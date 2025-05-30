Толпа заблокировала автомобиль ТЦК в Каменец-Подольском
В Каменец-Подольском Хмельницкой области 29 мая около сотни людей напали на служебный автомобиль ТЦК и СП.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Хмельницкий областной ТЦК и СП на фейсбук-странице.
По информации ТЦК, около 100 человек заблокировали служебный автомобиль группы мобильного оповещения одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
"По имеющейся информации, транспортное средство было повреждено (порезаны шины), а действия граждан имели признаки организованного сопротивления выполнению служебных обязанностей представителями ВСУ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия прибыли представители правоохранительных органов и военной службы правопорядка. Продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются личности нарушителей, ведется фиксация всех фактов противоправного поведения.
В ТЦК также отметили, что подобные действия во время военного положения могут квалифицироваться как государственная измена или другие тяжкие преступления против основ национальной безопасности Украины. Также предусмотрена уголовная ответственность по статьям 342, 345 и 346 УК - за сопротивление работникам правоохранительных органов и военнослужащим, хулиганство, повреждение имущества и препятствование выполнению служебных обязанностей.
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Награлися вже в державність. Досить.
Чим все закінчилось у 2014-му - всі добре знають.
якщо ЗСУ, то це кримінальний злочин.
а саме, залучення озброєних формувань проти народу
якщо це тцк, які проти волі викрадають громадян,
то це теж кримінальний злочин,
незаконне позбавлення волі.
а чому все так???
тому що влада України, це моральні підараси та політичні повії
навіть яник не показував так відверто що народ (едине джерело влади) це гавно.
Що забули люди у форму ЗСУ у центрі не фронтового міста?
Ідейні патріоти закінчуються, а більшість громадян із здоровим глуздом бачучи таку "війну" оберуть Українську Канаду.
Хоча точно знайдуть любітєлі сралінської руки ,які будуть говорити - "а по другому інізябило - государство в апасності " І таким совєтіко сапієнс у вишиванках ніяк не доходить ,що сенс існування держави лише один - захист людей, а не класти людей пачками за терикони і посадки - бо одному блазню захотілося зняти відосік про перемоги
Хочаб у Приватбанку б уже запитали б чи що?