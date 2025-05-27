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Новости Нападение на ТЦК Угрозы сотрудникам ТЦК
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Конфликт с военнослужащими ТЦК в Черкассах: задержаны четверо подозреваемых

нападение на ТЦКашников в Черкассах

В Черкассах правоохранители задержали четырех человек, которые участвовали в конфликте с военнослужащими ТЦК и СП.

Об этом сообщила Общественному пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции области Зоя Вовк, информирует Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел 26 мая на улице Рождественской во время проверки военно-учетных данных местных жителей. По словам Зои Вовк, мужчины спровоцировали конфликт с военнослужащими.

Правоохранители установили личности причастных и задержали их. Это - трое мужчин в возрасте 48, 38 и 49 лет, а также 45-летняя женщина. Сейчас они в изоляторе временного содержания.

Начато досудебное расследование по части 3 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет. Также продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия и решается вопрос о дополнительной квалификации действий задержанных.

Напомним, в Черкассах полиция начала уголовное производство по факту хулиганских действий в отношении военнослужащих ТЦК и СП.

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Автор: 

конфликт (836) Черкассы (851) ТЦК (582) Черкасская область (76) Черкасский район (38)


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Топ комментарии
+21
Там взагалі поліцейський був? Яке право мали ці двоє військовослужбовців продовольчого складу вимагати документи? З цього треба почати. Гвинтик репресивної системи Зоя Вовк не хоче про це розказати?
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27.05.2025 14:09
+13
Судячи з відео - там самим страшним і злосним ************ було скидання кепочки з кабана...
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27.05.2025 14:12
+13
Який кабан? То ветеран Третьої Харчової!
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27.05.2025 14:18
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десять год тюрми
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27.05.2025 14:18 Ответить
Як швидко вони всіх ціх людей ловлять раз за разом. Шоб ще з такою швидкістю квартирних та автоворів. Але на таке "недостатньо ресурсу правоохоронних органів"
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27.05.2025 14:24 Ответить
Ну що я можу сказати: люди можуть зробити висновок і тоді є велика вірогідність того, що наступного разу постраждалі вже нікому нічого не розкажуть.
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27.05.2025 14:25 Ответить
до відосіків з вибаченнями залишилось 5...4...3...2....
І всіх цих уродів треба на нуль відправляти, там нехай показують які вони херої.
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27.05.2025 14:30 Ответить
Ну ну, тюряг на всех не хватит
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27.05.2025 14:45 Ответить
країна вазеліновий гулаг
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27.05.2025 15:33 Ответить
То там накипіло, то там. Чекаємо Врадіївку 2, тільки з ТЦК у головній ролі.
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27.05.2025 15:34 Ответить
А що особисто ви щось там організуєте? Чи просто як завжди лише почекаєте.? Вийдіть хоч би на пікет щоб у вашому населеному пункті розформували тцк і поліцію одразу. Ми хоч будемо знати який населений пункт не варто обороняти. Ухилянти кацапів просто виженуть. ЗСУ нарешті хоч трохи буде менше роботи. Ха ха ха.
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27.05.2025 15:41 Ответить
Хтось страждає від безсоння в Лондоні, коли по Києві гатять шахеди, а хтось загрожує "не обороняти чиєсь місто" прямо з Віденського обкому. У кожного свій фронт, Дмитро в шанці в Запорізькій області, Петро в штаб на віденський фронт. Кожному своє
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27.05.2025 16:17 Ответить
Мій чудовий Відень біля Вовчаська зараз. Старлінк гарна штука. Всім раджу. Стаття не про Дмитра а про ухилянтська гівно в гівні в СІЗО. Ха ха ха.
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27.05.2025 16:41 Ответить
Дивно, в мене при роботі на одному старлінку висвічувався американський прапор, на іншому польський і теж під Вовчанськом, але в 24 році.
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27.05.2025 21:18 Ответить
Ухилянтська гівняча гопота у СІЗО. Що і прогнозовано. Поліцейських чомусь не прогнали виявляється. Хай би хоч в'язницю рознесли. А так лише своє гівно на парашах розтерати будуть. Ха ха ха.
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27.05.2025 15:37 Ответить
Років 10 дати і на відбудову України. Зовсім охеріли.
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27.05.2025 15:51 Ответить
усі "конфлікти" зникли б миттєво, якби ЗСУ почала застосовувати штатну зброю проти ссиклівой гороти згідно зі статутами під час воєнного стану!
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27.05.2025 15:58 Ответить
з того жирного ухилянта-пдра зробити грушу і на полігон відпрацовувати удари по руснявським пдрам
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27.05.2025 16:02 Ответить
За підозру в *********** запобіжна міра " під вартою " ? Чудосія якась
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27.05.2025 16:31 Ответить
Таке враження,що більшість коментів про "незаконні" дії ТЦК пишуть,як меньш, ветерани війни,а не....хто? З таким запалом та ненавистю,як у коментах, треба бити ворога,а не підтримувати ухилянтів усих видів та ждунів...Слава Україні!
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27.05.2025 17:07 Ответить
У ухилянтів розвинена індустрія. Вони один одному передають бабло. Бабло качають з іншого населення. Ненависть виникає тому що бабло може бути проплачене дарма. Кацапи для них не вороги. Ха ха ха.
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27.05.2025 17:16 Ответить
А коли вже тецекунів будуть саджати за перевищення повноважень ? Чи це інше ?
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27.05.2025 17:36 Ответить
Коли буде рішення суду. Ха ха ха.
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27.05.2025 19:33 Ответить
А ти поводь себе культурно, щоб не було перевищення повноважень.
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27.05.2025 21:14 Ответить
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