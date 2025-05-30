Драка с военными ТЦК в Каменце-Подольском: Сырский поручил служебное расследование

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский распорядился провести служебное расследование массовой драки между военными ТЦК и гражданскими в Каменце-Подольском.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Военной службы правопорядка в ВСУ.

Напомним, 29 мая около сотни людей в Каменце-Подольском атаковали служебный автомобиль мобильной группы оповещения одного из ТЦК. По информации Хмельницкого областного ТЦК и СП, транспортное средство было повреждено, а действия граждан имели "признаки организованного сопротивления выполнению служебных обязанностей представителями ВСУ". На место происшествия прибыли правоохранители для проведения следственных действий и установления личностей нарушителей.

В Военной службе правопорядка ВСУ уточнили, что в результате инцидента пострадали как военные, так и гражданские. Среди повреждений - служебное транспортное средство.

"С целью установления причин и условий, способствовавших возникновению конфликта Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины определена задача Военной службе правопорядка Вооруженных Сил Украины провести служебное расследование", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мужчина распылил газ в лицо военнослужащему РТЦК в Вишневом: нападавший задержан