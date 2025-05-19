Смерть чоловіка у ТЦК Харкова: рідні загиблого заявили про його зникнення ще 11 травня, - поліція
Рідні розшукували з 11 травня жителя Харкова, який 12 травня вистрибнув із вікна на території районного ТЦК й СП та загинув.
Про це повідомила речниця Головного управління Нацполіції в Харківській області Олена Соболевська, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Повідомлення від матері про зникнення сина надійшло до поліції 11 травня", - сказала вона.
Речниця уточнила, що поліція розслідує саме факт загибелі чоловіка; дії військовослужбовців ТЦК, згідно з юрисдикцією, перевірятиме Державне бюро розслідувань, куди направили відповідні матеріали щодо випадку.
"Розслідування триває. Ще не всі отримані експертизи", - додала Соболевська.
Речник Територіального управління ДБР у м. Полтаві Олександр Білка кореспонденту видання повідомив, що станом на 14 годину понеділка документи щодо випадку у Харкові відомство ще не отримало.
Що передувало?
Раніше повідомлялось, про смерть чоловіка на території ТЦК у Харкові. За даними поліції, "ознак насильницької смерті не виявлено", крім травм, отриманих унаслідок падіння з висоти.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу (Умисне вбивство) з приміткою "самогубство". В обласному ТЦК та СП заявили, що жодних протиправних дій щодо громадянина не вчинялося.
Оперативне командування "Схід" повідомило, що начальник РТЦК та СП в Харкові та його заступник усунуті від виконання службових обов'язків на час проведення розслідування щодо смерті чоловіка на території центру.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Знаю,знаю- його Харків маю їхати я захищати з Іспанії і жителі інших країн, + депутати , там довгий список ще вроді .
На зв'язок із дружиною він припинив виходити через три дні свого перебування в навчальному центрі. На п'ятий день його зареєстрували як СЗЧ (того, хто самовільно залишив частину. - Ред.). Дружина Олександра Марина вважає, що його вбили. Поліція із січня веде розслідування - поки без явних результатів чи висновків.
Тобто, проти злочинців з тцк, навіть, поліція безсила. Крута контора...
Ну це поки не прийшли наші котики, то я за них попрацюю.
СЛАВА ЯЙЦЯМ