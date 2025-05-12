Чоловік вистрелив у бік військовослужбовця ТЦК у Нікополі: перед цим у них був словесний конфлікт. ФОТОрепортаж

У Нікополі Дніпропетровської області правоохоронці затримали місцевого мешканця, який вистрелив у бік військовослужбовця територіального центру комплектування та соцпідтримки на тлі словесного конфлікту.

Про це повідомила обласна поліція, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що до поліції надійшло повідомлення від військового Нікопольського районного ТЦК про те, що 10 травня близько 10-ї ранку поблизу магазину Нікополі під час перевірки військово-облікових документів чоловік здійснив постріл з пістолета.

Правоохоронці встановили, що у 34-річного мешканця Нікополя виник словесний конфлікт з представниками ТЦК, після чого він дістав зброю та здійснив один постріл в бік військовослужбовця та втік з місця події.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Повідомляли про розташування ТЦК: на Львівщині підозрюють трьох адміністраторів каналів, - прокуратура

Поліцейські впродовж декількох годин затримали фігуранта та вилучили у нього зброю з набоями, попередньо –– це сигнальний пістолет.

Зброю направили на експертизу, а стрілка затримали. Також слідство встановило, що чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння тяжких злочинів.

11 травня чоловіку повідомили про підозру за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.

Також містянину обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії.

Читайте також: Поліція розслідує побиття чоловіка в приміщенні ТЦК у Харкові





