держави. Потрібна прозорість і баланс між потребами армії та правами громадян - із забезпеченням відкритості процесів мобілізації.

"Важливо надати можливість громадянам самостійно обирати підрозділи для служби - це підвищує мотивацію та ефективність армії", - наголосив Завітневич.