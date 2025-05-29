Чоловік розпилив газ в обличчя військовослужбовцю РТЦК у Вишневому: нападника затримано

Зранку 29 травня у місті Вишневе Київської області чоловік напав на військовослужбовців групи оповіщення Бучанського РТЦК та СП під час перевірки військово-облікових документів.

Про це повідомив Київський обласний ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.

"29 травня 2025 року близько 08.00 у місті Вишневе, Бучанського району, Київської області було скоєно напад на військовослужбовців групи оповіщення Бучанського РТЦК та СП, які разом із представниками Національної поліції здійснювали перевірку військово-облікових документів", - розповіли в терцентрі.

Зазначається, що 27-річний громадянин розпилив газ дратівливої дії в обличчя військовослужбовцю РТЦК та СП.

"Нападника затримано. Проводяться слідчі дії. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу", - додали там.

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