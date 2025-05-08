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Новости Поджоги авто военных Задержание поджигателей
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Поджег три автомобиля военных ВСУ: в Днепре задержан мужчина. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Днепре задержан мужчина, который поджог три автомобиля военнослужащих ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о 46-летнем мужчине, который облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег три автомобиля. Свои действия он снимал на мобильный телефон и следил, чтобы никто не помешал поджогу.

"Во время санкционированного обыска изъята бутылка с горючей жидкостью и мобильный телефон с доказательствами противоправной деятельности. Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Ему сообщено о подозрении местному жителю в умышленном повреждении чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 194 УК Украины).

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Поджег три автомобиля ВСУ. Задержан мужчина в Днепре
Поджег три автомобиля ВСУ. Задержан мужчина в Днепре
Поджег три автомобиля ВСУ. Задержан мужчина в Днепре
Поджег три автомобиля ВСУ. Задержан мужчина в Днепре

Автор: 

Днепр (4427) поджог (1077) прокуратура (5020) Днепропетровская область (4004) Днепровский район (86)


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Велика шкода. Заслуговує на те, щоб затриманий місцевий житель випадково впав, і перетворився на Кеосаяна (на рослину).
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08.05.2025 15:41 Ответить
Довічне з конфіскацією
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08.05.2025 15:46 Ответить
Скільки ще таких дебілів, які за обіцянку нагороди зраджують свою країну, а замість винагороди від ху... лостану отримують вирок від України. Тільки з конфіскацією, та відшкодування збитку військовим у кратному розміри
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08.05.2025 15:46 Ответить
З таких треба формувати штурмові підрозділи "OWT" One way ticket.
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08.05.2025 15:56 Ответить
До кобздона нечисть...
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08.05.2025 15:58 Ответить
 
 