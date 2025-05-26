Полтавський ТЦК заявив про напад на військових групи оповіщення у Кременчуці: двох нападників взято під варту, інших розшукують
25 травня у Кременчуці під час заходів оповіщення на двох військовослужбовців районного ТЦК та СП група з семи осіб здійснила спланований напад, застосуваши перцевий балончик, травматичний пістолет та пошкодивши автомобіль групи оповіщення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Полтавського обласного ТЦК та СП.
Як зазначається, на місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції. Упродовж доби двох нападників ідентифікували, затримали і взяли під варту. Тривають оперативні заходи з розшуку решти злочинців.
"До правоохоронних органів направлено відповідні звернення стосовно порушення щодо нападників кримінальних проваджень за статтями 114 і 296 Кримінального кодексу України. Чи діяли зловмисники на замовлення російських спецслужб, встановить слідство", - наголошують у ТЦК.
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Може треба трошки думати далі ніж про безпеку тільки власної сраки чи нє, "я вам нічєво нє должен" то націлнальна ідея тепер?
Ну тоді не хрюкай коли тобою обране тебе ж в бусік тягне - лайно до лайна.
А всі виправдання злочинів ТЦк -приходами бурятів звучать, як в анекдоті про дівчину - "лучше я тєбя ізнасілую ,чєм какой-нібудь нєгодяй"
11 рубликів відробляти треба щодня
https://x.com/i/status/1926726103055417498
"група оповіщення" - банда з бусифікації
"ухилянт " - будь який громадянин ,який схоплений "групою оповіщення"
"іпсо " - інформація ,яка не збігається з позицією влади
"інакше бурят прийде " - виправдання будь якого злочину
https://tsn.ua/svit/domodyedovo.html Аеропорт "Домодєдово" хочуть перейменувати на честь БАНДЕРЫ...
Аеропорт "Домодєдово" хочуть перейменувати на честь Бандери. Активісти борються за незалежність Домодєдова від Росії під стягами українських націоналістів.