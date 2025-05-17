Чоловіка побили на пункті збору у Вінницькому ТЦК: військкомат каже, що він перебував "у розшуку"

У Вінниці на пункті попереднього збору мобілізованих для подальшого відправлення в навчальний центр трапився інцидент за участю військовослужбовця ТЦК та чоловіка, якого доставили через "порушення правил військового обліку".

Про це повідомив Вінницький обласний ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.

"Під час заходів оповіщення, здійснюваних Вінницьким ОМТЦК та СП, 15 травня 2025 року представники Національної поліції доставили жителя міста Вінниці для проходження військово-лікарської комісії з метою визначення ступеня його придатності до військової служби. Громадянин був порушником правил військового обліку й перебував у розшуку за 210 ст. КУпАП", - йдеться у дописі ТЦК.

Після цього, за даними пресцентру, чоловіка було доправлено до пункту попереднього збору для подальшого відправлення в навчальний центр, де відбувся інцидент за участю військовослужбовця Вінницького ОМТЦК та СП. Конфлікт був зафіксований на відео та поширений у соцмережах.

У ТЦК повідомили, що за цим фактом призначено службове розслідування щодо перевищення службових повноважень із застосуванням фізичної сили.

"Вінницький обласний ТЦК та СП повністю сприяє правоохоронним органам у розслідуванні інциденту, в установі будуть ухвалені всі необхідні кадрові рішення відповідно до чинного законодавства", - зауважили там.

Крім того, зазначається, що військовозобов’язаного оглянули медичні працівники, травм та ушкоджень виявлено не було.

У військкоматі додали, що військовослужбовець ОМТЦК та СП, причетний до інциденту, до поточного місця служби брав участь у бойових діях, зазнав поранень і контузій.

Керівництво Вінницького обласного ТЦК та СП засудило будь-які прояви насильства та перевищення службових повноважень.