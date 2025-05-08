Поджег три автомобиля военных ВСУ: в Днепре задержан мужчина. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Днепре задержан мужчина, который поджог три автомобиля военнослужащих ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о 46-летнем мужчине, который облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег три автомобиля. Свои действия он снимал на мобильный телефон и следил, чтобы никто не помешал поджогу.

"Во время санкционированного обыска изъята бутылка с горючей жидкостью и мобильный телефон с доказательствами противоправной деятельности. Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Ему сообщено о подозрении местному жителю в умышленном повреждении чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 194 УК Украины).

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