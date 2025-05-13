УКР
Військовослужбовець ТЦК вдарив вчителя з відстрочкою від мобілізації у Харкові: йде службове розслідування, - Терехов. ФОТО

У Харкові стався інцидент за участі військовослужбовця територіального центру комплектування, який двічі вдарив на вулиці чоловіка - вчителя, що мав офіційну відстрочку від мобілізації.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

ТЦК побили учителя в Харкові

"Кілька днів тому соцмережі облетіло ганебне відео. На ньому військовослужбовець одного з терцентрів комплектування Харкова б’є чоловіка біля автомату з водою", - нагадав Терехов.

За його словами, постраждалий є вчителем історії, прав людини та предмета "Захист Вітчизни", а також класним керівником 8 класу. Під час перевірки документів він надав підтвердження права на відстрочку.

На кадрах видно, що чоловік не чинив опору та поводився спокійно, проте це не зупинило військовослужбовця від застосування фізичної сили.

Терехов наголосив, що подібні дії підривають довіру до держави, дискредитують інституції та шкодять єдності суспільства в умовах війни.

"Я офіційно звертаюся до керівництва всіх правоохоронних органів з проханням провести повне розслідування та покарати винного. Це вже не просто черговий інцидент - це принципове питання справедливості, яке особливо важливе в умовах війни, коли кожен, хто носить однострій, має бути прикладом честі, а не навпаки", - підсумував Терехов.

Нагадаємо, у мережі опублікований відеозапис, на якому військовослужбовець ТЦК у Харкові двічі б'є чоловіка у цивільному під час проведення заходів оповіщення.

+53
Так харківський тцк вже ж відписався,що вчитель матюкався,ображав тцкунів, махав кулаками та мав в кишенях п'ять гранат. Справу закриту. Бусифікуємо далі.
13.05.2025 15:50 Відповісти
+47
Разозлился что рассчитывал на 5 штук зелени, а вышел облом. А вообще-то пи@ару не нужен повод чтобы быть пи@аром. Это его натура.
13.05.2025 16:21 Відповісти
+32
А по совісті той ТЦКшник, який його вдарив жодного дня не воював ніколи. Більш того - він - антимайдановець. Як він взагалі попав до ТЦК - питання...велика підозра, що саме через з'язки з антимайданом, там СБУ мала б перевірити все відділення ТЦК.
13.05.2025 16:07 Відповісти
Мабуть все робив по інструкції.
13.05.2025 15:47 Відповісти
Разозлился что рассчитывал на 5 штук зелени, а вышел облом. А вообще-то пи@ару не нужен повод чтобы быть пи@аром. Это его натура.
13.05.2025 16:21 Відповісти
ні, вчитель поводився агресивно і спровокува тицикашника, ну у них зараз така версія, тобто ті кого вони б'ють самі на це провокують тецекунів, велосипедиста збили - хотів підтримати і тому подібне.
14.05.2025 13:16 Відповісти
Так харківський тцк вже ж відписався,що вчитель матюкався,ображав тцкунів, махав кулаками та мав в кишенях п'ять гранат. Справу закриту. Бусифікуємо далі.
13.05.2025 15:50 Відповісти
нуууу...
не то шо, гранати м'яв у кишенях, а все інше вірно!
13.05.2025 15:53 Відповісти
Посилання на цю його заяву можна?
13.05.2025 15:54 Відповісти
Можу дати посилання на термін "сарказм" чи "іронія".
13.05.2025 16:05 Відповісти
Краще звернутися до Трампа.
13.05.2025 16:30 Відповісти
А вчитель бажав зарплату в 4 штуки баксів, чи один серед всіх своїхз колег відмовлявся? Ось такі вчителі і привели до влади слугориг, але це не дає право ТЦК порушувати залишли хоч якоїсь людянності, бо закони і Конституція в Україні розтоптані і забруднені в зелене лайно.
13.05.2025 15:50 Відповісти
все вірно!
треба, душити душити, всіх вчителів!
13.05.2025 15:51 Відповісти
Здається я такого не писав, але можу підтвердити, що 99,9% вчителів вибрали не тільки свою смерть, а смерть дітей, яких навчали, їх батьків і України, то чого вони можуть навчити???
13.05.2025 15:57 Відповісти
то, я ж і кажу: всіх вчителів у мішок та в річку!
13.05.2025 15:59 Відповісти
Навіщо в річку, направити до ТЦК і вручити повістки щоб йшли зщахищати свій вибір та своїм прикладом покликали своїх колишніх випускників і нам не буде проблем і Боневтіку. Біля ТЦК створяться довжелезні черги, навіть почнуться бійки між фізкультурниками і вчителями мови за першіть отримати повістку.
13.05.2025 16:04 Відповісти
Між фізкультурниками та трудовиками.
13.05.2025 17:05 Відповісти
Вчителя з задоволенням пішли-б на фронт,але в ТЦК черга з мусорів - вони теж хочут воювати і поперед себе нікого не пускають.
13.05.2025 17:30 Відповісти
А того ухилянта тцсикуна ще нагородити. Не дарма герой вже 1,5 року людей ловить.
13.05.2025 17:42 Відповісти
в школе\университете дают образование (хотя и его конечно испоганили с нормальной немецкой\австрийской модели), а мораль\воспитание - это уже больше к родителям (может еще +религия). а когда родители дают взятки\продают яйца по 17\придумывают "законы" исключительно под корытные физиономии, ставя (конечно, по демократическим заветам) выше всего личность, но почему-то исключительно свою личность, то результат тоже будет ожидаемый.
13.05.2025 16:24 Відповісти
результат видно по тобі , за 35 років не вивчив мову !
14.05.2025 09:10 Відповісти
Якщо і бажав 4 тисячі чи хоч і 40 тисяч - то й що? Не можна бажати високу зарплату ? Чи можна забивати тих, хто хоче більше грошей заробляти?
13.05.2025 16:04 Відповісти
Кому ти пояснюєш, в нього задача доказувати, що рошеновські цукерки- найкращі в світі.
13.05.2025 21:17 Відповісти
дятел, смокчи конті.
14.05.2025 00:58 Відповісти
До чого тут рошен?чи тобі порошенко також в штани насрав?
15.05.2025 14:02 Відповісти
ТЦК просто побачило, що то вчитель, а вчителя отримають у нас як ми знаємо 4₴
То вирішив що на ньому можно заробити. А вдарив його через те, що дізнався реальну його зарплату.
13.05.2025 17:07 Відповісти
13.05.2025 15:50 Відповісти
вчитель-провокатор
13.05.2025 15:51 Відповісти
Якщо б він нічого не казав, ТЦК собі пішов далі.
13.05.2025 16:07 Відповісти
ви стєбетеся чи дійсно так думаєте??
13.05.2025 19:54 Відповісти
постраждалий є вчителем історії, прав людини та предмета "Захист Вітчизни"

Мабуть почав права качати
13.05.2025 16:07 Відповісти
Почав повчати захисту вітчізни.
13.05.2025 21:07 Відповісти
та все просто, то вчитель просто провокував - не може бути що робітник ТЦК винний
13.05.2025 15:51 Відповісти
Ж абсолютно спокійним виразом обличчя можна послати і нахамити, на відео ж не чути ,що він каже.
13.05.2025 16:03 Відповісти
Так він щось і сказав таке, що по телемарафону ще не говорили !
13.05.2025 16:09 Відповісти
Посміхався і крутив дулю в кишені. На відео цього не видно, але тцкашники зразу зрозуміли - що то дуля і це є нечуваним приниженням робітників чорного воронка.
13.05.2025 16:37 Відповісти
Ніколи такого не було і ось знову.
13.05.2025 16:25 Відповісти
13.05.2025 15:52 Відповісти
Права людини викладає? Цікаво - що тепер скаже про права людини окрім колишнього лицемірного лепету.
Щодо того "військового". Гнида здоровенна, добре кормлена. Вдарило - і тихо роззиралося, чи хто бачив.
Тупе огидне чмо - так озиратися варто тобі було б на фронті.
Це бобики сирського і тєрєхова. Їхня приватна армія. Їм катувати і мучити людей - задоволення.
13.05.2025 15:54 Відповісти
Той тцкун не військовий - він антимайданівець, працював охоронцем, тобто - був чмом по життю. Жодного дня не воював.
13.05.2025 16:03 Відповісти
А комо можуть прийняти до ТЦК , тільки антимайданівця, ще треба найти, бо за кордон виїхали ще до початку навали.
13.05.2025 16:11 Відповісти
ПРО СЛУГ ТА ЇХ ВІВЦІВ
Як в халепу слуга вліз,
Йде тихесенько у ліс.
Заховатись від народу,
Щоб робити далі шкоду.

"Кілєр" соснами петляв,
Що в Шефіра тут стріляв.
В лісі сосни всі казкові,
Корабельні й зовсім нові.

Десь мільярд їх насадили,
Сосни гарненькі вродили.
Поміж сосен вчителі,
Зранку риються в землі.

То ті долари ховають,
Що чотири штуки мають.
Продавчині теж гасають,
Скумбрію свою шукають.

Лєнка продає по вісім,
Літнім по смарфону звісно.
Тут всі виборці вухасті,
В лісі цім шукають щастя.

Сосни вухам заважають,
Всі "халяви" тут бажають...
"Хазу" цю Труха спалив,
Як із "ДТП" валив!
04.02.2022
Анатолій Березенський
13.05.2025 15:55 Відповісти
чоловік не чинив опору та поводився спокійно, проте це не зупинило військовослужбовця від застосування фізичної сили

Ухилятися від зуботичин - теж ухилянтство!
Н-на!!!
13.05.2025 15:58 Відповісти
Тому назвали ухилянтами. Їх по пиці б'ють, а вони ухиляються ! а
13.05.2025 16:13 Відповісти
хуженебудетхотьпаржемглавноенеПорох
13.05.2025 15:58 Відповісти
ипсо
13.05.2025 15:59 Відповісти
Це бурятська перевдягнена ДРГ зайшла до міста. Її вже знешкодили. Не потрібно обс...ирати тцк як кури драбину.
13.05.2025 16:00 Відповісти
ДРГ захопило владу у 2019 - тоді "вибрали Голобородька", а з травня 2024 "Голобородько" владу узурпував з наругою Конституції України.
13.05.2025 19:53 Відповісти
Якщо по закону, то вчитель правий, а по совісті - ... ?
В окопах мають мерзнути та гинути хто - програмісти, інженери, роботяги ???
Ну дійсно, якщо цей вчитель не розкаже школярам урок історії, то Україна пропаде, а там на фронті як небудь самі роберуться?
Тоді не дивуйтесь, якщо в недалекому майбутньому доведеться вивчати "історію", яку напише особисто ху'ло кремлівське.
13.05.2025 16:00 Відповісти
А по совісті той ТЦКшник, який його вдарив жодного дня не воював ніколи. Більш того - він - антимайдановець. Як він взагалі попав до ТЦК - питання...велика підозра, що саме через з'язки з антимайданом, там СБУ мала б перевірити все відділення ТЦК.
13.05.2025 16:07 Відповісти
А Терехов сам хто?Такийже антимайданівець як й його папа Гепа...
15.05.2025 22:14 Відповісти
Ця війна і є результатом незнання й ігнорування історії!
13.05.2025 16:08 Відповісти
Дітей навчають уклоністи. Яка потреба у вчителях чоловіках? Для Держави - нульова. Жінки вже заміняють майже всі чоловічі професії, але тільки не вчителя у школі і тільки не на час війни. Їх по школах було аж нуль або один. Зараз десятками. Хотілось би почути історію саме цього класного керівника 8 класу. Його шліх в освіту.
14.05.2025 11:59 Відповісти
Все точно.Закони не повинні працювати. Анархія - мати порядку.
Особливо тоді, коли свої правила встановлюють такі "поважні" люди
13.05.2025 16:08 Відповісти
Я жодним чином не виправдовую ТЦК-шника, але все інше теж справедливо. Хто має воювати - пенсіонери, жінки, діти?
13.05.2025 16:14 Відповісти
Ну напевно ви. А там і інші підтягнуться. Чи ні?
13.05.2025 16:27 Відповісти
Я не проти, особливо якщо разом з вами. Разом створимо бригаду пенсіонерів? Чи хоча б полк?
13.05.2025 16:37 Відповісти
Пенсіонер. Розумію. Буває таке. Радій життю, рости онуків.... Що складного? Ні, "хто має воюювати, створимо полк....." Пердуняра старий, ти ж козел старий і маєш воювати, як триндиш.
13.05.2025 16:49 Відповісти
А ти з якої помийки виліз, чмо ФСБ-шне? Своїм кураторам вже жопу добре вилизав?
13.05.2025 16:53 Відповісти
о-о-о... зразу ж нутро вилізло "пенсіонер"... ти можеш дрова в буржуйку кидати чи картоплю чистити, якщо такий активний і інших відправляєш на фронт... спочатку сам йди, повзи чи лізь, або варнякало закрий. Я своє відвоював, але не буду всіх гнати в окопи, бо в кожного є своя робота, яка потрібна і для фронту... особливо вчителів, бо дітей треба вчити, щоб були хоча б трішки кращими і розумнішими, чим такі "пенсіонери", як ти.
15.05.2025 17:09 Відповісти
Ну звісно. Пенсіонер, інвалід....Очікувано. Кому ж іще героїчно розпоряджатися чужими життями в інтернеті?
13.05.2025 16:54 Відповісти
Ні для кого не секрет, що тут в коментах куча ФСБ-шних дебілів, головна мета яких срач і провокації. А для мене такі, як ви взагалі не люди - так відходи суспільства.
13.05.2025 17:02 Відповісти
Старий пердун, все дуже просто. Або сам приймай участь, або стули пельку. Більшого ніхто не просить.
13.05.2025 17:10 Відповісти
А чим полк так відрізняється від бригади, що аж "хоча б"?
13.05.2025 20:31 Відповісти
Хай тим часом цей вчитель до уроків готується - це ж важка і відповідальна робота.
13.05.2025 16:42 Відповісти
За перевищення швидкості поліцейський виписує штраф, а по совісті повинен був поламати ногу водію, щоб не порушував швидкісний режим, так?
13.05.2025 16:41 Відповісти
В першу чергу мусора!!!
13.05.2025 18:41 Відповісти
В країні повинен працювати закон(особливо під час війни), і всі дії, які чинять силові структури повинні відбуватись відповідно до законодавства. Дії даного ТЦКашника явно суперечать законодавству. Якщо в межах даного законодавства не получається проводити мобілізацію, то у Зе є більшість у ВР і він може закони адаптовувати і змінювати для захисту країни.
14.05.2025 10:55 Відповісти
А по совісті потрібно було тому, що розпускав свої клешні, ляснути долонею по пиці. Для початку.
13.05.2025 16:18 Відповісти
Немає принципової різниці у викладанні історії в нас та на болотах. І там і там взяли радянські сфальшовані підручники та розвели деяким національним колоритом. Той вчитель швидко призвичаїться.
13.05.2025 20:29 Відповісти
Тобто тцкашник бачив, що у чувака є відстрочка, є офіційні документи, але всеодно вирішив вдарити...можна уявити тільки, скільки в нього було ненависті та зла...а тепер уявіть, що він зробить з тими, у кого відстрочки не виявиться.
13.05.2025 16:01 Відповісти
Зважаючи на те, що той тцкшник антимайдановець - він, мабуть, ще й на українську роз'ярився і на те, що вчитель історії.
13.05.2025 16:06 Відповісти
Так вчитель ще й українською говорив ?
13.05.2025 16:15 Відповісти
Матиме вчитель що розповісти на уроках "Захист вітчизни" і "Права людини"!
13.05.2025 16:05 Відповісти
Якщо на фронт не заберуть !
13.05.2025 16:14 Відповісти
Та ні ...тепер тільки "Історія", "Історія мого побиття" ...
13.05.2025 16:26 Відповісти
Ще Терехова можна ********* і бусіфікувати. В нього взагалі відсрочки немає. Стовідсотковий варіант, хоч поржем
13.05.2025 16:12 Відповісти
Конституція України Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.

Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.

Яскравий приклад поваги від представника держави до вчителя з предметів істрорії, Прав людини, захисту відчизни. Права людини по Українські у всій красі.
13.05.2025 16:17 Відповісти
Військовослужбовець тицика - вже звучить як насмішка з військовослужбовців.
13.05.2025 16:19 Відповісти
Один ТЦКашник бил, остальнsе - молча наблюдали за правонарушением. Значит они соучастники и тоже должны понести ответственность. Если ТЦКашники повально раненные и контуженные, то с честью могут служить в частях обеспечения ВСУ. Но не в Харькове , а возле "нуля".
13.05.2025 16:19 Відповісти
А не погано було б , як би всі вчителі тієї школи (можна і разом з учнями ...) прийшли до ТЦК , аби просто під камери поговорити з тим "військовим" , а заразом і з його начальниками !
Якщо це прочитають харків'яни - дарую ідею !
13.05.2025 16:22 Відповісти
так, разом і перевірити чи справжня відстрочка у вчителів...та чи встали на війсковий облік учні кому вже 16 років...Чудова ідея підтримую
14.05.2025 08:34 Відповісти
Терехов вирішив допомогти погасити палаючу сраку тцкунів. - "Буде розслідування...якась честь..."
Де затримання банди в камуфляжі яка напала на людину та завдала тілесних ушкоджень?
Де по 5 років тюрми?
13.05.2025 16:27 Відповісти
"То все кацапське ІПСО ,а вчителя б"є перевдягнена в нашу форму кацапська ДРГ "- скажуть пропагандисти з гівномарафону. .
13.05.2025 16:51 Відповісти
Кого ми боронимо в ЗСУ ???
ОДНИХ ЛМЦЕМІРІВ ТА УХИЛЯНТІВ.

На четвертому році війни воїн ЗСУ, ТРО, НАЦГВВРДІЇ, ДПСУ за фактом немає права навіть на відпустку бо НІКОМУ ЗАМІНИТИ.
Зато ЗА ПРАВА УХИЛЯНТІВ ВЖЕ ЗАГОВОРИЛИ НА ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ.

Відвоюй сввої два - три роки, ЗАХИСТИ УКРАЇНУ ТА ЙДИ СОБІ СПОКІЙНО, БЕЗ ЛИЦЕМІРСТВА ВИКЛАДАТИ ПРЕДМЕТМ - ,,захист батьківщіни" та права ухилянтів.
13.05.2025 21:03 Відповісти
Зі мною служив вчитель фізики зі Львова, правда казав, що діти його задовбали.
13.05.2025 21:21 Відповісти
Кого ти борониш в коментарях?
13.05.2025 23:02 Відповісти
Це добре, що Терехов підняв це питання. Дивно, що президент, Сирський, Драпатий, цього не помічають.
14.05.2025 07:23 Відповісти
а як ще з ухилянтами працювати....відстрочка мабудь липова...
14.05.2025 08:31 Відповісти
... то його колишній учень, а вдарив за те що колись поставив двійку...
14.05.2025 08:37 Відповісти
Тецекашник винен, і в нього проблеми з психікою, бо просто так бити адекватна людина не буде. А якщо він справді антимайданівець, то це все пояснює. Однозначно таке не потрібне ні на фронті, ні в тилу.
14.05.2025 08:46 Відповісти
Але і сцикуни-ухилянти і ''заробітчани'' на них повинні відповідати згідно КК України.
14.05.2025 08:48 Відповісти
Це не військослужбовець, це гопник, бандит і негідник, який повинен сісти і сісти надовго. Але зелена шантрапа десь збирає таких покидьків і заселяє їх в ТЦКуний гадючник, щоб кошмарили українців. Ганьба зеленському.
14.05.2025 09:40 Відповісти
чому в росії мобілізація йде грошовим і соціальним стимулом,а в Україні заганяють палками ? хто так вирішив,чия методичка ? звісно - кремля.так хто це виконує в Україні ? на вбитиго є 15 мільйонів,а на живого 1 мільйону нема.вороги.
14.05.2025 10:10 Відповісти
Бо в росії диктатура, а в нас демократія
17.05.2025 13:13 Відповісти
видайте ТЦКкам іншу форму, щоб військових не позорили, якись рожевій камуфляж
14.05.2025 11:16 Відповісти
Нужен отдельный раздел на "Миротворце", куда будут фиксироваться имена ТЦК-шников. Чтобы после завершения войны не они, а на них охоту устроили, чтобы судьям было легче и народным мстителям, и чтобы бизнес знал, кого даже говночерпием на работу не брать ни при каких обстоятельствах.
14.05.2025 16:53 Відповісти
 
 