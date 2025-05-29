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Новини Напад на ТЦК
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Чоловік розпилив газ в обличчя військовослужбовцю РТЦК у Вишневому: нападника затримано

Напад на ТЦК у Вишневому: чоловіка затримали

Зранку 29 травня у місті Вишневе Київської області чоловік напав на військовослужбовців групи оповіщення Бучанського РТЦК та СП під час перевірки військово-облікових документів. 

Про це повідомив Київський обласний ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.

"29 травня 2025 року близько 08.00 у місті Вишневе, Бучанського району, Київської області було скоєно напад на військовослужбовців групи оповіщення Бучанського РТЦК та СП, які разом із представниками Національної поліції здійснювали перевірку військово-облікових документів", - розповіли в терцентрі.

Зазначається, що 27-річний громадянин розпилив газ дратівливої дії в обличчя військовослужбовцю РТЦК та СП.

"Нападника затримано. Проводяться слідчі дії. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу", - додали там.

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Напад на ТЦК у Вишневому: чоловіка затримали

Автор: 

Вишневе (39) Київська область (4082) напад (1137) ТЦК та СП (638) Бучанський район (67)


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Топ коментарі
+15
Если догнал так называемую группу оповещения и залил газом-то тогда напал. А так ,по ходу, защищался.
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29.05.2025 16:14
+8
А в чому проюлеми? Людина захищалася від людолова....
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29.05.2025 16:16
+7
Примушують до хабарництва у ТЦК?
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29.05.2025 16:21
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В останній час такі повідомлення почастішали.
Посилюється опір, іпсо чи в чому справа?
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29.05.2025 16:13 Відповісти
Над зривом боєздатності України працюють кращі психологи- випускники МГУ.
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29.05.2025 16:18 Відповісти
Примушують до хабарництва у ТЦК?
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29.05.2025 16:21 Відповісти
Давай в подробицях- де саме і хто саме у тебе вимагав хабар, скільки ти заплатив. Маю зв'язки в СБУ, обіцяю- злочинців буде покарано.
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29.05.2025 16:23 Відповісти
Читай новини нижче, про прокорупцію в ТЦК Дніпра, корупцію серед офіцерів військової частини в Миколаєві.
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29.05.2025 16:25 Відповісти
Заствавишь делиться ? )))
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29.05.2025 16:56 Відповісти
Не тільки. Примушують бити оповіщаемого як тільки побачать що хтось веде відеофіксацію.
А потім воєнкома примушують брехати що то апавіщаемий напав на військових та всіх поклав в асфальт мордой в грязь.
Фсб орків не спить.
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29.05.2025 17:09 Відповісти
Ждуть кацапів
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29.05.2025 16:24 Відповісти
бо іноді трапляються ті хто не хоче щоб з ними вели як з худобою
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29.05.2025 16:28 Відповісти
а в ЗСУ як з худобою?
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29.05.2025 16:41 Відповісти
Если догнал так называемую группу оповещения и залил газом-то тогда напал. А так ,по ходу, защищался.
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29.05.2025 16:14 Відповісти
Від кацапів будеш так захищятись.
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29.05.2025 16:26 Відповісти
Він не буде,бо сам кацап.
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29.05.2025 16:54 Відповісти
Ну ты уже видно "защищаешься.".в окопе сидишь ..))
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29.05.2025 17:19 Відповісти
А в чому проюлеми? Людина захищалася від людолова....
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29.05.2025 16:16 Відповісти
Готовий штурмовик.Агресивний,нападає на військових.Правда поки що на українських.Нічого,в навчальному центрі трохи виховають,і направлять дурь у правильне русло.Може стане людиною і захисником.
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29.05.2025 17:14 Відповісти
Самозахист
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29.05.2025 16:17 Відповісти
Він не нападав, а намагався перешкодити запиханню себе в бус.
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29.05.2025 16:20 Відповісти
І толку? Все одно запхнули. Балончик з газом виявляється не ефективним.
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29.05.2025 17:11 Відповісти
Тепер, замість захищати свою Батьківщину і власну сім'ю на фронті, на зоні буде газонюхом.
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29.05.2025 16:22 Відповісти
Виходь з зони та йди на фронт.
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29.05.2025 16:26 Відповісти
В курятнику буде😂
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29.05.2025 16:27 Відповісти
Після окупації, московитами з 2022 року частини території України, на ТОТ, таких «борцунів з мобілізацією» від окупантів, зовсім не було ЖОДНОГО!!! Ось така, проста реальність, для «борцунів»!! Не захищаєш свою Україну, будеш мобілізований московітами!
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29.05.2025 16:23 Відповісти
Проше пана. Ви так обізнані з ситуаціями на ТОТ, ви звідти зволіли здриснути за кордон? Як водичка в Тисі?
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29.05.2025 16:29 Відповісти
Чи може героїчному пану довелося за картою на пачці кацапського смалива штурмувати біломорканал?
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29.05.2025 16:33 Відповісти
жлоби-дебіли - народ рішучій та бескомпромісний..
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29.05.2025 16:31 Відповісти
Військовослужбовців групи оповіщення - що це за війська такі?
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29.05.2025 16:33 Відповісти
Це тітушки згідно новомови.
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29.05.2025 16:46 Відповісти
Причина проста.Надто багато останнім часом з"явилось роликів де військових що займаються мобілізацією,а заодно з ними і поліцейських б"ють,копають,плюють на них,відносяться як до псів,тилових щурів тощо.І це на фоні схвального шумового фону,де майовка,а там чомусь обов"язково жінка з коляскою допомогає перехожим бити військових і визволяти затриманих.Це не може бути випадково,і обов"язково настане час коли військові примінять зброю проти отаких от з газовими балончиками,які під впливом оцих відосиків.Це,як кажуть до гадалки не ходи,шкода лише що постраждають наші дебіли які кинуть "відбивати" ухилянтів,а справжні організатори дійства стоятимуть в стороні і усміхатимуться...
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29.05.2025 16:46 Відповісти
зеленский ржёт с 2019
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29.05.2025 17:50 Відповісти
А ведь всё очень просто - все кто агрессивно сопротивляется мобилизации - тот пособник врага.
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29.05.2025 16:53 Відповісти
Кацапи цю тему підняли з 23 коли закінчились добровольці.Для них зрив мобілізації основна задача.Тому всі ухилянти і їх посіпаки по суті кацапські запроданці.
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29.05.2025 17:00 Відповісти
какой вы грамотный как насчет некачественых снарядов яиц по 50 грн амуниции , облагораживание в прифронтовых городах ? Может больше пользы для армии разобраться с корупционерами
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29.05.2025 17:02 Відповісти
Интересно какую статью ему приспособят))) Балончик это спецредство защиты..Лицо промыл и все ничо на лице нет..ни синяков ни повреждений))
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29.05.2025 17:21 Відповісти
Гей захисники ТЦК та поліції - тут в тилу людей вбивають СОЛДАТІВ ЗСУ - але ПОЛІЦЯ ТА сервісні служби ніби в рот води набрали ?

Що за БАНДА ВБИВЦЬ в тилу вбиває мобілізованих.? Що за дрг ? Де СБУ ,ДБР та інші слабовики ?

Де виступи Драпатих ,дєпутатів ,військових,валантьорів про "червоні лінії"????

https://www.nta.ua/na_rivnenshhini_tilo_zniklogo_mobilizovanogo_znaisli_v_ricci_druzina_pidozriuje_vbivstvo_71937 На Рівненщині тіло зниклого мобілізованого знайшли в річці: дружина підозрює вбивство

За 14,05

https://novosti-n.org/ua/news/CHolovika-mobilizuvaly-u-Luczku-ta-znajshly-mertvym-u-richczi-Mykolayeva-315874 Чоловіка мобілізували у Луцьку та знайшли мертвим у річці Миколаєва

За 23,05
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29.05.2025 17:26 Відповісти
Фонд держмайна продав "Київський авторемонтний завод" за 310 мільйонів.
Что с этого получил каждый гражданин от батьківщини? Дулю. От продажи ресурсов державой что получил? Дулю. Так что захищать, чей то завод?
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29.05.2025 17:26 Відповісти
 
 