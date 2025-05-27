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Новини Суд над працівницею ТЦК на Чернігівщині
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Працівницю ТЦК судитимуть за фіктивні схеми бронювання на Чернгівщині

На Чернігівщині під суд потрапить працівниця місцевого ТЦК

У Чернігівській області судитимуть працівницю ТЦК та СП, яка "працевлаштовувала" чоловіків, щоб ті могли отримати бронювання від військової служби.

Про це пише Чернігівська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, у серпні 2024 року головна спеціалістка одного з ТЦК та СП у Чернігівській області вступила у злочинну змову з працівницею приватного підприємства для безпідставного бронювання двох осіб призовного віку. Для цього чоловіків фіктивно працевлаштували на підприємство на посади водія автотранспортних засобів та тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва. Не виконуючи жодних трудових функцій та не маючи законних підстав, їм було надано бронювання як працівникам, які нібито задіяні в виконанні мобілізаційного завдання.

Зазначається, що своїми злочинними діями обвинувачена сприяла зменшенню мобілізаційного ресурсу та ускладнювала належне комплектування ЗСУ та інших військових формувань.

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За вчинене жінці загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Автор: 

суд (11729) ТЦК та СП (622) Чернігівська область (927)


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ой, знову наклеп на ТЦК...

"Про це https://chrg.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=390081 пише Чернігівська обласна прокуратура, "

а що каже прес секретут Сухопутних військ? вона не знала, це не вона, це все вороже ІПСО?
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27.05.2025 02:03 Відповісти
Сама корупційна структура в Україні це ТЦК на сьогодні.
Там засів один криміналітет.
Хабарники, корупціонери, рецидивісти, рекетири, вбивці, мародери, злодії всіх мастей.
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27.05.2025 02:09 Відповісти
Головні куратори в ОП щотижня отримають свій %
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27.05.2025 04:15 Відповісти
З початку подумайте які "люди" організували це ТЦК, а потім перестаньте дивуватися. В Україні три вітки влади, які крадуть, обманюють, знущаються з правди, розвалюють Україну. Що розумного вони можуть організувати? Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників та шахраїв, не є їхніми жертвами. Вони співучасники.
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27.05.2025 03:03 Відповісти
Судіть. І правильно зробите, не має чого ухилянтскій сволоті допомагати.
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27.05.2025 04:29 Відповісти
 
 