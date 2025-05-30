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Новости Конфликт с ТЦК
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Толпа заблокировала автомобиль ТЦК в Каменец-Подольском

Люди заблокировали автомобиль ТЦК

В Каменец-Подольском Хмельницкой области 29 мая около сотни людей напали на служебный автомобиль ТЦК и СП.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Хмельницкий областной ТЦК и СП на фейсбук-странице.

По информации ТЦК, около 100 человек заблокировали служебный автомобиль группы мобильного оповещения одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

"По имеющейся информации, транспортное средство было повреждено (порезаны шины), а действия граждан имели признаки организованного сопротивления выполнению служебных обязанностей представителями ВСУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия прибыли представители правоохранительных органов и военной службы правопорядка. Продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются личности нарушителей, ведется фиксация всех фактов противоправного поведения.

В ТЦК также отметили, что подобные действия во время военного положения могут квалифицироваться как государственная измена или другие тяжкие преступления против основ национальной безопасности Украины. Также предусмотрена уголовная ответственность по статьям 342, 345 и 346 УК - за сопротивление работникам правоохранительных органов и военнослужащим, хулиганство, повреждение имущества и препятствование выполнению служебных обязанностей.

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Автор: 

ТЦК (594) Хмельницкая область (955) Каменец-Подольский район (3) Каменец-Подольский (5)


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Топ комментарии
+16
це все печально, спочатку бігали за зеленського голосували, а тепер отаке. Ще мене мучить запитання - чому на окупованих територіях нема отакого, хохли чудово мобілізуються в московську армію, заград отряди і все ок...
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30.05.2025 09:41
+16
Звичайна ДТП, а тупе стадо радіє шо то авто військових. Ідіть Майбах так заблокуйте, утирки.
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30.05.2025 09:43
+16
Так само робили сєпари в Донецьку.Чим це відрізняється?Зараз набіжать кацапи під впн і всяка ухилянтська срань.Будуть гавкать про не таку мобілізацію,бо така в них робота.
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30.05.2025 09:44
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Лишається один тільки порятунок - москва.
Награлися вже в державність. Досить.
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30.05.2025 11:00 Ответить
Звичайно - любітєлій воронків, доносів та сралінської руки - я бачу повний форум . А це ж базовий елєхторат Путіна
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30.05.2025 11:08 Ответить
Ворог добре використовує бидло ,зробили ворогами ТЦК замість того що б знищувати ворога і його агентів які кругом навіт в ОП.
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30.05.2025 10:32 Ответить
То це ворог наказує тцкунам вчиняти злочини проти цивільних українців? Зрозуміло...
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30.05.2025 10:35 Ответить
біженське гов,,.но,пішло на ЙУХ!
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30.05.2025 10:44 Ответить
Чого істериш, тцкун? Розумієш, що часи вашої безкарності закінчуються і отримаєте по заслугах?
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30.05.2025 11:13 Ответить
Всю цю наволоч зібрати і відправити блокувати кацапські танки, бо проти ЗСУ воювати у них добре виходить
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30.05.2025 10:41 Ответить
В концлагєря і газові камєри - протів власті пішли холопи..
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30.05.2025 10:50 Ответить
Це вже тобі влаштують "асвабадітєлі" і Сибір і гулаг
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30.05.2025 10:53 Ответить
Що лички поміняють за день - а ліца будуть ті самі?))
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30.05.2025 10:55 Ответить
Схожа ситуація була на Донеччині у 2014-му. Зараз ватно-ждунська ******* знаходиться у глибокому тилу - Черкаси, Київ, Хмельницький, Івано-Франківщина. Бо на Донеччині зараз таких випадків не фіксується.
Чим все закінчилось у 2014-му - всі добре знають.
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30.05.2025 10:41 Ответить
то всеж, працівники тцк чи військові ЗСУ???
якщо ЗСУ, то це кримінальний злочин.
а саме, залучення озброєних формувань проти народу
якщо це тцк, які проти волі викрадають громадян,
то це теж кримінальний злочин,
незаконне позбавлення волі.
а чому все так???
тому що влада України, це моральні підараси та політичні повії
навіть яник не показував так відверто що народ (едине джерело влади) це гавно.
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30.05.2025 10:46 Ответить
😢
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30.05.2025 11:00 Ответить
штатні пропагандисти всією отарою вийшли до роботи рано-вранці. гарно
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30.05.2025 10:52 Ответить
Ага відмивати від гівна трьохлітерних - в повному складі - тилові заброньовані , диваннні пенсіонери,зеботи - вся шобла ,яка на фронт ніколи в житті не піде...
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30.05.2025 11:05 Ответить
Лотерея по коду ІПН чоловіків 18-60, повістка по адресі прописки, у разі не явки - передача даних у поліцію.
Що забули люди у форму ЗСУ у центрі не фронтового міста?
Ідейні патріоти закінчуються, а більшість громадян із здоровим глуздом бачучи таку "війну" оберуть Українську Канаду.
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30.05.2025 10:59 Ответить
в Кам'янці-Подільському вже пару місяців як повилазили медведчуківські кадри, які пару років ховались під віником. Кажуть що місцеве СБУ бачить, але не чіпає їх
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30.05.2025 11:03 Ответить
Після війни ,коли будуть розкриті маштаби злочинів здійснені однією трьохлітеровою організацією - викрадення ,вбивства та каліцтва -народ жахнеться . Не сумніваюся ,що діяліність стане однією з найганебніших сторінок в історії.
Хоча точно знайдуть любітєлі сралінської руки ,які будуть говорити - "а по другому інізябило - государство в апасності " І таким совєтіко сапієнс у вишиванках ніяк не доходить ,що сенс існування держави лише один - захист людей, а не класти людей пачками за терикони і посадки - бо одному блазню захотілося зняти відосік про перемоги
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30.05.2025 11:03 Ответить
11 рік війни. А списків військовозобов*язаних, з адресами-телефонами, по яким можна просто надіслати повідомлення абоненту немає (з попередженням що при не явці блокують все від банку до нерухомості)
Хочаб у Приватбанку б уже запитали б чи що?
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30.05.2025 11:08 Ответить
цим повинна займатись сбу, це прямий саботаж і організація заворушень, а не ***********. 100% натовп кимось організовано через соцмережі. Після цього такі масові акції будуть відбуватися кругом і частіше. Кам'янець-кримінальне місто, тому ноги ростуть з криміналітету, шукайте там...
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30.05.2025 11:11 Ответить
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