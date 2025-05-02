Підпалив авто ЗСУ: у Харкові затримано 34-річного агента РФ, - прокуратура. ФОТОрепортаж

На Харківщині суд взяв під варту чоловіка, якого підозрюють у підпалі військового авто.

Про це повідомила 2 травня пресслужба Харківської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

У ніч на 24 квітня 2025 року на вулиці Козакевича в Харкові згорів автомобіль Honda Ridgeline, який перебував на балансі однієї з українських військових частин і використовувався військовослужбовцем ЗСУ.

За інформацією, підпал ймовірно здійснив 34-річний місцевий житель. Слідство припускає, що його могли завербувати представники російських спецслужб. Вказівки чоловік начебто отримав через месенджер телеграм, а за виконання завдання йому обіцяли грошову винагороду.

Зловмисника підозрюють в умисному знищенні або пошкодженні чужого майна. Суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою із можливістю внесення застави в розмірі 151 400 гривень.

Підозрюваному загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ошукав 10 осіб, збираючи кошти для потреб ЗСУ: в Сумах викрито псевдоволонтера. ФОТО