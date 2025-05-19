Похищение и избиение нацгвардейца во Львове: ОК "Захід" отрицает применение силы военными ТЦК
Во Львове ветеран Андрей Баглай, который был уволен из Нацгвардии по состоянию здоровья, накануне сообщил об избиении и похищении военнослужащими ТЦК. Представитель ОК "Захід" Олег Домбровский опроверг информацию о применении неправомерных действий со стороны военных ТЦК в отношении мужчины.
Об этом Олег Домбровский рассказал в эфире "Суспільне. Студія", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, вечером 16 мая военнослужащие одного из львовских центров комплектования во время проведения оповещения военнообязанных попросили прохожего - Андрея Баглая - показать военно-учетные документы.
Но мужчина отказался это сделать. Кроме этого, он отвечал военнослужащим в некорректной форме и вел себя пренебрежительно.
"Гражданин Андрей Баглай был приглашен в ТЦК. Лишь во время следования по маршруту он изъявил желание сказать о том, что проходил военную службу и был уволен из рядов ВСУ по состоянию здоровья", - рассказал Домбровский.
После выяснения этих обстоятельств мужчина был отпущен, сказал представитель ОК "Захід".
В то же время, как утверждает он, во время проведения расследования не было подтверждено применение неправомерных действий в отношении Баглая, о чем он заявлял на видео.
По словам Домбровского, никаких обращений со стороны мужчины в правоохранительные органы или в больницы не было.
Спикер также добавил, что четверо из пяти военнослужащих, которые проводили оповещение, являются участниками боевых действий.
Домбровский подчеркнул: военнообязанные должны по требованию военнослужащих ТЦК показывать военно-учетные документы.
"Если же человек не имеет при себе военно-учетных документов или не может по тем или иным основаниям верифицировать свое положение, он должен проехать в ТЦК и СП для сверки учетных данных и подтверждения статуса", - добавил он.
Ранее в сети распространили видео, на котором 23-летний мужчина рассказал, что его во Львове задержали и избили работники ТЦК и СП. Мужчина представился Андреем Баглаем и отметил, что последние три года служил в Нацгвардии, однако уволился по состоянию здоровья и сейчас имеет третью группу инвалидности.
Цензор.НЕТ информировал, что Львовский ТЦК и СП проводит проверку относительно похищения и избиения военнослужащими центра бывшего военнослужащего Андрея Баглая.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
-------------
Це з розряду як уночі в провулку троє жлобів запрошують лом купити
військовослужбовцямтцкшникам у некоректній формі та поводитися зверхньо" - а тцкашники виявилися не готовими до такої гри зі зміною ролей. Зазвичай так поводяться вони.
І що ви нам за це зробите?
Якщо ти покажеш маєш військовий квиток, чи хоч копію фото - ти вільний. Скоріш за все побикувати захотілось.
Полковник вызывает двух рядовых.
- Мне звонили из детского сада, и сказали, что после того, как вы там в
качестве шефской помощи исправляли проводку, все дети стали ругаться
отборным матом!
- Мы тут не при чем, спокойно себе работали. Я лестницу держал, а
Сидоров паял. Правда, мне за шиворот олово начало капать...
- И что ты сказал? Наверное, ругался?
- Да нет. Я спокойно спросил: "Сидоров, разве ты не видишь, что твоему
товарищу по службе капает за шиворот расплавленный металл?"
а по темі: не мають вони права затримувати людей і доставляти до ТЦК, тільки поліція
Реальність - тцкун завжди правий
2. Придумали прутню військових і ментів (не поліцейських) не можна знімкувати. Де це написано що ТЦК не можна знімкувати? Хоть один сказав чим це передбачено?
3. Чим ми відрізняємося від кацапії?
Показав хоч копію документів на смартфоні - і йди далі.