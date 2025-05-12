УКР
Чоловік вистрелив у бік військовослужбовця ТЦК у Нікополі: перед цим у них був словесний конфлікт. ФОТОрепортаж

У Нікополі Дніпропетровської області правоохоронці затримали місцевого мешканця, який вистрелив у бік військовослужбовця територіального центру комплектування та соцпідтримки на тлі словесного конфлікту.

Про це повідомила обласна поліція, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що до поліції надійшло повідомлення від військового Нікопольського районного ТЦК про те, що 10 травня близько 10-ї ранку поблизу магазину Нікополі під час перевірки військово-облікових документів чоловік здійснив постріл з пістолета.

Правоохоронці встановили, що у 34-річного мешканця Нікополя виник словесний конфлікт з представниками ТЦК, після чого він дістав зброю та здійснив один постріл в бік військовослужбовця та втік з місця події.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Повідомляли про розташування ТЦК: на Львівщині підозрюють трьох адміністраторів каналів, - прокуратура

У Нікополі затримали чоловіка, який вистрелив у бік ТЦК

Поліцейські впродовж декількох годин затримали фігуранта та вилучили у нього зброю з набоями, попередньо –– це сигнальний пістолет.

Зброю направили на експертизу, а стрілка затримали. Також слідство встановило, що чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння тяжких злочинів.

11 травня чоловіку повідомили про підозру за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.

Також містянину обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії.

Читайте також: Поліція розслідує побиття чоловіка в приміщенні ТЦК у Харкові

У Нікополі затримали чоловіка, який вистрелив у бік ТЦК

Топ коментарі
+22
В Америці нема тцкунів....🤣
показати весь коментар
12.05.2025 20:00 Відповісти
+22
Ага. Дезертирів у формі. Які замість бити ворога на фронті б"ють власних співгромадян в тилу.
показати весь коментар
12.05.2025 20:11 Відповісти
+18
Який Драпатий? Піди проспись. В тцк служать всі "свої": бувші мусора, тітушки та інша наволоч. Ніякий Драпатий їх і в очі ніколи не бачив.
показати весь коментар
12.05.2025 20:24 Відповісти
І що його бік болить?
показати весь коментар
12.05.2025 20:46 Відповісти
Парадокс. у 1941-1045 м не було ТЦК. А 12-ти літні пацани на військових заводах, через невелике зростання стоячи на ящику, працювали токарями без вихідних і зміні до 12 годин. Робили снаряди.
показати весь коментар
12.05.2025 20:55 Відповісти
Не бачу помилки.
показати весь коментар
12.05.2025 21:02 Відповісти
Гугл перекладач тебе підвів ))))
показати весь коментар
13.05.2025 08:28 Відповісти
в той войне лорды британские воевали, будущая королева, дети сталина и так далее.

на этой войне воюют добровольцы в перемешку с рабами пока господа по Европам катаются
показати весь коментар
12.05.2025 23:16 Відповісти
Очевидна різниця у цих війнах - це національна ідентичність ворога. Боротьба за виживання нації проти чужорідного ворога веде людей до самопожертви. А штучний поділ одного народу на дві частини за дуже незначними відмінностями штовхає людей на боротьбу з ТЦКшниками. Ми самі всередині України розкололися на своїх та чужих. Так мені здається.
показати весь коментар
12.05.2025 23:51 Відповісти
это кaпитaлизм. он вот тaк уродливо рaботaет.

есть пaны, которые нa войну не пойдут, кaк богaтые aмерикaнцы во временa Вьетнaмa, a есть все остaльные, которых схвaтили зa ж и кинули в джунгли.
показати весь коментар
13.05.2025 05:18 Відповісти
Капитализм это просто экономическая система, где средства производства находятся в частных руках, например в коммунистическом Китае. У нас большинство людей утеряло чувство любви к своему дому и не хочет его защищать. Капитализм к этому имеет косвенное отношение. Наш народ за последние сто лет потерял свою самобытность, свой национальный колорит. Вначале коммунисты со своей индустриализацией рвали наши души меняя сельский уклад на унифицированный пролетарский, потом западные политтехнологи попытались на исторических культурных остатках создать новый национальный социум, отрывая его от российского. Эта борьба с историей, языком, религией, обычаями, памятниками, символами, расшатали общество как больной зуб. Сейчас нации нет. Люди потеряли чувство защищённости, бегут за кордон. Гиены со всего мира склонились над умирающим телом. Мы бы наверное выжили, если бы нам повезло с диктатором типа Ли Куан Ю или Пиночетом. А может оно и к лучшему, конечно нашему поколению не повезло, но потомки или вернутся к Украинской духовности, вернут на место мемориальную доску М.А. Булгакову или растворятся в этом мире. Лишь бы не пошли по Парагвайскому сценарию.
показати весь коментар
13.05.2025 06:52 Відповісти
Невелике зростання!!🤣🤣🤣
показати весь коментар
13.05.2025 00:27 Відповісти
Самі ви ті ще грамотеi. Немає причин іржати. Невеликого зросту. Невирослі. Не доросли. Невелике зростання. Я правильно пишу.
показати весь коментар
13.05.2025 04:57 Відповісти
самий войовничий Ізя київський, сидит мокша і накручуе ухилянтів до супротиву владі чому ви його слухаете?
показати весь коментар
12.05.2025 20:59 Відповісти
Ми його не слухаємо. Ми його читаємо. А накручують ухилянтів самі тцк.
показати весь коментар
12.05.2025 21:29 Відповісти
Бо таких свинособак дуже багато і воно жре хліб сало українське і оьсирає Україну їх як свиней вирізать поки чуми немає
показати весь коментар
13.05.2025 19:54 Відповісти
Без Вас не получиться. Вертайтесь і навчіть нас.
показати весь коментар
12.05.2025 21:31 Відповісти
Тролль гребанный, я возвращаюсь регулярно в Украину, - все остальное можешь почитать, легко ищется, если не совсем конченное чучело.
показати весь коментар
12.05.2025 22:24 Відповісти
Не кіпішуй, Саньок і не вішай лапшу. Чому не на фронті?
показати весь коментар
12.05.2025 22:31 Відповісти
Об тебя, говно собачье, нет смысла обмазываться - поэтому ПНХ, лахтиский ушлепок. У меня водки нет.
показати весь коментар
12.05.2025 22:36 Відповісти
ты не в Украину возвращайся, а до окопа иди.
сходи разочек умри за будущее Украины.
показати весь коментар
12.05.2025 23:18 Відповісти
Как собаки работают.
показати весь коментар
12.05.2025 23:38 Відповісти
Що, Саньок, провели по губам? )))
показати весь коментар
13.05.2025 08:04 Відповісти
Курва кацапсяча здохни
показати весь коментар
13.05.2025 19:58 Відповісти
країна дебілля у нас тепер в часи зеленського
ви про таке мріяли коли його обирали
показати весь коментар
12.05.2025 21:21 Відповісти
Більшисть населення гоолсуючи за московського клована під час війни голосували за власну смерть. Мрія збулась.
показати весь коментар
13.05.2025 16:57 Відповісти
На його руках ріки пролитої крові і мільйони покалічених життів українців, а він ще лізе на другий термін, бо йому цього мало.
показати весь коментар
17.05.2025 11:27 Відповісти
Кацап брись
показати весь коментар
12.05.2025 22:41 Відповісти
Пан не желал добровольно пройти в бусик и ехать до донецкой посадки.

Тут явно самооборона.
показати весь коментар
12.05.2025 23:13 Відповісти
Вже відстрілюють ТЦК-шників? Видно заслужили...
показати весь коментар
13.05.2025 13:38 Відповісти
Просто сцикунів давно не били. Вони нюх втратили.
Доречі на окупованих територіях ухилянтів нема. Всі місцеві сцикуни радісно біжуть в м'ясні штурми навіть без зброї.
показати весь коментар
13.05.2025 16:59 Відповісти
Все вірно ухилянт зрадник кацапська підстилка і кадирівська маняїх треба не віловлбвать а відстрелювать а рідню за поребрік через мінні поля
показати весь коментар
13.05.2025 20:01 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 