Мужчина выстрелил в сторону военнослужащего ТЦК в Никополе: перед этим у них был словесный конфликт. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Никополе Днепропетровской области правоохранители задержали местного жителя, который выстрелил в сторону военнослужащего территориального центра комплектования и соцподдержки на фоне словесного конфликта.
Об этом сообщила областная полиция, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в полицию поступило сообщение от сотрудника Никопольского районного ТЦК о том, что 10 мая около 10 утра вблизи магазина Никополе во время проверки военно-учетных документов мужчина произвел выстрел из пистолета.
Правоохранители установили, что у 34-летнего жителя Никополя возник словесный конфликт с представителями ТЦК, после чего он достал оружие и произвел один выстрел в сторону военнослужащего и скрылся с места происшествия.
Полицейские в течение нескольких часов задержали фигуранта и изъяли у него оружие с патронами, предварительно - это сигнальный пистолет.
Оружие направили на экспертизу, а стрелка задержали. Также следствие установило, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений.
11 мая мужчине сообщили о подозрении по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
Также горожанину избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия.
на этой войне воюют добровольцы в перемешку с рабами пока господа по Европам катаются
есть пaны, которые нa войну не пойдут, кaк богaтые aмерикaнцы во временa Вьетнaмa, a есть все остaльные, которых схвaтили зa ж и кинули в джунгли.
сходи разочек умри за будущее Украины.
ви про таке мріяли коли його обирали
Тут явно самооборона.
Доречі на окупованих територіях ухилянтів нема. Всі місцеві сцикуни радісно біжуть в м'ясні штурми навіть без зброї.