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Новини Фото Підпали автомобілів військових Затримання підпалювачів
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Підпалив три авто військових ЗСУ: у Дніпрі затримано чоловіка. ФОТОрепортаж

У Дніпрі затримано чоловіка, який підпали три автомобілі військовослужбовців ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про 46-річного чоловіка, який облив легкозаймистою рідиною і підпалив три автомобілі. Свої дії він фільмував на мобільний телефон та пильнував, аби ніхто не завадив підпалу.

"Під час санкціонованого обшуку вилучено пляшку з горючою рідиною та мобільний телефон з доказами протиправної діяльності. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

Йому повідомлено про підозру місцевому мешканцю в умисному пошкодженні чужого майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України).

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Підпалив три авто ЗСУ. Затримано чоловіка в Дніпрі
Підпалив три авто ЗСУ. Затримано чоловіка в Дніпрі
Підпалив три авто ЗСУ. Затримано чоловіка в Дніпрі
Підпалив три авто ЗСУ. Затримано чоловіка в Дніпрі

Автор: 

Дніпро (3284) підпал (679) прокуратура (3685) Дніпропетровська область (3778) Дніпровський район (87)


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Велика шкода. Заслуговує на те, щоб затриманий місцевий житель випадково впав, і перетворився на Кеосаяна (на рослину).
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08.05.2025 15:41 Відповісти
Довічне з конфіскацією
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08.05.2025 15:46 Відповісти
Скільки ще таких дебілів, які за обіцянку нагороди зраджують свою країну, а замість винагороди від ху... лостану отримують вирок від України. Тільки з конфіскацією, та відшкодування збитку військовим у кратному розміри
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08.05.2025 15:46 Відповісти
З таких треба формувати штурмові підрозділи "OWT" One way ticket.
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08.05.2025 15:56 Відповісти
До кобздона нечисть...
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08.05.2025 15:58 Відповісти
Вот эту тварь посадить в одну из машин и дожечь..
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08.05.2025 18:10 Відповісти
 
 