Натовп заблокував автомобіль ТЦК у Кам’янець-Подільському
У Кам’янець-Подільському Хмельницької області 29 травня близько сотні людей напали на службовий автомобіль ТЦК та СП.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Хмельницький обласний ТЦК та СП на фейсбук-сторінці.
За інформацією ТЦК, близько 100 людей заблокували службовий автомобіль групи мобільного оповіщення одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
"За наявною інформацією, транспортний засіб було пошкоджено (порізано шини), а дії громадян мали ознаки організованого спротиву виконанню службових обов’язків представниками ЗСУ", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на місце події прибули представники правоохоронних органів та військової служби правопорядку. Тривають першочергові слідчі дії, встановлюються особи порушників, ведеться фіксація всіх фактів протиправної поведінки.
У ТЦК також наголосили, що подібні дії під час воєнного стану можуть кваліфікуватися як державна зрада або інші тяжкі злочини проти основ національної безпеки України. Також передбачена кримінальна відповідальність за статтями 342, 345 та 346 ККУ – за опір працівникам правоохоронних органів та військовослужбовцям, хуліганство, пошкодження майна та перешкоджання виконанню службових обов’язків.
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https://www.radiosvoboda.org/a/29838203.html Корупція сто років тому: як обкрадали армію УНР і до чого це призвело
Награлися вже в державність. Досить.
Чим все закінчилось у 2014-му - всі добре знають.
Що забули люди у форму ЗСУ у центрі не фронтового міста?
Ідейні патріоти закінчуються, а більшість громадян із здоровим глуздом бачучи таку "війну" оберуть Українську Канаду.
а то як на війну йти то у них лапки та народжують, але біда що і народжувати вже не хочуть як сто років тому по 5 та більше дітей...
Хоча точно знайдуть любітєлі сралінської руки ,які будуть говорити - "а по другому інізябило - государство в апасності " І таким совєтіко сапієнс у вишиванках ніяк не доходить ,що сенс існування держави лише один - захист людей, а не класти людей пачками за терикони і посадки - бо одному блазню захотілося зняти відосік про перемоги
Хочаб у Приватбанку б уже запитали б чи що?