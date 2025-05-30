Драка с военными ТЦК в Каменце-Подольском: Сырский поручил служебное расследование
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский распорядился провести служебное расследование массовой драки между военными ТЦК и гражданскими в Каменце-Подольском.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Военной службы правопорядка в ВСУ.
Напомним, 29 мая около сотни людей в Каменце-Подольском атаковали служебный автомобиль мобильной группы оповещения одного из ТЦК. По информации Хмельницкого областного ТЦК и СП, транспортное средство было повреждено, а действия граждан имели "признаки организованного сопротивления выполнению служебных обязанностей представителями ВСУ". На место происшествия прибыли правоохранители для проведения следственных действий и установления личностей нарушителей.
В Военной службе правопорядка ВСУ уточнили, что в результате инцидента пострадали как военные, так и гражданские. Среди повреждений - служебное транспортное средство.
"С целью установления причин и условий, способствовавших возникновению конфликта Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины определена задача Военной службе правопорядка Вооруженных Сил Украины провести служебное расследование", - говорится в сообщении.
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Наче жили ж душа душу...
душа душудуша в душу
Що це за ворже дрг діє в тилу ?
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За 14,05
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За 23,05
Не можна чинити опір Беркуту, Беркут це підрозділ силових структур, ітд.
І де тепер той Беркут?
Розформований як злочинна організація.
Дехто з беркутівців зараз на зоні, інші втекли з України.
Те ж саме буде з ТЦК.
Злочинна організація.