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Новости Конфликт с ТЦК
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Драка с военными ТЦК в Каменце-Подольском: Сырский поручил служебное расследование

Александр Сырский

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский распорядился провести служебное расследование массовой драки между военными ТЦК и гражданскими в Каменце-Подольском.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Военной службы правопорядка в ВСУ.

Напомним, 29 мая около сотни людей в Каменце-Подольском атаковали служебный автомобиль мобильной группы оповещения одного из ТЦК. По информации Хмельницкого областного ТЦК и СП, транспортное средство было повреждено, а действия граждан имели "признаки организованного сопротивления выполнению служебных обязанностей представителями ВСУ". На место происшествия прибыли правоохранители для проведения следственных действий и установления личностей нарушителей.

В Военной службе правопорядка ВСУ уточнили, что в результате инцидента пострадали как военные, так и гражданские. Среди повреждений - служебное транспортное средство.

"С целью установления причин и условий, способствовавших возникновению конфликта Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины определена задача Военной службе правопорядка Вооруженных Сил Украины провести служебное расследование", - говорится в сообщении.

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Автор: 

Александр Сырский (616) ТЦК (594) Хмельницкая область (955) Каменец-Подольский район (4) Каменец-Подольский (5)


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Дивина...
Наче жили ж душа душу...
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30.05.2025 15:31 Ответить
душа душу

душа в душу
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30.05.2025 15:41 Ответить
Проводьте заходи на "Козаку" з Браунінгом на горі. І ******* потихше буде.
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30.05.2025 15:31 Ответить
Чивокуня з ростову заборонив. До нього зверталися, як до кращого фахівця з цих питань. Сказав не робити так, бо туди вже не приймуть.
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30.05.2025 15:34 Ответить
Хто ж цю урку питатиме? Без нього розберемось.
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30.05.2025 15:41 Ответить
будет контракт 18-50 или опять будет это беззаконие и безнаказанность?
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30.05.2025 15:35 Ответить
хіба у вас на рассєї відмінили контракти?
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30.05.2025 15:41 Ответить
шмыгаль, сколько ты можешь воровать контрактные бабки
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30.05.2025 15:46 Ответить
да не сильно на контракт идут- понимают, мясная бригада и выжить шансов практически нет, если бы много заключили контракт, то об этой перемоге на каждом углу пели, а так -нечего сказать
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30.05.2025 15:52 Ответить
По вбивствам військослужбовців ЗСУ в тилу не хоче Сирський провести розслідування?
Що це за ворже дрг діє в тилу ?

https://www.nta.ua/na_rivnenshhini_tilo_zniklogo_mobilizovanogo_znaisli_v_ricci_druzina_pidozriuje_vbivstvo_71937 На Рівненщині тіло зниклого мобілізованого знайшли в річці: дружина підозрює вбивство

За 14,05

https://novosti-n.org/ua/news/CHolovika-mobilizuvaly-u-Luczku-ta-znajshly-mertvym-u-richczi-Mykolayeva-315874 Чоловіка мобілізували у Луцьку та знайшли мертвим у річці Миколаєва

За 23,05
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30.05.2025 15:39 Ответить
А що дасть службове розслідування!? Та тільки вчергове встановить безправність військових, які служать в ТЦК.
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30.05.2025 15:42 Ответить
Згоден . Давно потрібно легалізувати право ТЦк бити та хапати будь кого ,хто не прокурор.
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30.05.2025 15:45 Ответить
Депутати а Раді щось соплі жують. Не на часі. Як гроші вкрадені легалізувати - вот в чьом вопрос!
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30.05.2025 15:49 Ответить
Аналогічно, злочинна влада захищала беззаконня Беркуту на Майдані.
Не можна чинити опір Беркуту, Беркут це підрозділ силових структур, ітд.
І де тепер той Беркут?
Розформований як злочинна організація.
Дехто з беркутівців зараз на зоні, інші втекли з України.
Те ж саме буде з ТЦК.
Злочинна організація.
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30.05.2025 15:52 Ответить
Хренова новина. Це вже не випадкові перехожі сваряться з військкомами а сотня чоловіків кидається з кулаками....Силовій мобілізації приходить капут.
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30.05.2025 15:46 Ответить
Мудак ! Краще б їхав в СУМИ ....там біда - кацапи наступають!
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30.05.2025 15:50 Ответить
Бої без правил
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30.05.2025 15:52 Ответить
А хто в нас самий чесний і ніколи не бреше? -Це керівники тцк!
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30.05.2025 15:53 Ответить
 
 