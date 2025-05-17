УКР
Чоловіка побили на пункті збору у Вінницькому ТЦК: військкомат каже, що він перебував "у розшуку"

У ТЦК Вінниці військовий побив чоловіка

У Вінниці на пункті попереднього збору мобілізованих для подальшого відправлення в навчальний центр трапився інцидент за участю військовослужбовця ТЦК та чоловіка, якого доставили через "порушення правил військового обліку". 

Про це повідомив Вінницький обласний ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.

"Під час заходів оповіщення, здійснюваних Вінницьким ОМТЦК та СП, 15 травня 2025 року представники Національної поліції доставили жителя міста Вінниці для проходження військово-лікарської комісії з метою визначення ступеня його придатності до військової служби. Громадянин був порушником правил військового обліку й перебував у розшуку за 210 ст. КУпАП", - йдеться у дописі ТЦК.

Після цього, за даними пресцентру, чоловіка було доправлено до пункту попереднього збору для подальшого відправлення в навчальний центр, де відбувся інцидент за участю військовослужбовця Вінницького ОМТЦК та СП. Конфлікт був зафіксований на відео та поширений у соцмережах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військовослужбовець ТЦК вдарив вчителя з відстрочкою від мобілізації у Харкові: йде службове розслідування, - Терехов. ФОТО

У ТЦК повідомили, що за цим фактом призначено службове розслідування щодо перевищення службових повноважень із застосуванням фізичної сили.

"Вінницький обласний ТЦК та СП повністю сприяє правоохоронним органам у розслідуванні інциденту, в установі будуть ухвалені всі необхідні кадрові рішення відповідно до чинного законодавства", - зауважили там.

Крім того, зазначається, що військовозобов’язаного оглянули медичні працівники, травм та ушкоджень виявлено не було.

Також читайте: Чоловік вистрелив у бік військовослужбовця ТЦК у Нікополі: перед цим у них був словесний конфлікт. ФОТОрепортаж

У військкоматі додали, що військовослужбовець ОМТЦК та СП, причетний до інциденту, до поточного місця служби брав участь у бойових діях, зазнав поранень і контузій.

Керівництво Вінницького обласного ТЦК та СП засудило будь-які прояви насильства та перевищення службових повноважень.

У ТЦК Вінниці військовий побив чоловіка: деталі конфлікту

Вінниця (643) бійка (751) побиття (991) конфлікт (460) ТЦК та СП (777)
Топ коментарі
+35
Навіть якщо він був у розшуку, який закон дозволяє працівникам ТЦК бити людей? Чи не пора за хабарі бити працівників ТЦК, щоб ніколи не могли більше брати хабарі?
показати весь коментар
17.05.2025 16:29 Відповісти
+33
- Тецекашник побив цивільного?
- Просто особу доставили на ВЛК під час оповіщення...
- Так побив чи ні?
- Він перебував у розшуку, а військовослужбовець мав контузію...
- То що трапилось?
- Ми засуджуємо прояви насильства і сприяємо розслідуванню...
показати весь коментар
17.05.2025 16:33 Відповісти
+23
Якщо ветеран має проблеми з психікою то йому місце не на службі а у кабінеті відповідного лікаря. Бо так можна будь який злочин виправдовувати тим що зловмисник УБД
показати весь коментар
17.05.2025 16:39 Відповісти
Коментувати
Бугага!! У нікчемної чепухи Юри пукан запалав.
показати весь коментар
18.05.2025 00:01 Відповісти
Схоже,хоч одному ухилянтському пацюку я таки відкрив очі на те,якою купою лайна він є...
показати весь коментар
18.05.2025 12:55 Відповісти
Ти відкрило очі тільки на одне - Бот "Юра Малко"-просто кончена цинічна мерзота.
показати весь коментар
18.05.2025 14:14 Відповісти
Лайка від боягузливої і зрадливої ухилянтської наволочі....для мене як найвища похвала,це означає,що я достойна людина.
показати весь коментар
18.05.2025 15:38 Відповісти
Під час заходів оповіщення, здійснюваних Вінницьким ОМТЦК та СП ...представники поліції доставили жителя міста Вінниці для проходження військово-лікарської комісії Джерело: https://censor.net/ua/n3552824
- як можно когось доставити під час оповіщення ?!
У військкоматі додали, що військовослужбовець ОМТЦК та СП, причетний до інциденту, до поточного місця служби брав участь у бойових діях, зазнав поранень і контузій. Джерело: https://censor.net/ua/n3552824
- яке це має відношення до факту побиття ?!
показати весь коментар
17.05.2025 17:05 Відповісти
А таке, що нарвешся на такого і за звичкою заявиш що українці мають просити вибачення в матерів ;пагібших апалчєнцев Данбасса;, як ти тут уже на форумі заявляв. А він витягне гранату і засуне тобі її до ануса.
показати весь коментар
17.05.2025 17:23 Відповісти
один тупарь задасть стільки питань,що й 100 мудреців не зможуть відповісти...
показати весь коментар
17.05.2025 20:01 Відповісти
Ще одне цікаво,чому тцкашники та поліцаї "працюють" під прикриттям банди сторожів під назвою "Комсервіс"? Що це за контора і хто їх "кришує"? Дбр-Ауууу!
показати весь коментар
17.05.2025 17:13 Відповісти
"У військкоматі додали, що військовослужбовець ОМТЦК та СП, причетний до інциденту, до поточного місця служби брав участь у бойових діях, зазнав поранень і контузій."

А чому в тцк для роботи з людьми не можна набрати нормальних людей? А таких направляти в який-небудь тиловий підрозділ забезпечення або в рембат?
показати весь коментар
17.05.2025 18:01 Відповісти
то трумп був для них «добрий»,
то тцк «погане»..
одні і ті самі кремлеботи пишуть..
показати весь коментар
17.05.2025 18:15 Відповісти
Де відео? Де коментар потерпілого?
показати весь коментар
17.05.2025 18:21 Відповісти
"Де коментар потерпілого?"

На полігоні нема часу коментарі роздавати.
показати весь коментар
17.05.2025 18:28 Відповісти
Військовому ЗСУ помилково нарахували 2.4 млн. грн. зарплати, замість 25 тисяч. Він скористався моментом і пішов у СЗЧ, - https://reyestr.court.gov.ua/Review/127145837 суд

Згодом його зловили. Солдат розкаявся, що не повірив своєму щастю і вирішив втекти. Він повернув 1.5 млн. грн. державі, адже близько 900 тисяч вже витратив на власні потреби.
показати весь коментар
17.05.2025 18:26 Відповісти
25 тисяч за місяць. Зарплатня військового, який знаходиться на роботі 24 години на добу, менше 35 гривень за годину. Встановлена законодавчо мінімалка 48 гривень за годину. Тобто, війскові, які не знаходяться безпосередньо на передовій, навіть, мінімалки не отримують. Про що тут далі можна говорити?
показати весь коментар
17.05.2025 18:40 Відповісти
пусть увольняются
показати весь коментар
17.05.2025 19:46 Відповісти
Тобто питань не виникаэ щодо фраз - ''доставлений для проходження влк'' та на ''пункт збору''? В нас примус легалізували під час оос? В мирний час? Вони там всі угашені?
показати весь коментар
17.05.2025 18:38 Відповісти
Вилізло все ****** ухилянтське суки та вас не бить а вішать треба випри нагоді до кацапів перебіжите ухилянт зрадник кара смерть
показати весь коментар
17.05.2025 19:18 Відповісти
в ТЦК на 90 відсотків мають працювати жінки, дайте нормальні оклади, оснастіть компьютерною технікою, навчіть. Всіх інших "ветеранів" і "інвалідів" що там тусуються - на фронт!
показати весь коментар
17.05.2025 19:41 Відповісти
Кроме того, отмечается, что военнообязанного осмотрели медицинские работники, травм и повреждений обнаружено не было.))))) так правдой и прет)))) гребаная власть
показати весь коментар
17.05.2025 19:45 Відповісти
Оглянули ті ж самі, що й на ВЛК визначили його придатним до польотів на F-16
показати весь коментар
17.05.2025 20:15 Відповісти
Контужених влаштовувати швейцарами на Банкову, в Офіс Президента!
показати весь коментар
17.05.2025 20:13 Відповісти
Травм і ушкоджень виявлено не було, лежав без свідомості бо впав цукор, а блював кров'ю бо має гастрит.
показати весь коментар
17.05.2025 20:18 Відповісти
146% годен.
показати весь коментар
17.05.2025 20:43 Відповісти
******
показати весь коментар
17.05.2025 20:31 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 