Підпалив три авто військових ЗСУ: у Дніпрі затримано чоловіка. ФОТОрепортаж

У Дніпрі затримано чоловіка, який підпали три автомобілі військовослужбовців ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про 46-річного чоловіка, який облив легкозаймистою рідиною і підпалив три автомобілі. Свої дії він фільмував на мобільний телефон та пильнував, аби ніхто не завадив підпалу.

"Під час санкціонованого обшуку вилучено пляшку з горючою рідиною та мобільний телефон з доказами протиправної діяльності. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

Йому повідомлено про підозру місцевому мешканцю в умисному пошкодженні чужого майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України).

Читайте: Підпалив авто ЗСУ: у Харкові затримано 34-річного агента РФ, - прокуратура. ФОТОрепортаж







