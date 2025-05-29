Военный ТЦК потерял кисть в результате взрыва неизвестного предмета в Харьковской области

Военный одного из ТЦК на Харьковщине получил тяжелую травму в результате взрыва неизвестного предмета.

Об этом сообщила пресс-служба ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.

"Военнослужащий одного из районных ТЦК и СП Харьковщины получил тяжелую травму в результате взрыва неизвестного предмета, который он нашел возле своего автомобиля. Травмированному оказана экстренная медицинская помощь, врачи были вынуждены ампутировать кисть руки. Угроза жизни военнослужащего отсутствует, он находится под наблюдением медиков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военный был переведен из боевой бригады по состоянию здоровья после ранения для дальнейшего прохождения службы в ТЦК и СП.

Сейчас причины и обстоятельства происшествия выясняются. Внесены сведения в ЕРДР, начато уголовное производство, продолжаются следственные действия.

Также в ТЦК и СП области проводят дополнительные занятия и инструктажи по обращению с взрывоопасными и подозрительными предметами.

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