Полтавський ТЦК заявив про напад на військових групи оповіщення у Кременчуці: двох нападників взято під варту, інших розшукують

25 травня у Кременчуці під час заходів оповіщення на двох військовослужбовців районного ТЦК та СП група з семи осіб здійснила спланований напад, застосуваши перцевий балончик, травматичний пістолет та пошкодивши автомобіль групи оповіщення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Полтавського обласного ТЦК та СП.

Як зазначається, на місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції. Упродовж доби двох нападників ідентифікували, затримали і взяли під варту. Тривають оперативні заходи з розшуку решти злочинців.

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"До правоохоронних органів направлено відповідні звернення стосовно порушення щодо нападників кримінальних проваджень за статтями 114 і 296 Кримінального кодексу України. Чи діяли зловмисники на замовлення російських спецслужб, встановить слідство", - наголошують у ТЦК.