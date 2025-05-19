УКР
Смерть чоловіка у ТЦК Харкова: рідні загиблого заявили про його зникнення ще 11 травня, - поліція

Самогубство чоловіка у Харківському ТЦК: поліція розповіла деталі

Рідні розшукували з 11 травня жителя Харкова, який 12 травня вистрибнув із вікна на території районного ТЦК й СП та загинув. 

Про це повідомила речниця Головного управління Нацполіції в Харківській області Олена Соболевська, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Повідомлення від матері про зникнення сина надійшло до поліції 11 травня", - сказала вона.

Речниця уточнила, що поліція розслідує саме факт загибелі чоловіка; дії військовослужбовців ТЦК, згідно з юрисдикцією, перевірятиме Державне бюро розслідувань, куди направили відповідні матеріали щодо випадку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Смерть чоловіка на території ТЦК у Харкові: начальника центру відсторонили від роботи на час розслідування

"Розслідування триває. Ще не всі отримані експертизи", - додала Соболевська.

Речник Територіального управління ДБР у м. Полтаві Олександр Білка кореспонденту видання повідомив, що станом на 14 годину понеділка документи щодо випадку у Харкові відомство ще не отримало.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Львівський ТЦК проводить перевірку щодо викрадення військовослужбовцями центру нацгвардійця

Що передувало?

Раніше повідомлялось, про смерть чоловіка на території ТЦК у Харкові. За даними поліції, "ознак насильницької смерті не виявлено", крім травм, отриманих унаслідок падіння з висоти.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу (Умисне вбивство) з приміткою "самогубство". В обласному ТЦК та СП заявили, що жодних протиправних дій щодо громадянина не вчинялося.

Оперативне командування "Схід" повідомило, що начальник РТЦК та СП в Харкові та його заступник усунуті від виконання службових обов'язків на час проведення розслідування щодо смерті чоловіка на території центру.

самогубство (658) смерть (6814) Харків (5856) ТЦК та СП (779)
Топ коментарі
+30
Оце так поворот.Викрадення,тримання в неволі звісно не помітили цього.
показати весь коментар
19.05.2025 15:10 Відповісти
+26
Значить чоловіка викрали за день до цього, відібрали засоби зв'язку і утримували в приміщенні тецека проти його волі. Або як кажуть в самому тецека - здійснили оповіщення.
показати весь коментар
19.05.2025 15:16 Відповісти
+19
Іспанський ї.......бучий мудозвон.
показати весь коментар
19.05.2025 15:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Оце так поворот.Викрадення,тримання в неволі звісно не помітили цього.
показати весь коментар
19.05.2025 15:10 Відповісти
Отак вистрибнув,що ні ноги, ні хребет не зламав... Пірнав, мабуть?
показати весь коментар
19.05.2025 23:34 Відповісти
Значить чоловіка викрали за день до цього, відібрали засоби зв'язку і утримували в приміщенні тецека проти його волі. Або як кажуть в самому тецека - здійснили оповіщення.
показати весь коментар
19.05.2025 15:16 Відповісти
Законні дії та вимоги, що поробиш...
показати весь коментар
19.05.2025 15:22 Відповісти
В якому законі вони законні?
показати весь коментар
19.05.2025 15:59 Відповісти
показати весь коментар
19.05.2025 16:06 Відповісти
Що дивно, якби його кинули на підвал, то він нижче підвалу б не стрибнув, як і чому він оказався на 3му поверсі тайна покритая мраком. Щось тут не чисто.
показати весь коментар
19.05.2025 15:24 Відповісти
Ймовірно, що не вистрибнув, а викинули.
показати весь коментар
19.05.2025 16:49 Відповісти
Как ещё в тцк не сказали, что он сильно спешил на фронт и поэтому прыгнул в окно ,непонятно..
показати весь коментар
19.05.2025 15:22 Відповісти
Мабуть подивився відео в тік токі де в один наряд ходять тцкшнік і той кого він зловив, останньому все дуже подобається))
показати весь коментар
19.05.2025 15:34 Відповісти
Це скажуть пізніше у спільній заяві харківської поліції і ТЦК.
показати весь коментар
19.05.2025 15:51 Відповісти
ТЦК мають компенсувати родині загиблого 15 млн гривень, як за інших загиблих захисників. Вони забрали його живого-здорового, а повернули труп. Це буде справедливо!
показати весь коментар
19.05.2025 15:23 Відповісти
Кому потрібні їхні смердючі тцкунські гроші? Тим можна повернути людину?
показати весь коментар
19.05.2025 15:34 Відповісти
Справа в тому, що вони нічого не компенсують взагалі. Людину вже не повернеш це так, але сім'ю підтримати, яка залишилась без годувальника треба. Хто попіклується про його стареньку матір?
показати весь коментар
19.05.2025 15:36 Відповісти
На цензорі вже тиждень бідкаються про якогось тіпа, який убився, тільки щоб не воювати протів "руських братьєв".
Знаю,знаю- його Харків маю їхати я захищати з Іспанії і жителі інших країн, + депутати , там довгий список ще вроді .
показати весь коментар
19.05.2025 15:23 Відповісти
Іспанський ї.......бучий мудозвон.
показати весь коментар
19.05.2025 15:28 Відповісти
О, вже один з професійних борців проти ЗСУ появився, постійно на зміні, прям племінний орк ботостайні
показати весь коментар
19.05.2025 15:32 Відповісти
Сходи до іспанської кобили у тріщину
показати весь коментар
19.05.2025 15:35 Відповісти
Хто ти, чмо псевдоґишпанське?
показати весь коментар
19.05.2025 15:43 Відповісти
Скажи друже - за що ми воюємо ? За цінності - права і свободи ? Чи за тєріторії? Москалі до речі воюють за тєріторії
показати весь коментар
19.05.2025 15:29 Відповісти
Ви маєте просто заткнутися, а не варнякати тут зі свого Ов'єдо.
показати весь коментар
19.05.2025 15:30 Відповісти
Чим далі в Європі, тим патріотичніші патріоти.
показати весь коментар
19.05.2025 15:31 Відповісти
Твоє варнякання з дивану, мабуть набагато важливіше і саме правдиве?
показати весь коментар
19.05.2025 15:34 Відповісти
І взагалі... Чого верещиш, як бик, якому на ранчо негостреною сокирою яйця поголили?
показати весь коментар
19.05.2025 16:03 Відповісти
Житель Іспанії чи громадянин Іспанії?
показати весь коментар
19.05.2025 15:41 Відповісти
Вбили людину і викинули з вікна. Діють за методичками нквд
показати весь коментар
19.05.2025 15:23 Відповісти
Подейкують, але доказів в мене нема тому можливо це не правда, що по такій самій схемі діють і прикодонники західного загону, бо втопитися в Тисі це якась фантастика як на мене
показати весь коментар
19.05.2025 15:26 Відповісти
Сумніваюсь також, що всі потопельники були поганими плавцями
показати весь коментар
19.05.2025 15:42 Відповісти
Зимою легко. Є люди які не витримують переохолодження. А ось вже з травня по листопад - ці випадки під питанням 🤔
показати весь коментар
19.05.2025 16:25 Відповісти
ЗЕлені боти навпаки кажуть що просто він нехотів вбивать орків тому скоїв самогубство
показати весь коментар
19.05.2025 15:31 Відповісти
Авжеж, настільки любив "братушек", що, навіть власним життям пожертвував заради них. І що цікаво, знаходяться індивідуми, які вірять в цю маячню. Навіть, на цьому форумі такі є.
показати весь коментар
19.05.2025 15:36 Відповісти
Какие ваши доказательства?
показати весь коментар
19.05.2025 18:04 Відповісти
https://4vlada.com/mobilizovanogo-rivnianyna-yakyj-pishov-u-szch-znajshly-mertvym-u-richtsi Тіло мобілізованого в січні 2025 року рівнянина Олександра Смика знайшли 9 березня в річці Горинь неподалік військового полігону.

На зв'язок із дружиною він припинив виходити через три дні свого перебування в навчальному центрі. На п'ятий день його зареєстрували як СЗЧ (того, хто самовільно залишив частину. - Ред.). Дружина Олександра Марина вважає, що його вбили. Поліція із січня веде розслідування - поки без явних результатів чи висновків.
показати весь коментар
19.05.2025 15:25 Відповісти
ніяких протиправних дій не вчиняли..., дивно, чому тоді мати не знала, де знаходиться ії син понад добу...
показати весь коментар
19.05.2025 15:28 Відповісти
Оце так соціально підтримали чоловіка, нічого не скажеш
показати весь коментар
19.05.2025 15:31 Відповісти
Можливо й "підтримували", аж до самого вікна...
показати весь коментар
19.05.2025 16:29 Відповісти
"Речниця уточнила, що поліція розслідує саме факт загибелі чоловіка; дії військовослужбовців ТЦК, згідно з юрисдикцією, перевірятиме Державне бюро розслідувань"

Тобто, проти злочинців з тцк, навіть, поліція безсила. Крута контора...
показати весь коментар
19.05.2025 15:33 Відповісти
Відпи₴дити та викинути з вікна для тцкашників вже не являється протиправними діями.
показати весь коментар
19.05.2025 15:35 Відповісти
Можливо, з 11 до 12 числа він передавав інформацію ФСБ, а 12 числа прийшов у ТЦК і вистрибнув з вікна, щоб скомпрометувати військовослужбовців.

Ну це поки не прийшли наші котики, то я за них попрацюю.
показати весь коментар
19.05.2025 15:36 Відповісти
Я не один вже не навиджу цю країну ?
показати весь коментар
19.05.2025 15:51 Відповісти
Ти не один, путін також ненавидить цю країну. А ти за кого голосував?
показати весь коментар
19.05.2025 15:56 Відповісти
Діти тих батьків які проливають свою кров окопах, в яких рейдери віджимають землі за що воюють ?
показати весь коментар
19.05.2025 16:00 Відповісти
За тебе.
показати весь коментар
19.05.2025 16:09 Відповісти
І я не голосую це на#балово !
показати весь коментар
19.05.2025 16:02 Відповісти
Якщо держава таке творить для своїх людей, то потрібно бути лохом щоб її любити.
показати весь коментар
19.05.2025 16:05 Відповісти
А ви любите державу де у ямах на ціпках один одного вбивають за крихти хліба?
показати весь коментар
19.05.2025 16:26 Відповісти
Ти ж за таку країну,коли проголосував за ЗЕ
показати весь коментар
19.05.2025 16:30 Відповісти
А ти за кого голосував ?
показати весь коментар
19.05.2025 16:32 Відповісти
За Порошенка
показати весь коментар
19.05.2025 16:33 Відповісти

показати весь коментар
19.05.2025 16:34 Відповісти
Одразу помітно недорозвиненний зебобік.
показати весь коментар
19.05.2025 16:46 Відповісти
Ми в армії , нашій , в трьох билися за кусок хліба найдений на помийці.
СЛАВА ЯЙЦЯМ
показати весь коментар
19.05.2025 16:53 Відповісти
Если треп отвезли в морг на Дмитриевскую , то там нарисуют « нужную «»» причину смерти
показати весь коментар
19.05.2025 16:12 Відповісти
Потрібно повідомити про незаконні дії ТЦК президента, бо він не знає, що вони творять і він їх відразу розгонить, як це зробив з воєнкомами.Він просто не знає, а ті користуються його незнанням.
показати весь коментар
19.05.2025 17:55 Відповісти
Ага не зна.., хотя какая разніца!
показати весь коментар
19.05.2025 18:52 Відповісти
На оформление всех документов необходимых для мобилизации хватает 30 минут? Этот дебил косил под сумасшедшего, а потом оказалось он таким и был? Ну и хер с ним.
показати весь коментар
19.05.2025 18:03 Відповісти
 
 