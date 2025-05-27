Конфликт с военнослужащими ТЦК в Черкассах: задержаны четверо подозреваемых

В Черкассах правоохранители задержали четырех человек, которые участвовали в конфликте с военнослужащими ТЦК и СП.

Об этом сообщила Общественному пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции области Зоя Вовк, информирует Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел 26 мая на улице Рождественской во время проверки военно-учетных данных местных жителей. По словам Зои Вовк, мужчины спровоцировали конфликт с военнослужащими.

Правоохранители установили личности причастных и задержали их. Это - трое мужчин в возрасте 48, 38 и 49 лет, а также 45-летняя женщина. Сейчас они в изоляторе временного содержания.

Начато досудебное расследование по части 3 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет. Также продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия и решается вопрос о дополнительной квалификации действий задержанных.

Напомним, в Черкассах полиция начала уголовное производство по факту хулиганских действий в отношении военнослужащих ТЦК и СП.

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