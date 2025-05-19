УКР
Викрадення та побиття нацгвардійця у Львові: ОК "Захід" заперечує застосування сили військовими ТЦК

У Львові ветеран заявив про викрадення ТЦК: ОК Захід прокоментував

У Львові ветеран Андрій Баглай, який був звільнений із Нацгвардії за станом здоров'я, напередодні повідомив про побиття та викрадення військовослужбовцями ТЦК. Речник ОК "Захід" Олег Домбровський заперечив інформацію про застосування неправомірних дій з боку військових ТЦК щодо чоловіка. 

Про це Олег Домбровський розповів в ефірі "Суспільне. Студія", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, ввечері 16 травня військовослужбовці одного зі львівських центрів комплектування під час проведення оповіщення військовозобов'язаних попросили перехожого — Андрія Баглая — показати військово-облікові документи.

Однак чоловік відмовився це зробити. Окрім цього, він відповідав військовослужбовцям у некоректній формі та поводитися зверхньо.

"Громадянин Андрій Баглай був запрошений до ТЦК. Лише під час слідування по маршруту він виявив бажання сказати про те, що проходив військову службу і був звільнений з лав ЗСУ за станом здоров’я", - розповів Домбровський.

Після з'ясування цих обставин чоловіка було відпущено, сказав речник ОК "Захід".

Водночас, як стверджує він, під час проведення розслідування не було підтверджено застосування неправомірних дій стосовно Баглая, про що він заявляв на відео.

За словами Домбровського, жодних звернень з боку чоловіка до правоохоронних органів або до лікарень не було.

Речник також додав, що четверо з п’ятьох військовослужбовців, які проводили оповіщення, є учасниками бойових дій.

Домбровський наголосив: військовозобов'язані повинні на вимогу військовослужбовців ТЦК показувати військово-облікові документи.

"Якщо ж чоловік не має при собі військово-облікових документів або не може з тих чи інших підстав верифікувати своє становище, він має проїхати до ТЦК та СП для звірки облікових даних і підтвердження статусу", - додав він. 

Раніше в мережі поширили відео, на якому 23-річний чоловік розповів, що його у Львові затримали та побили працівники ТЦК та СП. Чоловік представився Андрієм Баглаєм та зазначив, що останні три роки служив у Нацгвардії, однак звільнився за станом здоров’я і наразі має третю групу інвалідності.

Цензор.НЕТ інформував, що Львівський ТЦК та СП проводить перевірку щодо викрадення та побиття військовослужбовцями центру колишнього військовослужбовця Андрія Баглая.

Автор: 

+27
"Громадянин Андрій Баглай був запрошений до ТЦК. Лише під час слідування по маршруту він виявив бажання сказати про те, що проходив військову службу і був звільнений з лав ЗСУ за станом здоров'я", - розповів Домбровський.
19.05.2025 17:23
+26
От вже ті іпсо ну не можуть так тицикашнікі створити з вільними людьми в вільній країні . Так вам гідрант потужній говорив.
19.05.2025 17:20
+23
А давайте всіх фігурантів події перевіримо на поліграфі. Буде цікаво.
19.05.2025 17:27
От вже ті іпсо ну не можуть так тицикашнікі створити з вільними людьми в вільній країні . Так вам гідрант потужній говорив.
19.05.2025 17:20
"Громадянин Андрій Баглай був запрошений до ТЦК. Лише під час слідування по маршруту він виявив бажання сказати про те, що проходив військову службу і був звільнений з лав ЗСУ за станом здоров'я", - розповів Домбровський.
19.05.2025 17:23
Окрім того цей домбровський бреше коли каже що на вимогу тцкашників повинні надаватися документи. Поліція має дивитися документи а не ряджені тітушки.
19.05.2025 18:05
Громадянин Андрій Баглай був запрошений
-------------

Це з розряду як уночі в провулку троє жлобів запрошують лом купити
19.05.2025 18:29
Як вчора і писали, кацапська ІПСО.
19.05.2025 17:23
А давайте всіх фігурантів події перевіримо на поліграфі. Буде цікаво.
19.05.2025 17:27
А що саме на поліграфі перевірятимете? Просто цікаво стало.
19.05.2025 17:33
Правдивість свідчень фігурантів події. Саме для цього призначений детектор брехні, хіба ні?
19.05.2025 17:35
Поліграф це не детектор брехні. Детекторів брехні не існує в природі
19.05.2025 18:10
Відповідатимуть на питання як саме "оповіщували" та "запрошували" до тцк. Я б ще запитав де саме воювали мужні ТЦКуни.
19.05.2025 17:38
От такі брехуни Домбровські та їх покровителі - і є тим самим ІПСО та демотиватором - які зривають процес мобілізації .
19.05.2025 17:29
"Він відповідав військовослужбовцям тцкшникам у некоректній формі та поводитися зверхньо" - а тцкашники виявилися не готовими до такої гри зі зміною ролей. Зазвичай так поводяться вони.
19.05.2025 17:32
Ми НАХАБНО БРЕШЕМО!
І що ви нам за це зробите?
19.05.2025 17:32
на те він і речник
19.05.2025 17:33
Напишемо гнівний коментар до статті - нехай їм буде соромно
19.05.2025 18:30
Речник це взагалі ніхто,не в його компетентності коментувати такі події.Він ні за що не відповідає,тому може говорити що завгодно
19.05.2025 17:32
ех... якби Чікатіло знав,що так можна... "нівчьом ні вінават! нє била такова"
19.05.2025 17:35
"Громадянин Андрій Баглай був запрошений до ТЦК"-тобто затриманий ТКЦ.А мають право ТЦК затримувати громадян і по якому закону коли є 29 ст.Конституції України яка діє під час військового стану в повному обсязі?-//// Стаття 29.Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.////// ,,Був запрошений,,- а він відмовився від запрошення,бо такого в законодавстві немає.І коли він відмовився від запрошення-його скорше всього побили щоб завезти в ТЦК. ,,Домбровський наголосив: військовозобов'язані повинні на вимогу військовослужбовців ТЦК показувати військово-облікові документи"-По ст.63 Конституції яка діє під час військового стану він не забовязаний це робити-///Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом. Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист.////
19.05.2025 17:41
Ви певно забули що мешкаєте в країні мрії Зє.
19.05.2025 17:43
Та зрозуміло що сам впав і вдарився (декілька разів). В той час як тецека здійснювали оповіщення, проводили запрошення і надавали інші види соціальної підтримки.
19.05.2025 17:42
Вважаєш, що до нього підійшли, він пред'явив військовий з випискою про відстрочку чи інший документ, але тцкшники, для розваги, почали його лупцювати, та шукати на свій зад інших пригод?
19.05.2025 17:54
Сотні відео, коли ці виродки б'ють цивільних тебе ні в чому не переконали....
19.05.2025 17:57
просто так?
Якщо ти покажеш маєш військовий квиток, чи хоч копію фото - ти вільний. Скоріш за все побикувати захотілось.
19.05.2025 19:56
Сотні випадків, коли тцкуни вискакують з буса, крутять перехожого і запихають до буса, ніяких документів не питаючи. Збивають бусом велосипедистів. Але ти упорото продовжуєш виправдовувати бандитів. Мабуть, сам з них.
19.05.2025 20:07
Що може бути простішим хоча б раз надати як доказ "бикування" відео з бодікамер ТЦКунів або мусорів? Це було б значно вагоміше за твій дешевий триндьож. Проте жодного разу так не зробили. Чи є ідеї чому так?
19.05.2025 20:48
Ото вам і весь х#й до копійки. Брешуть в очі та не відчувають з цього приводу ніякого дискомфорту. Реально нквс.
19.05.2025 18:02
Добровільно поїхав опівночі оновлювати дані. На вулиці не показав документи, але у бусику все стало зрозуміло. Треба розуміти ситуацію.
19.05.2025 18:02
Цирк якийсь, "та поводитися зверхньо."
19.05.2025 18:03
Нагадало старий анекдот, вибачте, що кацапською...

Полковник вызывает двух рядовых.
- Мне звонили из детского сада, и сказали, что после того, как вы там в
качестве шефской помощи исправляли проводку, все дети стали ругаться
отборным матом!
- Мы тут не при чем, спокойно себе работали. Я лестницу держал, а
Сидоров паял. Правда, мне за шиворот олово начало капать...
- И что ты сказал? Наверное, ругался?
- Да нет. Я спокойно спросил: "Сидоров, разве ты не видишь, что твоему
товарищу по службе капает за шиворот расплавленный металл?"
19.05.2025 18:04
Нєфіг бикувати! Спочатку бикують, провокують,"качають права", а коли отримують по мармизі розпускають соплі та викладують відосики вирвані-з контексту. Запитали для перевірки документи, пред'явив і пішов собі далі,коли ти дійсно вже своє відслужив і не являєшся військовозобов'язаним. Але ж ні, треба пови***уватися...
19.05.2025 18:05
Як там в Амстердамі погода?
19.05.2025 18:07 Відповісти
Він на стріпі,не бачить яка погода
19.05.2025 19:47 Відповісти
Правильно, взагалі коли повз проїжджає прокурор, поліція, тцкун та інші верховні жерці, то треба одразу вставати на коліна раком головой донизу і паспорт тримати розкритим на піднятій руці, щоб не обтяжувати панів...
19.05.2025 18:19 Відповісти
Віктор Григорович #485959 повертайся захищати Україну або пельку закрий.
19.05.2025 18:22 Відповісти
може людина запитала у ТЦКунів, на яких саме фронтах вони воювали?

а по темі: не мають вони права затримувати людей і доставляти до ТЦК, тільки поліція
19.05.2025 18:30 Відповісти
Очікування - захоплююча історія, який же з ветеранів виявиться правий, а який бреше?
Реальність - тцкун завжди правий
19.05.2025 18:13 Відповісти
Зверхність у спілкуванні з людьми, нуль поваги і ґречності - це "візитівки" тих, хто вважає, що схопив пана Бога за бороду. Забувають, що все йде до своєї протилежності. Статути ЗСУ вимагають ввічливості та пошани у спілкуванні військових
19.05.2025 18:59 Відповісти
1. А де відео бодікамер? Це вимога Закону (я розумію що наївно).
2. Придумали прутню військових і ментів (не поліцейських) не можна знімкувати. Де це написано що ТЦК не можна знімкувати? Хоть один сказав чим це передбачено?
3. Чим ми відрізняємося від кацапії?
19.05.2025 19:07 Відповісти
Якщо ти служив - навіщо бикувати?
Показав хоч копію документів на смартфоні - і йди далі.
19.05.2025 19:54 Відповісти
 
 