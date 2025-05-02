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Новости Фото Поджоги авто военных
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Поджег автомобиль ВСУ: в Харькове задержан 34-летний агент РФ, - прокуратура. ФОТОрепортаж

На Харьковщине суд взял под стражу мужчину, которого подозревают в поджоге военного авто.

Об этом сообщила 2 мая пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

В Харькове подожгли автомобиль ВСУ

В ночь на 24 апреля 2025 года на улице Козакевича в Харькове сгорел автомобиль Honda Ridgeline, который находился на балансе одной из украинских воинских частей и использовался военнослужащим ВСУ.

По информации, поджог вероятно совершил 34-летний местный житель. Следствие предполагает, что его могли завербовать представители российских спецслужб. Указания мужчина якобы получил через мессенджер телеграм, а за выполнение задания ему обещали денежное вознаграждение.

В Харькове подожгли автомобиль ВСУ

Злоумышленника подозревают в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 151 400 гривен.

Подозреваемому грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

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авто (4209) поджог (1076) прокуратура (5017) ВСУ (6608)


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За такі речі таких тварюк потрібно вбивати на місці,
а не призначати заставу !!
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02.05.2025 12:07 Ответить
Її ніхто не внесе, бо ці мавпочки для русні - виключно одноразові.
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02.05.2025 12:20 Ответить
чому ЗЕбанда системно кришує ворогів і зрадників?! чому їх не РОСЗСТРІЛЮЮТЬ?!
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02.05.2025 12:30 Ответить
Отмена моратория на смертную казнь. Расстрел.
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02.05.2025 12:40 Ответить
Подивився ціни вживане авто цієї моделі в Україні й побачив що це від 18 000 $ до 33 000 $, тобто від 736 200 грн до 1 355 640 грн, тож питання - Навіть виходячи з прагматичних питань про вартість знищеного майна НЕ ЗРОЗУМІЛО ЧИМ КЕРУВАВСЯ СУД призначаючи заставу у 151 400 гривень?! Що це за маячня така з підіграванням рашистському покидьку???!!!
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02.05.2025 12:57 Ответить
Конфіскувати того покидька майно і його близьких і Розстріляти, хоча б при спробі втечі. У нас війна зараз чи забава якась. Ці підпали ніколи не закінчаться, якщо держава не прийме кардинальних мір… хоча яка тут держава- одні покидьки переважають навколо!
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02.05.2025 13:15 Ответить
 
 