Працівницю ТЦК судитимуть за фіктивні схеми бронювання на Чернгівщині

У Чернігівській області судитимуть працівницю ТЦК та СП, яка "працевлаштовувала" чоловіків, щоб ті могли отримати бронювання від військової служби.

Про це пише Чернігівська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, у серпні 2024 року головна спеціалістка одного з ТЦК та СП у Чернігівській області вступила у злочинну змову з працівницею приватного підприємства для безпідставного бронювання двох осіб призовного віку. Для цього чоловіків фіктивно працевлаштували на підприємство на посади водія автотранспортних засобів та тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва. Не виконуючи жодних трудових функцій та не маючи законних підстав, їм було надано бронювання як працівникам, які нібито задіяні в виконанні мобілізаційного завдання.

Зазначається, що своїми злочинними діями обвинувачена сприяла зменшенню мобілізаційного ресурсу та ускладнювала належне комплектування ЗСУ та інших військових формувань.

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