Чоловік вистрелив у бік військовослужбовця ТЦК у Нікополі: перед цим у них був словесний конфлікт. ФОТОрепортаж
У Нікополі Дніпропетровської області правоохоронці затримали місцевого мешканця, який вистрелив у бік військовослужбовця територіального центру комплектування та соцпідтримки на тлі словесного конфлікту.
Про це повідомила обласна поліція, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що до поліції надійшло повідомлення від військового Нікопольського районного ТЦК про те, що 10 травня близько 10-ї ранку поблизу магазину Нікополі під час перевірки військово-облікових документів чоловік здійснив постріл з пістолета.
Правоохоронці встановили, що у 34-річного мешканця Нікополя виник словесний конфлікт з представниками ТЦК, після чого він дістав зброю та здійснив один постріл в бік військовослужбовця та втік з місця події.
Поліцейські впродовж декількох годин затримали фігуранта та вилучили у нього зброю з набоями, попередньо –– це сигнальний пістолет.
Зброю направили на експертизу, а стрілка затримали. Також слідство встановило, що чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння тяжких злочинів.
11 травня чоловіку повідомили про підозру за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.
Також містянину обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
на этой войне воюют добровольцы в перемешку с рабами пока господа по Европам катаются
есть пaны, которые нa войну не пойдут, кaк богaтые aмерикaнцы во временa Вьетнaмa, a есть все остaльные, которых схвaтили зa ж и кинули в джунгли.
сходи разочек умри за будущее Украины.
ви про таке мріяли коли його обирали
Тут явно самооборона.
Доречі на окупованих територіях ухилянтів нема. Всі місцеві сцикуни радісно біжуть в м'ясні штурми навіть без зброї.