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Новини Напад на ТЦК
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За перешкоджання роботі ТЦК загрожує до 8 років тюрми, - Сухопутні війська

Українців попередили про відповідальність за перешкоджання ТЦК

У ЗСУ попередили громадян, що за перешкоджання роботі ТЦК та СП загрожує відповідальність.

Про це йдеться у заяві Сухопутних військ, передає Цензор.НЕТ.

"Останнім часом у мережі Інтернет та в соціальних мережах значно збільшилася кількість відеоматеріалів, що фіксують свідоме перешкоджання діяльності військовослужбовців ТЦК та СП, причому деякі громадяни відкрито заохочують інших до таких дій.

Важливо знати, що будь-яке умисне перешкоджання виконанню службових обов’язків військовослужбовців, включаючи погрози, моральний тиск, застосування фізичної сили чи пошкодження автомобілів, є серйозним правопорушенням і кваліфікується за статтею 114-1 Кримінального кодексу України. За такі дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років", - йдеться в повідомленні.

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Там наголосили, що ТЦК та СП відіграють ключову роль у забезпеченні обороноздатності України, зокрема під час воєнного стану та мобілізації, допомагаючи захищати нашу державу від зовнішніх і внутрішніх загроз.

"Сьогодні ми перезавантажуємо роботу ТЦК та СП, робимо все, аби вона стала прозорою та відкритою. Водночас, перешкоджання роботі цих структур можуть мати серйозні наслідки для національної безпеки. Особливо це стосується нашого сьогодення, коли країна перебуває у правовому режимі воєнного стану. Саботаж роботи цих установ безпосередньо впливає на здатність Збройних Сил України та інших військових формувань ефективно виконувати свої завдання", - додали у Сухопутних військах.

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Українців попередили про відповідальність за перешкоджання ТЦК

Автор: 

мобілізація (3096) ТЦК та СП (629)


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Топ коментарі
+32
За перешкоджання незаконним діям ТЦК...
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27.05.2025 14:11
+30
Е ні, в статті 114-1 Кримінального кодексу мова йде про перешкоджання саме законній діяльності Збройних Сил України, а не будь-яким примхам тецекашників.
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27.05.2025 14:16
+29
Прийшов час впаяти від 5 до 8 всім набушникам і спецпрокурорам, які хлопнули ТЦКунів на хабарах.
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27.05.2025 14:14
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Гниди, а за бусифікацію буде відповідальність?
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27.05.2025 15:27 Відповісти
Тобто сухопутні війська гниди? Нарешті гівнюки ухилянти говорять про те що насправді думають. Що таке бусифікація? Що це за термін. Цим словом кацап путін також успішно орудує у своїх розповідях як і всі інші ухилянти тут. Тобто на одній водні. Оце якоби неподобство, згідно рішення верховного суду не означає що мобілізований таким методом не буде служити. Ха ха ха.
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27.05.2025 16:37 Відповісти
Що таке бусифікація? Тебе в гуглі забанили?
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27.05.2025 16:58 Відповісти
Мобілізований таким методом піде в СЗЧ і не буде служити. Ха ха ха.
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27.05.2025 17:02 Відповісти
Хай іде собі. Отримає кримінальну статтю і іде. Немає ніякої проблеми. Так і буде написано сзч. Це не означає не мобілізуватися. Всі ж гівнюки хочуть саме не мобілізовуватися, а не сзч. Ха ха ха.
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27.05.2025 17:20 Відповісти
Петя ха-ха..., ти в дитинстві з печі впав?!
.
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27.05.2025 17:31 Відповісти
Ухилянтик. Я живу в Європі. Це ви там кацапи на пєчах щось там робите. Розкажи про свій досвід з пєчамі. Але перш у таваріща майора спитай що писати. Ха ха ха.
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27.05.2025 17:50 Відповісти
Лікуйся, не пропускай процедури...
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27.05.2025 17:55 Відповісти
Кацапський агент так завжди і відповідає. Жодних аргументів по темі. Про пєчі, про лапті про сам дурак. Таваріща майор дав завдання підтримувати ухилянтську індустрію. Так? Ха ха ха.
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27.05.2025 18:00 Відповісти
Слухайся дохтура, він тобі плахога ні пасавєтуєт.Ага.
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27.05.2025 18:05 Відповісти
Тобто ухилянти розробили і розвинули ухилянтську індустрію і вправно нею користуються. Права і свободи це як прикриття для прикриття в " зароблянні" бабла. Готуйся більше платити податки. Ха ха ха.
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27.05.2025 19:20 Відповісти
Інтернет вміємо користуватись? «Бусифіка́ція» - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F іронічний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B7%D0%BC неологізм, що виник в українському інфопросторі під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96#%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D0%B7_2022) загальної мобілізації у зв'язку з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(%D0%B7_2022) російським вторгненням та використовується на позначення ситуацій, коли представники https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8 ТЦК та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8 правоохоронних органів насильно завантажують чоловіків призовного віку на вулиці в автобус та відвозять до центру комплектування
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27.05.2025 17:08 Відповісти
Насильно чи не насильно вирішує суд. Давайте говорити про офіційну назву. Таким чином доставлений гівнюки не означає, що він не мобілізований. Читайте рішення верховного суду. Ви ж їх також рахуєте ухилянтами? Одні ухилянти роз'яснюють для інших ухилянтів хто що робить. Якщо для вас це якась трагедія чи неподобство, то це ваші проблеми. Якщо вважаєте що це не так, то звертайтеся до суду. Але напевно звертатися не будете. Ха ха ха.
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27.05.2025 17:25 Відповісти
Все зрозуміло, марно щось говорити коли людина є частиною цієї системи, і буде на постійній основі виправдовувати беззаконня які чиняться в державі
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27.05.2025 17:34 Відповісти
Я є частиною оборони. В першу чергу своєї власної оборони. А не ваших особистих хотєлок, прав і свобод. Своїми проблемами займайтеся самі. Є кримінальна відповідальність і це для мене норм. Я б ще конфіскацію майна запровадив . І майна родичів гівна. Не всім подобаються ваші ухилянти. Не всім подобається ухилянтська індустрія. Ухилянтів захищають зацікавлені в їх баблі, а не в правах. Чим більше ухилянтів тим ви там більше бабла косите. Ха ха ха.
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27.05.2025 17:45 Відповісти
Гниди це ті хто порушує права людей! Викрадає, катує і навіть вбиває!
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27.05.2025 17:10 Відповісти
В статті написано що і як вважають посадовці сухопутних військ або командуючи сухопутними військами. Офіційна позиція. В своєму дописі ви називаєте їх гнидами. Стаття про терміни кримінальних відповідальності за перешкоджання того чи іншого. За цей негатив щодо перешкоджання ви назвали сухопутні війська гнидами. От якби написали що сержант Іван Петренко гнида тому що він засадив в морду продавцю бабських трусів Льоні Голубкову і суд прийняв рішення про його покарання. От тоді ок. А ви ж під позицією посадовців сухопутних військ написали, що вони гниди. А тепер пишите про катування, права. Онопрієнко теж порушував. Найбільше порушень в правах у військовослужбовців. Які були ваші дописи про верховну раду, яка всім складом голосувала за посилення відповідальності для солдата скажімо? Всі були тільки за. Тепер коли якоби порушують права гівнюка гопника ухилянта ви тіпа ви тіпа невдоволені. Доведіть у судах спочатку, а потім пропагандуйте кацапськи вислови. Ха ха ха.
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27.05.2025 17:39 Відповісти
Можна не виконувати злочинні накази! Ти хоть розуміеш що по всій країні чинаться ВІЙСКОВІ ЗЛОЧИНИ,за них будуть нести відповідальність як замовники, так і виконавці!
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27.05.2025 17:50 Відповісти
Якщо злочин зафіксований , то ок. Буде суд і там все всім роз'яснять у рішенні суду. Що незрозумілого? І сам спочатку прочитай своє перше слово. Перше слово гниди. Кому воно адресується? Я так розумію сухопутними військам. Тепер тут перше слово можна. Можна це значить є якийсь вибір. Ха ха ха.
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27.05.2025 17:56 Відповісти
Який нах суд В ГААГУ ЗЛОЧИНЦІВ!
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27.05.2025 18:12 Відповісти
Хто їх куди поведе? Якщо персонально ти мобілізуєшся і когось кудись поведеш, то так і буде. В тебе нова кацапська методичка? Ха ха ха.
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27.05.2025 19:23 Відповісти
Гниди які порушили присягу НАРОДУ УКРАЇНИ так Гниди
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27.05.2025 18:15 Відповісти
Ти це точно не народ України. Так що твої думки про присягу і народ повний брєд. Спочатку прийми присягу комусь чи чомусь , а вже потім там щось ваабражай. Кацапчику. Мова про сухопутні війська і їх позицію, а не присягу. Військовослужбовці громадяни України і приймають присягу і самим собі також. І розуміння народу України певно не збігається з твоїм. Ти це не народ України. І розуміння присяги також до тебе особисто ніякого відношення не має. Пиши про себе краще. Ха ха ха.
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27.05.2025 19:29 Відповісти
А хто що порушує визначає суд. А не чувак з собачою кличкою. Ха ха ха.
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27.05.2025 19:31 Відповісти
Комісар будйоновку зніми!
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27.05.2025 19:34 Відповісти
Тобі кацап немає що писати. Вся пропаганда путіна і кацапів в твоїх дописах тупо відробляння проплаченого бабла. Путін так само як і ти вимагає припинення мобілізації, про гаагу, про злочини. Слово в слово. Ти виглядаєш як путін, говориш як путін. Хто ти ? Просто підпутінок. Так? Ха ха ха.
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27.05.2025 19:41 Відповісти
Право на захист себе або/та інших від будь-яких протиправних посягань передбачено ст.1, ст.3, ст.8, чч.1-2 ст.22, ч.3 ст.27, ч.6 ст.55 Конституції України, п.а) ч.2 ст.2 ЄКПЛ, ст.ст. 36, 39, 42 КК України, ст.19, абз.2 ч.2 ст.281 ЦК України.

При цьому, ч.1 ст.68 Конституції України зазначає: "Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей."

Також, передбачається і ст 207 КПК України, а тому кожен, в тому числі і військовослужбовець і той, хто дотичний до них як співучасник, хто посягає на права і свободи громадян шляхом протиправних дій, зокрема, кримінального характеру, цілком може і буде затриманим.
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27.05.2025 17:52 Відповісти
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