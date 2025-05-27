Черкаський ТЦК про конфлікт: Військовослужбовці терцентру діяли в межах чинного законодавства
У Черкаському ТЦК та СП прокоментували конфлікт, який напередодні стався на вулиці Різдвяній за участі чоловіків та військовослужбовців терцентру.
Про це розповів тимчасовий виконувач обов'язків заступника начальника ОТЦК та СП Володимир Левченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
За його словами, військовослужбовці територіального центру здійснювали заходи оповіщення військовозобов'язаних.
"Власне в тому районі під час оповіщення побачили чоловіків, які відповідають під категорію військовозобов'язаних і підійшли до них з метою перевірки військово-облікових документів. В одного вони встигли перевірити військово-облікові документи, але їм ще не надійшла відповідь від оператора, який надає нам інформацію що з людиною. І розпочався вже словесний конфлікт, який потім перейшов в більш серйозні наміри", - розповів Левченко.
У ТЦК наголосили, що військові терцентру діяли в межах чинного законодавства, не порушуючи його.
"Вони трималися, не дивлячись на провокації цивільних громадян, які переходили всі нормальні етичні межі. Тож якщо є якісь чинники, які вказуватимуть на порушення правил військового обліку, вони, звісно, будуть враховані під час складання адміністративних матеріалів", - зазначив Левченко.
За його словами, один із військових ТЦК та СП — ветеран, учасник бойових дій.
"Він пройшов військові дії на Харківщині, на Запорізькому напрямку. Зараз за станом здоров'я проходить військову службу в територіальному центрі", - додав він.
Нагадаємо, у Черкасах поліція розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганських дій щодо військовослужбовців ТЦК та СП.
27 травня у Черкасах правоохоронці затримали чотирьох осіб, які брали участь у конфлікті з військовослужбовцями ТЦК та СП.
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Пам'ятаєш, я тобі в 2019 казав що скоро ти кричатимеш ;Зєлю геть!;?
Ну, так і на Залужного казатимеш.
Твої плакати;
Кучму геть!
Ющенко геть!
Янукович геть!
Порошенко геть!
Зеленський Геть!
Стоп... Плакатів ;Янукович геть!; я у тебе не пам'ятаю. Всі інші точно були.
«Повні перевірки декларацій посадовців ТЦК: завершено 18 перевірок, виявлено порушень на 36,8 млн грн !»
Протягом 2024-2025 років Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало повні перевірки 23 декларацій посадовців Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), з яких 18 завершено. За їх результатами виявлено ознаки недостовірних відомостей на понад 28,5 млн грн, ознаки незаконного збагачення на понад 5,6 млн грн та необґрунтованих активів на понад 2,6 млн грн.
Зокрема, у декларації начальника Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ОТЦК та СП) за 2022 рік встановлено ознаки незаконного збагачення. Так, у період з 26.08.2021 по 18.07.2023 близькі особи посадовця набули активи вартістю понад 8,8 млн грн, законність джерел походження яких не підтверджено. Зокрема, набуто дві квартири в Дніпрі, два автомобілі (Volkswagen Passat та Ford Ranger), а також 65 тис. дол. США, які подаровані дружині її батьком з недостатнім для цього рівнем доходу.
І це тільки 18 переревірених декларацій!
З ТЦК в лікарню потрапив, відгемселили що кров'ю мочився. Зараз переховується.
Щось ми не бачили ТЦКашників з ровесниками в руках!!!! Шо вони там робили?!?!?!
Тобто, бігати і бити кацапів на фронті в нього здоров"я вже нема, а цивільних українців в тилу - цілком вистачає. Гм...
Представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) мають законне право перевіряти документи, що підтверджують військовий облік громадян.
За відсутності відповідних паперів людину можуть запросити до ТЦК для з'ясування обставин. У зв'язку з цим громадянам важливо знати, які документи потрібно носити із собою та в якому форматі вони мають бути надані, щоб уникнути можливих проблем.
https://week.ukrainianwall.com/uk/142727-mittyeve-zatrimannya-ta-mobilizaciya-tck-rozv-yazali-ruki-ostatochno-yak-zahistitis
Ось так запрошувати?
Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.
что с этого получил каждый гражданин от батьківщини? захищать часный завод?
https://x.com/i/status/1927415087754519039