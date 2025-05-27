Працівницю ТЦК судитимуть за фіктивні схеми бронювання на Чернгівщині
У Чернігівській області судитимуть працівницю ТЦК та СП, яка "працевлаштовувала" чоловіків, щоб ті могли отримати бронювання від військової служби.
Про це пише Чернігівська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.
За даними слідства, у серпні 2024 року головна спеціалістка одного з ТЦК та СП у Чернігівській області вступила у злочинну змову з працівницею приватного підприємства для безпідставного бронювання двох осіб призовного віку. Для цього чоловіків фіктивно працевлаштували на підприємство на посади водія автотранспортних засобів та тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва. Не виконуючи жодних трудових функцій та не маючи законних підстав, їм було надано бронювання як працівникам, які нібито задіяні в виконанні мобілізаційного завдання.
Зазначається, що своїми злочинними діями обвинувачена сприяла зменшенню мобілізаційного ресурсу та ускладнювала належне комплектування ЗСУ та інших військових формувань.
За вчинене жінці загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
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"Про це https://chrg.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=390081 пише Чернігівська обласна прокуратура, "
а що каже прес секретут Сухопутних військ? вона не знала, це не вона, це все вороже ІПСО?
Там засів один криміналітет.
Хабарники, корупціонери, рецидивісти, рекетири, вбивці, мародери, злодії всіх мастей.