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Конфлікт із військовослужбовцями ТЦК у Черкасах: затримано чотирьох підозрюваних

напад на ТЦКашників у Черкасах

У Черкасах правоохоронці затримали чотирьох осіб, які брали участь у конфлікті з військовослужбовцями ТЦК та СП.

Про це повідомила Суспільному речниця Головного управління Національної поліції області Зоя Вовк, інформує Цензор.НЕТ.

Інцидент стався 26 травня на вулиці Різдвяній під час перевірки військово-облікових даних місцевих жителів. За словами Зої Вовк, чоловіки спровокували конфлікт з військовослужбовцями.

Правоохоронці встановили особи причетних та затримали їх. Це - троє чоловіків віком 48, 38 та 49 років, а також 45-річна жінка. Наразі вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років. Також триває з’ясування всіх обставин події та вирішується питання про додаткову кваліфікацію дій затриманих.

Нагадаємо, у Черкасах поліція розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганські дії щодо військовослужбовців ТЦК та СП.

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Автор: 

конфлікт (450) Черкаси (564) ТЦК та СП (629) Черкаська область (78) Черкаський район (38)


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Топ коментарі
+19
Там взагалі поліцейський був? Яке право мали ці двоє військовослужбовців продовольчого складу вимагати документи? З цього треба почати. Гвинтик репресивної системи Зоя Вовк не хоче про це розказати?
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27.05.2025 14:09
+13
Судячи з відео - там самим страшним і злосним ************ було скидання кепочки з кабана...
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27.05.2025 14:12
+13
Який кабан? То ветеран Третьої Харчової!
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27.05.2025 14:18
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Ну ну, тюряг на всех не хватит
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27.05.2025 14:45 Відповісти
країна вазеліновий гулаг
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27.05.2025 15:33 Відповісти
То там накипіло, то там. Чекаємо Врадіївку 2, тільки з ТЦК у головній ролі.
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27.05.2025 15:34 Відповісти
А що особисто ви щось там організуєте? Чи просто як завжди лише почекаєте.? Вийдіть хоч би на пікет щоб у вашому населеному пункті розформували тцк і поліцію одразу. Ми хоч будемо знати який населений пункт не варто обороняти. Ухилянти кацапів просто виженуть. ЗСУ нарешті хоч трохи буде менше роботи. Ха ха ха.
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27.05.2025 15:41 Відповісти
Хтось страждає від безсоння в Лондоні, коли по Києві гатять шахеди, а хтось загрожує "не обороняти чиєсь місто" прямо з Віденського обкому. У кожного свій фронт, Дмитро в шанці в Запорізькій області, Петро в штаб на віденський фронт. Кожному своє
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27.05.2025 16:17 Відповісти
Мій чудовий Відень біля Вовчаська зараз. Старлінк гарна штука. Всім раджу. Стаття не про Дмитра а про ухилянтська гівно в гівні в СІЗО. Ха ха ха.
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27.05.2025 16:41 Відповісти
Ухилянтська гівняча гопота у СІЗО. Що і прогнозовано. Поліцейських чомусь не прогнали виявляється. Хай би хоч в'язницю рознесли. А так лише своє гівно на парашах розтерати будуть. Ха ха ха.
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27.05.2025 15:37 Відповісти
Років 10 дати і на відбудову України. Зовсім охеріли.
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27.05.2025 15:51 Відповісти
усі "конфлікти" зникли б миттєво, якби ЗСУ почала застосовувати штатну зброю проти ссиклівой гороти згідно зі статутами під час воєнного стану!
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27.05.2025 15:58 Відповісти
з того жирного ухилянта-пдра зробити грушу і на полігон відпрацовувати удари по руснявським пдрам
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27.05.2025 16:02 Відповісти
За підозру в *********** запобіжна міра " під вартою " ? Чудосія якась
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27.05.2025 16:31 Відповісти
Таке враження,що більшість коментів про "незаконні" дії ТЦК пишуть,як меньш, ветерани війни,а не....хто? З таким запалом та ненавистю,як у коментах, треба бити ворога,а не підтримувати ухилянтів усих видів та ждунів...Слава Україні!
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27.05.2025 17:07 Відповісти
У ухилянтів розвинена індустрія. Вони один одному передають бабло. Бабло качають з іншого населення. Ненависть виникає тому що бабло може бути проплачене дарма. Кацапи для них не вороги. Ха ха ха.
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27.05.2025 17:16 Відповісти
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