РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10048 посетителей онлайн
Новости Фото Конфликт с ТЦК
8 279 141

Мужчина выстрелил в сторону военнослужащего ТЦК в Никополе: перед этим у них был словесный конфликт. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Никополе Днепропетровской области правоохранители задержали местного жителя, который выстрелил в сторону военнослужащего территориального центра комплектования и соцподдержки на фоне словесного конфликта.

Об этом сообщила областная полиция, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в полицию поступило сообщение от сотрудника Никопольского районного ТЦК о том, что 10 мая около 10 утра вблизи магазина Никополе во время проверки военно-учетных документов мужчина произвел выстрел из пистолета.

Правоохранители установили, что у 34-летнего жителя Никополя возник словесный конфликт с представителями ТЦК, после чего он достал оружие и произвел один выстрел в сторону военнослужащего и скрылся с места происшествия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сообщали о расположении ТЦК: на Львовщине подозревают трех администраторов каналов, - прокуратура

В Никополе задержали мужчину, который выстрелил в сторону ТЦК

Полицейские в течение нескольких часов задержали фигуранта и изъяли у него оружие с патронами, предварительно - это сигнальный пистолет.

Оружие направили на экспертизу, а стрелка задержали. Также следствие установило, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений.

11 мая мужчине сообщили о подозрении по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Также горожанину избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия.

Читайте также: Полиция расследует избиение мужчины в помещении ТЦК в Харькове

В Никополе задержали мужчину, который выстрелил в сторону ТЦК
В Никополе задержали мужчину, который выстрелил в сторону ТЦК
В Никополе задержали мужчину, который выстрелил в сторону ТЦК

Автор: 

конфликт (846) стрельба (3294) Никополь (1151) ТЦК (724)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
В Америці нема тцкунів....🤣
показать весь комментарий
12.05.2025 20:00 Ответить
+22
Ага. Дезертирів у формі. Які замість бити ворога на фронті б"ють власних співгромадян в тилу.
показать весь комментарий
12.05.2025 20:11 Ответить
+18
Який Драпатий? Піди проспись. В тцк служать всі "свої": бувші мусора, тітушки та інша наволоч. Ніякий Драпатий їх і в очі ніколи не бачив.
показать весь комментарий
12.05.2025 20:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
І що його бік болить?
показать весь комментарий
12.05.2025 20:46 Ответить
Парадокс. у 1941-1045 м не було ТЦК. А 12-ти літні пацани на військових заводах, через невелике зростання стоячи на ящику, працювали токарями без вихідних і зміні до 12 годин. Робили снаряди.
показать весь комментарий
12.05.2025 20:55 Ответить
Не бачу помилки.
показать весь комментарий
12.05.2025 21:02 Ответить
Гугл перекладач тебе підвів ))))
показать весь комментарий
13.05.2025 08:28 Ответить
в той войне лорды британские воевали, будущая королева, дети сталина и так далее.

на этой войне воюют добровольцы в перемешку с рабами пока господа по Европам катаются
показать весь комментарий
12.05.2025 23:16 Ответить
Очевидна різниця у цих війнах - це національна ідентичність ворога. Боротьба за виживання нації проти чужорідного ворога веде людей до самопожертви. А штучний поділ одного народу на дві частини за дуже незначними відмінностями штовхає людей на боротьбу з ТЦКшниками. Ми самі всередині України розкололися на своїх та чужих. Так мені здається.
показать весь комментарий
12.05.2025 23:51 Ответить
это кaпитaлизм. он вот тaк уродливо рaботaет.

есть пaны, которые нa войну не пойдут, кaк богaтые aмерикaнцы во временa Вьетнaмa, a есть все остaльные, которых схвaтили зa ж и кинули в джунгли.
показать весь комментарий
13.05.2025 05:18 Ответить
Капитализм это просто экономическая система, где средства производства находятся в частных руках, например в коммунистическом Китае. У нас большинство людей утеряло чувство любви к своему дому и не хочет его защищать. Капитализм к этому имеет косвенное отношение. Наш народ за последние сто лет потерял свою самобытность, свой национальный колорит. Вначале коммунисты со своей индустриализацией рвали наши души меняя сельский уклад на унифицированный пролетарский, потом западные политтехнологи попытались на исторических культурных остатках создать новый национальный социум, отрывая его от российского. Эта борьба с историей, языком, религией, обычаями, памятниками, символами, расшатали общество как больной зуб. Сейчас нации нет. Люди потеряли чувство защищённости, бегут за кордон. Гиены со всего мира склонились над умирающим телом. Мы бы наверное выжили, если бы нам повезло с диктатором типа Ли Куан Ю или Пиночетом. А может оно и к лучшему, конечно нашему поколению не повезло, но потомки или вернутся к Украинской духовности, вернут на место мемориальную доску М.А. Булгакову или растворятся в этом мире. Лишь бы не пошли по Парагвайскому сценарию.
показать весь комментарий
13.05.2025 06:52 Ответить
Невелике зростання!!🤣🤣🤣
показать весь комментарий
13.05.2025 00:27 Ответить
Самі ви ті ще грамотеi. Немає причин іржати. Невеликого зросту. Невирослі. Не доросли. Невелике зростання. Я правильно пишу.
показать весь комментарий
13.05.2025 04:57 Ответить
самий войовничий Ізя київський, сидит мокша і накручуе ухилянтів до супротиву владі чому ви його слухаете?
показать весь комментарий
12.05.2025 20:59 Ответить
Ми його не слухаємо. Ми його читаємо. А накручують ухилянтів самі тцк.
показать весь комментарий
12.05.2025 21:29 Ответить
Бо таких свинособак дуже багато і воно жре хліб сало українське і оьсирає Україну їх як свиней вирізать поки чуми немає
показать весь комментарий
13.05.2025 19:54 Ответить
Без Вас не получиться. Вертайтесь і навчіть нас.
показать весь комментарий
12.05.2025 21:31 Ответить
Тролль гребанный, я возвращаюсь регулярно в Украину, - все остальное можешь почитать, легко ищется, если не совсем конченное чучело.
показать весь комментарий
12.05.2025 22:24 Ответить
Не кіпішуй, Саньок і не вішай лапшу. Чому не на фронті?
показать весь комментарий
12.05.2025 22:31 Ответить
Об тебя, говно собачье, нет смысла обмазываться - поэтому ПНХ, лахтиский ушлепок. У меня водки нет.
показать весь комментарий
12.05.2025 22:36 Ответить
ты не в Украину возвращайся, а до окопа иди.
сходи разочек умри за будущее Украины.
показать весь комментарий
12.05.2025 23:18 Ответить
Как собаки работают.
показать весь комментарий
12.05.2025 23:38 Ответить
Що, Саньок, провели по губам? )))
показать весь комментарий
13.05.2025 08:04 Ответить
Курва кацапсяча здохни
показать весь комментарий
13.05.2025 19:58 Ответить
країна дебілля у нас тепер в часи зеленського
ви про таке мріяли коли його обирали
показать весь комментарий
12.05.2025 21:21 Ответить
Більшисть населення гоолсуючи за московського клована під час війни голосували за власну смерть. Мрія збулась.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:57 Ответить
На його руках ріки пролитої крові і мільйони покалічених життів українців, а він ще лізе на другий термін, бо йому цього мало.
показать весь комментарий
17.05.2025 11:27 Ответить
Кацап брись
показать весь комментарий
12.05.2025 22:41 Ответить
Пан не желал добровольно пройти в бусик и ехать до донецкой посадки.

Тут явно самооборона.
показать весь комментарий
12.05.2025 23:13 Ответить
Вже відстрілюють ТЦК-шників? Видно заслужили...
показать весь комментарий
13.05.2025 13:38 Ответить
Просто сцикунів давно не били. Вони нюх втратили.
Доречі на окупованих територіях ухилянтів нема. Всі місцеві сцикуни радісно біжуть в м'ясні штурми навіть без зброї.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:59 Ответить
Все вірно ухилянт зрадник кацапська підстилка і кадирівська маняїх треба не віловлбвать а відстрелювать а рідню за поребрік через мінні поля
показать весь комментарий
13.05.2025 20:01 Ответить
Страница 2 из 2
 
 