Похищение и избиение нацгвардейца во Львове: ОК "Захід" отрицает применение силы военными ТЦК

Во Львове ветеран заявил о похищении ТЦК: ОК Запад прокомментировал

Во Львове ветеран Андрей Баглай, который был уволен из Нацгвардии по состоянию здоровья, накануне сообщил об избиении и похищении военнослужащими ТЦК. Представитель ОК "Захід" Олег Домбровский опроверг информацию о применении неправомерных действий со стороны военных ТЦК в отношении мужчины.

Об этом Олег Домбровский рассказал в эфире "Суспільне. Студія", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, вечером 16 мая военнослужащие одного из львовских центров комплектования во время проведения оповещения военнообязанных попросили прохожего - Андрея Баглая - показать военно-учетные документы.

Но мужчина отказался это сделать. Кроме этого, он отвечал военнослужащим в некорректной форме и вел себя пренебрежительно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Смерть мужчины в ТЦК Харькова: родные погибшего заявили о его исчезновении еще 11 мая, - полиция

"Гражданин Андрей Баглай был приглашен в ТЦК. Лишь во время следования по маршруту он изъявил желание сказать о том, что проходил военную службу и был уволен из рядов ВСУ по состоянию здоровья", - рассказал Домбровский.

После выяснения этих обстоятельств мужчина был отпущен, сказал представитель ОК "Захід".

В то же время, как утверждает он, во время проведения расследования не было подтверждено применение неправомерных действий в отношении Баглая, о чем он заявлял на видео.

По словам Домбровского, никаких обращений со стороны мужчины в правоохранительные органы или в больницы не было.

Также смотрите: Мужчина выстрелил в сторону военнослужащего ТЦК в Никополе: перед этим у них был словесный конфликт. ФОТОРЕПОРТАЖ

Спикер также добавил, что четверо из пяти военнослужащих, которые проводили оповещение, являются участниками боевых действий.

Домбровский подчеркнул: военнообязанные должны по требованию военнослужащих ТЦК показывать военно-учетные документы.

"Если же человек не имеет при себе военно-учетных документов или не может по тем или иным основаниям верифицировать свое положение, он должен проехать в ТЦК и СП для сверки учетных данных и подтверждения статуса", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Львовский ТЦК проводит проверку относительно похищения военнослужащими центра нацгвардейца

Ранее в сети распространили видео, на котором 23-летний мужчина рассказал, что его во Львове задержали и избили работники ТЦК и СП. Мужчина представился Андреем Баглаем и отметил, что последние три года служил в Нацгвардии, однако уволился по состоянию здоровья и сейчас имеет третью группу инвалидности.

Цензор.НЕТ информировал, что Львовский ТЦК и СП проводит проверку относительно похищения и избиения военнослужащими центра бывшего военнослужащего Андрея Баглая.

ветераны (1134) избиение (9856) Львов (4624) Национальная гвардия (2209) ТЦК (728)
"Громадянин Андрій Баглай був запрошений до ТЦК. Лише під час слідування по маршруту він виявив бажання сказати про те, що проходив військову службу і був звільнений з лав ЗСУ за станом здоров'я", - розповів Домбровський. Джерело: https://censor.net/ua/n3553094
От вже ті іпсо ну не можуть так тицикашнікі створити з вільними людьми в вільній країні . Так вам гідрант потужній говорив.
А давайте всіх фігурантів події перевіримо на поліграфі. Буде цікаво.
Окрім того цей домбровський бреше коли каже що на вимогу тцкашників повинні надаватися документи. Поліція має дивитися документи а не ряджені тітушки.
показать весь комментарий
19.05.2025 18:05 Ответить
Громадянин Андрій Баглай був запрошений
-------------

Це з розряду як уночі в провулку троє жлобів запрошують лом купити
показать весь комментарий
19.05.2025 18:29 Ответить
Як вчора і писали, кацапська ІПСО.
показать весь комментарий
19.05.2025 17:23 Ответить
А що саме на поліграфі перевірятимете? Просто цікаво стало.
показать весь комментарий
19.05.2025 17:33 Ответить
Правдивість свідчень фігурантів події. Саме для цього призначений детектор брехні, хіба ні?
показать весь комментарий
19.05.2025 17:35 Ответить
Поліграф це не детектор брехні. Детекторів брехні не існує в природі
показать весь комментарий
19.05.2025 18:10 Ответить
Відповідатимуть на питання як саме "оповіщували" та "запрошували" до тцк. Я б ще запитав де саме воювали мужні ТЦКуни.
показать весь комментарий
19.05.2025 17:38 Ответить
От такі брехуни Домбровські та їх покровителі - і є тим самим ІПСО та демотиватором - які зривають процес мобілізації .
показать весь комментарий
19.05.2025 17:29 Ответить
"Він відповідав військовослужбовцям тцкшникам у некоректній формі та поводитися зверхньо" - а тцкашники виявилися не готовими до такої гри зі зміною ролей. Зазвичай так поводяться вони.
показать весь комментарий
19.05.2025 17:32 Ответить
Ми НАХАБНО БРЕШЕМО!
І що ви нам за це зробите?
показать весь комментарий
19.05.2025 17:32 Ответить
на те він і речник
показать весь комментарий
19.05.2025 17:33 Ответить
Напишемо гнівний коментар до статті - нехай їм буде соромно
показать весь комментарий
19.05.2025 18:30 Ответить
Речник це взагалі ніхто,не в його компетентності коментувати такі події.Він ні за що не відповідає,тому може говорити що завгодно
показать весь комментарий
19.05.2025 17:32 Ответить
ех... якби Чікатіло знав,що так можна... "нівчьом ні вінават! нє била такова"
показать весь комментарий
19.05.2025 17:35 Ответить
"Громадянин Андрій Баглай був запрошений до ТЦК"-тобто затриманий ТКЦ.А мають право ТЦК затримувати громадян і по якому закону коли є 29 ст.Конституції України яка діє під час військового стану в повному обсязі?-//// Стаття 29.Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.////// ,,Був запрошений,,- а він відмовився від запрошення,бо такого в законодавстві немає.І коли він відмовився від запрошення-його скорше всього побили щоб завезти в ТЦК. ,,Домбровський наголосив: військовозобов'язані повинні на вимогу військовослужбовців ТЦК показувати військово-облікові документи"-По ст.63 Конституції яка діє під час військового стану він не забовязаний це робити-///Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом. Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист.////
показать весь комментарий
19.05.2025 17:41 Ответить
Ви певно забули що мешкаєте в країні мрії Зє.
показать весь комментарий
19.05.2025 17:43 Ответить
Та зрозуміло що сам впав і вдарився (декілька разів). В той час як тецека здійснювали оповіщення, проводили запрошення і надавали інші види соціальної підтримки.
показать весь комментарий
19.05.2025 17:42 Ответить
Вважаєш, що до нього підійшли, він пред'явив військовий з випискою про відстрочку чи інший документ, але тцкшники, для розваги, почали його лупцювати, та шукати на свій зад інших пригод?
показать весь комментарий
19.05.2025 17:54 Ответить
Сотні відео, коли ці виродки б'ють цивільних тебе ні в чому не переконали....
показать весь комментарий
19.05.2025 17:57 Ответить
просто так?
Якщо ти покажеш маєш військовий квиток, чи хоч копію фото - ти вільний. Скоріш за все побикувати захотілось.
показать весь комментарий
19.05.2025 19:56 Ответить
Сотні випадків, коли тцкуни вискакують з буса, крутять перехожого і запихають до буса, ніяких документів не питаючи. Збивають бусом велосипедистів. Але ти упорото продовжуєш виправдовувати бандитів. Мабуть, сам з них.
показать весь комментарий
19.05.2025 20:07 Ответить
Що може бути простішим хоча б раз надати як доказ "бикування" відео з бодікамер ТЦКунів або мусорів? Це було б значно вагоміше за твій дешевий триндьож. Проте жодного разу так не зробили. Чи є ідеї чому так?
показать весь комментарий
19.05.2025 20:48 Ответить
Ото вам і весь х#й до копійки. Брешуть в очі та не відчувають з цього приводу ніякого дискомфорту. Реально нквс.
показать весь комментарий
19.05.2025 18:02 Ответить
Добровільно поїхав опівночі оновлювати дані. На вулиці не показав документи, але у бусику все стало зрозуміло. Треба розуміти ситуацію.
показать весь комментарий
19.05.2025 18:02 Ответить
Цирк якийсь, "та поводитися зверхньо."
показать весь комментарий
19.05.2025 18:03 Ответить
Нагадало старий анекдот, вибачте, що кацапською...

Полковник вызывает двух рядовых.
- Мне звонили из детского сада, и сказали, что после того, как вы там в
качестве шефской помощи исправляли проводку, все дети стали ругаться
отборным матом!
- Мы тут не при чем, спокойно себе работали. Я лестницу держал, а
Сидоров паял. Правда, мне за шиворот олово начало капать...
- И что ты сказал? Наверное, ругался?
- Да нет. Я спокойно спросил: "Сидоров, разве ты не видишь, что твоему
товарищу по службе капает за шиворот расплавленный металл?"
показать весь комментарий
19.05.2025 18:04 Ответить
Нєфіг бикувати! Спочатку бикують, провокують,"качають права", а коли отримують по мармизі розпускають соплі та викладують відосики вирвані-з контексту. Запитали для перевірки документи, пред'явив і пішов собі далі,коли ти дійсно вже своє відслужив і не являєшся військовозобов'язаним. Але ж ні, треба пови***уватися...
показать весь комментарий
19.05.2025 18:05 Ответить
Як там в Амстердамі погода?
показать весь комментарий
19.05.2025 18:07 Ответить
Він на стріпі,не бачить яка погода
показать весь комментарий
19.05.2025 19:47 Ответить
Правильно, взагалі коли повз проїжджає прокурор, поліція, тцкун та інші верховні жерці, то треба одразу вставати на коліна раком головой донизу і паспорт тримати розкритим на піднятій руці, щоб не обтяжувати панів...
показать весь комментарий
19.05.2025 18:19 Ответить
Віктор Григорович #485959 повертайся захищати Україну або пельку закрий.
показать весь комментарий
19.05.2025 18:22 Ответить
може людина запитала у ТЦКунів, на яких саме фронтах вони воювали?

а по темі: не мають вони права затримувати людей і доставляти до ТЦК, тільки поліція
показать весь комментарий
19.05.2025 18:30 Ответить
Очікування - захоплююча історія, який же з ветеранів виявиться правий, а який бреше?
Реальність - тцкун завжди правий
показать весь комментарий
19.05.2025 18:13 Ответить
Зверхність у спілкуванні з людьми, нуль поваги і ґречності - це "візитівки" тих, хто вважає, що схопив пана Бога за бороду. Забувають, що все йде до своєї протилежності. Статути ЗСУ вимагають ввічливості та пошани у спілкуванні військових
показать весь комментарий
19.05.2025 18:59 Ответить
1. А де відео бодікамер? Це вимога Закону (я розумію що наївно).
2. Придумали прутню військових і ментів (не поліцейських) не можна знімкувати. Де це написано що ТЦК не можна знімкувати? Хоть один сказав чим це передбачено?
3. Чим ми відрізняємося від кацапії?
показать весь комментарий
19.05.2025 19:07 Ответить
Якщо ти служив - навіщо бикувати?
Показав хоч копію документів на смартфоні - і йди далі.
показать весь комментарий
19.05.2025 19:54 Ответить
 
 