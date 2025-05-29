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Новости Нападение на ТЦК
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Мужчина распылил газ в лицо военнослужащему РТЦК в Вишневом: нападавший задержан

Нападение на ТЦК в Вишневом: мужчина задержан

Утром 29 мая в городе Вишневое Киевской области мужчина напал на военнослужащих группы оповещения Бучанского РТЦК и СП во время проверки военно-учетных документов.

Об этом сообщил Киевский областной ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.

"29 мая 2025 года около 08.00 в городе Вишневое Бучанского района Киевской области было совершено нападение на военнослужащих группы оповещения Бучанского РТЦК и СП, которые вместе с представителями Национальной полиции осуществляли проверку военно-учетных документов", - рассказали в терцентре.

Отмечается, что 27-летний гражданин распылил газ раздражающего действия в лицо военнослужащему РТЦК и СП.

"Нападающий задержан. Проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - добавили там.

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Нападение на ТЦК в Вишневом: мужчина задержан

Автор: 

Вишневое (38) Киевская область (4188) нападение (2227) ТЦК (591) Бучанский район (63)


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Топ комментарии
+17
Если догнал так называемую группу оповещения и залил газом-то тогда напал. А так ,по ходу, защищался.
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29.05.2025 16:14
+9
А в чому проюлеми? Людина захищалася від людолова....
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29.05.2025 16:16
+7
Над зривом боєздатності України працюють кращі психологи- випускники МГУ.
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29.05.2025 16:18
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В останній час такі повідомлення почастішали.
Посилюється опір, іпсо чи в чому справа?
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29.05.2025 16:13 Ответить
Над зривом боєздатності України працюють кращі психологи- випускники МГУ.
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29.05.2025 16:18 Ответить
Примушують до хабарництва у ТЦК?
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29.05.2025 16:21 Ответить
Давай в подробицях- де саме і хто саме у тебе вимагав хабар, скільки ти заплатив. Маю зв'язки в СБУ, обіцяю- злочинців буде покарано.
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29.05.2025 16:23 Ответить
Читай новини нижче, про прокорупцію в ТЦК Дніпра, корупцію серед офіцерів військової частини в Миколаєві.
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29.05.2025 16:25 Ответить
Заствавишь делиться ? )))
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29.05.2025 16:56 Ответить
Не тільки. Примушують бити оповіщаемого як тільки побачать що хтось веде відеофіксацію.
А потім воєнкома примушують брехати що то апавіщаемий напав на військових та всіх поклав в асфальт мордой в грязь.
Фсб орків не спить.
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29.05.2025 17:09 Ответить
Ждуть кацапів
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29.05.2025 16:24 Ответить
бо іноді трапляються ті хто не хоче щоб з ними вели як з худобою
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29.05.2025 16:28 Ответить
а в ЗСУ як з худобою?
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29.05.2025 16:41 Ответить
Если догнал так называемую группу оповещения и залил газом-то тогда напал. А так ,по ходу, защищался.
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29.05.2025 16:14 Ответить
Від кацапів будеш так захищятись.
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29.05.2025 16:26 Ответить
Він не буде,бо сам кацап.
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29.05.2025 16:54 Ответить
Ну ты уже видно "защищаешься.".в окопе сидишь ..))
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29.05.2025 17:19 Ответить
А в чому проюлеми? Людина захищалася від людолова....
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29.05.2025 16:16 Ответить
Готовий штурмовик.Агресивний,нападає на військових.Правда поки що на українських.Нічого,в навчальному центрі трохи виховають,і направлять дурь у правильне русло.Може стане людиною і захисником.
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29.05.2025 17:14 Ответить
Самозахист
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29.05.2025 16:17 Ответить
Він не нападав, а намагався перешкодити запиханню себе в бус.
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29.05.2025 16:20 Ответить
І толку? Все одно запхнули. Балончик з газом виявляється не ефективним.
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29.05.2025 17:11 Ответить
Тепер, замість захищати свою Батьківщину і власну сім'ю на фронті, на зоні буде газонюхом.
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29.05.2025 16:22 Ответить
Виходь з зони та йди на фронт.
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29.05.2025 16:26 Ответить
В курятнику буде😂
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29.05.2025 16:27 Ответить
Після окупації, московитами з 2022 року частини території України, на ТОТ, таких «борцунів з мобілізацією» від окупантів, зовсім не було ЖОДНОГО!!! Ось така, проста реальність, для «борцунів»!! Не захищаєш свою Україну, будеш мобілізований московітами!
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29.05.2025 16:23 Ответить
Проше пана. Ви так обізнані з ситуаціями на ТОТ, ви звідти зволіли здриснути за кордон? Як водичка в Тисі?
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29.05.2025 16:29 Ответить
Чи може героїчному пану довелося за картою на пачці кацапського смалива штурмувати біломорканал?
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29.05.2025 16:33 Ответить
жлоби-дебіли - народ рішучій та бескомпромісний..
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29.05.2025 16:31 Ответить
Військовослужбовців групи оповіщення - що це за війська такі?
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29.05.2025 16:33 Ответить
Це тітушки згідно новомови.
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29.05.2025 16:46 Ответить
Причина проста.Надто багато останнім часом з"явилось роликів де військових що займаються мобілізацією,а заодно з ними і поліцейських б"ють,копають,плюють на них,відносяться як до псів,тилових щурів тощо.І це на фоні схвального шумового фону,де майовка,а там чомусь обов"язково жінка з коляскою допомогає перехожим бити військових і визволяти затриманих.Це не може бути випадково,і обов"язково настане час коли військові примінять зброю проти отаких от з газовими балончиками,які під впливом оцих відосиків.Це,як кажуть до гадалки не ходи,шкода лише що постраждають наші дебіли які кинуть "відбивати" ухилянтів,а справжні організатори дійства стоятимуть в стороні і усміхатимуться...
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29.05.2025 16:46 Ответить
зеленский ржёт с 2019
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29.05.2025 17:50 Ответить
А ведь всё очень просто - все кто агрессивно сопротивляется мобилизации - тот пособник врага.
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29.05.2025 16:53 Ответить
Кацапи цю тему підняли з 23 коли закінчились добровольці.Для них зрив мобілізації основна задача.Тому всі ухилянти і їх посіпаки по суті кацапські запроданці.
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29.05.2025 17:00 Ответить
какой вы грамотный как насчет некачественых снарядов яиц по 50 грн амуниции , облагораживание в прифронтовых городах ? Может больше пользы для армии разобраться с корупционерами
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29.05.2025 17:02 Ответить
Интересно какую статью ему приспособят))) Балончик это спецредство защиты..Лицо промыл и все ничо на лице нет..ни синяков ни повреждений))
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29.05.2025 17:21 Ответить
Гей захисники ТЦК та поліції - тут в тилу людей вбивають СОЛДАТІВ ЗСУ - але ПОЛІЦЯ ТА сервісні служби ніби в рот води набрали ?

Що за БАНДА ВБИВЦЬ в тилу вбиває мобілізованих.? Що за дрг ? Де СБУ ,ДБР та інші слабовики ?

Де виступи Драпатих ,дєпутатів ,військових,валантьорів про "червоні лінії"????

https://www.nta.ua/na_rivnenshhini_tilo_zniklogo_mobilizovanogo_znaisli_v_ricci_druzina_pidozriuje_vbivstvo_71937 На Рівненщині тіло зниклого мобілізованого знайшли в річці: дружина підозрює вбивство

За 14,05

https://novosti-n.org/ua/news/CHolovika-mobilizuvaly-u-Luczku-ta-znajshly-mertvym-u-richczi-Mykolayeva-315874 Чоловіка мобілізували у Луцьку та знайшли мертвим у річці Миколаєва

За 23,05
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29.05.2025 17:26 Ответить
Фонд держмайна продав "Київський авторемонтний завод" за 310 мільйонів.
Что с этого получил каждый гражданин от батьківщини? Дулю. От продажи ресурсов державой что получил? Дулю. Так что захищать, чей то завод?
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29.05.2025 17:26 Ответить
Звідки стільки ємпатії до ухилянта?
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29.05.2025 17:52 Ответить
А на рашці за таке отримав би того балончика в дупу по самі гланди.
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29.05.2025 18:04 Ответить
Сцикуни купуйте балончики малого діаметру, бо після застосування вам їх в дупу засунуть.
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29.05.2025 18:27 Ответить
 
 