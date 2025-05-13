Військовослужбовець ТЦК вдарив вчителя з відстрочкою від мобілізації у Харкові: йде службове розслідування, - Терехов. ФОТО

У Харкові стався інцидент за участі військовослужбовця територіального центру комплектування, який двічі вдарив на вулиці чоловіка - вчителя, що мав офіційну відстрочку від мобілізації.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Кілька днів тому соцмережі облетіло ганебне відео. На ньому військовослужбовець одного з терцентрів комплектування Харкова б’є чоловіка біля автомату з водою", - нагадав Терехов.

За його словами, постраждалий є вчителем історії, прав людини та предмета "Захист Вітчизни", а також класним керівником 8 класу. Під час перевірки документів він надав підтвердження права на відстрочку.

На кадрах видно, що чоловік не чинив опору та поводився спокійно, проте це не зупинило військовослужбовця від застосування фізичної сили.

Терехов наголосив, що подібні дії підривають довіру до держави, дискредитують інституції та шкодять єдності суспільства в умовах війни.

"Я офіційно звертаюся до керівництва всіх правоохоронних органів з проханням провести повне розслідування та покарати винного. Це вже не просто черговий інцидент - це принципове питання справедливості, яке особливо важливе в умовах війни, коли кожен, хто носить однострій, має бути прикладом честі, а не навпаки", - підсумував Терехов.

Нагадаємо, у мережі опублікований відеозапис, на якому військовослужбовець ТЦК у Харкові двічі б'є чоловіка у цивільному під час проведення заходів оповіщення.

