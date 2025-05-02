Поджег автомобиль ВСУ: в Харькове задержан 34-летний агент РФ, - прокуратура. ФОТОрепортаж

На Харьковщине суд взял под стражу мужчину, которого подозревают в поджоге военного авто.

Об этом сообщила 2 мая пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

В ночь на 24 апреля 2025 года на улице Козакевича в Харькове сгорел автомобиль Honda Ridgeline, который находился на балансе одной из украинских воинских частей и использовался военнослужащим ВСУ.

По информации, поджог вероятно совершил 34-летний местный житель. Следствие предполагает, что его могли завербовать представители российских спецслужб. Указания мужчина якобы получил через мессенджер телеграм, а за выполнение задания ему обещали денежное вознаграждение.

Злоумышленника подозревают в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 151 400 гривен.

Подозреваемому грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

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