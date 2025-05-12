Повідомляли про розташування ТЦК: на Львівщині підозрюють трьох адміністраторів каналів, - прокуратура

На Львівщині прокуратура вручила підозри трьом місцевим жителям, які, за даними слідства, адміністрували месенджер-канали з повідомленнями про розташування військовослужбовців центрів комплектування.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

У цих телеграм та вайбер-групах поширювалася інформація про дати й місця вручення повісток у Львові та навколишніх районах.

Як повідомиляється, підозрювані діяли з осені 2024 року. Учасники груп також мали змогу самостійно публікувати подібні повідомлення, що фактично допомагало ухилятися від мобілізації.

Фігурантам інкримінують ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України - перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Їм загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

