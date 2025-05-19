Викрадення та побиття нацгвардійця у Львові: ОК "Захід" заперечує застосування сили військовими ТЦК
У Львові ветеран Андрій Баглай, який був звільнений із Нацгвардії за станом здоров'я, напередодні повідомив про побиття та викрадення військовослужбовцями ТЦК. Речник ОК "Захід" Олег Домбровський заперечив інформацію про застосування неправомірних дій з боку військових ТЦК щодо чоловіка.
Про це Олег Домбровський розповів в ефірі "Суспільне. Студія", передає Цензор.НЕТ.
За його словами, ввечері 16 травня військовослужбовці одного зі львівських центрів комплектування під час проведення оповіщення військовозобов'язаних попросили перехожого — Андрія Баглая — показати військово-облікові документи.
Однак чоловік відмовився це зробити. Окрім цього, він відповідав військовослужбовцям у некоректній формі та поводитися зверхньо.
"Громадянин Андрій Баглай був запрошений до ТЦК. Лише під час слідування по маршруту він виявив бажання сказати про те, що проходив військову службу і був звільнений з лав ЗСУ за станом здоров’я", - розповів Домбровський.
Після з'ясування цих обставин чоловіка було відпущено, сказав речник ОК "Захід".
Водночас, як стверджує він, під час проведення розслідування не було підтверджено застосування неправомірних дій стосовно Баглая, про що він заявляв на відео.
За словами Домбровського, жодних звернень з боку чоловіка до правоохоронних органів або до лікарень не було.
Речник також додав, що четверо з п’ятьох військовослужбовців, які проводили оповіщення, є учасниками бойових дій.
Домбровський наголосив: військовозобов'язані повинні на вимогу військовослужбовців ТЦК показувати військово-облікові документи.
"Якщо ж чоловік не має при собі військово-облікових документів або не може з тих чи інших підстав верифікувати своє становище, він має проїхати до ТЦК та СП для звірки облікових даних і підтвердження статусу", - додав він.
Раніше в мережі поширили відео, на якому 23-річний чоловік розповів, що його у Львові затримали та побили працівники ТЦК та СП. Чоловік представився Андрієм Баглаєм та зазначив, що останні три роки служив у Нацгвардії, однак звільнився за станом здоров’я і наразі має третю групу інвалідності.
Цензор.НЕТ інформував, що Львівський ТЦК та СП проводить перевірку щодо викрадення та побиття військовослужбовцями центру колишнього військовослужбовця Андрія Баглая.
Це з розряду як уночі в провулку троє жлобів запрошують лом купити
військовослужбовцямтцкшникам у некоректній формі та поводитися зверхньо" - а тцкашники виявилися не готовими до такої гри зі зміною ролей. Зазвичай так поводяться вони.
І що ви нам за це зробите?
Якщо ти покажеш маєш військовий квиток, чи хоч копію фото - ти вільний. Скоріш за все побикувати захотілось.
а по темі: не мають вони права затримувати людей і доставляти до ТЦК, тільки поліція
Реальність - тцкун завжди правий
2. Придумали прутню військових і ментів (не поліцейських) не можна знімкувати. Де це написано що ТЦК не можна знімкувати? Хоть один сказав чим це передбачено?
3. Чим ми відрізняємося від кацапії?
Показав хоч копію документів на смартфоні - і йди далі.