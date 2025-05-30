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Новини Конфлікт із ТЦК
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Натовп заблокував автомобіль ТЦК у Кам’янець-Подільському

Люди заблокували авто ТЦК

У Кам’янець-Подільському Хмельницької області 29 травня близько сотні людей напали на службовий автомобіль ТЦК та СП.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Хмельницький обласний ТЦК та СП на фейсбук-сторінці.

За інформацією ТЦК, близько 100 людей заблокували службовий автомобіль групи мобільного оповіщення одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

"За наявною інформацією, транспортний засіб було пошкоджено (порізано шини), а дії громадян мали ознаки організованого спротиву виконанню службових обов’язків представниками ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місце події прибули представники правоохоронних органів та військової служби правопорядку. Тривають першочергові слідчі дії, встановлюються особи порушників, ведеться фіксація всіх фактів протиправної поведінки.

У ТЦК також наголосили, що подібні дії під час воєнного стану можуть кваліфікуватися як державна зрада або інші тяжкі злочини проти основ національної безпеки України. Також передбачена кримінальна відповідальність за статтями 342, 345 та 346 ККУ – за опір працівникам правоохоронних органів та військовослужбовцям, хуліганство, пошкодження майна та перешкоджання виконанню службових обов’язків.

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Автор: 

ТЦК та СП (641) Хмельницька область (975) Кам’янець-Подільський район (4) Кам’янець-Подільський (5)


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Топ коментарі
+19
це все печально, спочатку бігали за зеленського голосували, а тепер отаке. Ще мене мучить запитання - чому на окупованих територіях нема отакого, хохли чудово мобілізуються в московську армію, заград отряди і все ок...
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30.05.2025 09:41
+19
Звичайна ДТП, а тупе стадо радіє шо то авто військових. Ідіть Майбах так заблокуйте, утирки.
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30.05.2025 09:43
+19
перетворення мобілізації на ганебну бусифікацію це відповідальність президента, бо за законом він відповідальний за оголошення мобілізації та її проведення. Наголосували здуру багаторазового ухилянта-ватника і отримали оце ганьбище замість мобілізації.
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30.05.2025 09:53
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То що ті буряти по областях, районах, селах нападають викрадають кожен день Людей це нормально так?
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30.05.2025 10:27 Відповісти
17 ст Конституції ніяке зелене не може підходити до гражданських!
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30.05.2025 10:30 Відповісти
Будеш москалям показувати цю статтю,коли тебе не бутилку посадять
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30.05.2025 10:42 Відповісти
Які москалі? ЗСУ по чисельності переважають московську. Так, що не розводь іпсо.
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30.05.2025 12:38 Відповісти
ти ж і сам не віриш у цей пиз****ж....
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30.05.2025 10:45 Відповісти
Фронт тримається, спиться тил. Все як 100 років тому назад....
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30.05.2025 10:32 Відповісти
Повністю згнила центральна система управління - і руйнує всю систему . все як 100 років назад
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30.05.2025 10:38 Відповісти
От от саме так і гнали тоді на центральну раду УНР, завзято підхоплюючи московський наративи.
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30.05.2025 10:49 Відповісти
Який нєхароший народ - гнав на центральну Зраду ....

https://www.radiosvoboda.org/a/29838203.html Корупція сто років тому: як обкрадали армію УНР і до чого це призвело
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30.05.2025 10:53 Відповісти
Лишається один тільки порятунок - москва.
Награлися вже в державність. Досить.
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30.05.2025 11:00 Відповісти
Почекай трохи. Твої мрії вже здійснюються. Бачу навіть ***** путіним та ще й в великої літери пишеш з нетерплячки...
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30.05.2025 11:16 Відповісти
В змаганнях по написанню муйні я капітулюю одразу.
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30.05.2025 11:27 Відповісти
Вот і пи@дуй на болота.
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30.05.2025 12:40 Відповісти
Жила я в Ураине!мне 67!в 90х развал полный!купоны а перед ними вообще листы ходи с ножницами!кучма первый главный ВОР!!!УКРАИНЫ!!!Так разрушили страну Порошенко,Тимошенко и всё их шобло!вы люди поймите вы все РАБЫ!!!!!!
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30.05.2025 11:51 Відповісти
Ворог добре використовує бидло ,зробили ворогами ТЦК замість того що б знищувати ворога і його агентів які кругом навіт в ОП.
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30.05.2025 10:32 Відповісти
біженське гов,,.но,пішло на ЙУХ!
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30.05.2025 10:44 Відповісти
Стицько є стицко....хоч сам визнає що він стицько....
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30.05.2025 11:25 Відповісти
Всю цю наволоч зібрати і відправити блокувати кацапські танки, бо проти ЗСУ воювати у них добре виходить
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30.05.2025 10:41 Відповісти
Це вже тобі влаштують "асвабадітєлі" і Сибір і гулаг
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30.05.2025 10:53 Відповісти
Схожа ситуація була на Донеччині у 2014-му. Зараз ватно-ждунська ******* знаходиться у глибокому тилу - Черкаси, Київ, Хмельницький, Івано-Франківщина. Бо на Донеччині зараз таких випадків не фіксується.
Чим все закінчилось у 2014-му - всі добре знають.
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30.05.2025 10:41 Відповісти
😢
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30.05.2025 11:00 Відповісти
штатні пропагандисти всією отарою вийшли до роботи рано-вранці. гарно
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30.05.2025 10:52 Відповісти
Ага відмивати від гівна трьохлітерних - в повному складі - тилові заброньовані , диваннні пенсіонери,зеботи - вся шобла ,яка на фронт ніколи в житті не піде...
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30.05.2025 11:05 Відповісти
Лотерея по коду ІПН чоловіків 18-60, повістка по адресі прописки, у разі не явки - передача даних у поліцію.
Що забули люди у форму ЗСУ у центрі не фронтового міста?
Ідейні патріоти закінчуються, а більшість громадян із здоровим глуздом бачучи таку "війну" оберуть Українську Канаду.
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30.05.2025 10:59 Відповісти
а що це тільки чоловіків, бабів також в лотерею вписати, виключити хіба тих що народили більше 2 дітей.
а то як на війну йти то у них лапки та народжують, але біда що і народжувати вже не хочуть як сто років тому по 5 та більше дітей...
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30.05.2025 11:39 Відповісти
в Кам'янці-Подільському вже пару місяців як повилазили медведчуківські кадри, які пару років ховались під віником. Кажуть що місцеве СБУ бачить, але не чіпає їх
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30.05.2025 11:03 Відповісти
Після війни ,коли будуть розкриті маштаби злочинів здійснені однією трьохлітеровою організацією - викрадення ,вбивства та каліцтва -народ жахнеться . Не сумніваюся ,що діяліність стане однією з найганебніших сторінок в історії.
Хоча точно знайдуть любітєлі сралінської руки ,які будуть говорити - "а по другому інізябило - государство в апасності " І таким совєтіко сапієнс у вишиванках ніяк не доходить ,що сенс існування держави лише один - захист людей, а не класти людей пачками за терикони і посадки - бо одному блазню захотілося зняти відосік про перемоги
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30.05.2025 11:03 Відповісти
Є доля правди в ваших словах, але не велика.
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30.05.2025 11:17 Відповісти
11 рік війни. А списків військовозобов*язаних, з адресами-телефонами, по яким можна просто надіслати повідомлення абоненту немає (з попередженням що при не явці блокують все від банку до нерухомості)
Хочаб у Приватбанку б уже запитали б чи що?
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30.05.2025 11:08 Відповісти
цим повинна займатись сбу, це прямий саботаж і організація заворушень, а не ***********. 100% натовп кимось організовано через соцмережі. Після цього такі масові акції будуть відбуватися кругом і частіше. Кам'янець-кримінальне місто, тому ноги ростуть з криміналітету, шукайте там...
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30.05.2025 11:11 Відповісти
Якщо людина порушила ПДД та не сплатила вчасно штраф, їй блокують як мінімум банківські рахунки. Нащо оту бусифікацію проводять, що лише нормальних людей дратує?
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30.05.2025 11:15 Відповісти
Цікаво як будуть поводитися ці виродки, коли кацапи зайдуть в місто, будуть катувати їх, вбивати та гвалтувати їх жінок. Мене просто розриває від таких новин. Хлопці гинуть за цю бидлоту!!!!!
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30.05.2025 11:16 Відповісти
дойчешвайне,пішов на ЙУХ!
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30.05.2025 12:00 Відповісти
Є такий вислів ,що все в історії вже було і все повторюється. У нас теж таке вже було. 1917 рік з царсько армії демобілізувалося 1,2 млн.українців,в армії УНР назбиралося не більше 30-49 тис,і це були в основному гімназисти,студенти, романтики-інтелігенти,а 1,2 млн сиділи по хатах,пиячили,грабували панські маєтки. УНР програла,програла і ЗУНР,хоч там була інша ситуація,армія там була професійна. А потім настала розплата для цих 1,2 млн. тогочасних ухилянтів та борців з ТЦК УНР: голодомори,колективізація,закон про 5 колосків,2 війни,за 25 років,з першого голоду до останнього голоду 47 року,ліквідовано до 12 млн.українців,в т.ч. і ці 1,2 млн. дурнів,яким все набридло.... Але історія український мудрий нарід вчить тільки одному,тому що вона нічому не вчить....
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30.05.2025 11:59 Відповісти
Пошкодження майна ЗСУ під час військового стану - розстріл. Тоді буде порядок.
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30.05.2025 12:05 Відповісти
Установите турель наверх машини что бы отстреливать их как зомбаков. Я думаю если бы сейчас ТЦК положили б в гроб человек 200, то ухилянты б взбунтовались бы, и началась бы гражданская которая б продолжалась минут 10, пока ухилянтов бы не порастреливали б нахер, законопослушные граждане как я например. ))) Толку от них 0, все равно.
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30.05.2025 12:37 Відповісти
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