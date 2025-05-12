Мужчина выстрелил в сторону военнослужащего ТЦК в Никополе: перед этим у них был словесный конфликт. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Никополе Днепропетровской области правоохранители задержали местного жителя, который выстрелил в сторону военнослужащего территориального центра комплектования и соцподдержки на фоне словесного конфликта.

Об этом сообщила областная полиция, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в полицию поступило сообщение от сотрудника Никопольского районного ТЦК о том, что 10 мая около 10 утра вблизи магазина Никополе во время проверки военно-учетных документов мужчина произвел выстрел из пистолета.

Правоохранители установили, что у 34-летнего жителя Никополя возник словесный конфликт с представителями ТЦК, после чего он достал оружие и произвел один выстрел в сторону военнослужащего и скрылся с места происшествия.

Полицейские в течение нескольких часов задержали фигуранта и изъяли у него оружие с патронами, предварительно - это сигнальный пистолет.

Оружие направили на экспертизу, а стрелка задержали. Также следствие установило, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений.

11 мая мужчине сообщили о подозрении по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Также горожанину избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия.

