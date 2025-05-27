Черкаський ТЦК про конфлікт: Військовослужбовці терцентру діяли в межах чинного законодавства

У Черкаському ТЦК та СП прокоментували конфлікт, який напередодні стався на вулиці Різдвяній за участі чоловіків та військовослужбовців терцентру.

Про це розповів тимчасовий виконувач обов'язків заступника начальника ОТЦК та СП Володимир Левченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За його словами, військовослужбовці територіального центру здійснювали заходи оповіщення військовозобов'язаних.

"Власне в тому районі під час оповіщення побачили чоловіків, які відповідають під категорію військовозобов'язаних і підійшли до них з метою перевірки військово-облікових документів. В одного вони встигли перевірити військово-облікові документи, але їм ще не надійшла відповідь від оператора, який надає нам інформацію що з людиною. І розпочався вже словесний конфлікт, який потім перейшов в більш серйозні наміри", - розповів Левченко.

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У ТЦК наголосили, що військові терцентру діяли в межах чинного законодавства, не порушуючи його.

"Вони трималися, не дивлячись на провокації цивільних громадян, які переходили всі нормальні етичні межі. Тож якщо є якісь чинники, які вказуватимуть на порушення правил військового обліку, вони, звісно, будуть враховані під час складання адміністративних матеріалів", - зазначив Левченко.

За його словами, один із військових ТЦК та СП — ветеран, учасник бойових дій.

"Він пройшов військові дії на Харківщині, на Запорізькому напрямку. Зараз за станом здоров'я проходить військову службу в територіальному центрі", - додав він.

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Нагадаємо, у Черкасах поліція розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганських дій щодо військовослужбовців ТЦК та СП.

27 травня у Черкасах правоохоронці затримали чотирьох осіб, які брали участь у конфлікті з військовослужбовцями ТЦК та СП.