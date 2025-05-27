За перешкоджання роботі ТЦК загрожує до 8 років тюрми, - Сухопутні війська

У ЗСУ попередили громадян, що за перешкоджання роботі ТЦК та СП загрожує відповідальність.

Про це йдеться у заяві Сухопутних військ, передає Цензор.НЕТ.

"Останнім часом у мережі Інтернет та в соціальних мережах значно збільшилася кількість відеоматеріалів, що фіксують свідоме перешкоджання діяльності військовослужбовців ТЦК та СП, причому деякі громадяни відкрито заохочують інших до таких дій.

Важливо знати, що будь-яке умисне перешкоджання виконанню службових обов’язків військовослужбовців, включаючи погрози, моральний тиск, застосування фізичної сили чи пошкодження автомобілів, є серйозним правопорушенням і кваліфікується за статтею 114-1 Кримінального кодексу України. За такі дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років", - йдеться в повідомленні.

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Там наголосили, що ТЦК та СП відіграють ключову роль у забезпеченні обороноздатності України, зокрема під час воєнного стану та мобілізації, допомагаючи захищати нашу державу від зовнішніх і внутрішніх загроз.

"Сьогодні ми перезавантажуємо роботу ТЦК та СП, робимо все, аби вона стала прозорою та відкритою. Водночас, перешкоджання роботі цих структур можуть мати серйозні наслідки для національної безпеки. Особливо це стосується нашого сьогодення, коли країна перебуває у правовому режимі воєнного стану. Саботаж роботи цих установ безпосередньо впливає на здатність Збройних Сил України та інших військових формувань ефективно виконувати свої завдання", - додали у Сухопутних військах.

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