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Новини Напад на ТЦК
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Черкаський ТЦК про конфлікт: Військовослужбовці терцентру діяли в межах чинного законодавства

напад на ТЦКашників у Черкасах

У Черкаському ТЦК та СП прокоментували конфлікт, який напередодні стався на вулиці Різдвяній за участі чоловіків та військовослужбовців терцентру.

Про це розповів тимчасовий виконувач обов'язків заступника начальника ОТЦК та СП Володимир Левченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За його словами, військовослужбовці територіального центру здійснювали заходи оповіщення військовозобов'язаних.

"Власне в тому районі під час оповіщення побачили чоловіків, які відповідають під категорію військовозобов'язаних і підійшли до них з метою перевірки військово-облікових документів. В одного вони встигли перевірити військово-облікові документи, але їм ще не надійшла відповідь від оператора, який надає нам інформацію що з людиною. І розпочався вже словесний конфлікт, який потім перейшов в більш серйозні наміри", - розповів Левченко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конфлікт із військовослужбовцями ТЦК у Черкасах: затримано чотирьох підозрюваних

У ТЦК наголосили, що військові терцентру діяли в межах чинного законодавства, не порушуючи його.

"Вони трималися, не дивлячись на провокації цивільних громадян, які переходили всі нормальні етичні межі. Тож якщо є якісь чинники, які вказуватимуть на порушення правил військового обліку, вони, звісно, будуть враховані під час складання адміністративних матеріалів", - зазначив Левченко.

За його словами, один із військових ТЦК та СП — ветеран, учасник бойових дій.

"Він пройшов військові дії на Харківщині, на Запорізькому напрямку. Зараз за станом здоров'я проходить військову службу в територіальному центрі", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За перешкоджання роботі ТЦК загрожує до 8 років тюрми, - Сухопутні війська

Нагадаємо, у Черкасах поліція розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганських дій щодо військовослужбовців ТЦК та СП.

27 травня у Черкасах правоохоронці затримали чотирьох осіб, які брали участь у конфлікті з військовослужбовцями ТЦК та СП.

Автор: 

конфлікт (450) Черкаси (564) ТЦК та СП (629)


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Топ коментарі
+29
Додай ще щось про бурятів, без них методичка не повна.
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27.05.2025 17:45
+27
Учитывая что тцкшники были налегке и без сопровождения полицейского - 100% хотели по быстрому срубить бабла, а вместо этого получили по чайнику 😁
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27.05.2025 17:38
+25
Чуваки, що без супроводу правоохоронців чогось вимагають від громадян і навіть не можуть надати на їх законну вимогу посадові посвідчення державного зразка - це всього-навсього члени ОЗУ. Громадяни мають повне право на самооборону для недопущення скоєння злочинів цими особами.
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27.05.2025 17:44
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Ви проти Вані, чи за Україну?
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27.05.2025 18:01 Відповісти
Я за Україну і проти таких, що в стрибку перевзуваються. Бо завтра ти можеш почати тут писати ;Пукін наш президент!;.
Пам'ятаєш, я тобі в 2019 казав що скоро ти кричатимеш ;Зєлю геть!;?
Ну, так і на Залужного казатимеш.
Твої плакати;
Кучму геть!
Ющенко геть!
Янукович геть!
Порошенко геть!
Зеленський Геть!
Стоп... Плакатів ;Янукович геть!; я у тебе не пам'ятаю. Всі інші точно були.
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27.05.2025 18:09 Відповісти
Ющенко геть у мене не було. В мене було Ющенко - іуда. І я не перевзуваюсь. Юля - прем'єр, Залужний - президент. Юлі не потрібна булава. Вона найбільш успішний прем'єр у Центральній Європі. Навіть Тетчер сказала, що такі люди приходять раз на Триста років
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27.05.2025 18:18 Відповісти
Не ображай Суліму. Він смарагд Цензора. БУв ще такий "Ігор Л", шкода десь пропав. Дай бог живий
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27.05.2025 19:51 Відповісти
Ще під ніком ;рітта рижук; писав? Він?
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27.05.2025 20:01 Відповісти
не знаю такого
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27.05.2025 20:03 Відповісти
Новина від НАЗК
«Повні перевірки декларацій посадовців ТЦК: завершено 18 перевірок, виявлено порушень на 36,8 млн грн !»
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27.05.2025 17:51 Відповісти
https://nazk.gov.ua/uk/povni-perevirky-deklaratsiy-posadovtsiv-ttsk-zaversheno-18-perevirok-vyyavleno-porushen-na-36-8-mln-grn/

Протягом 2024-2025 років Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало повні перевірки 23 декларацій посадовців Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), з яких 18 завершено. За їх результатами виявлено ознаки недостовірних відомостей на понад 28,5 млн грн, ознаки незаконного збагачення на понад 5,6 млн грн та необґрунтованих активів на понад 2,6 млн грн.

Зокрема, у декларації начальника Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ОТЦК та СП) за 2022 рік встановлено ознаки незаконного збагачення. Так, у період з 26.08.2021 по 18.07.2023 близькі особи посадовця набули активи вартістю понад 8,8 млн грн, законність джерел походження яких не підтверджено. Зокрема, набуто дві квартири в Дніпрі, два автомобілі (Volkswagen Passat та Ford Ranger), а також 65 тис. дол. США, які подаровані дружині її батьком з недостатнім для цього рівнем доходу.

І це тільки 18 переревірених декларацій!
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27.05.2025 17:54 Відповісти
Наприклад - в Сумах , начальник ВСП , "раптом" мільйонером виявився ... і його жінка теж !
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27.05.2025 17:59 Відповісти
ВСП- вони не мобілізують. Вони військових шманають. Особисто побратима відкупляв, щоб не задули. Бо інакше мінус сотка.
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27.05.2025 18:04 Відповісти
це - просто як типовий приклад "героїзму" деяких тилових ...
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27.05.2025 18:15 Відповісти
Що, ВСП поперли проти тцкунів?
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27.05.2025 19:03 Відповісти
Хіба це погано, що роблять перевірки та знаходять покидьків у тому ж ТЦК? Але порушення, які є в ТЦК, не дають ніякого права відмовлятися від конституційного обов'язку по захисту України.
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27.05.2025 17:55 Відповісти
У нас мужика хотіли мобілізувати, так він відразу заявив- ; Я народився в ссср і воювать якщо й буду, то за росію, а вам в спини стріляти буду!;
З ТЦК в лікарню потрапив, відгемселили що кров'ю мочився. Зараз переховується.
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27.05.2025 17:58 Відповісти
І що поганого в такому вихованні? Просто одного потенційного ворога затрьохсотили ще на підступах.
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27.05.2025 18:01 Відповісти
Куда ж без твого висеру.Сидиш,пердиш в діван і всіх на війну посилаєш ,захищати твій діван і твою любиму роботу пердіти
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27.05.2025 18:20 Відповісти
Так. Сиджу, намагаюсь агітувати ставати людей на захист країни. А ти сидиш під стріхою обісравшись, та чекаєш на руський мір. Бо в одиночку твій сусід не вивезе цю війну. Тож кацапи й до тебе доберуться. Надарують тобі канахвєт. Повну сраку.
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27.05.2025 18:25 Відповісти
Іди до війська пердун-агітатор і не кажи,що ти старий пирдун.Зброю в руках тримати можеш-придатний!!!
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27.05.2025 18:28 Відповісти
Якщо в сусіда стріха протікає і він приводить до влади всяких пройдисвітів,то йому важко чимось допомогти
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27.05.2025 18:29 Відповісти
Кожна сциклива ухилянтська скотиняка, подібна тобі, позіціонує себе як борцуна з зеленим режимом. Мовляв, я не ховаюсь у погрібі. Це я так знешкоджую владу Зеленського. Не буду воювати поки ці зеленосракі у країні керують. Це у вас всіх така відмовка. Щоб не виглядати остаточним чмом засраним під спідницею у дружини. А начебто політичний опонент. По іншому звучить. Але виглядає так само огидно як і той хто вже втопився в Тисі.
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27.05.2025 18:40 Відповісти
Шо ти тут дрищеш?Зброю в руки і захищай країну клятий пердун-ухилянт!!
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27.05.2025 18:51 Відповісти
А ти звідкіля це все знаєш? Був при цьому присутнім, тцкун? То ти, як і решта тцкунів, бравий лише гуртом гамселити цивільних в тилу. Кацапів на фронті сцикотно?
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27.05.2025 18:51 Відповісти
красивая сказка. вас зеленский учил в трускавце?
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27.05.2025 20:08 Відповісти
А що конституційного в цих шалених заробітках?
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27.05.2025 18:41 Відповісти
Нічого. Тому й викривають злочинців. Не так швидко як би нам хотілося. Але повторюся, злочини в середовищі державних службовців не є аргументом на користь відмови від власних зобов'язань як громадянина України. Якщо хтось їде на червоний це ж не є дозволом що ви також можете це робити.
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27.05.2025 18:49 Відповісти
Ти якусь херню написав .Які зобовязання?Власні?Власні у кожного різні і не регламентуються законом.Підеш до війська розвідником,бо на пенька похожий,ворог не поміте
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27.05.2025 19:02 Відповісти
Власні це ті які прописані у Конституції. Кожному. Особисто. Тобі також.
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27.05.2025 19:04 Відповісти
Я ж кажу,що пеньок з очима .В конституції такого поняття нема,як власні.Раджу прочитати конституцію телепню.
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27.05.2025 19:09 Відповісти
А щодо розвідника, то я ним і є. Виявляю вас на сайті, систематизую та відправляю у спеціальний відділ СБУ на розробку. Треба ж вас якось проріджувати. Ось і твій нік хутко зникне.
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27.05.2025 19:08 Відповісти
З якої палати розвіднику?
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27.05.2025 19:10 Відповісти
Я з вас, козлорилих троляк, пруся. Коли не вивозите, то прапор негайно допомогу направляє. Ви ж тупі.
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27.05.2025 19:15 Відповісти
Ну все зрозуміло.Твій діагноз homo stolidus cum dissocia personali
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27.05.2025 19:24 Відповісти
Так, в 37-му такі, як ти, теж виявляли "ворогів народу" і відправляли в спеціальний відділ НКВС.
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27.05.2025 19:12 Відповісти
Ні. То були твої родичі, СтєпаноВ.
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27.05.2025 19:13 Відповісти
Твої предки. Яблучко від яблуні...
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27.05.2025 19:15 Відповісти
"Перевірили військово-облікові документи"-все,їх повноваження вичерпані! "Оператор" це вже самодіяльність що не передбачена нормативними документами!
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27.05.2025 18:09 Відповісти
затинялось в коментах 2-3 гея з тцк і мріють як всі "ухилянти" йдуть воювати за тцкашних господарів
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27.05.2025 18:14 Відповісти
*******, люди теж діяли згідно чинного законодавства!!!
Щось ми не бачили ТЦКашників з ровесниками в руках!!!! Шо вони там робили?!?!?!
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27.05.2025 18:20 Відповісти
Оповіщення і насильне впихування в бус - це не одне і те саме.
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27.05.2025 18:29 Відповісти
"Він пройшов військові дії на Харківщині, на Запорізькому напрямку. Зараз за станом здоров'я проходить військову службу в територіальному центрі", - додав він.

Тобто, бігати і бити кацапів на фронті в нього здоров"я вже нема, а цивільних українців в тилу - цілком вистачає. Гм...
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27.05.2025 18:47 Відповісти
Когда окажутся в составе РФ, тоже на сотрудников военкомата будут бычку включать??? Люди как были быдлом, такими и остались.. Только в России разговор короткий с такими.
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27.05.2025 18:52 Відповісти
Ні. На окупованих територіях бояться й перднути. Особисто допитував полоненого, сказав ;А што дєлать, павєстка пришла, вот і пашьол;.
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27.05.2025 18:53 Відповісти
Дімон, повертайся з Польщі і покажи, як треба Україну захищати.
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27.05.2025 18:58 Відповісти
Більшість Старлінків ЗСУ на польському ІР.
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27.05.2025 19:04 Відповісти
Ти Дімон?
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27.05.2025 19:05 Відповісти
А ти Шкільний автобус?
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27.05.2025 19:06 Відповісти
Згоден. 1:1
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27.05.2025 19:12 Відповісти
А зачем мне таких людей как ты защищать??? 30 лет сидели в своей Украине, а теперь по хатах прячетесь.
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27.05.2025 19:10 Відповісти
Так тобі і не треба захищати але навіщо ображати, давати поради людям країни до якої ти ніякого відношення не маєш? Тобі ж ніхто не дає поради за кого вболівати, за Тшасковського чи за Навроцького.
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27.05.2025 19:21 Відповісти
То есть это нормальное поведение?? Нормально на остановке общественного транспорта прям под ноги окурки бросать или может нормально мусорные пакеты из окна выбрасывать??? Так же как и кошек,собак на улицу выкидывают когда они надоели. Я много чего насмотрелся. По этому и уехал, как показало время - не зря. Вы же остались, вас все устраивало, а теперь странная ситуация. В состав РФ вы не хотите,но воевать кто то должен,только не вы.. Я в отличии от вас,в политику не лезу, там не бывает нормальных кандидатов, но население слишком глупое чтоб осознать это.
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27.05.2025 19:37 Відповісти
А сам ти де і чому ховаєшя?
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27.05.2025 19:31 Відповісти
Уехал,потому что не хотел жить с такими как вы. Причем до войны. А если вам военный напишет, какие будут оправдания???
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27.05.2025 19:40 Відповісти
На тлі https://week.ukrainianwall.com/142721-mobilizaciyu-rozshirili-teper-mozhna-sluzhiti-do-65-rokiv мобілізації в Україні питання про наявність військово-облікових документів стає особливо актуальним.

Представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) мають законне право перевіряти документи, що підтверджують військовий облік громадян.

За відсутності відповідних паперів людину можуть запросити до ТЦК для з'ясування обставин. У зв'язку з цим громадянам важливо знати, які документи потрібно носити із собою та в якому форматі вони мають бути надані, щоб уникнути можливих проблем.

https://week.ukrainianwall.com/uk/142727-mittyeve-zatrimannya-ta-mobilizaciya-tck-rozv-yazali-ruki-ostatochno-yak-zahistitis
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27.05.2025 19:20 Відповісти
За відсутності відповідних паперів людину можуть запросити до ТЦК для з'ясування обставин.

Ось так запрошувати?

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27.05.2025 19:26 Відповісти
Ще й бесплатно підвезуть )
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27.05.2025 19:37 Відповісти
Пам'ятаю це відео. Хлопчина з переляку навіть упісявся.
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27.05.2025 19:48 Відповісти
А хоч би й так, ввічливо запросили, а він відказується......, та й 65статтю Конституції України ніхто не відміняв

Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.

Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.
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27.05.2025 19:52 Відповісти
Громадяни втомилися від війни і хочуть свято перше мая і шашликів.
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27.05.2025 20:00 Відповісти
Ото ж бо й воно, що вони "втомилися від війни", анітрохи не понюхавши її.
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27.05.2025 20:24 Відповісти
Вони страждають, бо на вулицю не вийдеш- можуть мобілізувати, кордони перекриті, ще й над головою зрідка пролітає.
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27.05.2025 20:35 Відповісти
Заступник начальника ОТЦК та СП Володимир Левченко, а які межи закону України, дозволяють їздити ТЦК на закордонних номерах на автомобілі? Народ прийняв отих вояк за диверсійну кацапську групу. Навчиться з початку поважати закони України та народ, який вас годує.
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27.05.2025 19:26 Відповісти
Яке відношення гопники ухилянти мають до народу? Що таке повага до гопника який вже в СІЗО саме за гопнічество? Скільки ті гопники заплатили податків щоб рахувалися що вони там десь когось годують. Щоб когось особисто хтось годував треба щоб дохід був більше 100 к. в місяць. По тих гопниках не скажеш що вони взагалі десь працюють. Тобто вони також сидять на шиї платників податків. Гопники це не народ або не весь народ. Щоб прикриватися ім'ям народу. Якщо навіть той двір якимсь дивом позбудеться тих гівнюків, то всім іншим мешканцям мабуть буде набагато спокійніше і комфортніше жити і надалі. Наприклад особисто для мене краще коли в дворі постійно знаходяться поліція або тцк. А не оці галімі забухані гопники. Ха ха ха.
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27.05.2025 20:09 Відповісти
Поржав з коментів. Дякую хлопці, підняли настрій
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27.05.2025 19:47 Відповісти
Фонд держмайна продав "Київський авторемонтний завод" за 310 мільйонів.
что с этого получил каждый гражданин от батьківщини? захищать часный завод?
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27.05.2025 20:31 Відповісти
Кожен притомний громадянин буде захищати в першу чергу самого себе. А цей завод може стати в любий час місцем району зосередження ЗСУ. Так що правильно зробили що продали. Який дурень його купив? Ха ха ха.
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27.05.2025 21:55 Відповісти
Друзенко, керівник ПДМШ - шпиталю, який рятує ЗСУ на фронті, каже, що три буси з бурятами ТЦК влаштували облаву на двох його співробітників мабуть наслідок того, шо Друзенко активно критикує Зе. (c)

https://x.com/i/status/1927415087754519039
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27.05.2025 20:39 Відповісти
Гедолідор зробив с України сомалі щоб мародерити на крові і сидіти у корита
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27.05.2025 22:07 Відповісти
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