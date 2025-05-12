Сообщали о расположении ТЦК: во Львовской области подозревают трех администраторов каналов, - прокуратура

На Львовщине прокуратура вручила подозрения трем местным жителям, которые, по данным следствия, администрировали мессенджер-каналы с сообщениями о расположении работников центров комплектования.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

В этих телеграм и вайбер-группах распространялась информация о датах и местах вручения повесток во Львове и окружающих районах.

Как сообщается, подозреваемые действовали с осени 2024 года. Участники групп также имели возможность самостоятельно публиковать подобные сообщения, что фактически помогало уклоняться от мобилизации.

Фигурантам инкриминируют ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период. Им грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

