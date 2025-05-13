Військовослужбовець ТЦК вдарив вчителя з відстрочкою від мобілізації у Харкові: йде службове розслідування, - Терехов. ФОТО
У Харкові стався інцидент за участі військовослужбовця територіального центру комплектування, який двічі вдарив на вулиці чоловіка - вчителя, що мав офіційну відстрочку від мобілізації.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
"Кілька днів тому соцмережі облетіло ганебне відео. На ньому військовослужбовець одного з терцентрів комплектування Харкова б’є чоловіка біля автомату з водою", - нагадав Терехов.
За його словами, постраждалий є вчителем історії, прав людини та предмета "Захист Вітчизни", а також класним керівником 8 класу. Під час перевірки документів він надав підтвердження права на відстрочку.
На кадрах видно, що чоловік не чинив опору та поводився спокійно, проте це не зупинило військовослужбовця від застосування фізичної сили.
Терехов наголосив, що подібні дії підривають довіру до держави, дискредитують інституції та шкодять єдності суспільства в умовах війни.
"Я офіційно звертаюся до керівництва всіх правоохоронних органів з проханням провести повне розслідування та покарати винного. Це вже не просто черговий інцидент - це принципове питання справедливості, яке особливо важливе в умовах війни, коли кожен, хто носить однострій, має бути прикладом честі, а не навпаки", - підсумував Терехов.
Нагадаємо, у мережі опублікований відеозапис, на якому військовослужбовець ТЦК у Харкові двічі б'є чоловіка у цивільному під час проведення заходів оповіщення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
не то шо, гранати м'яв у кишенях, а все інше вірно!
треба, душити душити, всіх вчителів!
То вирішив що на ньому можно заробити. А вдарив його через те, що дізнався реальну його зарплату.
Мабуть почав права качати
Щодо того "військового". Гнида здоровенна, добре кормлена. Вдарило - і тихо роззиралося, чи хто бачив.
Тупе огидне чмо - так озиратися варто тобі було б на фронті.
Це бобики сирського і тєрєхова. Їхня приватна армія. Їм катувати і мучити людей - задоволення.
Як в халепу слуга вліз,
Йде тихесенько у ліс.
Заховатись від народу,
Щоб робити далі шкоду.
"Кілєр" соснами петляв,
Що в Шефіра тут стріляв.
В лісі сосни всі казкові,
Корабельні й зовсім нові.
Десь мільярд їх насадили,
Сосни гарненькі вродили.
Поміж сосен вчителі,
Зранку риються в землі.
То ті долари ховають,
Що чотири штуки мають.
Продавчині теж гасають,
Скумбрію свою шукають.
Лєнка продає по вісім,
Літнім по смарфону звісно.
Тут всі виборці вухасті,
В лісі цім шукають щастя.
Сосни вухам заважають,
Всі "халяви" тут бажають...
"Хазу" цю Труха спалив,
Як із "ДТП" валив!
04.02.2022
Анатолій Березенський
Ухилятися від зуботичин - теж ухилянтство!
Н-на!!!
В окопах мають мерзнути та гинути хто - програмісти, інженери, роботяги ???
Ну дійсно, якщо цей вчитель не розкаже школярам урок історії, то Україна пропаде, а там на фронті як небудь самі роберуться?
Тоді не дивуйтесь, якщо в недалекому майбутньому доведеться вивчати "історію", яку напише особисто ху'ло кремлівське.
Особливо тоді, коли свої правила встановлюють такі "поважні" люди
Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.
Яскравий приклад поваги від представника держави до вчителя з предметів істрорії, Прав людини, захисту відчизни. Права людини по Українські у всій красі.
Якщо це прочитають харків'яни - дарую ідею !
Де затримання банди в камуфляжі яка напала на людину та завдала тілесних ушкоджень?
Де по 5 років тюрми?
ОДНИХ ЛМЦЕМІРІВ ТА УХИЛЯНТІВ.
На четвертому році війни воїн ЗСУ, ТРО, НАЦГВВРДІЇ, ДПСУ за фактом немає права навіть на відпустку бо НІКОМУ ЗАМІНИТИ.
Зато ЗА ПРАВА УХИЛЯНТІВ ВЖЕ ЗАГОВОРИЛИ НА ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ.
Відвоюй сввої два - три роки, ЗАХИСТИ УКРАЇНУ ТА ЙДИ СОБІ СПОКІЙНО, БЕЗ ЛИЦЕМІРСТВА ВИКЛАДАТИ ПРЕДМЕТМ - ,,захист батьківщіни" та права ухилянтів.