УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8250 відвідувачів онлайн
Новини Розташування ТЦК
6 379 32

Повідомляли про розташування ТЦК: на Львівщині підозрюють трьох адміністраторів каналів, - прокуратура

львівська прокуратура

На Львівщині прокуратура вручила підозри трьом місцевим жителям, які, за даними слідства, адміністрували месенджер-канали з повідомленнями про розташування військовослужбовців центрів комплектування.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

У цих телеграм та вайбер-групах поширювалася інформація про дати й місця вручення повісток у Львові та навколишніх районах.

Як повідомиляється, підозрювані діяли з осені 2024 року. Учасники груп також мали змогу самостійно публікувати подібні повідомлення, що фактично допомагало ухилятися від мобілізації.

Фігурантам інкримінують ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України - перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Їм загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підпалив три авто військових ЗСУ: у Дніпрі затримано чоловіка. ФОТОрепортаж

Автор: 

прокуратура (3732) ТЦК та СП (774) Львівська область (2522)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
А де тут перешкоджання? Ці адміни навпаки давали координати ТЦКунів, щоб люди якомога швидше могли їх знайти і доєднатися до ЗСУ, тому їх ще й нагородити треба. В суді цю справу за три секунди розвалить навіть студент-юрист, сміх та й годі.
показати весь коментар
12.05.2025 12:08 Відповісти
+13
Нарешті добралися до справжніх злочинців. А то якісь розкрадання у війську, якісь там мільйони, мільярди, браковані міни... То таке - домашній арешт, застава, Австрія. А тут - ух, по всій суворості Українського Закону!
показати весь коментар
12.05.2025 12:12 Відповісти
+11
Мололізація це не ТЦК і відлов - це мобілізація країни і економіки. Понятно що вона провалилась якщо одні купляють дорогі машини а інших бусифікують. Я знаю багато програмістів які НЕ ХОЧУТЬ в бус але можуть робити код на благо батьківщині - тільки самій батьківщині це не треба
показати весь коментар
12.05.2025 12:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мололізація це не ТЦК і відлов - це мобілізація країни і економіки. Понятно що вона провалилась якщо одні купляють дорогі машини а інших бусифікують. Я знаю багато програмістів які НЕ ХОЧУТЬ в бус але можуть робити код на благо батьківщині - тільки самій батьківщині це не треба
показати весь коментар
12.05.2025 12:03 Відповісти
Робити код на благо батьківщини? Це як? В стране война на выживание, погромисты хотят делать код. Ну я тоже много чего хочу. Не делаешь ничего полезного(типа не работаешь на предприятиях нужных дроновых там итд) - вперед в окоп. Ну или если нет связей(думаю тебя интересует конкретно этот вариант) А бабки европка давать будет, в их же интересах. Или ты на 4 год войны еще не выкупил где ты живешь и в какое время?
показати весь коментар
12.05.2025 12:29 Відповісти
перешкоджання ...?
Навпаки - сприяння
показати весь коментар
12.05.2025 12:04 Відповісти
100%
Чому не ставиться так питання ? А людей треба нагородити за сприяння ТЦКшникам - вони викладали місця їх розташування , аби люди якшвидше могли отримати повістки !
показати весь коментар
12.05.2025 14:20 Відповісти
А де тут перешкоджання? Ці адміни навпаки давали координати ТЦКунів, щоб люди якомога швидше могли їх знайти і доєднатися до ЗСУ, тому їх ще й нагородити треба. В суді цю справу за три секунди розвалить навіть студент-юрист, сміх та й годі.
показати весь коментар
12.05.2025 12:08 Відповісти
в справедливому суді
показати весь коментар
12.05.2025 15:15 Відповісти
Прокуроры сидят красиво на брони и раздают пидозры,ни один,за три года войны, не написал заяву и не отправился добровольцем на фронт
показати весь коментар
12.05.2025 12:11 Відповісти
Вони (прокурори) переважно інваліди, куди їм на фронт?
показати весь коментар
12.05.2025 12:40 Відповісти
Нарешті добралися до справжніх злочинців. А то якісь розкрадання у війську, якісь там мільйони, мільярди, браковані міни... То таке - домашній арешт, застава, Австрія. А тут - ух, по всій суворості Українського Закону!
показати весь коментар
12.05.2025 12:12 Відповісти
Тепер прокурори ,депутати та митники не зможуть ухилятися ..
показати весь коментар
12.05.2025 12:18 Відповісти
Там де стоять людолови тцк, зустрічні автівки моргають фарами, тому більше 20 хв стояти їм на одному місці немає сенсу. Чи може вже будете за блимання фар саджати? Ненависть до зеленої скотини і його скотного двору, що влаштували в Україні філіал пекла на Землі просто зашкалює. Вони просто не повинні існувати, а тим більше плодитися.
показати весь коментар
12.05.2025 12:26 Відповісти
особливи комфортно ненавидіти зелених з Гамерики.
Іди з Покровську спробуй, клован
показати весь коментар
12.05.2025 12:50 Відповісти
А ти звідки пишеш? З палаючого танка? Окрім місцезнаходження більше немає до чого придратися, зебіле?
показати весь коментар
12.05.2025 13:02 Відповісти
А ви в курсі що під Торецьком внаслідок безглуздого наказу на наступ наша 100 бригада понесла втрати..?
Чималі...в тцк звичайно будуть ще на мясо пакувати...😢
показати весь коментар
12.05.2025 13:07 Відповісти
Ну от, як далі сцикунам жити😀
показати весь коментар
12.05.2025 12:26 Відповісти
Або ЗАХИСТ України, шляхом виконання Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію від 21.10.1993. Закон України № 3543-XII. Редакція: 01.01.2025, Діє з 01.01.2025.
https://zakon.rada.gov.ua/go/3543-12
Або капітуляції перед московитами і проведення МОБІЛІЗАЦІЇ усіх, на їх вимогах, як в ОРДЛО з 2014 року!!
показати весь коментар
12.05.2025 12:35 Відповісти
Або в Австрію!
показати весь коментар
12.05.2025 12:37 Відповісти
На захоплених московітами територіях ОРДЛО, теж так балакали, поки їх московіти не мобілізували!!
показати весь коментар
12.05.2025 12:45 Відповісти
Де ти таке прочитав ?Марахвон розповів?Я щось не бачив втікачів від мобілізації в ОРДЛО
показати весь коментар
12.05.2025 12:46 Відповісти
Ти у той час був в ОРДЛО чи в Австрії?
показати весь коментар
12.05.2025 12:50 Відповісти
У Тараса під бульбою він був.
показати весь коментар
12.05.2025 13:30 Відповісти
Та не мобілізують там нікого, боте !
показати весь коментар
12.05.2025 13:37 Відповісти
А вам, за що сердце, так тьопається?
За мобілізацію, згідно Закону і Перемогу України, чи зірвати Українську мобілізацію, щоб потім, після окупації України московітами-убивцями, вони усіх мобілізували, як на ОРДЛО??!
показати весь коментар
12.05.2025 16:01 Відповісти
Ти диви, коли раніше мобілізацію зривали всякі Коцаби (за часів АТО) то їх тут клеймили зрадниками.
А тепер, коли всі ховаються віж ТЦК то це вже герої.
А АТОшники-добровольці хай давлі воюють роками.
показати весь коментар
12.05.2025 12:52 Відповісти
Як зашумувало, московське лайно, проти виконання Закону України!
Гадять, прямо під себе…
показати весь коментар
12.05.2025 12:56 Відповісти
Шановні закордонні мешканці великої і прекрасної України! Ви або приїздіть сюди, разом з усіма наближуйте перемогу, відчувайте всі небезпеки. І от тоді матимете право штовхати полум'яні промови. А поки сидіть у безпеці, вирішуйте власні справи! Але стуліть пельку, кому, що і як робити (не сказати б чого гіршого).
показати весь коментар
12.05.2025 13:07 Відповісти
А нічого що ці люди надсилають сюди кошти родинам на прожиття в " найдемократичнішій" країні і ще й справно донатять на ЗСУ..?!
показати весь коментар
12.05.2025 13:12 Відповісти
На ЗСУ донатять всі адекватні люди. Й тут нітрошки не менше. Але якщо людина боїться за власну безпеку, життя (причин може бути багато) і саме це спонукало її виїхати за кордон - то від такої людини слухати про мобілізацію це лютий треш.
показати весь коментар
12.05.2025 13:18 Відповісти
Як варіант взагалі не торкатися цієї теми, хіба це складно? Але з......тися і розривати на собі по 23 бюстгалтера на день, засипаючи підлогу гудзиками і волати про проблеми мобілізації, ну це смішно.
показати весь коментар
12.05.2025 13:21 Відповісти
Ну то не торкайся цієї теми, тобі шо складно?
Скільки вже бюстгалтерів розірвав проти "бурятів-нелюдів з тицека" замість того щоб обрати собі ОС і піти якимось дроноводом?
показати весь коментар
12.05.2025 14:35 Відповісти
Якого саме закону..?
У нас війна чи військовий стан..?!
За Конституцією на Фронті мають бути депутати та поліцейські...але туди пруть чомусь водіїв,пекарів,сантехніків,електриків..місяць на навчання,сам купуєш собі захист і...а де " турбота" та " допомога" від уряду та держави..?! 20 тис..?!!
показати весь коментар
12.05.2025 13:11 Відповісти
 
 