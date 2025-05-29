Мужчина распылил газ в лицо военнослужащему РТЦК в Вишневом: нападавший задержан
Утром 29 мая в городе Вишневое Киевской области мужчина напал на военнослужащих группы оповещения Бучанского РТЦК и СП во время проверки военно-учетных документов.
Об этом сообщил Киевский областной ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.
"29 мая 2025 года около 08.00 в городе Вишневое Бучанского района Киевской области было совершено нападение на военнослужащих группы оповещения Бучанского РТЦК и СП, которые вместе с представителями Национальной полиции осуществляли проверку военно-учетных документов", - рассказали в терцентре.
Отмечается, что 27-летний гражданин распылил газ раздражающего действия в лицо военнослужащему РТЦК и СП.
"Нападающий задержан. Проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - добавили там.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Посилюється опір, іпсо чи в чому справа?
А потім воєнкома примушують брехати що то апавіщаемий напав на військових та всіх поклав в асфальт мордой в грязь.
Фсб орків не спить.
Що за БАНДА ВБИВЦЬ в тилу вбиває мобілізованих.? Що за дрг ? Де СБУ ,ДБР та інші слабовики ?
Де виступи Драпатих ,дєпутатів ,військових,валантьорів про "червоні лінії"????
https://www.nta.ua/na_rivnenshhini_tilo_zniklogo_mobilizovanogo_znaisli_v_ricci_druzina_pidozriuje_vbivstvo_71937 На Рівненщині тіло зниклого мобілізованого знайшли в річці: дружина підозрює вбивство
За 14,05
https://novosti-n.org/ua/news/CHolovika-mobilizuvaly-u-Luczku-ta-znajshly-mertvym-u-richczi-Mykolayeva-315874 Чоловіка мобілізували у Луцьку та знайшли мертвим у річці Миколаєва
За 23,05
Что с этого получил каждый гражданин от батьківщини? Дулю. От продажи ресурсов державой что получил? Дулю. Так что захищать, чей то завод?