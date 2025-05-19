Смерть чоловіка у ТЦК Харкова: рідні загиблого заявили про його зникнення ще 11 травня, - поліція

Рідні розшукували з 11 травня жителя Харкова, який 12 травня вистрибнув із вікна на території районного ТЦК й СП та загинув.

Про це повідомила речниця Головного управління Нацполіції в Харківській області Олена Соболевська, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Повідомлення від матері про зникнення сина надійшло до поліції 11 травня", - сказала вона.

Речниця уточнила, що поліція розслідує саме факт загибелі чоловіка; дії військовослужбовців ТЦК, згідно з юрисдикцією, перевірятиме Державне бюро розслідувань, куди направили відповідні матеріали щодо випадку.

"Розслідування триває. Ще не всі отримані експертизи", - додала Соболевська.

Речник Територіального управління ДБР у м. Полтаві Олександр Білка кореспонденту видання повідомив, що станом на 14 годину понеділка документи щодо випадку у Харкові відомство ще не отримало.

Що передувало?

Раніше повідомлялось, про смерть чоловіка на території ТЦК у Харкові. За даними поліції, "ознак насильницької смерті не виявлено", крім травм, отриманих унаслідок падіння з висоти.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу (Умисне вбивство) з приміткою "самогубство". В обласному ТЦК та СП заявили, що жодних протиправних дій щодо громадянина не вчинялося.

Оперативне командування "Схід" повідомило, що начальник РТЦК та СП в Харкові та його заступник усунуті від виконання службових обов'язків на час проведення розслідування щодо смерті чоловіка на території центру.