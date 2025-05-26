Чоловіки у Черкасах вчинили хуліганські дії щодо військовослужбовців ТЦК, - Нацполіція. ВIДЕО
У Черкасах поліція розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганські дії щодо військовослужбовців ТЦК та СП.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Черкаської області.
Інцидент, відео якого потрапило у соцмережі, стався сьогодні у Черкасах під час перевірки військово-облікових даних місцевих жителів. "Чоловіки спровокували конфлікт з військовослужбовцями ТЦК та СП", - зазначають у поліції.
Наразі поліцейські встановлюють особи правопорушників, свідків та очевидців.
Розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).
Топ коментарі
+19 Vitaliy Mauler #573781
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+16 Дужан Міхал
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+15 Ivan Petrov #607994
показати весь коментар27.05.2025 00:11 Посилання
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Коли власні силові структури починають себе вести з народом ,як окупант - вони отримують відповідний результат.
А відповідно, люди таким жорстким чином реагують на це беззаконня.
Влада, в першу чергу винна у цьому беззаконні.
Мобілізація не має відбуватися з порушенням закону.
Крім порушення закону зі сторони влади, люди також бачать несправедливість та коррупцію влади в питанні мобілізації.
Не мобілізуються або відкупляються чиновники, їх діти, мажори, мєнти, прокурори, судді, митники, податківці, тилові щури, ТЦКшники, ітд.
Це люди першого сорту.
А всі роботяги, хворі, старики, прості люди, бідні це люди другого сорту.
Так от влада поділила громадян на людей двух сортів і дає зрозуміти всім , що люди першого сорту повинні жити і добре жити а люди другого сорту повинні померти.
А от люди другого сорту не хочуть помирати і це проблема для влади, яка себе рахує першим сортом.
не розумію, чому цей коментар не в топі коментарів
Але наші "обранці" ссуть зробити справжні вчинки!
чі ти, ****** рило, сумуєш тут за роднимі бірьозкамі?
Люди вчинили опір рецидивістом та прогнали цих рекетирів, захистили життя та свободу людини.
За це треба нагороджувати пильних та сміливих громадян, які виконали свій громадянський обов'язок по захисту законності та правопорядку.
скільки людей гинуть тому, що солдат не вистачає!
твій допис - рагуля, готового до ярма Путіна!
Рагуль - це лексика кацапів.
Ти рашист, тому не дивно що криміналітет для тебе це держава.
Твоя держава рашка це і є криміналітет та держава террорист.
Ти рашист до такого звик а українці не звикли до беззаконня.
де ти там бачив беззаконня від ТЦК?
в тебе совісті геть немає!
Ти раб пуйла, тому боїшся вільних людей - українців.
у нас навіть під час війни - перетин кордону декримілізований!
нічого, не подобається Зеленський - запляшете під Путіним!
Втекли з місця злочину.
А люди у дворі це і є захисники.Захистили закон та правопорядок.
якщо хтоб і здійснив - то затримувати треба, а не виганяти!
- звідки їм ВЖЕ відомо хто саме спрвокував конфлікт ? По відео це не зрозуміло ...
настільки сміливі і жваві, що готові воювати проти України,
а не проти кацапні - ордла 2!
всім по повістці, і піксельним теж
мабуть це було случяйно...
яка в сраці родіна? - зелене бидло шашликів хочє!
і він вас поставить на місце і доня нас - заґолосували? - майте....