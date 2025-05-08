Поджег три автомобиля военных ВСУ: в Днепре задержан мужчина. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Днепре задержан мужчина, который поджог три автомобиля военнослужащих ВСУ.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.
Речь идет о 46-летнем мужчине, который облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег три автомобиля. Свои действия он снимал на мобильный телефон и следил, чтобы никто не помешал поджогу.
"Во время санкционированного обыска изъята бутылка с горючей жидкостью и мобильный телефон с доказательствами противоправной деятельности. Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.
Ему сообщено о подозрении местному жителю в умышленном повреждении чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 194 УК Украины).
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Вячеслав Crane
показать весь комментарий08.05.2025 15:41 Ответить Мне нравится 0
Иван Сулима
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Igor #591922
показать весь комментарий08.05.2025 15:46 Ответить Мне нравится 0
zen2010dao
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Виктор Ле #550890
показать весь комментарий08.05.2025 15:58 Ответить Мне нравится 1
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