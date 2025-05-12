Повідомляли про розташування ТЦК: на Львівщині підозрюють трьох адміністраторів каналів, - прокуратура
На Львівщині прокуратура вручила підозри трьом місцевим жителям, які, за даними слідства, адміністрували месенджер-канали з повідомленнями про розташування військовослужбовців центрів комплектування.
Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.
У цих телеграм та вайбер-групах поширювалася інформація про дати й місця вручення повісток у Львові та навколишніх районах.
Як повідомиляється, підозрювані діяли з осені 2024 року. Учасники груп також мали змогу самостійно публікувати подібні повідомлення, що фактично допомагало ухилятися від мобілізації.
Фігурантам інкримінують ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України - перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Їм загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.
Навпаки - сприяння
Чому не ставиться так питання ? А людей треба нагородити за сприяння ТЦКшникам - вони викладали місця їх розташування , аби люди якшвидше могли отримати повістки !
Іди з Покровську спробуй, клован
Чималі...в тцк звичайно будуть ще на мясо пакувати...😢
https://zakon.rada.gov.ua/go/3543-12
Або капітуляції перед московитами і проведення МОБІЛІЗАЦІЇ усіх, на їх вимогах, як в ОРДЛО з 2014 року!!
За мобілізацію, згідно Закону і Перемогу України, чи зірвати Українську мобілізацію, щоб потім, після окупації України московітами-убивцями, вони усіх мобілізували, як на ОРДЛО??!
А тепер, коли всі ховаються віж ТЦК то це вже герої.
А АТОшники-добровольці хай давлі воюють роками.
Гадять, прямо під себе…
Скільки вже бюстгалтерів розірвав проти "бурятів-нелюдів з тицека" замість того щоб обрати собі ОС і піти якимось дроноводом?
У нас війна чи військовий стан..?!
За Конституцією на Фронті мають бути депутати та поліцейські...але туди пруть чомусь водіїв,пекарів,сантехніків,електриків..місяць на навчання,сам купуєш собі захист і...а де " турбота" та " допомога" від уряду та держави..?! 20 тис..?!!