6 379 32

Сообщали о расположении ТЦК: во Львовской области подозревают трех администраторов каналов, - прокуратура

Львовская прокуратура

На Львовщине прокуратура вручила подозрения трем местным жителям, которые, по данным следствия, администрировали мессенджер-каналы с сообщениями о расположении работников центров комплектования.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

В этих телеграм и вайбер-группах распространялась информация о датах и местах вручения повесток во Львове и окружающих районах.

Как сообщается, подозреваемые действовали с осени 2024 года. Участники групп также имели возможность самостоятельно публиковать подобные сообщения, что фактически помогало уклоняться от мобилизации.

Фигурантам инкриминируют ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период. Им грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Топ комментарии
+15
А де тут перешкоджання? Ці адміни навпаки давали координати ТЦКунів, щоб люди якомога швидше могли їх знайти і доєднатися до ЗСУ, тому їх ще й нагородити треба. В суді цю справу за три секунди розвалить навіть студент-юрист, сміх та й годі.
12.05.2025 12:08 Ответить
+13
Нарешті добралися до справжніх злочинців. А то якісь розкрадання у війську, якісь там мільйони, мільярди, браковані міни... То таке - домашній арешт, застава, Австрія. А тут - ух, по всій суворості Українського Закону!
12.05.2025 12:12 Ответить
+11
Мололізація це не ТЦК і відлов - це мобілізація країни і економіки. Понятно що вона провалилась якщо одні купляють дорогі машини а інших бусифікують. Я знаю багато програмістів які НЕ ХОЧУТЬ в бус але можуть робити код на благо батьківщині - тільки самій батьківщині це не треба
12.05.2025 12:03 Ответить
Мололізація це не ТЦК і відлов - це мобілізація країни і економіки. Понятно що вона провалилась якщо одні купляють дорогі машини а інших бусифікують. Я знаю багато програмістів які НЕ ХОЧУТЬ в бус але можуть робити код на благо батьківщині - тільки самій батьківщині це не треба
12.05.2025 12:03 Ответить
Робити код на благо батьківщини? Це як? В стране война на выживание, погромисты хотят делать код. Ну я тоже много чего хочу. Не делаешь ничего полезного(типа не работаешь на предприятиях нужных дроновых там итд) - вперед в окоп. Ну или если нет связей(думаю тебя интересует конкретно этот вариант) А бабки европка давать будет, в их же интересах. Или ты на 4 год войны еще не выкупил где ты живешь и в какое время?
12.05.2025 12:29 Ответить
перешкоджання ...?
Навпаки - сприяння
12.05.2025 12:04 Ответить
100%
Чому не ставиться так питання ? А людей треба нагородити за сприяння ТЦКшникам - вони викладали місця їх розташування , аби люди якшвидше могли отримати повістки !
12.05.2025 14:20 Ответить
12.05.2025 12:08 Ответить
в справедливому суді
12.05.2025 15:15 Ответить
Прокуроры сидят красиво на брони и раздают пидозры,ни один,за три года войны, не написал заяву и не отправился добровольцем на фронт
12.05.2025 12:11 Ответить
Вони (прокурори) переважно інваліди, куди їм на фронт?
12.05.2025 12:40 Ответить
12.05.2025 12:12 Ответить
Тепер прокурори ,депутати та митники не зможуть ухилятися ..
12.05.2025 12:18 Ответить
Там де стоять людолови тцк, зустрічні автівки моргають фарами, тому більше 20 хв стояти їм на одному місці немає сенсу. Чи може вже будете за блимання фар саджати? Ненависть до зеленої скотини і його скотного двору, що влаштували в Україні філіал пекла на Землі просто зашкалює. Вони просто не повинні існувати, а тим більше плодитися.
12.05.2025 12:26 Ответить
особливи комфортно ненавидіти зелених з Гамерики.
Іди з Покровську спробуй, клован
12.05.2025 12:50 Ответить
А ти звідки пишеш? З палаючого танка? Окрім місцезнаходження більше немає до чого придратися, зебіле?
12.05.2025 13:02 Ответить
А ви в курсі що під Торецьком внаслідок безглуздого наказу на наступ наша 100 бригада понесла втрати..?
Чималі...в тцк звичайно будуть ще на мясо пакувати...😢
12.05.2025 13:07 Ответить
Ну от, як далі сцикунам жити😀
12.05.2025 12:26 Ответить
Або ЗАХИСТ України, шляхом виконання Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію від 21.10.1993. Закон України № 3543-XII. Редакція: 01.01.2025, Діє з 01.01.2025.
https://zakon.rada.gov.ua/go/3543-12
Або капітуляції перед московитами і проведення МОБІЛІЗАЦІЇ усіх, на їх вимогах, як в ОРДЛО з 2014 року!!
12.05.2025 12:35 Ответить
Або в Австрію!
12.05.2025 12:37 Ответить
На захоплених московітами територіях ОРДЛО, теж так балакали, поки їх московіти не мобілізували!!
12.05.2025 12:45 Ответить
Де ти таке прочитав ?Марахвон розповів?Я щось не бачив втікачів від мобілізації в ОРДЛО
12.05.2025 12:46 Ответить
Ти у той час був в ОРДЛО чи в Австрії?
12.05.2025 12:50 Ответить
У Тараса під бульбою він був.
12.05.2025 13:30 Ответить
Та не мобілізують там нікого, боте !
12.05.2025 13:37 Ответить
А вам, за що сердце, так тьопається?
За мобілізацію, згідно Закону і Перемогу України, чи зірвати Українську мобілізацію, щоб потім, після окупації України московітами-убивцями, вони усіх мобілізували, як на ОРДЛО??!
12.05.2025 16:01 Ответить
Ти диви, коли раніше мобілізацію зривали всякі Коцаби (за часів АТО) то їх тут клеймили зрадниками.
А тепер, коли всі ховаються віж ТЦК то це вже герої.
А АТОшники-добровольці хай давлі воюють роками.
12.05.2025 12:52 Ответить
Як зашумувало, московське лайно, проти виконання Закону України!
Гадять, прямо під себе…
12.05.2025 12:56 Ответить
Шановні закордонні мешканці великої і прекрасної України! Ви або приїздіть сюди, разом з усіма наближуйте перемогу, відчувайте всі небезпеки. І от тоді матимете право штовхати полум'яні промови. А поки сидіть у безпеці, вирішуйте власні справи! Але стуліть пельку, кому, що і як робити (не сказати б чого гіршого).
12.05.2025 13:07 Ответить
А нічого що ці люди надсилають сюди кошти родинам на прожиття в " найдемократичнішій" країні і ще й справно донатять на ЗСУ..?!
12.05.2025 13:12 Ответить
На ЗСУ донатять всі адекватні люди. Й тут нітрошки не менше. Але якщо людина боїться за власну безпеку, життя (причин може бути багато) і саме це спонукало її виїхати за кордон - то від такої людини слухати про мобілізацію це лютий треш.
12.05.2025 13:18 Ответить
Як варіант взагалі не торкатися цієї теми, хіба це складно? Але з......тися і розривати на собі по 23 бюстгалтера на день, засипаючи підлогу гудзиками і волати про проблеми мобілізації, ну це смішно.
12.05.2025 13:21 Ответить
Ну то не торкайся цієї теми, тобі шо складно?
Скільки вже бюстгалтерів розірвав проти "бурятів-нелюдів з тицека" замість того щоб обрати собі ОС і піти якимось дроноводом?
12.05.2025 14:35 Ответить
Якого саме закону..?
У нас війна чи військовий стан..?!
За Конституцією на Фронті мають бути депутати та поліцейські...але туди пруть чомусь водіїв,пекарів,сантехніків,електриків..місяць на навчання,сам купуєш собі захист і...а де " турбота" та " допомога" від уряду та держави..?! 20 тис..?!!
12.05.2025 13:11 Ответить
 
 