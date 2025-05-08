Підпалив три авто військових ЗСУ: у Дніпрі затримано чоловіка. ФОТОрепортаж
У Дніпрі затримано чоловіка, який підпали три автомобілі військовослужбовців ЗСУ.
Про це повідомила пресслужба прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.
Йдеться про 46-річного чоловіка, який облив легкозаймистою рідиною і підпалив три автомобілі. Свої дії він фільмував на мобільний телефон та пильнував, аби ніхто не завадив підпалу.
"Під час санкціонованого обшуку вилучено пляшку з горючою рідиною та мобільний телефон з доказами протиправної діяльності. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.
Йому повідомлено про підозру місцевому мешканцю в умисному пошкодженні чужого майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України).
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Вячеслав Crane
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Иван Сулима
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Igor #591922
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Виктор Ле #550890
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