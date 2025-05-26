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Чоловіки у Черкасах вчинили хуліганські дії щодо військовослужбовців ТЦК, - Нацполіція. ВIДЕО

У Черкасах поліція розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганські дії щодо військовослужбовців ТЦК та СП.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Черкаської області.

Інцидент, відео якого потрапило у соцмережі, стався сьогодні у Черкасах під час перевірки військово-облікових даних місцевих жителів. "Чоловіки спровокували конфлікт з військовослужбовцями ТЦК та СП", - зазначають у поліції.

Наразі поліцейські встановлюють особи правопорушників, свідків та очевидців.

Розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

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Автор: 

Нацполіція (15254) Черкаси (564) ТЦК та СП (622) Черкаська область (78) Черкаський район (38)


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Топ коментарі
+19
К этому приводит не какая-то "модерация" на сайте, а отстранение от решения проблемы, тех кто должен их решать... Главный ответственный за "мобилизацию" - "Верховный Главнокомандующий", но он молчит. Он пытается "усидеть на двух стульях". Не реагировать публично на любые процессы, которые ставят под угрозу его власть/рейтинги и при этом, рассказывать про "защиту Конституции", "демократии". Он не хочет нести никакую ответственность, за действия своих "менеджеров".
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27.05.2025 00:20
+16
Ось до чого приводить масована підтримка подібних правопорушників на нашому сайті. Масована та непокарана. Різноманітні дописувачі з конкретними нікнеймами постійно аплодують на новинах про напади на співробітників ТЦК, підпали будівель воєнкоматів тощо. Відбілюють ухилянтську наволоч. А модерація мовчить. Я можу вивалити сюди з десяток подібних істот-дописувачів. Та ви їх і так знаєте.
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27.05.2025 00:08
+15
Уверен что до этого приводит масована підтримка, а не действия ТЦКшников?
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27.05.2025 00:11
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Судять не по словам ,а по справам .
Коли власні силові структури починають себе вести з народом ,як окупант - вони отримують відповідний результат.
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27.05.2025 01:21 Відповісти
В Кременчуці на автівку тцкунів теж "********" напали. А потім з'являється повне відео з іншого ракурсу і вже незрозуміло хто *******.
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27.05.2025 01:25 Відповісти
Вот как раз полное видео дает понять, кто "хулиган", а точнее - кто превысил служебные полномочия и по Закону должен присесть.
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27.05.2025 05:03 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=oyZOIIubMis
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27.05.2025 01:30 Відповісти
Реально, майже все, що робить ТЦК це беззаконня.
А відповідно, люди таким жорстким чином реагують на це беззаконня.
Влада, в першу чергу винна у цьому беззаконні.
Мобілізація не має відбуватися з порушенням закону.
Крім порушення закону зі сторони влади, люди також бачать несправедливість та коррупцію влади в питанні мобілізації.
Не мобілізуються або відкупляються чиновники, їх діти, мажори, мєнти, прокурори, судді, митники, податківці, тилові щури, ТЦКшники, ітд.
Це люди першого сорту.
А всі роботяги, хворі, старики, прості люди, бідні це люди другого сорту.
Так от влада поділила громадян на людей двух сортів і дає зрозуміти всім , що люди першого сорту повинні жити і добре жити а люди другого сорту повинні померти.
А от люди другого сорту не хочуть помирати і це проблема для влади, яка себе рахує першим сортом.
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27.05.2025 01:42 Відповісти
все описано ідеально

не розумію, чому цей коментар не в топі коментарів
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27.05.2025 01:53 Відповісти
Только не "рахує", а "вважає".
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27.05.2025 05:04 Відповісти
Так давно треба, як в Росії - кримінальна відповідальність за образу службовців хоча б і на словах!
Але наші "обранці" ссуть зробити справжні вчинки!
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27.05.2025 01:52 Відповісти
то ти один з га ндонів, який оце все вибрав в 2019 році?

чі ти, ****** рило, сумуєш тут за роднимі бірьозкамі?
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27.05.2025 01:54 Відповісти
Судячи з відео, в двір до мешканців під'їхали на машині якісь бандюки рецидивісти з метою вчинення кримінального злочину, викрадення людини з ціллю подальшого викупу за викраденого.
Люди вчинили опір рецидивістом та прогнали цих рекетирів, захистили життя та свободу людини.
За це треба нагороджувати пильних та сміливих громадян, які виконали свій громадянський обов'язок по захисту законності та правопорядку.
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27.05.2025 02:01 Відповісти
це держава українська туди приїхала!

скільки людей гинуть тому, що солдат не вистачає!

твій допис - рагуля, готового до ярма Путіна!
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27.05.2025 02:06 Відповісти
Чому путін з великої літери?
Рагуль - це лексика кацапів.
Ти рашист, тому не дивно що криміналітет для тебе це держава.
Твоя держава рашка це і є криміналітет та держава террорист.
Ти рашист до такого звик а українці не звикли до беззаконня.
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27.05.2025 02:16 Відповісти
з великої шоб тобі ясніше було!

де ти там бачив беззаконня від ТЦК?
в тебе совісті геть немає!
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27.05.2025 02:20 Відповісти
З великою літери ти написав ім'я пуйла, бо тобі рашисту заборонено твоїми ГБістами ображати твого царька пуйла.
Ти раб пуйла, тому боїшся вільних людей - українців.
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27.05.2025 02:25 Відповісти
ага, помрій - Путін - Х-ло - карлик - кацапо-грузин.
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27.05.2025 02:29 Відповісти
Пуйло твій царьок, бо ти рашист, який звик до беззаконня своєї кримінальної держави - рашки.
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27.05.2025 02:35 Відповісти
беззаконня - якраз на екрані було!

у нас навіть під час війни - перетин кордону декримілізований!
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27.05.2025 02:50 Відповісти
ось так держава дбає про своїх захисників!

нічого, не подобається Зеленський - запляшете під Путіним!
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27.05.2025 02:04 Відповісти
На відео криміналітет на машині.
Втекли з місця злочину.
А люди у дворі це і є захисники.Захистили закон та правопорядок.
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27.05.2025 02:19 Відповісти
це ти так в Трампа начився триндіти?
якщо хтоб і здійснив - то затримувати треба, а не виганяти!
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27.05.2025 02:22 Відповісти
цікаво, оця росла вгодована пі3дота в зеленому пікселі - вона якісь премії отримує від Наркомана чи керівництва сухопутних військ за участь у регулярній зйомці подібних відосиків для кацапського телебачення?
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27.05.2025 01:59 Відповісти
Чоловіки спровокували конфлікт з військовослужбовцями ТЦК та СП", - зазначають у поліції. Джерело: https://censor.net/ua/v3554505
- звідки їм ВЖЕ відомо хто саме спрвокував конфлікт ? По відео це не зрозуміло ...
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27.05.2025 02:13 Відповісти
ТЕЛЕГРАМ МАЄ БУТИ ЗАБЛОКОВАНИЙ В УКРАЇНІ!!
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27.05.2025 02:40 Відповісти
"Чоловіки у Черкасах"
настільки сміливі і жваві, що готові воювати проти України,
а не проти кацапні - ордла 2!
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27.05.2025 03:09 Відповісти
щось дуже багато міцних чоловіків з обох сторін вдень не працює
всім по повістці, і піксельним теж
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27.05.2025 03:56 Відповісти
і недогодовані 30-років пузани і всі в одному прикиді...
мабуть це було случяйно...
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27.05.2025 04:16 Відповісти
бидло шашликів хочє, а тут родіна...
яка в сраці родіна? - зелене бидло шашликів хочє!
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27.05.2025 04:23 Відповісти
Хотів би побачити цих цивільних сцикунів у формі в районі Бахмута та їх орко самиць
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27.05.2025 04:36 Відповісти
нема шо бачити - русня, морок, звірі
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27.05.2025 04:41 Відповісти
У всьому цьому персональна вина верховного ішака. Це безтолкове чмо самоусунулось від своїх конституційних обовязків, чим породило весь цей "безпрєдєл".
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27.05.2025 04:49 Відповісти
а може тих які за нього голоснули?
і він вас поставить на місце і доня нас - заґолосували? - майте....
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27.05.2025 04:57 Відповісти
Почему-то действия работников ТЦК в случаях рукоприкладства с их стороны называются "мероприятиями по оповещению граждан", а такие же действия граждан по уведомлению работников ТЦК о получении оповещений называются "хулиганскими действиями". Прав Поярков - 73% выбрали антимайдановскую власть аккурат перед началом войны.
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27.05.2025 05:01 Відповісти
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