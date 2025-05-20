УКР
Новини
2 542 47

Смерть чоловіка у ТЦК Харкова: поліція каже, що доказів доведення до самогубства немає

Самогубство чоловіка у харківському ТЦК: що встановила поліція

У чоловіка, який вистрибнув з вікна третього поверху на території РТЦК та СП у Харкові 12 травня, не виявили слідів ушкоджень, які б були непритаманними для падіння з висоти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в етері "Суспільного" 20 травня розповів начальник поліції Харківської області Петро Токар.

За його словами, правоохоронці також переглянули записи з камер відеоспостереження та не побачили доказів, що чоловіка довели до самогубства.

"На місце одразу прибула слідчо-оперативна група, провела огляд місця пригоди, опитала очевидців, свідків і вилучила відеозаписи з камер спостереження, які функціонували на території РТЦК та СП і в приміщенні. Хочу сказати, що, попри різні маніпуляції, під час проведення розтину трупа загиблої особи, не отримано жодних відомостей про наявні тілесні ушкодження, непритаманні для падіння з висоти третього поверху. Опрацювавши відеозаписи, ми не бачимо жодних відомостей про те, що особу саме довели до самогубства", - сказав Токар.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Смерть чоловіка у ТЦК Харкова: рідні загиблого заявили про його зникнення ще 11 травня, - поліція

Слідчі також вивчили дописи загиблого у соціальних мережах.

"І там є певні публікації, які він робив, де зазначав, що в жодному разі він не підтримує цю війну, не донатить, у жодному разі він не піде воювати, смерті він не боїться. І якщо гіпотетично так складеться, що йому треба буде брати до рук зброю чи воювати, то йому краще покінчити життя самогубством", - додав начальник поліції регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Викрадення та побиття нацгвардійця у Львові: ОК "Захід" заперечує застосування сили військовими ТЦК

Що передувало?

Раніше повідомлялось, про смерть чоловіка на території ТЦК у Харкові. За даними поліції, "ознак насильницької смерті не виявлено", крім травм, отриманих унаслідок падіння з висоти.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу (Умисне вбивство) з приміткою "самогубство". В обласному ТЦК та СП заявили, що жодних протиправних дій щодо громадянина не вчинялося.

Оперативне командування "Схід" повідомило, що начальник РТЦК та СП в Харкові та його заступник усунуті від виконання службових обов'язків на час проведення розслідування щодо смерті чоловіка на території центру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смерть чоловіка на території ТЦК у Харкові: начальника центру відсторонили від роботи на час розслідування

Автор: 

Нацполіція (15438) самогубство (659) смерть (6814) Харків (5857) ТЦК та СП (780)
Топ коментарі
+18
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.

Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.

Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.

Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».

Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.

Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.

Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.

Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.

Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.

Де дороги є, а дурнів - немає.

Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.

Україна, в яку повертаються.

Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.

Україна, з якої не поїдуть наші діти.

Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського

2019 рік

https://www.facebook.com/photo/?fbid=9133883646711959&set=a.271210406312705&__cft__[0]=AZXTEeYd_oaffPp_i2gwfTtV-6************************************************************************************************************************************************************-31MGvWaKKGn0t9WhBpXmnMKmojuZKnbDLsN2eQxOQWj1CbtA0SSbBkA&__tn__=EH-R



20.05.2025 18:54
+16
Можуть ще й звинуватити що підбурював співробітників сіганути разом з ним.
20.05.2025 18:51
+15
20.05.2025 18:46
20.05.2025 18:46
... ознак насильницької смерті не виявлено крім травм, отриманих унаслідок падіння з висоти.
сам прийшов у тцк та полетів
20.05.2025 18:51
Можуть ще й звинуватити що підбурював співробітників сіганути разом з ним.
20.05.2025 18:51
Ну верим-верим.
20.05.2025 18:53
Зрозуміло, самогубець кілька разів випав із третього поверху.
20.05.2025 18:53
20.05.2025 18:54
Мабудь розумна людина і патріот України, так гарно розказував! Мабудь за нього і проголосують!😁
20.05.2025 19:07
На наступних виборах за нього і проголосують
20.05.2025 22:03
Примушувати людину, котрій і на фіг не всралася ця війна, котра хотіла просто жити- це не причина?
20.05.2025 18:56
То іди замість нього ніде в світі так за зрадників не хвилювались не хоче служить україні піде служить кацапам там не питають хочеш не хочеш хворий чи ні одягнули зброю дали і пішов ні в яму або на кутак до збоченців чи на пляшку а потім вперед
20.05.2025 19:03
О, вже залякують бурятами. А якщо я не воював, з моєї сім'ї ніхто не воював, до того ж рідна тітка в Москві живе- за що їм мене кривдити? Житиму собі спокійно, на заробітки в Москву їздитиму.
20.05.2025 19:07
Ага.А давайте ще приймемо закон Мар'яни Безмозглої що дозволятиме страчувати своїх солдат.
20.05.2025 20:39
Та і ти ж підеш штурмувати Варшаву. Чи сам розраховуєш втекти?
20.05.2025 21:11
Питання -- А кому вона всралася?? Хто не хоче Жити??? Поясніть про свою приЧину Хлопцям на нулі!!( Моєму Синові! моєму Зятю!!( Вони не хотять ЖИТИ??? Виховувати своїх діточок! моїх онуків?? НІ?? То що ти тут і тобі подібні чешете??? ( Гандон ти!, нафіг блєть ему не всралося *****!(
20.05.2025 19:05
Не всі народжені для війни. Я коли народився, моя мама відразу сказала- моє дитя народжене не для війни!
20.05.2025 19:08
Це все що можеш сказати?? Маму згадав ?? Йди блєть орків зустрічай, мама тобою пишалась би!,(
20.05.2025 19:11
він просто не хотів загинути...на фронті)))
21.05.2025 07:09
Это понятно доказуха это когда присной памяти Кравченко пять раз себе в голову стрельнул, от то доказуха..
20.05.2025 18:59
Всього двічі! І нічого дивного в цьому немає - в українських чиновників-самогубців є традиція робити собі контрольний постріл в голову. Кирпа як підтвердження.
20.05.2025 20:19
Та нет, стрелял пять раз, просто три раза промахнулся...
20.05.2025 20:24
І вааще пацанчик просто перепутав вікно з дверима. Просто неуважний.
20.05.2025 18:59
Нічого. Я впевнений що зрештою справедливість переможе і країна справжніми Героями назве тих, хто мав розум не йти на війну, хто мав сміливість перепливти через Тису, хто був змушений у неповні 30 років одружитися із старою бабцею-інвалідом чи просидів всю війну в квартирі, не маючи можливості ходити на роботу, в той час коли його діти голодували і просили хоча б кусник хліба. Час все розставить на свої місця!
20.05.2025 19:09
Назви своє ім'я підораст
20.05.2025 19:10
Моє їм'я тобі нічого не дасть. Я вже три роки не виходжу з квартири, мама купує мені їжу та сигарети з спиртним, а коли дзвонять у двері я в кладовці ховаюся.
20.05.2025 19:14
его имя сестра - валодя зеленский
20.05.2025 20:02
...з 11 травня його почали шукати рідні, а 12 він вистрибнув з ТЦК.
Що ж він в ТЦК робив ЦІЛУ ДОБУ?
А достатньо було просто попередити рідних і такого не сталось.
ТеЦеКашники безнадійні
20.05.2025 19:03
Нагадайте рівень довіри народу до поліції? А по суті як я і казала, самогубця просто чекав коли його бусифікують щоб кинути пляму на ТЦК
20.05.2025 19:04
Так... Хіба за ми голосували в 2019?
20.05.2025 19:16
)))Ржжу))) А те що его насильно запхали в тцка ПО ФОКТУ ВИКРАДЕНЯ! не е підставой, до доведеня співробітниками тцка до самогубства)))))))
20.05.2025 19:04
Розмінування вже зайнято
Туди Насіров мобілізувався добровільно... з ріднею з зеленою ковдрою
https://censor.net/ua/news/3545938/pislya-mobilizatsiyi-nasirov-slujytyme-saperom

Цей як не розмінує, то всі міни покраде.
20.05.2025 19:19
твари тцкашные- еще придет время и народ вас залюбит до смерти
20.05.2025 19:08
хватит, что соседи знают и у каждого тцкашника они есть, не на луне живут
20.05.2025 19:34
А не простіше керівництво РТЦК та СП відправити на Суд Божий. Скинути їх із 3-го поверху. Якщо залишаться живими, значить - невинні!
20.05.2025 19:11
з 9 бажано
20.05.2025 21:51
конти , Лариса Немезида #551154 , Sсhool Bus , Работаем энергичнее. Степанов заболел, помощи не будет. Не отработаете тему- премии не ждите.
20.05.2025 19:28
не виявили слідів ушкоджень, які б були непритаманними для падіння з висоти. Джерело: https://censor.net/ua/n3553347
А як ви з розтину наприклад дізнаєтеся чи був психологічний тиск?
20.05.2025 19:56
Саме ТЦК то вже Доведення до самогубства!
20.05.2025 20:07
я своє відвоював розумнику. тоді коли тебе ще в проекті не було. на куй пішов!
20.05.2025 20:20
впав із дерева на сокиру
20.05.2025 21:52
 
 