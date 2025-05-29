Чоловік розпилив газ в обличчя військовослужбовцю РТЦК у Вишневому: нападника затримано
Зранку 29 травня у місті Вишневе Київської області чоловік напав на військовослужбовців групи оповіщення Бучанського РТЦК та СП під час перевірки військово-облікових документів.
Про це повідомив Київський обласний ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.
"29 травня 2025 року близько 08.00 у місті Вишневе, Бучанського району, Київської області було скоєно напад на військовослужбовців групи оповіщення Бучанського РТЦК та СП, які разом із представниками Національної поліції здійснювали перевірку військово-облікових документів", - розповіли в терцентрі.
Зазначається, що 27-річний громадянин розпилив газ дратівливої дії в обличчя військовослужбовцю РТЦК та СП.
"Нападника затримано. Проводяться слідчі дії. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу", - додали там.
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Посилюється опір, іпсо чи в чому справа?
А потім воєнкома примушують брехати що то апавіщаемий напав на військових та всіх поклав в асфальт мордой в грязь.
Фсб орків не спить.
Що за БАНДА ВБИВЦЬ в тилу вбиває мобілізованих.? Що за дрг ? Де СБУ ,ДБР та інші слабовики ?
Де виступи Драпатих ,дєпутатів ,військових,валантьорів про "червоні лінії"????
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За 14,05
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За 23,05
Что с этого получил каждый гражданин от батьківщини? Дулю. От продажи ресурсов державой что получил? Дулю. Так что захищать, чей то завод?