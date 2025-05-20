Смерть чоловіка у ТЦК Харкова: поліція каже, що доказів доведення до самогубства немає

У чоловіка, який вистрибнув з вікна третього поверху на території РТЦК та СП у Харкові 12 травня, не виявили слідів ушкоджень, які б були непритаманними для падіння з висоти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в етері "Суспільного" 20 травня розповів начальник поліції Харківської області Петро Токар.

За його словами, правоохоронці також переглянули записи з камер відеоспостереження та не побачили доказів, що чоловіка довели до самогубства.

"На місце одразу прибула слідчо-оперативна група, провела огляд місця пригоди, опитала очевидців, свідків і вилучила відеозаписи з камер спостереження, які функціонували на території РТЦК та СП і в приміщенні. Хочу сказати, що, попри різні маніпуляції, під час проведення розтину трупа загиблої особи, не отримано жодних відомостей про наявні тілесні ушкодження, непритаманні для падіння з висоти третього поверху. Опрацювавши відеозаписи, ми не бачимо жодних відомостей про те, що особу саме довели до самогубства", - сказав Токар.

Слідчі також вивчили дописи загиблого у соціальних мережах.

"І там є певні публікації, які він робив, де зазначав, що в жодному разі він не підтримує цю війну, не донатить, у жодному разі він не піде воювати, смерті він не боїться. І якщо гіпотетично так складеться, що йому треба буде брати до рук зброю чи воювати, то йому краще покінчити життя самогубством", - додав начальник поліції регіону.

Що передувало?

Раніше повідомлялось, про смерть чоловіка на території ТЦК у Харкові. За даними поліції, "ознак насильницької смерті не виявлено", крім травм, отриманих унаслідок падіння з висоти.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу (Умисне вбивство) з приміткою "самогубство". В обласному ТЦК та СП заявили, що жодних протиправних дій щодо громадянина не вчинялося.

Оперативне командування "Схід" повідомило, що начальник РТЦК та СП в Харкові та його заступник усунуті від виконання службових обов'язків на час проведення розслідування щодо смерті чоловіка на території центру.

