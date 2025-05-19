Похищение и избиение нацгвардейца во Львове: ОК "Захід" отрицает применение силы военными ТЦК

Во Львове ветеран Андрей Баглай, который был уволен из Нацгвардии по состоянию здоровья, накануне сообщил об избиении и похищении военнослужащими ТЦК. Представитель ОК "Захід" Олег Домбровский опроверг информацию о применении неправомерных действий со стороны военных ТЦК в отношении мужчины.

Об этом Олег Домбровский рассказал в эфире "Суспільне. Студія", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, вечером 16 мая военнослужащие одного из львовских центров комплектования во время проведения оповещения военнообязанных попросили прохожего - Андрея Баглая - показать военно-учетные документы.

Но мужчина отказался это сделать. Кроме этого, он отвечал военнослужащим в некорректной форме и вел себя пренебрежительно.

"Гражданин Андрей Баглай был приглашен в ТЦК. Лишь во время следования по маршруту он изъявил желание сказать о том, что проходил военную службу и был уволен из рядов ВСУ по состоянию здоровья", - рассказал Домбровский.

После выяснения этих обстоятельств мужчина был отпущен, сказал представитель ОК "Захід".

В то же время, как утверждает он, во время проведения расследования не было подтверждено применение неправомерных действий в отношении Баглая, о чем он заявлял на видео.

По словам Домбровского, никаких обращений со стороны мужчины в правоохранительные органы или в больницы не было.

Спикер также добавил, что четверо из пяти военнослужащих, которые проводили оповещение, являются участниками боевых действий.

Домбровский подчеркнул: военнообязанные должны по требованию военнослужащих ТЦК показывать военно-учетные документы.

"Если же человек не имеет при себе военно-учетных документов или не может по тем или иным основаниям верифицировать свое положение, он должен проехать в ТЦК и СП для сверки учетных данных и подтверждения статуса", - добавил он.

Ранее в сети распространили видео, на котором 23-летний мужчина рассказал, что его во Львове задержали и избили работники ТЦК и СП. Мужчина представился Андреем Баглаем и отметил, что последние три года служил в Нацгвардии, однако уволился по состоянию здоровья и сейчас имеет третью группу инвалидности.

Цензор.НЕТ информировал, что Львовский ТЦК и СП проводит проверку относительно похищения и избиения военнослужащими центра бывшего военнослужащего Андрея Баглая.