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Новости Взрывы в ТЦК
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Военный ТЦК потерял кисть в результате взрыва неизвестного предмета в Харьковской области

Военный ТЦК ранен в результате взрыва в Харьковской области

Военный одного из ТЦК на Харьковщине получил тяжелую травму в результате взрыва неизвестного предмета.

Об этом сообщила пресс-служба ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.

"Военнослужащий одного из районных ТЦК и СП Харьковщины получил тяжелую травму в результате взрыва неизвестного предмета, который он нашел возле своего автомобиля. Травмированному оказана экстренная медицинская помощь, врачи были вынуждены ампутировать кисть руки. Угроза жизни военнослужащего отсутствует, он находится под наблюдением медиков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военный был переведен из боевой бригады по состоянию здоровья после ранения для дальнейшего прохождения службы в ТЦК и СП.

Сейчас причины и обстоятельства происшествия выясняются. Внесены сведения в ЕРДР, начато уголовное производство, продолжаются следственные действия.

Также в ТЦК и СП области проводят дополнительные занятия и инструктажи по обращению с взрывоопасными и подозрительными предметами.

Читайте: Командование Сухопутных войск разработало правила поведения для военнослужащих ТЦК при осуществлении мероприятий мобилизации, - спикер Саранцев

Военный ТЦК ранен в результате взрыва в Харьковской области

Автор: 

взрыв (6795) ТЦК (591) Харьковская область (1026)


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Топ комментарии
+6
"Зазначається, що військового було переведено з бойової бригади за станом здоров'я після поранення для подальшого проходження служби у ТЦК та СП."

А невже всі тилові підрозділи ремонту, забезпечення та обслуговування укомплектовані на 100% і для цього воїна не знайшлось там місця?
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29.05.2025 15:49
+6
Передали хабар у вигляді взривпакета.
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29.05.2025 15:50
+5
А до чого тут розповідь про переведення з бойової бригади за станом здоров'я? Взагалі -то той хто реально воював не підбирав би всіляку хрень з землі .
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29.05.2025 16:00
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"Зазначається, що військового було переведено з бойової бригади за станом здоров'я після поранення для подальшого проходження служби у ТЦК та СП."

А невже всі тилові підрозділи ремонту, забезпечення та обслуговування укомплектовані на 100% і для цього воїна не знайшлось там місця?
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29.05.2025 15:49 Ответить
Певно що ні. А як з цим справи у вас в Великобританії? Чи пан з ТОТ під ВПН?
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29.05.2025 15:53 Ответить
Чому ти крім тупих висерів більш ні на що не здатне? Таким стало чи вродилось?
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29.05.2025 15:58 Ответить
Я впевнений що ти живеш на ТОТ, Стицько.
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29.05.2025 16:02 Ответить
Вітаю! Ти влучив у троля, да ще принизив його.. Підтягнулася більш важка кавалерія.
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29.05.2025 16:18 Ответить
Пошел на платное хлебное место. Единое логичное обьяснение
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29.05.2025 15:54 Ответить
Стицько ти і є стицько дурне
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29.05.2025 15:57 Ответить
Стицько, тобі вже й бувший фронтовик у ТЦК не довподоби. То ти, та такі як ти, верещите що в ТЦК мають бути тільки війскові з фронту, а не блатота місцева. Зараз вже й фронтовики не підходять. Я так розумію, тобі було б добре якби в Україні зовсім не було воєнкоматів та мобілізації. Та щоб ми скоріше капітулювали.
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29.05.2025 15:58 Ответить
Де я писав, що в тцк мають служити військові з фронту? В тцк мають працювати жінки.
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29.05.2025 16:00 Ответить
Стицько просто боїться що ще трохи- і кацапи його мобілізують та відправлять штурмувати якусь заміновану посадку, або ж село, в якому живе дві бабці, та й ті- одна україномовна, а друга глухоніма.
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29.05.2025 16:05 Ответить
Добре, що ти не бооїшся і готовий штурмувати Варшаву.
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29.05.2025 16:06 Ответить
Я своє відштурмував.
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29.05.2025 16:11 Ответить
Було б добре, якби ти зліз з дивана і пішов на фронт. Тоді б ми точно не капітулювали.
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29.05.2025 16:05 Ответить
Передали хабар у вигляді взривпакета.
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29.05.2025 15:50 Ответить
Коли вже у таких як ти,обісраних ухилянтів, цапських запроданців,заблокують карти?
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29.05.2025 16:19 Ответить
А чего кисть? Ударил кого то по щеке левой? Или пачку долларов помацал из любопытства?))
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29.05.2025 15:55 Ответить
ПНХ, чмо кацапське.
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29.05.2025 15:59 Ответить
Ти під ило кацапсяче і тобі подідні вафлесоси тільки погані пащі і можете роззявлять вас треба нищити на рівні з кацапами
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29.05.2025 15:59 Ответить
Дивись, щоб не вищав ти : "а мене за що?", нищитель сраний.
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29.05.2025 16:07 Ответить
Дивися щоб одеськими шашликами не запахло.
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29.05.2025 16:12 Ответить
А до чого тут розповідь про переведення з бойової бригади за станом здоров'я? Взагалі -то той хто реально воював не підбирав би всіляку хрень з землі .
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29.05.2025 16:00 Ответить
Абсолютно вірно. Схоже, тцкуни знов обісрались. Через деякий час спливе, що той герой ближче 100 кілометрів до фронту не наближався.
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29.05.2025 16:02 Ответить
Знаєш чому ти кацапська гнида?Бо навіть Стецько написати без помилки не годен.
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29.05.2025 16:07 Ответить
Щось до пуйла вас, тцкунів-людоненависників, тут розвелось останнім часом на Цензорі.
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29.05.2025 16:09 Ответить
То сиди на рус-весні, там всі ваші тусуються.
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29.05.2025 16:14 Ответить
Розкусив тебе.Как пагодка в Мацквє? Вас,п дарів і під vpn видно.
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29.05.2025 16:14 Ответить
намагаються надавити на жалість,повернути довіри до потерпілого,але марно,бо ложка дьогтю в діжці з медом робить непотрібом усю діжку,як би не її не розділяти та не вилизувати
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29.05.2025 16:06 Ответить
Как ловко пропаганда перевела ответственность за бардак и несправедливость в вопросе мобилизации с обнюханного уклониста в кресле верховного главнокомандующего на рядовых исполнителей.
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29.05.2025 16:01 Ответить
 
 