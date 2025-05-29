Мужчина распылил газ в лицо военнослужащему РТЦК в Вишневом: нападавший задержан

Утром 29 мая в городе Вишневое Киевской области мужчина напал на военнослужащих группы оповещения Бучанского РТЦК и СП во время проверки военно-учетных документов.

Об этом сообщил Киевский областной ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.

"29 мая 2025 года около 08.00 в городе Вишневое Бучанского района Киевской области было совершено нападение на военнослужащих группы оповещения Бучанского РТЦК и СП, которые вместе с представителями Национальной полиции осуществляли проверку военно-учетных документов", - рассказали в терцентре.

Отмечается, что 27-летний гражданин распылил газ раздражающего действия в лицо военнослужащему РТЦК и СП.

"Нападающий задержан. Проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - добавили там.

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