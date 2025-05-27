Конфлікт із військовослужбовцями ТЦК у Черкасах: затримано чотирьох підозрюваних

У Черкасах правоохоронці затримали чотирьох осіб, які брали участь у конфлікті з військовослужбовцями ТЦК та СП.

Про це повідомила Суспільному речниця Головного управління Національної поліції області Зоя Вовк, інформує Цензор.НЕТ.

Інцидент стався 26 травня на вулиці Різдвяній під час перевірки військово-облікових даних місцевих жителів. За словами Зої Вовк, чоловіки спровокували конфлікт з військовослужбовцями.

Правоохоронці встановили особи причетних та затримали їх. Це - троє чоловіків віком 48, 38 та 49 років, а також 45-річна жінка. Наразі вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років. Також триває з’ясування всіх обставин події та вирішується питання про додаткову кваліфікацію дій затриманих.

Нагадаємо, у Черкасах поліція розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганські дії щодо військовослужбовців ТЦК та СП.

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