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Новини Фото Підпали автомобілів військових
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Підпалив авто ЗСУ: у Харкові затримано 34-річного агента РФ, - прокуратура. ФОТОрепортаж

На Харківщині суд взяв під варту чоловіка, якого підозрюють у підпалі військового авто.

Про це повідомила 2 травня пресслужба Харківської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

У Харкові підпалили авто ЗСУ

У ніч на 24 квітня 2025 року на вулиці Козакевича в Харкові згорів автомобіль Honda Ridgeline, який перебував на балансі однієї з українських військових частин і використовувався військовослужбовцем ЗСУ.

За інформацією, підпал ймовірно здійснив 34-річний місцевий житель. Слідство припускає, що його могли завербувати представники російських спецслужб. Вказівки чоловік начебто отримав через месенджер телеграм, а за виконання завдання йому обіцяли грошову винагороду.

У Харкові підпалили авто ЗСУ

Зловмисника підозрюють в умисному знищенні або пошкодженні чужого майна. Суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою із можливістю внесення застави в розмірі 151 400 гривень.

Підозрюваному загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі.

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авто (6180) підпал (678) прокуратура (3682) ЗСУ (7569)


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За такі речі таких тварюк потрібно вбивати на місці,
а не призначати заставу !!
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02.05.2025 12:07 Відповісти
Її ніхто не внесе, бо ці мавпочки для русні - виключно одноразові.
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02.05.2025 12:20 Відповісти
чому ЗЕбанда системно кришує ворогів і зрадників?! чому їх не РОСЗСТРІЛЮЮТЬ?!
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02.05.2025 12:30 Відповісти
Отмена моратория на смертную казнь. Расстрел.
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02.05.2025 12:40 Відповісти
Подивився ціни вживане авто цієї моделі в Україні й побачив що це від 18 000 $ до 33 000 $, тобто від 736 200 грн до 1 355 640 грн, тож питання - Навіть виходячи з прагматичних питань про вартість знищеного майна НЕ ЗРОЗУМІЛО ЧИМ КЕРУВАВСЯ СУД призначаючи заставу у 151 400 гривень?! Що це за маячня така з підіграванням рашистському покидьку???!!!
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02.05.2025 12:57 Відповісти
Конфіскувати того покидька майно і його близьких і Розстріляти, хоча б при спробі втечі. У нас війна зараз чи забава якась. Ці підпали ніколи не закінчаться, якщо держава не прийме кардинальних мір… хоча яка тут держава- одні покидьки переважають навколо!
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02.05.2025 13:15 Відповісти
 
 