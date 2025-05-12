Сообщали о расположении ТЦК: во Львовской области подозревают трех администраторов каналов, - прокуратура
На Львовщине прокуратура вручила подозрения трем местным жителям, которые, по данным следствия, администрировали мессенджер-каналы с сообщениями о расположении работников центров комплектования.
Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.
В этих телеграм и вайбер-группах распространялась информация о датах и местах вручения повесток во Львове и окружающих районах.
Как сообщается, подозреваемые действовали с осени 2024 года. Участники групп также имели возможность самостоятельно публиковать подобные сообщения, что фактически помогало уклоняться от мобилизации.
Фигурантам инкриминируют ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период. Им грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Навпаки - сприяння
Чому не ставиться так питання ? А людей треба нагородити за сприяння ТЦКшникам - вони викладали місця їх розташування , аби люди якшвидше могли отримати повістки !
Іди з Покровську спробуй, клован
Чималі...в тцк звичайно будуть ще на мясо пакувати...😢
https://zakon.rada.gov.ua/go/3543-12
Або капітуляції перед московитами і проведення МОБІЛІЗАЦІЇ усіх, на їх вимогах, як в ОРДЛО з 2014 року!!
За мобілізацію, згідно Закону і Перемогу України, чи зірвати Українську мобілізацію, щоб потім, після окупації України московітами-убивцями, вони усіх мобілізували, як на ОРДЛО??!
А тепер, коли всі ховаються віж ТЦК то це вже герої.
А АТОшники-добровольці хай давлі воюють роками.
Гадять, прямо під себе…
Скільки вже бюстгалтерів розірвав проти "бурятів-нелюдів з тицека" замість того щоб обрати собі ОС і піти якимось дроноводом?
У нас війна чи військовий стан..?!
За Конституцією на Фронті мають бути депутати та поліцейські...але туди пруть чомусь водіїв,пекарів,сантехніків,електриків..місяць на навчання,сам купуєш собі захист і...а де " турбота" та " допомога" від уряду та держави..?! 20 тис..?!!