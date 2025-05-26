Чоловіки у Черкасах вчинили хуліганські дії щодо військовослужбовців ТЦК, - Нацполіція. ВIДЕО

У Черкасах поліція розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганські дії щодо військовослужбовців ТЦК та СП.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Черкаської області.

Інцидент, відео якого потрапило у соцмережі, стався сьогодні у Черкасах під час перевірки військово-облікових даних місцевих жителів. "Чоловіки спровокували конфлікт з військовослужбовцями ТЦК та СП", - зазначають у поліції.

Наразі поліцейські встановлюють особи правопорушників, свідків та очевидців.

Розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

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