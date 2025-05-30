Натовп заблокував автомобіль ТЦК у Кам’янець-Подільському

У Кам’янець-Подільському Хмельницької області 29 травня близько сотні людей напали на службовий автомобіль ТЦК та СП.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Хмельницький обласний ТЦК та СП на фейсбук-сторінці.

За інформацією ТЦК, близько 100 людей заблокували службовий автомобіль групи мобільного оповіщення одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

"За наявною інформацією, транспортний засіб було пошкоджено (порізано шини), а дії громадян мали ознаки організованого спротиву виконанню службових обов’язків представниками ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місце події прибули представники правоохоронних органів та військової служби правопорядку. Тривають першочергові слідчі дії, встановлюються особи порушників, ведеться фіксація всіх фактів протиправної поведінки.

У ТЦК також наголосили, що подібні дії під час воєнного стану можуть кваліфікуватися як державна зрада або інші тяжкі злочини проти основ національної безпеки України. Також передбачена кримінальна відповідальність за статтями 342, 345 та 346 ККУ – за опір працівникам правоохоронних органів та військовослужбовцям, хуліганство, пошкодження майна та перешкоджання виконанню службових обов’язків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чоловік розпилив газ в обличчя військовослужбовцю РТЦК у Вишневому: нападника затримано